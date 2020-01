Διάλογος Ρ. Ρόκερ-O. Strasser

Οι συζητήσεις ήταν η μόνη φορά που οι αναρχικοί διατύπωσαν τις απόψεις τους ελεύθερα μπροστά σε ένα ναζιστικό ακροατήριο. Αφότου οι εθνικοσοσιαλιστές ήρθαν στην εξουσία, το αναρχικό κίνημα εξαφανίστηκε, τα μέλη του εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο Ρούντολφ Ρόκερ σε διάλογο με τον Otto Strasser



Το 1930 η FAUD (η αναρχοσυνδικαλιστική ομοσπονδία Ελεύθερη Ένωση Εργατών Γερμανίας) δέχθηκε πρόσκληση από τον Otto Strasser, στέλεχος του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (δηλαδή το ναζιστικό κόμμα), για μια σειρά συζητήσεων. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για τους συνδικαλιστές και ο Fritz Kater πρότεινε ότι ο Ρούντολφ Ρόκερ θα έπρεπε να τους αντιπροσωπεύει.*



Ο Otto Strasser ανήκε σε μια ομάδα στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα που διέφερε από πολλές απόψεις από την επικρατούσα τάση του Χίτλερ. Πράγματι, οι διαφωνίες του Strasser με τον Χίτλερ οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από το κόμμα τον Ιούνιο του 1930. Μετά την απέλαση του, ίδρυσε την οργάνωση Επαναστάτες Εθνικοί Σοσιαλιστές, γνωστή αργότερα ως Μαύρο Μέτωπο. **



Ο διάλογος έγινε λίγο πριν ο Strasser εκδιωχθεί από το ναζιστικό κόμμα.



Διοργανώθηκαν τρεις συναντήσεις, αφιερωμένες σε ένα διαφορετικό θέμα. Στην πρώτη, ο Ρόκερ συζήτησε με τον Strasser για το θέμα του εθνικισμού και της φυλής και για το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της ιστορίας. Ο Ρόκερ ισχυρίστηκε ότι, δεδομένου ότι η εθνικότητα δεν είναι γνωστό ότι είναι ένα κληρονομούμενο χαρακτηριστικό, προκύπτει ότι η ιδέα της εθνικότητας επιβάλλεται στους ανθρώπους από το περιβάλλον τους. ***



Η δεύτερη συνάντηση ήταν αφιερωμένη στο νόημα του σοσιαλισμού. Επειδή ο Strasser δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη συνάντηση λόγω ασθένειας, αντικαταστάθηκε από τον Dr. Herbert Blank. Ο Blank υποστήριξε ότι η ιστορική σημασία του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος ήταν ότι είχε ανακαλύψει τα αληθινά θεμέλια του σοσιαλισμού, αφού αυτό που πέρασε μέχρι τότε ως σοσιαλισμός ήταν μόνο η μαρξιστική του ερμηνεία. Ο Ρόκερ γελοιοποίησε το επιχείρημα, επισημαίνοντας το προφανές γεγονός ότι οι Ναζί δεν είχαν ακούσει ποτέ για τον ελευθεριακό σοσιαλισμό και τους πολλούς στοχαστές του, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον Μαρξ και τους οπαδούς του και οι οποίοι απέρριπταν εντελώς τον μαρξισμό.



Κατά την τρίτη συζήτηση, ο Ρόκερ αντικαταστάθηκε από τον Erich Mhsam κατόπιν αιτήματος του Strasser, ο οποίος αισθάνθηκε ότι απειλείται από τις ρητορικές τακτικές του πρώτου. Ωστόσο, ο Ρόκερ κλήθηκε να παραδώσει τις παρατηρήσεις στο κλείσιμο του διαλόγου. Αν και τα δύο στρατόπεδα γνώριζαν ότι οι διαφορές μεταξύ τους ήταν υπερβολικά ευρείες για να γεφυρωθούν και ότι καμία πλευρά δεν θα κέρδιζε νέους οπ;αδους, η σειρά των συζητήσεων αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.



