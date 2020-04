¡Por Nuestra Seguridad, Sólo Actividades Esenciales!

iberia | economía | comunicado de prensa Friday April 24, 2020 01:42 Friday April 24, 2020 01:42 by CNT - Zamora by CNT - Zamora

Desde la CNT de Zamora nos posicionamos claramente en contra de la reincorporación al trabajo de los sectores no esenciales desde el pasado lunes día 13 de abril de 2020, ya que entendemos que esta vuelta al trabajo solo obedece a criterios económicos. Por eso, exigimos el cese de cualquier actividad no esencial hasta que la situación provocada por el coronavirus sea completamente segura para la clase trabajadora.

Apelamos, en este sentido al Estatuto de los Trabajadores mismo, que en su capítulo IV y en su artículo 21, en materia de Salud Laboral, recoge que se han de garantizar las necesarias medidas de seguridad de los trabajadores y constituye la base normativa actual que se debe aplicar.



Claramente, tanto el número de contagiados como el número de fallecimientos par causa del COVID-19 ha seguido aumentando, situándonos como uno de los países más afectados con más 20.000 muertes.



Después de más de un mes en estado de alarma y 15 días de suspensión de la actividad en sectores no esenciales, los poderes económicos han puesto en funcionamiento su maquinaria de propaganda hasta hacer activar otra vez la producción, por lo que podemos decir sin temor a equivocarnos, que en estos momentos el Estado teme más la crisis económica que la crisis sanitaria, estando dispuestos a sacrificar las vidas y la salud de quien sea necesario en pos de salvar el sistema, vidas que pondrán en riesgo los y las de siempre.



Durante todo este periodo de estado de alarma, hemos visto cómo las medidas que se tomaban iban enfocadas a salvaguardar la economía en lugar de garantizar la seguridad de la clase trabajadora; prueba de ello es la gran cantidad de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobados, a los que sistemáticamente se han acogido todo tipo de empresas como si de una moda se tratase, mientras reclamaban la vuelta a la actividad que ya han conseguido. Y así, gracias al denominado permiso retribuido recuperable, pueden asumir una reducción de plantilla pagada por todos y por todas, mientras aumentan los beneficios con las horas que has de recuperar.



Consideramos que no se dan las condiciones de seguridad necesarias para que la vuelta al trabajo se produzca, ya que esta reincorporación provocará de nuevo las aglomeraciones en los medios de transporte hacia los centros de trabajo, sin garantizar unas medidas mínimas de higiene para poder hacerlo con seguridad. Además, el Estado es incapaz de suministrar mascarillas para todas y todos los trabajadores.



De igual modo, consideramos que la gran mayoría de las empresas no estaban ni están preparadas para acoger a los y las trabajadoras en sus centros de trabajo de forma segura, pues dar una mascarilla el primer día y colocar un cartel en el tablón de anuncios no es cumplir el protocolo de seguridad. Protocolo que se saltan sistemáticamente bajo amenaza de ampliar el ERTE o de posibles sanciones una vez acabado el periodo de estado de alarma.



Por estas razones, desde el sindicato de la CNT de Zamora entendemos que la vuelta a la “normalidad” debe hacerse desde una perspectiva de clase, rechazando rotundamente la vuelta a la actividad mientras no se garanticen al 100% la seguridad y la salud de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, siendo solo esto posible una vez que desciendan a niveles residuales los contagios.



Esto pone de manifiesto que el Estado es el enemigo de la clase trabajadora, sea cual sea el color del gobierno que tenga en ese momento, utilizándonos simplemente como maquinaria para fortalecer sus posiciones de privilegio, sin importarles las consecuencias en la salud de los trabajadores y trabajadoras, por lo que desde CNT Zamora volvemos a hacer un llamamiento a la autoorganización de todas y todos los trabajadores para afrontar los ataques del sistema, organizándonos de una manera horizontal y asamblearia, sin depender de nadie más que de nuestros propios medios.