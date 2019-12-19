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Uluslararası | Anarşist hareketin
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Poder e Governação 02:58 May 17 0 comments
Against Anarcho-Liberalism and the curse of identity politics 18:34 Jan 14 0 comments
"The North American American Anarchist: The Newspaper Dedicated to Direct Action" 06:02 Sep 15 1 comments
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Recent articles by Latin Amerika Anarşist Koordinasyonunu
This author has not submitted any other articles.Recent Articles about Uluslararası Anarşist hareketin
Comunicado de lanzamiento de la Coordinación Anarquista Latinoamerican... Dec 19 19
Dichiarazione del rilancio del Coodinamento Anarchico Latino Americano... Dec 18 19
Launch statement of the Latin American Anarchist Coordination (CALA) Dec 17 19
CALA Yeniden başlatma deklarasyonu (Latin Amerika Anarşist Koordinasyonu)
uluslararası | anarşist hareketin | press release Thursday December 19, 2019 02:36 by Latin Amerika Anarşist Koordinasyonunu - CALA
Bir dizi toplantı ve olaydan sonra, Latin Amerika'daki anarşist politik organizasyonlar, kıtamızın yaşadığı bu karmaşık siyasi ve sosyal bağlam çerçevesinde Latin Amerika Anarşist Koordinasyonunu (CALA) yeniden başlatmaya karar verdiler. Latin Amerika'da coşkulu zamanlar oldu. İnsanların sokakları kazandığı, kıtanın en gerici kesimlerinin acımasız ilerleyişi ve Amerikan emperyalizminin farklı müdahale biçimlerindeki aktif varlığıyla yüzleşen zamanlar.
CALA Yeniden başlatma deklarasyonu
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Front page
Beyond Pension Reforms: Interview on the General Strike in France
Comunicado de lanzamiento de la Coordinación Anarquista Latinoamericana (CALA)
[Colombia] Vamos al Paro Nacional del 21 de noviembre
[Catalunya] Una sentència que ataca les llibertats i els drets civils
Halklarla savaşan her devlet kaybedecektir!
Análisis de Coyuntura Latinoamericana
Αντίσταση στην κρατική καταστολή
[Chile] Nace La Federación Anarquista Santiago
Αποχή για την ταξική μας αξιοπρέπεια
Congrès de fondation de lUnion communiste libertaire (UCL) : déclaration finale
Interview with the Anarchist Communist Group (ACG) from Great Britain
(Perú) Alan García o el desprecio suicida de justicia y verdad
Some Reflections on the Ōtautahi/ Christchurch Tragedy
[Colombia] ¡POR UN 8 DE MARZO DE LUCHA Y FEMINISTA!
La Semana de Enero: 100 años. Un poco de historia.
A Green New Deal vs. Revolutionary Ecosocialism
Alan MacSimóin (1957-2018)- Rest In Power
[Colombia] Entre la crisis actual y las posibilidades latentes
Nota sobre o atual cenário da luta de classes no Brasil
Devrimci Anarşist Faaliyet: "The states project of eliminating revolutionary opposition hasnt finished yet"