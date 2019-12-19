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CALA Yeniden başlatma deklarasyonu (Latin Amerika Anarşist Koordinasyonu)

category uluslararası | anarşist hareketin | press release author Thursday December 19, 2019 02:36author by Latin Amerika Anarşist Koordinasyonunu - CALA Report this post to the editors

Bir dizi toplantı ve olaydan sonra, Latin Amerika'daki anarşist politik organizasyonlar, kıtamızın yaşadığı bu karmaşık siyasi ve sosyal bağlam çerçevesinde Latin Amerika Anarşist Koordinasyonunu (CALA) yeniden başlatmaya karar verdiler. Latin Amerika'da coşkulu zamanlar oldu. İnsanların sokakları kazandığı, kıtanın en gerici kesimlerinin acımasız ilerleyişi ve Amerikan emperyalizminin farklı müdahale biçimlerindeki aktif varlığıyla yüzleşen zamanlar.

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CALA Yeniden başlatma deklarasyonu
(Latin Amerika Anarşist Koordinasyonu)

Aralık 2019 Bir dizi toplantı ve olaydan sonra, Latin Amerika'daki anarşist politik organizasyonlar, kıtamızın yaşadığı bu karmaşık siyasi ve sosyal bağlam çerçevesinde Latin Amerika Anarşist Koordinasyonunu (CALA) yeniden başlatmaya karar verdiler. Latin Amerika'da coşkulu zamanlar oldu. İnsanların sokakları kazandığı, kıtanın en gerici kesimlerinin acımasız ilerleyişi ve Amerikan emperyalizminin farklı müdahale biçimlerindeki aktif varlığıyla yüzleşen zamanlar. Şili, Kolombiya, Haiti, Porto Riko ve Ekvador sokakları, açlık ve istikrarsızlık sistemini derinleştirmek için mümkün olan her türlü mücadele yöntemi ile sokaklarda bu taleplere saldıran iktidar sınıfıyla karşı karşıya. Buna, ırkçı şiddete karşı seferberlikler ve ablukalarla mücadele edildiği Bolivya'daki sivil-asker darbesine karşı geliştirilen muazzam halk direnişini de eklemeliyiz. Açıkçası, her zaman belirttiğimiz gibi, parlamenter sol tereddütleri ve seçim spekülasyonları yersiz. Bu noktada, spesifik anarşizmin politik organizasyonları, bu yılın başlarında Porto Alegre Anarşist Konferansları'nda da belirttiğimiz gibi, sadece organize olma ve tarihi anın uyum içinde olması gerektiğini teyit etmekle kalmıyorlar:

"... Bu acımasız sistemin aşağıdakilere dayattığı çiğlikle başa çıkabilmek için Anarşizmin operasyonel ve çevik olması gerektiğine inandık. Ama bunu yapmak için, anarşizmin politik olarak organize olması gerektiğini yineleriz. Bu Politik Organizasyon militanların gerekli tartışma ve tartışmaları işlemesine, cuntanın analizini yapmasına, eylem ve planların geliştirilmesine ve tanımlamasına, taktiklerde ince ayar yapmasına ve aynı zamanda bir strateji tasarlamasına izin verir..."
Bu bağlam, bir yandan, güçlü konumlar ve dayanışmayı ifadeler. Bunun için CALA' yı tanımladık, CALA 1990' ların ortalarından bu on yılın sonuna kadar, Uruguay, Brezilya ve Arjantin' deki anarşist politik organizasyonlar arasında çalışan bir koordinasyon ifadesidir. 2011 yılından bu yana, her iki yılda bir yapılan Anarşist Kongrelerinde ifade edilen bölgedeki ve dünyadaki farklı örgütleri birbirine yakınlaştıran daha yüksek eklemlenmelere yönelik çalışmalar yapıyoruz.

CALA'yı tüm güçlerimizin bu koordinasyonunun, Specifism'in, tarihsel bir akım ve Anarşizmin bir ifadesi olarak, yeniden başlatmanın zamanının geldiğini anlıyoruz,. Politik Organize Anarşizm oldukça köklüdür Latin Amerika halkında. Bu bağlamda, teorik çalışmaların daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi görevini mümkün olduğunca sıkı bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan kavramsal unsurları ayrıntılı bir şekilde yapmalıyız Latin Amerika bölgesinde. Ayrıca bu eşgüdümlü çalışmalara somut rehberlik sağlamak ve kıtadaki yeni örgütlerin güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

CALA'yı Latin Amerika'da, neoliberal modele direnen sokaklardaki halka, bu olaylardaki varlığımızı ifade etmek ve Organize Anarşizmin sağlam ve net bir konumunu göstermek için bu aşamada gerekli bir araç olarak görüyoruz. Bu evrede bölgede mümkün olduğunca organize olmalıyız. Bu yüzden diğer kuruluşları bu yolu birlikte kurmaya davet ediyoruz.

Halkın Gücü'nün inşası için!Sosyalizm ve özgürlük için!

Latin Amerika Anarşist Koordinasyonu (CALA)

Uruguay Anarşist Federasyonu (fAu)
Brezilyalı Anarşist Koordinasyon (CAB)
Rosario Anarşist Federasyonu (FAR)

Türkçe çeviri: Nimet Arıkan

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