Against the Capitalist Pandemic, Solidarity between Peoples by Various Why class struggle? by Melbourne Anarchist Communist Group Να υιοθετήσο ... by Zaher Baher Frente a la Pandemia Capitalista, Solidaridad entre los Pueblos internacional | movimiento anarquista | portada Monday April 06, 2020 19:14 Monday April 06, 2020 19:14 by Vários - Vários by Vários - Vários Analisis de coyuntura – Abril 2020 Analisis de coyuntura–Abril 2020 El 2020 se inicia con algunas modificaciones a nivel de la región pero sobre todo con la continuidad de la inmensa movilización del pueblo chileno, esa revuelta popular que lleva ya bastante más de 100 días, ha modificado la situación social y política de dicho país, pero también de la región. Abre un nuevo escenario y se inscribe, como decíamos en anteriores análisis, en la oleada de movilizaciones que vienen desplegando los pueblos latinoamericanos (Haití, Ecuador y en otros países con menor intensidad). Son tiempos de pueblos en la calle, son tiempos de lucha.



Al mismo tiempo, empieza en el mundo una crisis económica que se profundiza con el coronavirus y su impacto en los mercados internacionales. La cuestión del petróleo y sus efectos en las economías periféricas de Latinoamérica también pueden impactar en el costo de vida y la legitimidad de la tecnocracia ultraliberal que sigue como parte de esta nueva fase en nuestro continente.



Pero también, la pandemia del coronavirus trae una serie de cambios en esta etapa que es difícil y prematuro estimar su calado. Sin embargo, su impacto nos obliga a hablar de una situación nueva, una etapa global que está cambiando con una política de control de grandes poblaciones y aumento de medidas represivas, donde se hacen evidentes además los estragos ocasionados por más de tres décadas de neoliberalismo con el desmantelamiento de la salud pública y la seguridad social.



Dividiremos este análisis de coyuntura en dos secciones: una primera abordando la movilización en Chile y los cambios políticos y sociales en el continente y una segunda con un análisis primario acerca de la nueva coyuntura desatada a partir de la expansión del Covid-19. [English] FRENTE A LA PANDEMIA CAPITALISTA, SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS Analisis de coyuntura – Abril 2020 El 2020 se inicia con algunas modificaciones a nivel de la región pero sobre todo con la continuidad de la inmensa movilización del pueblo chileno, esa revuelta popular que lleva ya bastante más de 100 días, ha modificado la situación social y política de dicho país, pero también de la región. Abre un nuevo escenario y se inscribe, como decíamos en anteriores análisis, en la oleada de movilizaciones que vienen desplegando los pueblos latinoamericanos (Haití, Ecuador y en otros países con menor intensidad). Son tiempos de pueblos en la calle, son tiempos de lucha. El 2020 se inicia con algunas modificaciones a nivel de la región pero sobre todo con la continuidad de la inmensa movilización del pueblo chileno, esa revuelta popular que lleva ya bastante más de 100 días, ha modificado la situación social y política de dicho país, pero también de la región. Abre un nuevo escenario y se inscribe, como decíamos en anteriores análisis, en la oleada de movilizaciones que vienen desplegando los pueblos latinoamericanos (Haití, Ecuador y en otros países con menor intensidad). Son tiempos de pueblos en la calle, son tiempos de lucha. Al mismo tiempo, empieza en el mundo una crisis económica que se profundiza con el coronavirus y su impacto en los mercados internacionales. La cuestión del petróleo y sus efectos en las economías periféricas de Latinoamérica también pueden impactar en el costo de vida y la legitimidad de la tecnocracia ultraliberal que sigue como parte de esta nueva fase en nuestro continente. Pero también, la pandemia del coronavirus trae una serie de cambios en esta etapa que es difícil y prematuro estimar su calado. Sin embargo, su impacto nos obliga a hablar de una situación nueva, una etapa global que está cambiando con una política de control de grandes poblaciones y aumento de medidas represivas, donde se hacen evidentes además los estragos ocasionados por más de tres décadas de neoliberalismo con el desmantelamiento de la salud pública y la seguridad social. Dividiremos este análisis de coyuntura en dos secciones: una primera abordando la movilización en Chile y los cambios políticos y sociales en el continente y una segunda con un análisis primario acerca de la nueva coyuntura desatada a partir de la expansión del Covid-19. CHILE: LA REVUELTA POPULAR QUE ABRE UNA NUEVA ETAPA «(…) una Asamblea Constituyente es el medio utilizado por las clases privilegiadas, cuando una dictadura no es posible, ya sea para prevenir una revolución, o, cuando una revolución ya ha estallado, para detener su progreso con la excusa de legalizarla, y retirar muchos de los posibles logros que el pueblo haya obtenido durante el período insurreccional” (E. Malatesta, 1930) El pueblo chileno lleva seis meses de revuelta social en la calle. A lo largo y ancho del país se han desarrollado protestas desde el 18 de octubre, día en que Santiago colapsó. La gota que derramó el vaso fue el aumento del pasaje de metro, y fue el movimiento estudiantil quien encendió la mecha de la rebeldía. Los molinetes eran saltados por miles de jóvenes ante las caras de impotencia de los carabineros. Rápidamente la protesta estudiantil ganó simpatías importantes en el seno del pueblo, al punto tal de que otros sectores se fueron sumando a la misma, y de las estaciones de metro la protesta saltó a las calles. La represión del estado no se hizo esperar: decreto de Estado de Sitio para Santiago y la región metropolitana. Pero la rebeldía se extendió rápidamente y en los días siguientes todo el país estaba alzado y se ampliaría el Estado de Sitio y toque de queda a toda la geografía chilena. Millones de personas en las calles a lo largo de estos seis meses -como se evidenció el pasado 8 de marzo en Santiago-, y también miles de barricadas, asambleas territoriales, los movimientos sociales saliendo a la calle, sindicatos en pie de lucha -especialmente la Unión Portuaria- y un amplio desarrollo de actividades y medidas de lucha cotidianas. Entre ellas, la ocupación de Plaza Italia, convertida ahora en Plaza Dignidad. El pueblo chileno dijo basta a treinta años de neoliberalismo, herencia de la dictadura. Se quebraba así el miedo y la gente salía a la calle en forma masiva por TODO, ya no solo por un reclamo sectorial, tal como vimos importantes luchas estudiantiles, feministas, ecológicas, etc., en años anteriores. Así, esta crisis del experimento neoliberal chileno puede caracterizarse como la respuesta de los sectores populares a una radicalización de los niveles de precarización de la vida o una crisis de reproducción de la vida ejercida desde los sectores dominantes, y que desde hace décadas tiene consecuencias concretas en nuestros cuerpos y territorios. Los altos niveles de endeudamiento, la pérdida de derechos sociales, la sobreexplotación, la flexibilización laboral, la nula seguridad social, el despojo del agua y la tierra, el ascenso de los feminicidios, no hicieron más que hacer explotar esta olla a presión de décadas de abusos e injusticias. La respuesta de la clase dominante no se hizo esperar, tanto en el plano represivo como en el político institucional. Inmediatamente iniciada la revuelta, el Estado profundizó su carácter autoritario disfrazado de democracia. Ya son conocidas las aberrantes cifras que ha dejado el terrorismo de Estado en la región: en datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos a febrero 2020, existirían, 3.765 personas heridas, 10.365 persona detenidas, cerca de 2.500 prisioneros y prisioneras políticas, 411 personas con lesión ocular, 34 personas con estallido ocular o perdida de la visión, 1.541 vulneraciones a los derechos humanos denunciadas, de las cuales 192 corresponden a violencia político sexual y una cuarentena de personas muertas. Complementando lo anterior en este par de semanas transcurridas de marzo, ya hay tres personas asesinadas por agentes del Estado, quienes también siguen mutilando, torturando y encarcelando. El gobierno y los partidos de derecha buscaron una salida que no sólo permitiera salvar al modelo neoliberal sino al propio sistema capitalista en Chile e idearon una salida vía reforma constitucional. La burguesía chilena se disponía a «sacrificar» parte de la Constitución de 1990 herencia de la dictadura pinochetista. Pero sólo están dispuestas a maquillar dicha Constitución en una Asamblea Constituyente. Lamentablemente, dicha propuesta lanzada por y desde arriba fue recogida por diversas organizaciones de izquierda, que comenzaron a jugar en el terreno que el sistema quería y necesitaba. Así, la firma del acuerdo «por la paz y la nueva constitución» del día 15 de noviembre, marca una posición unitaria de los partidos del orden (conservadores, liberales y progresistas, desde la UDI hasta el Frente Amplio) en pos de la mantención del Estado de Derecho, la institucionalidad heredada de la Dictadura y la advertencia de una posible salida de los militares a la calle pero esta vez con impunidad garantizada, frente a la masividad de la protesta y la intensificación de la acción directa en el marco de un llamado de huelga general a principios de marzo. El hecho de que hasta hoy las movilizaciones continúen a pesar de los oportunistas de siempre, quienes se han sentado una vez más en la mesa de la burguesía a pactar sobre nuestras vidas, marca un elemento importante de esta revuelta y entrega orientaciones a tener en cuenta para lo que viene en los meses siguientes. A pesar de los intentos por parte del bloque dominante por disminuir la conflictividad social y los llamados de gran parte de la izquierda a canalizar el descontento en el proceso constituyente iniciado desde arriba, la profundidad de la crisis social expresada en altos grados de precarización de la población y el descontento social como respuesta a esto, difícilmente va a ser controlada o disminuida por algún paquete legislativo o la inyección de recursos en algún área prioritaria (salud, educación, previsión). A nuestro entender, uno de los grandes temas que sustentan la movilización y la simpatía hacia ésta, es la inexistencia de derechos sociales, sumado al saqueo del agua y la destrucción de los ecosistemas. Son tiempos de creatividad y audacia, el conflicto seguirá abierto y seguramente se profundizarán las acciones que reúnan, que aúnen posiciones y que apunten a crear pueblos fuertes; las calles seguirán llenas de gente, gran parte de los oprimidos y las oprimidas ya han aprendido que la movilización y la organización son claves en la recuperación de la vida, es tiempo de generar alternativas organizativas que apunten a fortalecer el protagonismo popular, la organización y la acción directa y no por el contrario, atajos constitucionales que van a oxigenar la dominación en la región chilena. Ya sabemos que lo que al principio partía al parecer de manera espontánea, en donde ninguna organización podía auto-designarse como vocera del movimiento, se ha ido transformando en un período fecundo para la politización de territorios, para la irrupción de nuevas organizaciones y variadas expresiones de lucha para los diversos problemas de la vida social (especial atención merece el surgimiento por doquier de asambleas territoriales), en donde además se han ido legitimando la autodefensa, la acción directa y la movilización como herramienta de lucha. Por todo esto decimos que solo vemos al «proceso constituyente» como un proceso restituyente, el cual viene solamente a dar una salida institucional al conflicto, que, por cierto, operará en función de los intereses de la clase dominante. Este proceso viene a reconstituir el poder del Estado y sus instituciones puestas en total descrédito luego del estallido de la revuelta, por tanto, este proceso es más una necesidad de la burguesía que de los oprimidos y las oprimidas. Por consiguiente, apostar por este proceso constitucional al calor de esta revuelta social, no es más que entregar el destino de este movimiento a quienes nos oprimen. Una nueva constitución no cambiará las relaciones de poder en la región chilena, tampoco es garantía de derechos sociales y de una vida digna. La pregunta que nos hacemos es: ¿fortalecemos un proceso institucional por arriba o ponemos todas nuestras fuerzas en la construcción de poder popular desde abajo? Lógicamente, optamos por lo segundo, siempre. La disputa no está en el terreno de las instituciones sino en lo que el pueblo sea capaz de desarrollar para derribar el sistema capitalista e ir construyendo una nueva sociedad. La etapa está abierta y las revueltas y movilizaciones populares que han sacudido buena parte de América Latina (además de Chile, también en Ecuador, Haití y Colombia) continuarán seguramente en breve. Lo único que no tiene futuro es continuar apostando, como hace parte de la izquierda, al juego dentro del sistema. Allí solo se reivindica la democracia burguesa y al capitalismo y se votan leyes represivas, tal como ocurrió en Chile por buena parte de esa izquierda que pretende transformar algo con esas herramientas que sólo sirven para perpetuar un orden de privilegios. La única salida es fortalecer al pueblo y sus organizaciones, abrir cauces a las luchas populares y construir un Frente de Clases Oprimidas que reúna esas expresiones y se postule la ruptura de este injusto sistema. Vivimos un momento que parece constituir una bisagra histórica, una nueva cepa de un virus de la gripe, el SARS-CoV-2, que conmociona al mundo entero, cerrando fronteras, golpeando fuertemente la economía global y causando la muerte de miles de personas. Nos parece importante, desde el Anarquismo Organizado ir elaborando -aunque sea preliminarmente- algunos análisis y líneas de acción sobre los efectos que está teniendo y puede tener esta crisis en el campo social-político. Nos parece importante, desde el Anarquismo Organizado ir elaborando -aunque sea preliminarmente- algunos análisis y líneas de acción sobre los efectos que está teniendo y puede tener esta crisis en el campo social-político. La aparición y propagación del virus pone al descubierto, una vez más, el rotundo fracaso del sistema capitalista, mostrando sus facetas más crueles, inhumanas y peligrosas para las clases oprimidas. En primer lugar pone de relieve que los avances tecnológicos en el ámbito de la salud, no han podido prevenir ni contrarrestar este fenómeno, dando cuenta que los billonarios recursos sociales que administran las empresas farmacéuticas y de salud no están puestos en mejorar la calidad de vida de los y las habitantes y prevenir enfermedades sino en maximizar sus ganancias, aquí no hay más que sentido común capitalista, pero que tiene sus efectos en la crisis de salud que se está viviendo en el mundo entero. Esta pandemia no es un castigo divino o una «prueba a la humanidad», es una expresión de la crisis civilizatoria-ecológica que azota a nuestro planeta. La mantención de las ganancias capitalistas genera que ecosistemas enteros sean arrasados, la optimización genera que se eliminen los genomas «no productivos», y la mercantilización de cuerpos y territorios hace que la posibilidad de que un virus mortal elimine a un porcentaje de la población mundial sea un riesgo que se asume en pos de la mantención de la economía mundial. Estamos en un punto de quiebre, en donde la humanidad se debate en la continuidad del sistema de dominación capitalista o la vida. Por otro lado, no es menor el dato de que el coronavirus tiene efectos devastadores sobre la población más golpeada de los últimos años: la que supera los 60 años. Esto tanto en términos de salud, a partir de la falta de vacunas, el incremento en los medicamentos, el abandono de una parte importante de tratamientos, así como también en el sistema previsional, donde ha sido el sector históricamente más castigado, teniendo como referencia inmediata la antipopular reforma jubilatoria de Macri de 2017, y su modificación durante el actual Gobierno, para el caso argentino, su completa privatización en Chile siguiendo el modelo norteamericano, los recortes al Sistema Único de Salud (SUS) en Brasil, etc. El campo popular debería, en este sentido, buscar que se juzguen como criminales algunas de las reformas más recientes, así resuena la eliminación del Ministerio de Salud por el anterior gobierno argentino como un crimen contra la salud pública, que tuvo como consecuencia inmediata el rebrote de sarampión, una enfermedad que había sido extinguida en Latinoamérica. A las claras, la población adulta mayor es la población “sobrante” de un sistema social que viene colapsando. Con todo lo hasta aquí expuesto, queda en claro que la vida y la salud son un negocio, más que un derecho. En la región latinoamericana, la clase trabajadora más precarizada y empobrecida será, sin lugar a dudas, la víctima principal de la situación generada por la pandemia. Así serán golpeadas personas que no cuentan con alcantarillado y agua potable, viéndose imposibilitadas de atender muchas de las medidas higiénicas necesarias, las familias hacinadas en piezas e inquilinatos no pueden atender el aislamiento preventivo, las decenas de miles de personas en situación de calle no cuentan con un hogar donde resguardarse, las y los trabajadores independientes que ganan su sustento diario no pueden atender los llamados al confinamiento o la población privada de libertad que sufre el hacinamiento, el trato cruel y la desprotección planificada. En consonancia con esta idea, la historia nos ha mostrado que en más de una oportunidad, las enfermedades y el control sobre nuestros cuerpos, ha sido utilizado por los distintos Estados como arma en función de sus intereses imperialistas. Además de los conocidos experimentos del nazismo, en América Latina tuvimos casos emblemáticos como la inoculación de sífilis en la población guatemalteca por parte del Ejército estadounidense. Semejantes aberraciones solo son posibles en un orden social capitalista, y que hace a más de uno dudar sobre el origen particular de este virus, en el seno de una de las potencias imperialistas que viene disputando el orden mundial. Diversas teorías han circulado que abonan en este sentido y desnudan la crueldad del sistema y sus políticas imperiales. La respuesta del arriba. Estados de Excepción Junto a la crisis sanitaria que hoy vivimos, vale poner en relevancia los mecanismos que han utilizado los distintos Estados para contener la pandemia. Para el Anarquismo Organizado este es un elemento clave en las proyecciones políticas que podamos asumir a mediano y largo plazo. El pánico, el miedo y el desconcierto han fortalecido el discurso totalitario de la crisis sanitaria. En este sentido, las medidas más restrictivas y represivas se posicionan a nivel de Estado como las más efectivas para contener un virus que se esparce en miles de personas cada día, desarrollando un discurso bélico, patriotero y que desconoce las clases sociales. En este sentido, las medidas más restrictivas y represivas se posicionan a nivel de Estado como las más efectivas para contener un virus que se esparce en miles de personas cada día, desarrollando un discurso bélico, patriotero y que desconoce las clases sociales. Asimismo, países con la capacidad de centralizar la economía y restringir severamente las libertades de su población, tal como el caso de China, refuerzan su modelo de gestión estatista del capital, ante un neoliberalismo que hace agua en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde la imposibilidad de paralizar la economía hace inocua cualquier medida de contención al virus. En consecuencia, asistimos a una disputa dentro de la clase dominante, en donde el modelo de gestión neoliberal y centralista se baten en un duelo a muerte para decidir quién liderará una nueva fase en la historia del sistema capitalista. Las clases oprimidas deben estar alertas, el Estado de Excepción Permanente se refuerza e indistintamente los Estados del mundo sacan a la calle a los militares, otorgándoles poder de gestión, planificación y acción en esta crisis. Un claro ejemplo de esto es el actual toque de queda instaurado en la región chilena, que va desde las 22 hasta las 05 horas, con la única función de controlar las calles, reprimir y volver a tener presencia en poblaciones y avenidas en donde desde la revuelta social del 18 de octubre, no tenían mayor capacidad operativa. Al día de hoy ya van más de 300 detenidos y detenidas por el toque de queda, que sin duda no son del barrio alto sino de los barrios populares. Algo similar ocurre en Argentina donde las personas detenidas superan los 3200 y también en otros países como Perú y Paraguay. Los militares en las calles no aportan en nada al control del virus, es solo la garantía de contención a una clase oprimida cansada del gobierno y su política genocida. Consecuencias sociales y más represión El impacto social y económico de la rápida propagación del coronavirus está quedando en evidencia. Por un lado, sabemos que el freno de la economía mundial lo pagaremos los y las de abajo. Ya en los países donde el virus está más esparcido se han producido despidos y reducción de salarios, y ni que hablar de los efectos arrasadores que está teniendo en los sectores desocupados y precarizados. En Uruguay, en los primeros días, de más de 21 mil envíos al seguro de paro, más de 3500 eran despidos, es decir un 15% .Al momento de escribir, los envíos al seguro de paro totalizan más de 60 mil. En Argentina, a la fragilidad producto de la deuda pública, y la intención del gobierno de pagarla a costa del pueblo, se le sumará el daño que genera esta pandemia, que expresa la debilidad de un orden económico que tiene a casi el 50% de la población en la pobreza, y una tasa altísima de trabajadores y trabajadoras precarizadas, a quienes el aislamiento está afectando de sobremanera al verse restringidas sus fuentes de supervivencia . De la misma forma, el sector privado evidencia el saldo de despidos que la crisis va a dejar para salvar las ganancias patronales como queda evidente en el intento de despido de 1500 trabajadores y trabajadoras de la multinacional Techint en Argentina. Ya en los países donde el virus está más esparcido se han producido despidos y reducción de salarios, y ni que hablar de los efectos arrasadores que está teniendo en los sectores desocupados y precarizados. En Uruguay, en los primeros días, de más de 21 mil envíos al seguro de paro, más de 3500 eran despidos, es decir un 15% .Al momento de escribir, los envíos al seguro de paro totalizan más de 60 mil. En Argentina, a la fragilidad producto de la deuda pública, y la intención del gobierno de pagarla a costa del pueblo, se le sumará el daño que genera esta pandemia, que expresa la debilidad de un orden económico que tiene a casi el 50% de la población en la pobreza, y una tasa altísima de trabajadores y trabajadoras precarizadas, a quienes el aislamiento está afectando de sobremanera al verse restringidas sus fuentes de supervivencia . De la misma forma, el sector privado evidencia el saldo de despidos que la crisis va a dejar para salvar las ganancias patronales como queda evidente en el intento de despido de 1500 trabajadores y trabajadoras de la multinacional Techint en Argentina. Mientras se propaga el virus, la clase dominante se atiende en clínicas privadas con la mejor tecnología disponible a un altísimo precio, y por otro lado, nuestra clase debe tratarse en hospitales carentes de insumos médicos, personal y recursos. Mientras nuestra clase aborda con miedo el sistema de transporte atestado de gente, la clase dominante va a pasar su cuarentena a sus casas de veraneo en las playas más exclusivas. Mientas la incertidumbre económica ronda los hogares de nuestra clase, la burguesía acapara alimentos y productos de higiene. Incluso en Chile, comunidades enteras no disponen de agua para la higiene como en Petorca, mientras que en esos mismos territorios, latifundistas y trasnacionales acumulan agua para sus proyectos extractivistas en la producción y comercialización de palta. Cabe destacar en el caso de Chile, que los exámenes de Covid-19 son pagos, costando 30 dólares aproximadamente, siendo el único país de Latinoamérica que cobra el examen, al cual, claro está, solo acceden los sectores pudientes. Por otro lado, la restricción de derechos políticos y mecanismos de control social más agresivos avanzan, ganando consenso social como única forma de garantizar el freno de la pandemia. Todo esto dentro del marco de una supuesta democracia, que fácilmente se modula hacia estados de excepción, imitando las técnicas de control de la tan cuestionada dictadura del PC Chino. Veamos el caso argentino a modo de ejemplo: con el decreto de cuarentena y aislamiento social obligatorio que Alberto Fernández sancionó el 19 de marzo, se cristaliza el carácter represivo de la estrategia de contención de la pandemia. Se anunció la salida a las calles de todas las fuerzas represivas, incluido el ejército. Configurando un virtual–por ahora, ya que puede ser establecido prontamente- Estado de sitio, dejando a la población a merced de la violencia diaria que ejerce el aparato represivo con la excusa de frenar el avance del virus. Sabemos que estos dispositivos de control social se van a llenar de recursos y experiencia, y que habrá que ver si son deshabilitados una vez terminada la pandemia. Estimamos que salvo se pongan en marcha otras formas solidarias y desde abajo para contener la propagación del virus, el control y la represión servirán como mecanismo para “contener” también el posible descontento que generen los efectos de esta crisis y que persistirán una vez terminada. Mientras tanto, el despliegue de las fuerzas represivas por todo el territorio está dejando indefenso al grueso de las organizaciones de los sectores populares. En los hechos, ya hubo un adelanto con la represión desatada por Rodríguez Larreta contra las y los manteros, que devino en la muerte de la vendedora ambulante Beatriz Mechato, y la posterior detención de Juan Grabois y 12 militantes más de la CTEP. En este sentido, Alberto Fernández decidió expresar la decisión de la cuarentena general con una conferencia pública junto no solo a Rodríguez Larreta, sino también al Gobernador Morales, responsable del encarcelamiento de Milagros Sala. Un acto cargado de simbolismo que busca mostrar la unidad de la clase política a la hora de defender y reafirmar la autoridad estatal en estas circunstancias, dejando de lado cualquier diferencia que haya en materia de derechos humanos o políticos. No es tampoco casual la arenga fascistoide de Berni a la Policía Bonaerense, sin nada que envidiarle a la cuestionada gestión de la represora Bullrich. En Argentina, ya en estos primeros días de cuarentena se suman miles de detenciones por circular, lo que demuestra la disposición de los gobiernos provinciales y nacional para llenar las comisarías y cárceles que ya funcionan con grandes niveles de hacinamiento corriendo altos riesgos de contagio, como fue visibilizado por los motines que protagonizaron los internos de la cárcel de Bower en Córdoba. Se profundiza, entonces, el ataque a los DDHH de los cuales se jacta en su retórica el kirchnerismo. Sobre esto debemos recalcar que la Gendarmería que patrulla las calles es la misma que recientemente asesinó a Maldonado, que la Prefectura que realiza los controles es la misma que fusilara por la espalda a Rafael Nahuel, y que las policías provinciales son las responsables de miles de casos de gatillo fácil a lo largo y ancho del país. Las trabajadoras en primera línea. Que sigan trabajando o que estén en su casa, las mujeres están en primera línea en la lucha contra la pandemia, pero también las primeras víctimas de la crisis sanitaria actual. Que sigan trabajando o que estén en su casa, las mujeres están en primera línea en la lucha contra la pandemia, pero también las primeras víctimas de la crisis sanitaria actual. La crisis destaca el rol esencial de ciertos sectores de actividades (salud, educación, preescolar, ocupaciones del cuidado, agro-alimentario y distribución, limpieza, trabajo social, transportes y entrega, etc.). Sin embargo, son mujeres, la mayoría de las veces mal pagadas y precarizadas, que principalmente trabajan en la mayor parte de estos sectores. Con esta crisis la población descubre de nuevo las profesiones útiles socialmente, las que no se puede prescindir y que responden a las necesidades esenciales de todos y todas. En todos estos sectores, las trabajadoras enfrentan a una doble pena. No sólo deben seguir trabajando con el riesgo de contaminarse y de contaminar a su familia por falta de protección adecuada y de consignas de higiene claras. También, tienen problemas con la gestión del cuidado de sus propios hijos e hijas en razón de los horarios atípicos y aun mas cuando están en situación de familia monoparental. El desigual reparto de las tareas no va a resolverse por el hecho del confinamiento. Recordemos que las mujeres garantizan la mayoría de las tareas domésticas y del cuidado de los niños y las niñas, también cuando están en pareja. En el caso en que los padres están en teletrabajo, ¡se imagina fácilmente cómo pueden repartirse las tareas en las parejas en las que ya son atendidas por las mujeres el resto del tiempo! Son las madres las que acompañan a sus hijos e hijas y hacen el seguimiento de los deberes y se añade a eso el tratamiento de las tareas domésticas que no dejan mucho tiempo al teletrabajo para las que pueden pretenderlo. El confinamiento generalizado represente un riesgo suplementario para las que viven violencias en el seno de la pareja. Las asociaciones especializadas, que acompañan a las mujeres víctimas de violencias, dan la voz de alarma desde el anuncio del confinamiento. La ausencia de momento de descanso que representaban los períodos de horarios de trabajo al exterior de las víctimas y/o de los agresores, la vida común de forma continua, van matemáticamente aumentar el número de actos de violencia (que sean psicológicas, físicas o sexuales). En un contexto de aislamiento total, en el que la palabra clave es no salir (y sobretodo sin sus niños y niñas), sin posibilidades de esconderse para llamar a las asociaciones, a líneas directas, la vigilancia y la intervención de los y las vecinas son cruciales. Más que nunca la expulsión del cónyuge violento debe ser la regla para proteger a las mujeres pero también a sus hijos e hijas, pues hoy, por ejemplo en Francia, son testigos pero también co-víctimas de la violencia machista. Si el confinamiento es necesario para frenar la propagación de la epidemia, no se puede hacer sin medidas específicas para las mujeres víctimas de violencias patriarcales. Por todas partes, seamos vigilantes y solidaricemonos para que este período de confinamiento no sea insoportable para mujeres. Podemos decirlo desde ahora: de ninguna manera las trabajadoras pagarán esta crisis. Ni por un regreso masivo de las mujeres a casa, ni por el debilitamiento del código del trabajo. ¡Nuestras luchas colectivas deben estar a la altura de las circunstancias actuales! Brasil: crisis política a punto de estallar en medio de la pandemia En Brasil el gobierno de Bolsonaro sigue con sus prédicas ultraliberales, burguesas, irracionales y anticientíficas en medio a la pandemia del coronavirus. Bolsonaro, cada vez más aislado, se opone a la cuarentena social y enfrenta resistencias dentro de su base de apoyo. Cuando empiezó la crisis de coronavirus, el gobierno coqueteó con intentos golpistas, movilizando sus bases reaccionarias y militares en defensa de sus políticas ultraliberales y autoritarias contra el corrupto congreso brasileño. También, mencionó el Estado de Sitio para agitar sus bases militares en medio a la pandemia y recibir apoyo político. Sigue con este modelo de hacer política que usa la movilización de su base social de extrema-derecha para lograr sus objetivos reaccionarios y que, en medio de la pandemia, reproduce teorías irracionales y conspiratorias de que el virus es apenas una histeria de los medios. Sigue con este modelo de hacer política que usa la movilización de su base social de extrema-derecha para lograr sus objetivos reaccionarios y que, en medio de la pandemia, reproduce teorías irracionales y conspiratorias de que el virus es apenas una histeria de los medios. La economía brasilera, ya antes de la pandemia, venía con bajo crecimiento y el aumento del costo de vida. La total incapacidad del neoliberalismo brasileño para mitigar los efectos de la crisis, desarrollan mejores condiciones para que el pueblo se oponga al proyecto neoliberal de Paulo Guedes y Bolsonaro en medio plazo, pues el discurso oficial del gobierno y el apoyo de los medios, prometían que con los recortes y saqueo de derechos de los y las de abajo, la economía brasileña crecería sustancialmente. Mismo con el desgaste de la solución neoliberal, el gobierno de Bolsonaro fue incapaz de proponer soluciones fuera de su cartilla económica, y sigue apoyando que las y los trabajadores paguen por la pandemia. Peor, Bolsonaro y sus apoyadores más fanáticos, junto con sectores de la burguesía, empezaron una campaña contra el aislamiento social, con un discurso demagógico de defensa de los empleos y de la economía. Aunque no desarrollan ninguna alternativa económica para los y las de abajo y los sectores precarizados, el ejecutivo sigue con la tensión de contrariar las resoluciones médicas y proponen el fin de la cuarentena. La campaña “El Brasil no puede parar” fue impulsada por la familia Bolsonaro y la extrema-derecha por la difusión masiva de “fakenews” en los software de comunicación y sigue la lógica de que los y las de abajo paguen con su vida, con hambre o con sus sueldos la crisis. En los medios, la idea de impeachment empieza a mostrarse en los diarios y la clase dominante y la burguesía discute silenciosamente opciones para actualizar el marco de sistema de dominación, obviamente, con pérdida para la clase trabajadora. Destacandose la crisis del pacto federativo y la disputa entre sectores de la derecha, con políticos de los estados brasileños haciendo una defensa del aislamiento en oposición a la posición del Bolsonaro con objetivos electorales. En el campo de la oposición de la clase trabajadora, la huelga petrolera y las manifestaciones de las mujeres el ocho de marzo empezaron las luchas de 2020, pero la situación de coronavirus han cancelado las protestas por la memoria y justicia en el caso de Marielle Franco y por presupuesto para la educación, que podrían fortalecer una ola de protestas sociales contra el ajuste neoliberal y sus recortes brutales. Asimismo, siguen, casi todos los días, los cacerolazos contra el gobierno y la insatisfacción de los y las de abajo ha producido una victoria con el aumento del apoyo económico para sectores desempleados. También, han aumentado las presiones populares en defensa de Sistema Único de Salud, precarizado aún más por Bolsonaro y que ahora tiene que recibir presupuestos por la emergencia de salud. La intensa precarización del empleo, con los de abajo trabajando sin derechos laborales es una catástrofe donde la pandemia trae la amenaza del hambre para los/as de abajo. Las mujeres son las más afectadas por el desempleo, representando más de la mitad de la desocupación. Y en las favelas/villas y ocupaciones los riesgos para la salud de los trabajadores/as son mayores pero crecen acciones de apoyo mutuo y solidaridad entre los/as de abajo, como alternativa popular para un gobierno anti-pueblo. También empiezan acciones directas populares con saqueos en mercados y el gobierno Bolsonaro enfrenta su destino final con el avance de la crisis y de la pandemia. Por otro lado, vemos como en Europa, donde también han sido atacados los sistemas de salud con medidas neoliberales y donde no se han tomado las precauciones necesarias previamente a la llegada del Covid-19, la pandemia causa estragos. Más de 10 mil personas muertas en Italia y más de 5700 en España, con cifras que aumentan. Se han aplicado sistemas de control de poblaciones a gran escala: 15 millones de personas confinadas en el norte de Italia, Francia también y con una circulación muy restringida, hablan a las claras que los Estados aprovechan la situación para poner en práctica mecanismos de manejo de poblaciones en situaciones de crisis, militarizando la vida social, represión y otras medidas que nos hacen recordar a épocas pasadas, pero con un perfeccionamiento de los mecanismos. Por otro lado, vemos como en Europa, donde también han sido atacados los sistemas de salud con medidas neoliberales y donde no se han tomado las precauciones necesarias previamente a la llegada del Covid-19, la pandemia causa estragos. Más de 10 mil personas muertas en Italia y más de 5700 en España, con cifras que aumentan. Se han aplicado sistemas de control de poblaciones a gran escala: 15 millones de personas confinadas en el norte de Italia, Francia también y con una circulación muy restringida, hablan a las claras que los Estados aprovechan la situación para poner en práctica mecanismos de manejo de poblaciones en situaciones de crisis, militarizando la vida social, represión y otras medidas que nos hacen recordar a épocas pasadas, pero con un perfeccionamiento de los mecanismos. Mientras tanto, se desarrolla sin problemas en Europa el mayor movimiento de tropas en una maniobra y entrenamiento militar en las fronteras con Rusia, donde participan 20 mil soldados norteamericanos y 10 mil de los restantes países de la OTAN. Allí parece no haber riesgo de contagio. Es el diseño de un mundo híper controlado en extremo y militarizado con la finalidad de contener las protestas y revueltas sociales para que el capital haga su fiesta. La expansión de esta pandemia les sirve de excusa para probar sus «mecanismos». Para completar esta caracterización, a nivel cultural también se manifiestan efectos, con el refuerzo del individualismo, el peligro del “otro” y la cultura del “sálvese quien pueda”, sumado que se busca hacer de cada “ciudadano” un potencial vigilante. En este marco no sorprende la tendencia de la población, que está en capacidad económica, al acopio de alimentos y víveres. En definitiva, el virus está evidenciando la lucha de clases: sanidad pública desbordada, servicios sociales desatendidos, trabajadoras precarizadas manteniendo los servicios básicos mientras los cargos directivos se protegen en casa, expedientes de regulación temporal de empleo a cargo de fondos públicos en empresas millonarias, carencia de pruebas diagnósticas y medios de autoprotección para las clases populares y represión a las más precarizadas para permanecer a casa, o abusos policiales de todas las fuerzas represivas, avaladas por el Gobierno de la Generalitat en el caso de Cataluña y por el Estado español en general. El «Estado de emergencia» es el primer método utilizado para los estados de Medio Oriente, que se ha convertido en escenario abierto de guerra durante muchos años. Las políticas, que se configuran de acuerdo con las necesidades de los estados y los capitalistas en lugar de las necesidades de la gente, continúan en el proceso del Covid-19. Las políticas, que se configuran de acuerdo con las necesidades de los estados y los capitalistas en lugar de las necesidades de la gente, continúan en el proceso del Covid-19. No es importante para los estados las muertes en medio de la epidemia. Tomar medidas para el futuro con respecto a la población despedida resulta una pérdida de tiempo y dinero para los estados. El principal problema de los estados y las empresas de hoy es cuáles serán los efectos económicos de la epidemia y cómo evitar una rebelión social. Las precauciones y medidas tomadas son enteramente en función de esto último: prohibiciones de viaje, prohibición de todo tipo de actividades, prohibiciones de organización, toques de queda, retenes. Es obvio que con medidas autoritarias y militaristas, los primeros sectores a los que se dirijan los mecanismos de control serán aquellos excluidos ​​o que irán siendo excluidos, como inmigrantes, mujeres, desempleados, personas sin hogar. La salud pública ha sido objetivo de reiterados ataques y reformas neoliberales, recortando sus recursos y desmantelándola. Tomemos por ejemplo Chile, laboratorio del neoliberalismo. Allí la salud pública viene siendo desmantelada desde la dictadura de Pinochet y profundizada su mercantilización durante el pacto transicional. El traspaso de los consultorios a las municipalidades, la concesión de los hospitales, el traspaso (saqueo) de recursos hacia clínicas privadas, los recortes presupuestarios, la eliminación de la salud comunitaria, el quiebre del vínculo entre los barrios y sus centros de salud, ha generado la crisis actual de la salud, en donde sabemos que no existen ni las condiciones ni los medios para hacerle frente a esta crisis. Aún sin llegar al peor escenario, escasean los insumos médicos y de seguridad, como también personal, no hay una amplia cobertura de camas ni respiradores, por ende las clases oprimidas serán fuertemente golpeadas por la pandemia al no poder pagar el tratamiento y cuidados adecuados ante el virus. Aún sin llegar al peor escenario, escasean los insumos médicos y de seguridad, como también personal, no hay una amplia cobertura de camas ni respiradores, por ende las clases oprimidas serán fuertemente golpeadas por la pandemia al no poder pagar el tratamiento y cuidados adecuados ante el virus. La salud pública ha sido objetivo de reiterados ataques y reformas neoliberales, recortando sus recursos y desmantelándola. Tomemos por ejemplo Chile, laboratorio del neoliberalismo. Allí la salud pública viene siendo desmantelada desde la dictadura de Pinochet y profundizada su mercantilización durante el pacto transicional. El traspaso de los consultorios a las municipalidades, la concesión de los hospitales, el traspaso (saqueo) de recursos hacia clínicas privadas, los recortes presupuestarios, la eliminación de la salud comunitaria, el quiebre del vínculo entre los barrios y sus centros de salud, ha generado la crisis actual de la salud, en donde sabemos que no existen ni las condiciones ni los medios para hacerle frente a esta crisis. Aún sin llegar al peor escenario, escasean los insumos médicos y de seguridad, como también personal, no hay una amplia cobertura de camas ni respiradores, por ende las clases oprimidas serán fuertemente golpeadas por la pandemia al no poder pagar el tratamiento y cuidados adecuados ante el virus. En buena parte de Europa la privatización sanitaria de los últimos 10 años que, irónicamente, también fue fruto de otra crisis (la del 2008, por si lo habíamos olvidado) que ha dejado un panorama nefasto en el ámbito de la sanidad. Multitud de centros hospitalarios con plantas cerradas, menos personal y peores condiciones laborales, entre otros. Deja en evidencia que el modelo privatizador actual no es solo un error y una estafa sino que nos expone y nos hace todavía más vulnerables como sociedad. Y ¿ahora qué?, el Estado desvía a personas enfermas a centros privados por carencia de recursos en los centros públicos y las facturas las pagaremos después todas y todos. Mientras, aplauden a los y las profesionales, a quienes han estado condenando con los recortes desde el 2008 tanto el Estado español como la Generalitat de Catalunya, y en otros países del continente y el mundo. Todo esto no es casual, por cierto, sino que es parte de la planificación de la clase dominante, en donde la mercantilización de los derechos sociales nos ha arrebatado hasta el que se nos atienda ante una enfermedad, es más, el saber si se está contagiado depende la capacidad monetaria de cada uno. El capitalismo es un sistema de dominación que desprecia la vida humana. Lo estamos viviendo en estos días pero así ha sido a lo largo de la historia: las guerras, los genocidios, las políticas represivas, el hambre, son algunas de esas bestiales políticas que el sistema lleva a cabo con sus personeros e instituciones encargadas del «trabajo sucio». La política imperial que se ha venido desarrollando desde la conquista de América por parte de Europa y luego, cuando ese mismo continente arrasó con África y Asia principalmente, acaparando las riquezas para el desarrollo del capitalismo monopólico y de sus Estados garantes. Hoy estamos en una etapa cada vez más concentradora del capital y tecnificada en lo que refiere al saqueo. Hoy, 2153 mil-millonarios poseen más riqueza que 4600 millones de seres humanos, es decir, el 60% de la humanidad. Son constantes las migraciones hacia Europa de millones de personas que sufren las más atroces vejaciones en el camino a la costa, para luego sufrir otras en el cruce del Mediterráneo, si logran cruzarlo. O viviendo en verdaderos campos de concentración -que es en lo que han convertido a los campos de personas refugiadas- en Turquía, mientras este Estado dictatorial utiliza a las y los migrantes como arma de presión a Europa para que ésta le financie con decenas de miles de millones de euros. Así, de este modo, la Turquía de Erdogan tiene fondos frescos para combatir al pueblo kurdo, hacer que su población viva bajo Estado de Sitio constante e invadir Siria y ahora Libia. Con guerras, con invasiones o simplemente con inversiones, el capital multinacional viene devastando el planeta. No se respetan los ecosistemas tal cual existen, ni la reservas de agua o de bosques. Alcanza con señalar lo acontecido en la Amazonía con la «temporada de incendios» desarrollada por la burguesía rural brasileña con total apoyo de Bolsonaro y en otros países de la región. El capitalismo no solo mata gente, mata a la naturaleza, y lógicamente con ello dificulta más la vida humana. El capitalismo solo sabe sembrar terror y muerte. Es lo contrario a la vida. En anteriores materiales veníamos analizando un cambio en la etapa, sobre todo a raíz de las importantes movilizaciones que se desarrollaban en América Latina y otras partes del mundo, cambio que aún sigue abierto. Los controles de poblaciones que se vienen llevando a cabo, impidiendo los movimientos y controlando los desplazamientos de la gente, la militarización de países enteros, el Estado policial que se desarrolla en general, las tecnologías aplicadas en materia de seguridad ahora desplegadas con el argumento de «controlar la pandemia», la proliferación de discursos racistas y ver al «otro» ya no solo como un «enemigo» sino como un «vector de contagio», el cierre masivo de fronteras, el cierre de mercados y la consolidación por la vía de los hechos de grandes bloques o zonas económicas, al mismo tiempo de que los Estados reclaman una nueva soberanía que estaban dispuestos a entregar hasta hace poco a los organismos transnacionales o multilaterales, los cambios en las formas de trabajo implantándose el tele-trabajo o trabajo a domicilio a gran escala, la pérdida de derechos sociales y empobrecimiento mayor aún de grandes capas de la población mundial, la posibilidad para los capitalistas y sus organismos como el FMI y otros de aplicar sus propuestas de reformas para continuar saqueando los derechos de los y las de abajo, son solo algunos de los ejes que parecen perfilarse en el diseño de la etapa que se viene. Una sociedad híper-vigilada para ser saqueada. Esta pandemia les viene como anillo al dedo a las clases dominantes de cada país y del mundo para tomar las medidas que estiman necesarias para contener las protestas sociales en curso en varios puntos del planeta. Con el pretexto de la pandemia sacan al Ejército y todas las fuerzas policiales a la calle a reprimir al pueblo, cuando en realidad lo que se necesita son medidas de salud pública y recursos puestos en ello, no en la represión. Pero se abre una etapa también donde es muy probable que las luchas populares cobren nuevos bríos: no se detendrán las movilizaciones en Chile, Francia, Colombia o en diferentes partes del orbe. Expresiones de resistencia ya se vienen dando. En Europa se han manifestado cacerolazos en el marco de la cuarentena, y huelgas en sectores donde se impone la continuidad del trabajo a costa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, incluyendo fábricas de gran porte y con sindicatos poderosos. En Argentina ya se han expresado quienes trabajan en el sector mercantil, reclamando el cierre de los shoppings, así como en otros ámbitos laborales se discuten medidas de protección de la salud. En Uruguay, el sindicato de la construcción logró un acuerdo de licencia especial, que en un primer momento el Ministerio de Economía había hecho fracasar. Del mismo modo, el gobierno uruguayo sostiene un aumento de tarifas y del IVA a partir del 1 de abril y las medidas para aquellos sectores que no cuentan con seguridad social son nulas al momento. Se cacerolea y se han desarrollado infinidad de ollas populares en los barrios y a partir también de sindicatos. Del mismo modo, el gobierno uruguayo sostiene un aumento de tarifas y del IVA a partir del 1 de abril y las medidas para aquellos sectores que no cuentan con seguridad social son nulas al momento. Se cacerolea y se han desarrollado infinidad de ollas populares en los barrios y a partir también de sindicatos. Expresiones de resistencia ya se vienen dando. En Europa se han manifestado cacerolazos en el marco de la cuarentena, y huelgas en sectores donde se impone la continuidad del trabajo a costa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, incluyendo fábricas de gran porte y con sindicatos poderosos. En Argentina ya se han expresado quienes trabajan en el sector mercantil, reclamando el cierre de los shoppings, así como en otros ámbitos laborales se discuten medidas de protección de la salud. En Uruguay, el sindicato de la construcción logró un acuerdo de licencia especial, que en un primer momento el Ministerio de Economía había hecho fracasar. Del mismo modo, el gobierno uruguayo sostiene un aumento de tarifas y del IVA a partir del 1 de abril y las medidas para aquellos sectores que no cuentan con seguridad social son nulas al momento. Se cacerolea y se han desarrollado infinidad de ollas populares en los barrios y a partir también de sindicatos. Creemos que para lo que se viene es importante tener en cuenta algunas líneas de acción, como la lucha contra despidos, suspensiones y reducciones de salarios, reclamo de subsidios económicos para sectores precarizados y desocupados así como la garantía de acceso a alimentos y elementos de primera necesidad, defensa del sistema de salud pública exigiendo mayor presupuesto para el sector como así también mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, garantizar que el sistema de salud privada se ponga al servicio de las necesidades populares, sin lucro, y apelar a la solidaridad entre los y las de abajo para contener la propagación del virus evitando el avance del control social. Lo mismo puede decirse de la seguridad social, que sea un servicio público y no esté en manos de privados como las AFP en Chile o AFAP en Uruguay, incluso deben aumentarse los aportes patronales para que sean los dueños del capital los que paguen el costo de esta crisis. La pandemia y sus efectos no surgen de la naturaleza sino de un determinado sistema que hace posible estas crisis a costa de la salud y el bienestar de la mayoría de la población mundial, urge resistir esta situación desde una perspectiva revolucionaria, articulando las luchas del hoy con la sociedad que soñamos. Es claro, en esta situación de extrema gravedad, que los pueblos siguen luchando en la medida de sus posibilidades: cacerolazos, ollas populares, formas de solidaridad desde abajo que se han desarrollado, todo ello abreva en las mejores tradiciones de lucha y organización de los y las de abajo. Tenemos la convicción que la solidaridad y el apoyo mutuo son nuestras mejores armas como clase, y organizadas territorialmente, permiten construir a futuro. Se organizan brigadas sanitarias por doquier, en donde se hacen cargo del abastecimiento de personas adultas mayores y personas con diversidad funcional; es importante generar y apoyar estas redes de apoyo -al igual que las ollas populares-, lo mismo otros esfuerzos que permitan a los y las de abajo enfrentar esta crisis de la mejor manera, incluyendo las redes de apoyo a las mujeres y a las niñas y los niños que sufren violencia patriarcal, problema que se acrecienta ante el encierro. Así también crecen las protestas por la vida, pequeñas comunidades rurales y del litoral chileno cortan el camino con barricadas para evitar que la clase alta llegue a sus fundos y casas de veraneo. Las trabajadoras y los trabajadores, por su parte, paralizan su producción realizando manifestaciones que exigen el cierre de locales y la suspensión de actividades laborales tanto en Europa como en América Latina. Toda esta voluntad debe transformarse en una HUELGA GENERAL POR LA VIDA, la cual sea efectiva y sin contemplaciones. Esta pandemia y sus efectos abren una posibilidad importante a los pueblos: por un lado, nos permite una crítica implacable al modelo neoliberal y sus medidas aplicadas desde los años setentas, plantear con más firmeza la defensa de la salud pública y la seguridad social y todos los derechos y servicios sociales, reforzando las luchas en su defensa y contra su privatización o precarización, lo mismo que en lo referente al trabajo y las condiciones de vida. Permite a su vez una crítica feroz al sistema capitalista: crítica a la propiedad privada, crítica al Estado, las políticas securitarias, el afán de lucro, etc. Y por sobre todo, nos permite plantear o al menos bosquejar, las nuevas relaciones sociales que queremos, la nueva vida. En forma parcial o global, permite que vayamos reafirmando cada vez más nuestro proyecto de sociedad socialista y libertaria. La pandemia habrá sido el detonante del crac y de la crisis financiera prevista desde hace mucho tiempo por todos los economistas serios. Luego de la crisis de 2008, los Estados habían tomado enormes sumas de los fundos públicos para salvar a los operadores y los bancos privados. Una vez más la economía-casino va a quebrar, y será en proporciones sin duda peores que en 2008. Con su cortejo de despidos y de subempleo, esta crisis golpeará en primer lugar a las clases populares que van a hacer frente a un incremento del desempleo, de los tiempos parciales, de los trabajos precarios, con una reducción del ingreso. Para restringir los daños, se necesita por una parte fortalecer la protección social, para amortiguar el choque, y por otra parte hacer pagar el capital. Eso supone: – la revocación de la reforma del seguro de paro y no sólo su suspensión

– la revocación de la destrucción de las pensiones, y no sólo su suspensión

– la prolongación de los plazos para abortar, de un período igual al período del confinamiento, para descongestionar los hospitales y anticipar las consecuencias previsibles del confinamiento

– la gratuidad de los transportes para reducir las aglomeraciones y los vectores del contagio

– la prohibición de los despidos durante el período del confinamiento, en mantenimiento del salario de los contratistas particulares, de los trabajadores interinos, en contracto temporal y de los asalariados encubiertos (contratista independiente uberizados en particular)

– la requisa de las habitaciones vacías, de los alquileres Airbnb y los semejantes, de los habitaciones de hotel, para proteger en condiciones de confinamiento sanitario dignas las familias sin techo, los y las migrantes que sobreviven en campamentos salvajes o encerrados en centros de detención, personas sin papeles que a veces son apiladas en casas u okupa insalubres.

– para los ingresos bajos, una moratoria sobre los alquileres y las facturas de energía, de agua, de teléfono y del Internet, la prohibición de los desalojos. Y una renta básica de inserción para aquellas personas en situación de pobreza



También se hace imperioso desarrollar el control social de toda la red de salud, con pleno dotación y financiamiento de las instituciones de cuidado, garantías y protección de derechos a los y las trabajadoras de la salud, comercio, industria sanitaria, logística y transporte, servicios públicos y población campesina. Es imprescindible fomentar una cultura de vida y solidaridad, de auto- protección y cuidado colectivo que nos permita superar la actual sensación de pánico y de «sálvese quien pueda», es la clave para avanzar en la superación de la actual coyuntura. Para detener la epidemia también se necesitan medidas urgentes, tal vez mucho más puntuales que las señaladas, que incluyan:



1. Medidas- barrera que no sean medidas «de clase», contrariamente a lo que pasa hoy. El confinamiento no puede depender de la jerarquía social. Por lo tanto, deben cerrarse todas las empresas y servicios no esenciales, con el mantenimiento integral del ingreso para los trabajadores y las trabajadoras en paro técnico, incluidos aquellas con un estatuto precario (empleados temporales, sub contratados, cuentapropistas, etc.). ¡Que la crisis la paguen los ricos! que pare toda actividad económica que no sea básica, que las empresas faciliten todos los medios para garantizar el teletrabajo si hiciera falta, y que ningún trabajador ni trabajadora se quede sin salario durante el confinamiento. En el caso de las grandes empresas, estos salarios no pueden salir de fondos públicos. Y, ¿si las grandes fortunas y empresas son grabadas con más impuestos?



2. Se debe seguir el trabajo sólo en los sectores vitales a la atención médica, al abastecimiento y a la información de la población. Pensamos especialmente al sistema de salud, al sector agroalimentario, a los transportes, a la distribución alimentaria y sanitaria, a los medios audiovisuales y al Internet para difundir las consignas. Los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores están en primera línea: salvar la población recae sobre sus hombros. Hay que respaldar su trabajo empezando por garantizar el cuidado de sus hijos e hijas, con medidas de prevención y de protección.



3. Al mismo tiempo, tanto por razones de eficacia como para impedir las indecentes «corona ganancias» de los beneficiarios de la crisis, hay que requisar las empresas privadas de estos sectores, e integrarlas en el servicio público, poniendo su funcionamiento bajo el control de la clase trabajadora que es la mejor capacitada para reorganizar las cadenas de producción y así protegerse del virus.



4. Más allá, es el conjunto de la producción y de los servicios que hay que reorganizar con urgencia. La industria y los servicios deben estar enteramente vueltos hacia la producción de material sanitario y de protección, y la garantía de los medios de sustento para todos y todas. Si el Estado y los patrones no lo quieren, entonces les toca a la clase trabajadora imponerlo.



5.Esta crisis nos demuestra que la sanidad no puede quedarse nunca en manos privadas. Control social de los hospitales privados y concertados y residencias de gente mayor sin compensación con dinero público.



6.Que los Centros de Internamiento de Emigrantes que se hayan cerrado durante esta crisis en Europa, evidencia su farsa racista, no se vuelvan a abrir nunca más.



Decimos con claridad: estas medidas de urgencia son fragmentarias. Responden a la necesidad de detener la epidemia y de restringir los daños sociales. Pero no impedirán la crisis económica que tendrá lugar, porque ésta es el resultado del capitalismo y de la economía de mercado. El virus habrá sido sólo el detonante.

¡HOY MÁS QUE NUNCA, SOLIDARIDAD ENTRE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS PUEBLOS DE TODO EL MUNDO!

¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!

¡ARRIBA LAS Y LOS QUE LUCHA!

Coordinación Anarquista Brasilera (CAB)

Federación Anarquista Uruguaya (FAU)

Federación Anarquista Rosario (FAR, Argentina)

Organización Anarquista de Córdoba (OAC, Argentina)

Federación Anarquista Santiago (FAS)

Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)

Unión Comunista Libertaria (Francia)

Embat (Organización Anarquista de Cataluña)

Alternativa Libertaria/ Federación Comunista Anárquica (AL/fdca) (Italia)

Organización Libertaria de Suiza (OSL)

