Solidaridad Con El Proceso De Liberación De La Madre Tierra En El Norte Del Cauca

En Colombia, específicamente en el norte del Cauca, miles de hombres y mujeres junto a niñas y niños, siguiendo el camino de los mayores, han regresado a liberar parte de sus territorios ancestrales usurpados por el Gran Capital nacional e internacional, representado en ingenios azucareros, proyectos mineros y hasta hidroeléctricos de la mano con el poder militar y paramilitar colombiano.

Desde el mes de diciembre del 2014 las comunidades han resistido no más que con su coraje, valentía y costumbres ancestrales ante el gran aparataje estatal de guerra, de manipulación mediática y social.



La lucha por la Liberación de la Madre Tierra ha costado sangre, sudor y lágrimas, dejando un saldo de más de 15 liberadores asesinados por la Fuerza Pública y el paramilitarismo. De igual manera, estas estructuras han querido sembrar el terror con amenazas directas y selectivas a comuneros y comuneras liberadoras. Sin embargo, la fuerza de la comunidad nasa ha vencido por encima de todas las cosas a ese gran monstruo del Estado y el Capital.



A un poco más de los cinco años del Proceso, ya se han liberado miles y miles de hectáreas gracias a familias nasa en todo el norte del Cauca. La tierra es y será para aquellas personas que la trabajan, la viven, la defienden y la recrean con sus usos y costumbres.



No ha sido fácil la Liberación. El maíz, el frijol, el plátano, entre otros alimentos producidos en sus tierras ha sido cosechado con todo el esfuerzo que se puede imaginar, pero también con toda la alegría y con toda la esperanza de ver renacer su territorio culturalmente.



En los últimos días del mes de abril, los ingenios azucareros (INCAUCA y ASOCAÑA) junto a la Fuerza Pública y grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio, han atacado directa e indirectamente a la comunidad liberadora de Corinto y Caloto en la zona rural donde se libera.



El 21 de abril, fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército amenazaron la integridad de la comunidad nasa en Proceso de Liberación en zona rural de Corinto. Artefactos explosivos y balas caen y pasan a pocos metros de sus cambuches, obligando a las comuneras a ocultarse lejos del peligro, temiendo por sus vidas.



Pasados cuatro días en el calendario, los trabajadores de las empresas de los ingenios azucareros -por orden de sus patrones- en una acción malévola, envenenan 13 vacas de la comunidad en la hacienda Canaima, punto de Liberación en zona rural del municipio de Caloto. No hace falta decir que aquellos que defienden el Gran Capital no les falta ni necesitan corazón para hacer lo que hacen.



Al día siguiente, 26 de abril, un comando de la Policía Nacional incursiona en los territorios, amenazando y provocando a la comunidad, la cual, en un acto estratégico y valiente, lo retienen sin una sola arma y sin irrespetarlo en lo absoluto (cosa que sí hacen aquellos uniformados cuando retienen a un indígena, campesino o explotado). Luego de una asamblea comunitaria liberan el comando de aproximadamente ocho policías a una delegación especial de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.



Mientras tanto, en los barrios periféricos de las ciudades la gente no muere solamente por el virus, sino también por el hambre o por el ESMAD. El Gobierno Duque junto a los grandes empresarios criollos, sigue con sus fechorías hacía las comunidades organizadas, ocultando no solamente cifras de pobreza y miseria de millones de colombianos o las violaciones a los Derechos Humanos, sino también, la gran escalada de asesinatos a líderes y activistas sociales. En resumen, las balas y la represión del Estado no entran en cuarentena, al contrario, se oculta y se maquilla con la noticia del momento: la pandemia del virus.





¡La tierra para quien la trabaja, la vive y la defiende!



¡Viva el Proceso de Liberación de la Madre Tierra!



¡No están solas!



¡Arriba las que luchan!