Να υιοθετήσουμε νέους αγώνες

We must bury the traditional struggles to adopt new ones

La competencia entre Irn y Estados Unidos por Irak

The competition between Iran and United States over Iraq

We must bury the traditional struggles to adopt new ones by Zaher Baher

Αμοιβαία υπο ... by Coordenao Anarquista Brasileira - CAB

Erklrung zum Wiederaufbau der Lateinamerikanischen Anarchistischen Ko... by Coordinacin Anarquista Latinoamerica