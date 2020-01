A real ameaça antissemita e a defesa do povo palestino

O texto que segue tenta desassociar o combate ao antissemitismo com as críticas ao Estado de Israel. São temas diferentes, mas deveras manipulados para que o povo palestino fique ainda mais isolado.

Já nos países “ocidentalizados”, ter boas relações com governos mais à direita – como Bolsonaro e Trump – e ignorar os apoios de antissemitas declarados que tais governantes têm, forma um tipo de “pragmatismo político” que só ajuda a relativizar os efeitos danosos da laia.