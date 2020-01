[Turquía] Entrevista a compas de la DAF hecha por miembros de la Fed. Anarquista del Kurdistán

Recent articles by KAF & DAF

La entrevista trata sobre la situación actual de Turquía tras la invasión de Rojava, la reacción del pueblo turco, el impacto de la campaña de boicot a Turquía y sus mercados y en general el estado del pueblo turco.



Primera parte.

KAF. ¿Cuál ha sido la situación en las ciudades de Turquía, especialmente en Estambul y Ankara, durante esta guerra en Rojava? ¿Las cosas continúan funcionando de manera normal o están viviendo bajo la sombra de la guerra?



Hay (todavía) gran cantidad de propaganda nacionalista. La guerra en la que se encuentra el estado es una herramienta beneficiosa para el gobierno. Han cambiado la estructura política del estado a voluntad al afirmar que están en guerra. Entonces, como habéis mencionado, todo está sucediendo a la sombra de la guerra. Esta sombra atemoriza a la gente corriente y quienes han obtenido el poder político, económico y social están utilizando ésto para mantener su posición.



KAF. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente?



Es difícil decir que haya una reacción. En cada paso de la política de guerra, el estado prohíbe protestar, manifestarse, criticar o incluso hablar de la guerra en mal sentido. Si aparece cualquier cosa (incluso un comentario en las redes sociales), es una buena razón para que el gobierno meta a la gente en la cárcel. Muchas personas han sido enviadas a prisión simplemente por criticar la guerra en Rojava.



De hecho, la mitad de la gente actúa convencida por esta propaganda nacionalista. Los partidos que parecían oponerse, actúan junto al AKP [Nota: el AKP es el partido del gobierno, liderado por Recip Erdogan]. En el asunto kurdo, tanto los liberales, los kemalistas, o incluso algunos socialistas, actúan en la misma línea fascista.



KAF. ¿Todavía podéis seguir con vuestra vida de manera normal? Si no, ¿de qué forma ha cambiado vuestra tu vida?



En tanto anarquistas o personas libertarias las cosas no van bien. Como mencioné antes, han cambiado la estructura del estado y las leyes. Por lo tanto, cualquier ley se puede modificar de acuerdo con los deseos del "presidente" [Erdogan]. Las fuerzas armadas del estado actúan con más coraje. Te conviertes en blanco no solo del estado sino también de los fascistas civiles. Si escribes algo sobre el tema [kurdo] en un periódico, es fácil acabar encarcelados.



Cuando el estado comienza una guerra, la guerra comienza también dentro del país. Hay grandes operaciones contra las personas revolucionarias, se prohiben periódicos y canales de televisión... incluso mientras caminas por la calle la policía te detiene por cualquier motivo de la temporada y te llevan a comisaría como quieren.



KAF. ¿Hay alguna resistencia contra la guerra en Rojava en forma de protestas o manifestaciones? ¿La gente ha demostrado alguna solidaridad hacia Rojava?



No es solo la guerra de Rojava, la oposición social aquí no puede hacer nada debido al "estado de emergencia" que existe desde 2015. En aquel momento dijeron que se había terminado el "estado de emergencia", pero en realidad no es así. Además, algunas partes de la oposición tienen sus ramalazos kemalistas en el "tema kurdo".



KAF. Puede que sepáis que existe una campaña de boicot a los productos, medios de comunicación y destinos turísticos torcos. Formamos parte de esa campaña. ¿La gente común turca ha notado algún efecto como resultado de esta campaña?



Es realmente difícil escuchar o estar al tanto de tales campañas. Se debe a que existe una política del gobierno para los medios de comunicación, que no permite que se difunda ningún tipo de información. Pero si vas a los medios alternativos, es la única opción en la que puedes conocer lo que pasa. Con la ayuda de lo/as camaradas de KAF que nos informaron, hemos estado informadas/os e intentamos mantener a la gente al tanto de la campaña.



La economía aquí no va bien desde hace tiempo ya sea por los programas económicos, por el proceso político, por las malas prácticas del gobierno, etc. Probablemente este tipo de campañas tengan un efecto en la economía. Pero es necesario analizarlo bien... Por tanto la economía va mal desde hace un tiempo para todo el mundo (por supuesto, no hablamos de las élites ricas), eso es lo único que cualquiera sabe. Incluso esta realidad todavía es ignorada por el estado.



KAF: ¿Cómo es la situación dentro de las cárceles? ¿Tenéis camaradas de vuestra organización o de otros grupos anarquistas encarcelados o represaliados por el estado como sucedía en el pasado?



Como mencioné antes, desde 2015 las condiciones de los presos políticos no son buenas. La situación para ellos es de "estado de emergencia dentro del estado de emergencia". La administración de las cárceles tiene derecho a actuar como quiera. Y a veces sus deseos están incluso en contra de los derechos humanos básicos. Con la ayuda de un compañero que está en la cárcel, obtuvimos la información de "adentro"... Tienen entre 10 y 15 personas en celdas que son para 3 o 4 personas. Las condiciones son contrarias a cualquier moral o derecho. Incluso no permiten que los presos políticos vean a sus abogados, lo cual es una violación de los derechos humanos.



Recibimos [en tanto a la DAF] multas en dinero o de libertad condicional, con suerte, durante este proceso. Pero estamos viviendo en una tierra en la que cualquier cosa puede ser una buena razón para meterte en prisión.



KAF: ¿El movimiento anarquista es capaz de convertirse en un movimiento social de masas? ¿Ha estado involucrado en las luchas diarias de la gente?



El movimiento anarquista aquí tiene una breve historia. El movimiento anarquista moderno apareció a fines de la década de 1980. Hasta la década de 2000, el movimiento no tenía como objetivo socializarse, si no que era más bien como una iniciativa intelectual. Hoy en día, el movimiento se está convirtiendo en un movimiento social. Ves el anarquismo mucho más organizado y social. Desde el movimiento de liberación de los pueblos hasta la ecología, desde las luchas obreras hasta la lucha por la liberación de las mujeres, en todas partes hay anarquistas.



KAF: ¿En qué áreas actúan los grupos anarquistas? Por ejemplo: cultura en general [teatro, literatura, arte, música] movimientos sociales, anti-militarismo, derechos del niño, educación, especialmente en la educación niños, sindicatos y cooperativas?



En realidad, en todos los temas pretendemos tener experiencias. Ahora, como parte de la Acción Revolucionaria Anarquista (DAF), tenemos una experiencia de economía colectiva de 10 años en el 26A Cafe. Al intentar extender esta experiencia, tenemos el 26A Workshop desde hace 4 años (con presentaciones sobre anarquismo en la geografía, en la arqueología, etc.). Llevamos 4 años dirigiendo la Asociación de Jóvenes Trabajadores, cuyo objetivo es organizar a los jóvenes trabajadores en diferentes sectores. Nuestras compañeras llevan más de 10 años organizadas en Mujeres Anarquistas para luchar contra el patriarcado. También llevan más de 10 años, una iniciativva anarquista en las escuelas secundarias bajo el nombre de Acción Anarquista de los Institutos. Desde hace 6 años, camaradas jóvenes se organizan en las universidades contra los fascistas bajo el nombre de Juventud Anarquista. El periódico Meydan tiene 51 números y está trabajando para el número 52, es la publicación periódica anarquista más duradera de esta geografía. Nuevamente han pasado más de 10 años, de un movimiento antimilitarista que impulsó la Asociación para la Objeción de Conciencia, que es la solución anarquista a la guerra en Kurdistán. La organización está llamando a las personas a ser Objetores de Conciencia contra la guerra.



Desde hace 6 años, camaradas jóvenes se organizan en las universidades contra los fascistas bajo el nombre de Juventud Anarquista. El periódico Meydan tiene 51 números y está trabajando para el número 52, es la publicación periódica anarquista más duradera de esta geografía. Nuevamente han pasado más de 10 años, de un movimiento antimilitarista que impulsó la Asociación para la Objeción de Conciencia, que es la solución anarquista a la guerra en Kurdistán. La organización está llamando a las personas a ser Objetores de Conciencia contra la guerra.

