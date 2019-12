Recent articles by Αναρχική Ομοσπονδία Σαντιάγο

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Βολιβία / Περού / Ισημερινός / Χιλή Λαϊκοί Αγώνες

Chile: El oasis del caos by Tremplkalwe Zweite Mitteilung der Federacin Anarqusita Santiago (Chile) by Pedro Celso (die plattform) FAS: Posicionamiento ante el estallido social en Chile by Federacin Anarquista Santiago Οι κοινωνικές εξεγέρσεις στη Χιλή Βολιβία / Περού / Ισημερινός / Χιλή | Λαϊκοί Αγώνες | Ανακοίνωση Τύπου Wednesday December 11, 2019 19:43 Wednesday December 11, 2019 19:43 by Αναρχική Ομοσπονδία Σαντιάγο by Αναρχική Ομοσπονδία Σαντιάγο Ανακοίνωση Αναρχικής Ομοσπονδίας Σαντιάγο Πρέπει να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και να ενδυναμώσουμε τις οργανώσεις της τάξης μας, τις τοπικές συνελεύσεις, τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, τα έμφυλα και φεμινιστικά παραβατικά υποκείμενα, τις συνελεύσεις, τους συντονισμούς της υπεράσπισης της γης και του νερού, τις οργανώσεις των αυτόχθονων πληθυσμών και να ενισχυθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του λαού στα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και τα μαθητικά κέντρα.

Τέταρτη ανακοίνωση της Αναρχικής Ομοσπονδίας του Σαντιάγο για τις κοινωνικές εξεγέρσεις στη χώρα



Ένας μήνας έχει περάσει από τότε που οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή που ορίζεται ως Χιλιανό κράτος ξεσηκώθηκαν και αγωνίστηκαν με αξιοπρέπεια ενάντια στις ευτελιστικές και επισφαλείς συνθήκες που τους επέβαλε η αστική τάξη, συνθήκες που αντιμετωπίστηκαν με μία κοινωνική έκρηξη, ο απόηχος της οποίας παραμένει αισθητός μέχρι σήμερα.



Η θέληση της καταπιεζόμενης τάξης παραμένει ακλόνητη, μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα. Η αντίσταση και η αυτοοργανωση ειναι εμφανή παντού στις πλατείες, στις γειτονιές, στους δρομους.



Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται παρά την προδοσία των συνήθων οπορτουνιστών, που κάθισαν ξανά στο τραπέζι της μπουρζουαζίας για να κάνουν συμφωνίες που αφορουν τις ζωές μας. Οι άνθρωποι έδειξαν σε αυτά τα παράσιτα πως είναι αχρείαστοι, πως ο αγώνας συνεχίζεται παρά το πισώπλατο χτύπημα τους και πως η αντίσταση είναι ακυβέρνητη και θα συνεχίσει για όσο υπάρχει το κεφαλαιο και η πατριαρχία.



Η καταστολή από το κράτος και τους λακέδες του εχει αποβεί αιματηρή.



Η κρατική τρομοκρατία έχει εφαρμοστεί με ολοκληρωτική ατιμωρησία και με τη συνενοχή διαφόρων θεσμών, που είναι και ο λόγος πίσω από τους διαρκώς αυξανόμενους αριθμούς: μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, 222 άνθρωποι έχασαν τα μάτια τους από την καταστολή, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 2400 τραυματίστηκαν, εκατοντάδες υπέστησαν βασανιστήρια και φυλακίστηκαν και δεκάδες άνθρωποι έχουν γίνει θύματα βιασμού, επιβεβαιώνοντας πως η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει μονιμοποιηθεί και ότι η πολιτική του πολέμου ενάντια στις καταπιεζόμενες τάξεις είναι το καλύτερο μάθημα που διδάχτηκε στο Escuela de las Amricas. Ακόμα, έχει ξεκινήσει η ποινικοποίηση των ανθρώπων που συνεχίζουν να αντιστέκονται στους δρόμους και η στοχοποίησή τους με εφόδους, ψευδή στοιχεία και κατηγορίες με βάση τον πινοσετικό αντιτρομοκρατικό νόμο περί ασφάλειας της χώρας.



Το κυνήγι μαγισσών ξεκίνησε και το κράτος ετοιμάζεται να εκτονώσει την επιθετικότητά του. Απόδειξη γι' αυτό είναι πως η κυβέρνηση ανακοινώνει μία σειρά από νόμους που στοχεύουν άμεσα στην καταστολή των κοινωνικών αγώνων. Ένα σημαντικό στοιχείο αποτελεί και ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτός ήταν εκτελεστικός με την έννοια ότι έπαιρναν αποφάσεις αυτόνομα τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της μαζικής απεργίας που εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές, η κυβέρνηση, με την ουρά ανάμεσα στα πόδια της, σε μία συνάντηση στην La Moneda ζητά για ακόμα μία φορά βοήθεια από τις ένοπλες δυνάμεις, στις κατασταλτικές δράσεις ενάντια στην τάξη μας. Όμως οι ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν να τους δοθεί εγγύηση ατιμωρησίας για τα εγκληματα ενάντια στην ανθρωπότητα που είναι έτοιμοι να διαπράξουν ενάντια στους αγωνιζόμενους ανθρώπους. Αντιμέτωποι με τον φόβο της πολιτικής ευθύνης που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρέχει ατιμωρησία στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες τελικά δε βγήκαν στο δρόμο, αφήνοντας τον Πινιέρα και το γελοίο συνάφι του να καλέσει συνταξιούχους αστυνομικούς για να συνεργαστούν μαζι τους στα κατασταλτικά τους σχέδια.



Όχι μονο αυτό δεν φάνηκε αστείο σ' εμάς αλλα το θεωρούμε ακραία ανησυχητικό, όταν βλέπουμε τις ένοπλες δυνάμεις να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, με το πολιτικό τους εγχείρημα να σχετίζεται με τον παρόν σενάριο, ένα εγχείρημα που αποπειράται να εντοπίσει την ανικανότητα της παρούσας πολιτικής κάστας να επιβάλει την τάξη στο πρόσωπο της κοινωνικής έκρηξης, ξεκινώντας από μία πολιτική λύση και φτάνοντας στην βίαιη επέμβαση για την επαναφορά της τάξης με χρήση των όπλων και του εξεφτελισμού των ανθρώπων.



Καλούμε όλες τις κοινότητες του αγώνα να είναι σε επαγρύπνιση για την πιθανότητα επιστροφής της στρατιωτικής τρομοκρατίας στους δρόμους, αλλά αυτή τη φορά με μία πιο ριζοσπαστική επέμβαση.



Η σάπια πολιτική κάστα του πρώην εθνικού κογκρέσου προέβη σε διάφορα διαβήματα προς την επίτευξη πολιτικών συμφωνιών για να προχωρήσει σε ένα νέο σύνταγμα. Τα κόμματα του κατεστημένου, από αριστερά μέχρι δεξιά, έδωσαν τα χέρια σε ένα διήμερο διαπραγματεύσεων στο πρόσωπο της πιθανότητας μίας στρατιωτικής επέμβασης που θα έδινε μία γρήγορη πολιτική λύση στην κρίση.



Από τα δωμάτια της χλιδής γεννήθηκε η γνωστή Συμφωνία για την Κοινωνική Ειρήνη και το Σύνταγμα, ενώ οι κοινότητες του αγώνα τιμούσαν τη μνήμη του Camilo Catrillanca που πέθανε στα χέρια του κράτους πριν από ένα χρόνο στο Wallmapu. Από τα παράθυρα του παλατιού έβγαινε καπνός, που αποσκοπούσε να θολώσει την όψη της καταπιεζόμενης τάξης, με μία συμφωνία που έχει πάνω της κηλίδες από το αίμα των νεκρών μας, των φυλακισμένων, των βασανισμένων, των βιασμένων και των κατακρεουργημένων σωμάτων των αγωνιστών μας. Προσπάθησαν να φιμώσουν την άσβηστη αντίσταση των ανθρώπων του αγώνα, προσπάθησαν να κάνουν μία συμφωνία στο όνομα αυτών που αντιστέκονται, χωρίς την παραμικρή αντιπροσώπευση των συμφερόντων των καταπιεσμένων.



Η συμφωνία τους για ένα νέο σύνταγμα δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε ήδη καταδικάσει στην προηγούμενη επιστολή μας, ως ένα μέσο να δώσει οξυγόνο σε μία σταγόνα δημοκρατίας για να μπορέσουν να τεθούν τα θεμέλια για ένα νέο κράτος που θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό ρόλο της καταπίεσης των κοινοτήτων που παλεύουν ενάντια στην αστική τάξη και το σύστημα που της επιτρέπει να κυριαρχεί.



Όποιος κι αν ειναι ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιηθεί να αλλάξει το σύνταγμα, αυτός απλά αναδομεί το κράτος, το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό της συμμετοχικότητας αλλά αυτό της ταξικής πραγματικότητας. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει υποστηρικτικά προς την αστική τάξη η οποία έχει διαβρωθεί από την πινοσετική της κληρονομιά και μέσω αυτών των ανακοινώσεων προσπαθεί να αναγεννήσει μία νέα κοινωνική συμφωνία βασισμένη σε μία παραπλανητική συμμετοχή των πολιτών, η οποία εξυπηρετεί ως μάρτυρας πίστεως στη διαδικασία αναδόμησης του αστικου συνταγματικού πλαισίου.



Έπειτα από ένα μήνα αγώνα, έχουμε κερδίσει πολλά, έχουμε αναπροσδιορίσει τους εαυτούς μας ως μέλη μίας τάξης καταπιεσμένων, ως ο κοινωνικός ιστός που εξαλείφθηκε τα αιματηρά χρόνια του Πινοσέτ κι έχει ξαναγεννηθεί, έχουμε ανακαλύψει ένα κομμάτι των ζωών μας. Όμως, η επισφάλεια της καθημερινότητας παραμένει άθικτη, γι αυτό έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις για να έχουμε κάποια αποτελέσματα σύντομα, τα οποία θα ανεβάσουν το ηθικό στον κόσμο του αγώνα, επιτρέποντάς του να ζήσει σε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παλεύουμε για να παραλύσουμε την κυβερνητική νομοθετική ατζέντα, στην οποία εμπεριέχονται το TPP-11, ο νόμος κοινωνικής ενσωμάτωσης και η κατασταλτική ατζέντα που πρεπει να καταργηθούν άμεσα. Από την άλλη, παλεύουμε για επαναφορά των κοινωνικών δικαιωμάτων, μέσω της κατάργησης του AFP, την απόσυρση του νόμου για το νερό, την διαγραφή του εκπαιδευτικού χρέους, φρένο στη μόνιμη μείωση βασικών υπηρεσιών, την μείωση των εργασιακών ωραρίων και την αύξηση του βασικού μισθού.



Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους συντρόφους μας που έχουν υποφέρει από την σκληρή καταστολή, ιδιαίτερα αυτούς που τώρα βρίσκονται φυλακισμένοι αντιμετωπίζοντας σύνθετες κατασταλτικές διαδικασίες με την εφαρμογή των πιο τομακτικών νόμων της αστικής τάξης. Τέλος καλούμε τον κόσμο του αγώνα να μην παρασυρθεί από τα κόπλα των κομμάτων που θέλουν να διατηρήσουν την τάξη, να μην διαπραγματευτεί με τους δολοφόνους και να μην πιστέψει την ψεύτικη ειρήνη τους. Πρέπει να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και να ενδυναμώσουμε τις οργανώσεις της τάξης μας, τις τοπικές συνελεύσεις, τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, τα έμφυλα και φεμινιστικά παραβατικά υποκείμενα, τις συνελεύσεις, τους συντονισμούς της υπεράσπισης της γης και του νερού, τις οργανώσεις των αυτόχθονων πληθυσμών και να ενισχυθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος του λαού στα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και τα μαθητικά κέντρα.



Ας πολλαπλασιαστεί και θωρακιστεί η αντίσταση με οργανωτικά που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωσή μας!



Ας συνεχίσουμε τον αγώνα!



Για να χτίσουμε μία οργανωμένη κοινότητα! Να ριζώσει ο αναρχισμός!



Να φτιάξουμε οργανωμένες αυτόνομες κοινότητες!



Ζήτω οι αγώνες των λαών!



Άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων της κοινωνικής επανάστασης!



Αναρχική Ομοσπονδία Σαντιάγο



19 Νοεμβρίου 2019



Σχετικός σύνδεσμος: https://enoughisenough14.org/2019/11/20/fourth-statement-by-the-federacion-anarquista-santiago-on-the-social-uprising-in-chile/



Μετάφραση: το μαύρο berry. Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in