no event posted in the last week

FAS: Posicionamiento ante el estallido social en Chile bolivia / peru / ecuador / chile | community struggles | comunicado de prensa Tuesday October 22, 2019 19:07 Tuesday October 22, 2019 19:07 by Federación Anarquista Santiago - FAS by Federación Anarquista Santiago - FAS Ante el estallido social registrado durante los últimos días en la región chilena la Federación Anarquista Santiago declara:

1- Asistimos al derrumbe del experimento neoliberal, miles de voces resuenan en las calles exigiendo dignidad. Este estallido no es casual, es la digna respuesta de los pueblos ante la precarización de nuestras vidas, el saqueo de la naturaleza, la devastación de territorios y ecosistemas.



La lucha que se ha desatado en las calles no es solamente por el aumento del precio del metro, sino por todos estos años de humillaciones, privaciones y burlas de la burguesía. Hoy los pueblos se levantan en todos los territorios, la dignidad jamás nos será arrebatada.



Este incendio social fue producido por la recurrente y rebelde acción de estudiantes secundari@s, quienes han sido sometid@s a la militarización de sus espacios educativos. Jóvenes sin miedo, llen@s de rebeldía y coraje, han generado esta chispa que ha incendiado “el oasis de la democracia” de Latinoamérica.



2- La respuesta del gobierno ha sido la represión más salvaje y extrema; decretando el Estado de Excepción e instalando el Toque de Queda, a su vez, han colmado las calles de sus lacayos, pacos y milicos han apuntado una vez más las armas contra nuestra clase.



No nos dejaremos amedrentar, el día de ayer sábado todos los territorios resistieron en las calles, haciendo caso omiso al terrorismo de Estado. Repletos de valentía hemos protegido nuestras poblaciones de la represión desatada.



Lamentablemente la represión nos ha golpeado fuerte, miles de detenciones, personas heridas y muertas ha sido el saldo del terror lanzado sobre nuestros pueblos. Nuevamente los esbirros del Estado/Capital han disparado en contra los pueblos en lucha, cumplimiento su rol histórico de defender a la burguesía y su propiedad cuando la clase exige sus derechos, serán eternamente despreciados.



3- Se torna complemente necesario articular organizaciones autónomas y de base; asambleas y coordinaciones territoriales, son los espacios organizativos que debemos levantar para así proyectar la lucha y evitar que esta explosión social sea coaptada por partidos políticos, quienes de forma pusilánime y oportunista se han ausentado de las calles y solo han lanzado alaridos por redes sociales. Es necesaria la construcción de la Comunidad Organizada para así poder potenciar nuestras luchas y hacerles el quite a quienes nos han vendido por puestos de poder.



4- Llamamos a mantener la movilización y dando un salto cualitativo llamando a la HUELGA GENERAL, la cual nos permita la articulación de los distintos sectores en lucha; estudiantes, poblador@s, trabajador@s y marginad@s. La lucha nos entregará lo que la burguesía nos niega. Llamamos a continuar luchando para así avanzar a la recuperación de nuestros derechos sociales, eliminar las AFP, abolir el código de aguas, rechazar la Ley de Integración Social y el TPP-11, socializar el sistema de transporte y ponerle fin a las leyes y medidas represivas tales como; aula segura, ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado, Estado de Excepción y el Toque de queda.



¡Fuera los Milicos de las Calles!



¡Huelga General Ya!



¡A enraizar el Anarquismo!



¡A construir Comunidad Organizada!



¡Viva la lucha de los pueblos!



FEDERACIÓN ANARQUISTA SANTIAGO