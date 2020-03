no event posted in the last week

A 44 anõs del golpe genocida, 30 000 compañeras/os, Presentes!!! argentina/uruguay/paraguay | movimiento anarquista | opinión / análisis Wednesday March 25, 2020 01:51 Wednesday March 25, 2020 01:51 by Federación Anarquista de Rosario - FAR by Federación Anarquista de Rosario - FAR A 44 años del golpe genocida, 30000 compañeras/os, Presentes!! A 44 años del golpe genocida, 30000 compañeras/os, Presentes!!



Compañeros desparecidos de organizaciones anarquistas (RL y FAU)



Rita Artabe (trabajadora no docente), Fernando “el pata” Díaz (obrero gráfico), Elsa Martinez (docente y periodista), Hernan “el pelado” Ramirez Achinelli (ingeniero mecánico), Elvio “yogur” Mellino (gráfico y conscripto en la Base Naval Puerto Belgrano de Punta Alta), Edison “melena” Cantero (empleado de comercio), Raúl “el flaco” Olivera (gráfico), Luis "el chino" Matsuyama (obrero de Techint), Patricia Olivier (de Techint), Marcelo Tello (trabajador de la industria maderera), Rafael Tello (trabajador del Astillero Quarton), Pablo Tello (trabajadores del Astillero Quarton).



Washington Cram (mecánico, obrero de la construcción, plomero y panadero), Eduardo Chizzola (trabajador de la educación), Graciela da Silveira (estudiante), "el loco" León Duarte (trabajador del neumático), Juan Pablo Errandonea (estudiante), Gerardo Gatti (gráfico), Victoria “la gringa” Grisonas (estudiante), Gustavo Inzaurralde (docente), María Emilia Islas (estudiante), Telba Juárez (maestra de escuela), Mario Roger Julién (estudiante), Alberto Mechoso (trabajador de la carne), Miguel Ángel Moreno (trabajador de Bull), Washington Queiro (taxista, gráfico y empleado de comercio), Carlos Rodríguez (docente), Nelson Santana (obrero de la construcción, textil y trabajador del neumático), Adalberto Soba (trabajador de la carne y textil), Raúl Tejera (gráfico y trabajador del neumático), Cecilia Trías (estudiante), Washington Cram (obrero de la construcción), Jorge Zaffaroni (estudiante).



No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!



Compañeras/os anarquistas detenidos-desaparecidos PRESENTES!!



Related Link: https://federacionanarquistaderosario.blogspot.com/