La competencia entre Irán y Estados Unidos por Irak

Zaher Baher, 01/01/2020



El 27 de diciembre, una base estadounidense cerca de Kirkuk fue atacada, matando a un contratista estadounidense e hiriendo a soldados estadounidenses e iraquíes. Estados Unidos afirmó que el ataque fue lanzado por un grupo de milicianos chiítas, Kata'ib Hizbullah (KH) pro-iraní.



El domingo 29 de diciembre, los Estados Unidos tomaron represalias con un ataque aéreo contra cinco bases del KH, tres de ellas en Irak y el resto en Siria. El KH confirmó que 19 de sus combatientes murieron y 35 más resultaron heridos. El jefe de Hashd al-Shaabi, (Fuerzas de Movilización Popular) anunció poco después "La sangre de los mártires no será en vano y nuestra respuesta será muy dura para las fuerzas estadounidenses en Irak".



El 31 de diciembre, una gran protesta organizada por la milicia pro-iraní y sus partidarios irrumpe violentamente en el recinto americano y corea las consignas "No, no, América", "No, no, Trump" y "Muerte a América". Las protestas continúan y la seguridad iraquí permitió que algunos de los manifestantes entraran en la altamente protegida Zona Verde. La misma seguridad que ha reprimido brutalmente a los manifestantes en la Plaza Tahrir de Bagdad y otras ciudades, ahora permitió que los manifestantes y los partidarios de las milicias pro-iraníes se quedaran parados y observaran los cócteles molotov lanzados contra la embajada de Estados Unidos. Los medios de comunicación kurdos afirmaron que no había nadie dentro del recinto, que todo el personal había sido evacuado la noche anterior a la ciudad de Erbil, la capital del Gobierno Regional de Kurdistán (KRG). Pero los Estados Unidos denunciaron esta noticia como un rumor.



Lo que está sucediendo ahora entre Irán y Estados Unidos, no es una guerra, creo que hay una pequeña posibilidad de que ocurra una guerra entre estos dos.



El conflicto entre Irán y Estados Unidos es el fracaso de la política exterior estadounidense que ha fracasado en relación al régimen iraní en la región del Medio Oriente. Se ha demostrado que la política de los Estados Unidos no sólo en Siria e Irak, sino que en toda la región en su conjunto ha fracasado; así como en Afganistán y Libia.



Lo que está sucediendo ahora puede continuar mientras siga el actual régimen en Irán, es difícil para los EE.UU. lograr sus objetivos en la región, especialmente en Siria e Irak. Irán sabe cómo jugar el juego de los Estados Unidos.



La política belicista de Donald Trump con Irán, Corea del Norte y Rusia sobre países o intereses en disputa no están sobre la mesa. Trump no es tan ingenuo como los medios de comunicación occidentales lo presentan. Es inteligente y franco con su enfoque. Considera al menos tres factores en la guerra con Irán:



1. Primero, la guerra contra Afganistán, Irak y Libia no tuvo éxito, costó a los EE.UU. una enorme cantidad de dinero; resultando en un gran número de soldados estadounidenses muertos en acción, heridos e inválidos. También sabe que su guerra con Irán no se puede ganar; será aún más difícil que la guerra contra Afganistán e Irak. Además, hay una gran posibilidad de que la guerra se extienda por toda la región. No está seguro de poder ganar la guerra.



2. En segundo lugar, sabe bien que el pueblo estadounidense todavía tiene malos recuerdos de las guerras y no quiere otra guerra.



3. Tercero, las elecciones presidenciales se acercan este año, mientras que hay posibilidad de que gane; no es tan estúpido como para estropear sus posibilidades.



En cuanto a los iraníes, estudiaron inteligentemente la mentalidad de Trump y su política exterior. Saben que Trump no quiere una guerra con ellos, pero tampoco quieren que Irak sea dominado por Estados Unidos por temor a que Irak esté fuera de su control. Esta es la razón por la que Irán de vez en cuando lanza directa o indirectamente una especie de operación militar contra los EE.UU. o sus aliados. Mientras tanto, Irán está dispuesto a proteger al régimen iraquí a cualquier precio.



1. Lo que está sucediendo en Irak ahora, interesa más a Irán que a los Estados Unidos. Pero al final es el pueblo iraquí el que paga el precio. Irán sabe que las manos de los Estados Unidos están atadas hasta cierto punto. Esto dificulta a los Estados Unidos el obligar a Irán a ejecutar ciertas condiciones establecidas por ellos. En realidad, los EE.UU. no pueden detener la forma de actuar de Irán. Irán también sabe que en este conflicto hay un par de cuestiones importantes. Primero, ampliar la brecha entre el régimen iraquí y los Estados Unidos cada vez mayor. Al mismo tiempo, Irán está poniendo a prueba su poder e influencias entre sus pro-milicias y otros simpatizantes. Si esta situación continúa, se puede agudizar la disputa entre Irak y los EE.UU., se convertiría en un verdadero problema. Irak no puede permanecer neutral indefinidamente entre Irán y los EE.UU. como afirma ahora. Los Estados Unidos no se sentirán felices al ver que las fuerzas de seguridad iraquíes permiten a los pro-iraníes y a sus partidarios en las calles y en el parlamento iraquí y en su entorno hacer lo que están haciendo contra la embajada estadounidense. Por lo tanto, Irak no tiene otra opción que aclarar su posición de permanecer con Irán o apoyar a los Estados Unidos. En mi opinión, si la situación llega a ese nivel, Irak apoyará a Irán contra Estados Unidos.



2. Si esta situación continúa, afectará a los manifestantes de Bagdad y otras ciudades que ya han pagado un precio muy alto hasta ahora. Más de 552 personas han sido asesinadas, 21.000 heridas, 25.000 detenidas; además, muchos más activistas han sido secuestrados.



3. Ante esta situación los manifestantes no tendrán otra opción ya que no quieren ser parte de ninguno de los dos bandos, sino dejar sus trincheras y los lugares que ya ocuparon.



Esta competencia entre Irán y Estados Unidos por Irak no puede continuar, debe resolverse tarde o temprano, pero por el momento es difícil para nosotros predecir cuándo y cómo.



