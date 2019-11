Balance preliminar del paro nacional del 21 de noviembre

Votando o no votando: las soluciones las conseguimos luchando by Rebeldía Contrainformativa - CEP Enraizando

La jornada de paro cívico nacional realizada hoy jueves 21 de noviembre ha sido un hecho de grandes proporciones históricas. Como advertíamos en nuestro análisis previo, el gobierno de Iván Duque del Centro Democrático se encontraba a la defensiva política y ante una importante crisis de gobernabilidad. En esta situación el gobierno uribista, frente al llamado a paro, impulso entonces una campaña de terror contra la convocatoria que incluyo la amenaza de toque de queda y despliegue militar, expulsión arbitraria de extranjeros y cierre de fronteras terrestres, y más recientemente una ola de allanamientos y detenciones de activistas políticos.Sin embargo, la apuesta gubernamental por la desmovilización fracaso y se generó una explosión social. La positiva influencia de las rebeliones populares de América Latina, especialmente de las luchas en Ecuador y Chile, así como los conflictos hoy en curso en el país como el paro nacional docente, la huelga parcial de las universidades públicas o el cese judicial, además de un conjunto de movilizaciones indígenas, feminista y ambientales, y el clima de hartazgo popular con el gobierno Duque, agravado por la propia campaña de miedo contra el paro, confluyeron para generar esta inédita situación política.Una gran jornada de lucha conmovió Bogotá y buena parte del país por cerca de 16 horas. En la capital nacional, azotada por las lluvias, la actividad se organizó en cuatro grandes momentos: 1) Un primer momento de activistas con agitación callejera y pequeños bloqueos localizados en los portales de Transmilenio de Suba, Norte, 20 de julio y Sur, entre las 5:00 y las 7:00 am liderado por organizaciones barriales, que lograron un significativo impacto en la movilidad de la ciudad. 2) Un segundo momento de masas, liderado por el movimiento sindical, estudiantil y popular, con la gran marcha sobre el centro de la ciudad que registro fácilmente 300.000 personas movilizadas entre las 8:00 am y las 4:00 pm con enormes concentraciones de trabajadores de la educación, estatales y obreras del sector privado. En este mismo momento sumaron las movilizaciones de las universidades públicas y privadas articuladas en la Universidad Nacional, que convocaron unas 20.000 personas, y las marchas de organizaciones territoriales del sur occidente que confluyeron desde hasta 5 puntos distintos hasta congregar unas 10.000 personas. 3) Un tercer momento de ira juvenil localizada, que se extendió entre las 5:00 y las 7:00 pm, aunque con antecedentes y extensiones posteriores importantes, donde un sector de la juventud popular y universitaria se enfrentó masivamente con la fuerza disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en diferentes puntos de la ciudad como la Avenida 68 y después en la Universidad Nacional, la Plaza de Bolívar y luego todo el centro histórico de la ciudad, pero sobre todo el sector de Suba con la Avenida Cali, donde esta protesta se prolongó durante todo el día. 4) Un cuarto momento de solidaridad popular espontanea, que desde las 7:00 pm desarrollo cacerolazos masivos en barrios populares y aún de sectores medios y altos, con concentraciones y nuevas marchas por diversos puntos de la ciudad.En esta jornadase han producido más de 300 movilizaciones en al menos 100 ciudades y regiones del país, que incluyen decenas de concentraciones simultaneas en las urbes más pobladas, en las que en total se han movilizado con facilidad más de un millón de personas. Al tiempo se ha producido tras la huelga parcial y la movilización masiva, choques entre sectores de los manifestantes y las fuerzas policiales en buena parte del país, así como más marginales fenómenos de saqueo. Las situaciones más dramáticas de represión se han dado en las ciudades de Cali, en donde se ha declarado el toque de queda y Manizales, donde se reportan heridos de gravedad por la represión policial.La de hoy es una jornada de protesta popular masiva con elementos de huelga general, que toma por eje las grandes y medianas ciudades, con un inicial liderazgo sindical que luego se difumino en un más amplio y ecléctico estallido popular. La jornada ha entrado por mérito propio en la historia de las de abajo en el país. El 21 de noviembre abre una ola de rebeldía política cuyo desenlace está abierto. El reto de las militantes anarquistas y el movimiento popular en general, es ayudar a convertir la justa rabia que hoy se desborda en las calle, en organización y victoria popular.

