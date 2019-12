This author has not submitted any other articles.

Comunicado de Relançamento da CALA (Coordenação Anarquista Latino-americana)

Dezembro de 2019

Dezembro de 2019

Após uma série de reuniões e instâncias, organizações anarquistas da América Latina decidiram relançar a Coordenação Anarquista Latino-Americana, no marco deste complexo contexto político e social que o nosso continente está vivendo.

Após uma série de reuniões e instâncias, organizações anarquistas da América Latina decidiram relançar a Coordenação Anarquista Latino-Americana, no marco deste complexo contexto político e social que o nosso continente está vivendo. São tempos de efervescência em toda a América Latina. Tempos em que o povo está ganhando as ruas, resistindo e enfrentando o avanço brutal dos setores mais reacionários do continente e a presença ativa do imperialismo estadunidense em seus diferentes modos de intervir. As ruas do Chile, da Colômbia, do Haiti, de Porto Rico e do Equador estão sendo cenários de disputa cara a cara com a classe dominante, que tenta por todos os meios possíveis aprofundar um sistema de fome e precariedade, atacando as reivindicações mais importantes da classe oprimida. A isso temos que acrescentar a enorme resistência popular realizada contra o Golpe de Estado civil-militar na Bolívia, onde a violência racista dos de cima está sendo combatida com trancamentos de via, manifestações e bloqueios. Nitidamente, como afirmamos desde sempre, as hesitações e especulações eleitoreiras da esquerda parlamentar perdem o sentido. Neste momento, as organizações políticas do anarquismo especifista não apenas reafirmam a necessidade de estarem organizadas e sintonizadas com o momento histórico, como apontávamos nas Jornadas Anarquistas de Porto Alegre no início deste ano:

“… Estamos convencidos e convencidas de que o Anarquismo deve ser operativo, ágil, estar sintonizado com as novas realidades sociais para enfrentar a crueldade que esse impiedoso sistema impõe aos e às de baixo. Mas para isso reiteramos que o Anarquismo deve se organizar politicamente. É a Organização Política que permite que as e os militantes processem as discussões e debates necessários, é ela que permite realizar as análises de conjuntura pertinentes, definir os planos de ação e de desenvolvimento, afinar a tática com precisão, mas também elaborar uma estratégia finalista e a adequação dessa estratégia para cada período de ação, para cada conjuntura…”

Entendemos que este contexto também requer que nos alimentemos de todos esses aspectos em função de posicionamentos firmes e de manifestações imediatas de solidariedade, bem como de maiores níveis de ação coordenada em todo o continente. Para isso, decidimos rearticular a CALA, expressão de coordenação que funcionou desde meados dos anos 90 até o final daquela década, entre organizações políticas anarquistas do Uruguai, do Brasil e da Argentina. Desde 2011 estamos fazendo esforços na direção de alcançar maiores níveis de articulação, expressos justamente nas Jornadas Anarquistas que têm ocorrido a cada dois anos, aproximando diferentes organizações da região e do mundo.

Entendemos que este é o momento de relançar a CALA como expressão dessa coordenação do conjunto de nossas forças, como expressão do Especifismo, como corrente histórica e com projeção do Anarquismo. Um Anarquismo Organizado Politicamente bem enraizado nos povos latino-americanos e neste tempo.

Ainda nesse sentido, nos propomos de maneira conjunta a tarefa de continuar desenvolvendo e aprofundando um trabalho teórico e de elaboração de elementos conceituais que nos permitam realizar análises da realidade o mais precisas possível, de modo a agir na conjuntura latino-americana conjuntamente. Nos propomos também a estabelecer orientações concretas para esse trabalho coordenado, bem como apontar para o fortalecimento e a consolidação de novas organizações no continente. A conjuntura exige caminhar sem pressa, mas sem pausa.

Nos parece que a CALA é uma ferramenta necessária na etapa que está começando na América Latina, de povos nas ruas resistindo ao modelo neoliberal, para articular nossa presença nesses acontecimentos e apresentar uma posição firme e nítida do Anarquismo Organizado. A etapa que está começando deve nos encontrar organizados e organizadas, articulados e articuladas da melhor maneira possível na região. Por isso convidamos outras organizações a ir construindo esse caminho em conjunto.

Pela construção de Poder Popular!!!

Pelo socialismo e a liberdade!!! Coordenação Anarquista Latino-Americana (CALA)

fAu – federação Anarquista uruguaia

CAB – Coordenação Anarquista Brasileira

FAR – Federação Anarquista de Rosario