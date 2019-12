no event posted in the last week

Η Ανατολική Αυστραλία φλέγεται Ινδονησία / Φιλιππίνες / Αυστραλία | Περιβάλλον | Γνώμη / Ανάλυση Thursday December 26, 2019 14:39 Thursday December 26, 2019 14:39 by Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) - Anarkismo by Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) - Anarkismo Η Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα Μελβούρνης πιστεύει ότι το Κίνημα Απεργιών στα Σχολεία για το Κλίμα έχει μεγάλες δυνατότητες και ότι θα πρέπει ολόψυχα να ενωθούν μαζί του τα συνδικάτα. Οι σχολικές απεργίες πρέπει να μετατραπούν σε απεργίες των εργαζομένων. Στην Αυστραλία, η επόμενη ημέρα παγκόσμιας σχολικής απεργίας πρέπει να είναι η ευκαιρία μαζικών συντονισμένων απεργιών από εργαζόμενους από όσο το δυνατόν περισσότερες βιομηχανίες και κλάδους, με στόχο την οικοδόμηση μιας γενικής απεργίας. Η δύναμη του κεφαλαίου δημιουργείται στο χώρο εργασίας και μόνο με την οργάνωση εκεί μπορούν οι εργαζόμενοι να ανατρέψουν αυτή την εξουσία, να την αφαιρέσουν από τους καπιταλιστές και να την χειριστούν οι ίδιοι.

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, οι ανατολικές Πολιτείες της Αυστραλίας έχουν υποστεί ένα πρωτοφανές κύμα πυρκαγιών. Υπήρξαν επίσης κάποιες πυρκαγιές στη Δυτική Αυστραλία. Οι τελευταίοι χειμώνες, που υπήρξαν από τους ξηρότερους στην ιστορία της ηπείρου, ακολουθούνται πλέον από μια ζεστή και ξηρή άνοιξη, η οποία έχει οδηγήσει τεράστιες περιοχές της ηπείρου να είναι στεγνές και έτοιμες να πάρουν φωτιά πολύ νωρίτερα από την εποχή που οι πυρκαγιές θεωρούνται παραδοσιακά ως κίνδυνος. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πρωτοφανές σε εύρος, ένταση και χρονική διάρκεια.



Το Σίδνεϊ έχει τυλιχτεί από καπνό εδώ και πάνω από ένα μήνα. Η μεγάλη πυρκαγιά στο Gospers Mountain έχει καταστρέψει 450.000 εκτάρια δασικής και μη έκτασης και συνεχίζει. Ο Επίτροπος της NSW Rural Fire Service (Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου Νέας Νότιας Ουαλίας) λέει ότι οι δυνάμεις της Υπηρεσίας έχουν ήδη αντιμετωπίσει 8.500 πυρκαγιές αυτή τη σεζόν - και είμαστε μόνο στην αρχή του καλοκαιριού. Εδώ έχουμε την αλλαγή του κλίματος σε δράση.



Τα τελευταία χρόνια, η πυρόσβεση στις αγροτικές περιοχές της Αυστραλίας έχει τεθεί σε πολύ πιο επιστημονική βάση από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει πιο διεξοδική και εντατική οργάνωση, που σημαίνει ότι πολύ λιγότεροι άνθρωποι πεθαίνουν και πολλά λιγότερα σπίτια χάνονται. Η προσπάθεια καταπολέμησης των πυρκαγιών σε αυτήν την εποχή είναι μαζική, με συντριπτική κοινοτική υποστήριξη για τους εθελοντές και τους επαγγελματίες πυροσβέστες, που εργάζονται μέρα και νύχτα για να προστατεύσουν τις ζωές, τα σπίτια και τα προς το ζην. Παρ όλα αυτά, ακόμη και αυτό δεν ήταν αρκετό για την πρόληψη θανάτων σε αυτή την αφύσικη καταστροφή.



Η πολιτική κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των αρνητών της κλιματικής αλλαγής που κατοικοεδρεύουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι αρχικές δηλώσεις που καταδείκνυαν τη σχέση μεταξύ της έκλυσης πρωτοφανών επιπέδων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και της άνευ προηγουμένου βαρύτητας και αρκετά ενωρίτερης έναρξης της εποχής των πυρκαγιών, αντιμετωπίστηκαν από μια καταιγίδα προπαγάνδας από τη Δεξιά που επέκρινε αυτούς που έκαναν τις δηλώσεις για πολιτικοποίηση της τραγωδίας των πυρκαγιών! Καθώς οι πυρκαγιές συνέχιζαν, όμως, αυτή η θέση αχρηστεύθηκε. Οι εθελοντές πυροσβέστες, η United Firefighters Union (Ενωτικό Συνδικάτο Πυροσβεστών) και οι επικεφαλείς των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επεσήμαναν τη σύνδεση. Μερικοί άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους από τις πυρκαγιές πήραν απομεινάρια από τα καμένα συντρίμμια των σπιτιών τους, πήγαν στην Καμπέρα και τα τοποθέτησαν έξω από το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Βέβαια, οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής αρνούνται να κάνουν πίσω.



Οι δυνάμεις της άρνησης της κλιματικής αλλαγής ήταν ασήμαντες, αφού οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν "τις εκλογές του κλίματος", ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι το θέμα ήταν πλέον νεκρό. Αλλά αυτή ήταν μια παρανοϊκή σκέψη. Αυτο το έξτρα ζεστό καλοκαίρι τραβά ήδη το χαλί κάτω απ τα πόδια τους και καταδεικνύει πλέον το γεγονός ότι η αλλαγή του κλίματος είναι πραγματική και συμβαίνει. Το πήραμε το μήνυμα ήδη πριν αρχίσει το καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι τώρα: τι πρέπει να κάνουμε;



Η Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα Μελβούρνης πιστεύει ότι το Κίνημα Απεργιών στα Σχολεία για το Κλίμα έχει μεγάλες δυνατότητες και ότι θα πρέπει ολόψυχα να ενωθούν μαζί του τα συνδικάτα. Οι σχολικές απεργίες πρέπει να μετατραπούν σε απεργίες των εργαζομένων. Στην Αυστραλία, η επόμενη ημέρα παγκόσμιας σχολικής απεργίας πρέπει να είναι η ευκαιρία μαζικών συντονισμένων απεργιών από εργαζόμενους από όσο το δυνατόν περισσότερες βιομηχανίες και κλάδους, με στόχο την οικοδόμηση μιας γενικής απεργίας. Η δύναμη του κεφαλαίου δημιουργείται στο χώρο εργασίας και μόνο με την οργάνωση εκεί μπορούν οι εργαζόμενοι να ανατρέψουν αυτή την εξουσία, να την αφαιρέσουν από τους καπιταλιστές και να την χειριστούν οι ίδιοι.



Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι αναρχικοί πρέπει να είναι ενεργοί στα συνδικάτα τους, πιέζοντας οι ομάδες βάσης (rank and file groups) να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινότητες για τη διαμόρφωση των σχεδίων για μια Δίκαιη Μετάβαση (Just Transition). Θα πρέπει επίσης να σχηματίζουν ομάδες βάσης για να πιέσουν τα συνδικάτα τους να συμμετάσχουν στο απεργιακό κίνημα. Οι ίδιες αυτές ομάδες πρέπει, ακόμα, να είναι έτοιμες να παρακάμψουν τους αξιωματούχους εάν δεν δρουν. Οι καπιταλιστές δεν θα μας σώσουν - οι εργαζόμενοι πρέπει να το κάνουν οι ίδιοι.



ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΛΙΜΑ



*Ο ακριβής τίτλος του κειμένου στα αγγλικά είναι Eastern Australia on fire.

**Από το The Anvil (Το Αμόνι), δελτίο του Melbourne Anarchist Communist Group (MACG), Vol 8/No 6, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2019. Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.



Related Link: https://melbacg.wordpress.com/the-anvil/