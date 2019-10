7mas Jornadas de Educación Popular venezuela / colombia | education | news report Tuesday October 22, 2019 08:44 Tuesday October 22, 2019 08:44 by CPEP En Lucha - 1 of Anarkismo Editorial Group by CPEP En Lucha - 1 of Anarkismo Editorial Group grupolibertariovialibre at gmail dot com Las Jornadas de Educación Popular son un espacio de formación, discusión y difusión de las reflexiones y trabajo concreto de las educadoras y los educadores populares. En ellas abordamos temas como los retos y apuestas de nuestras experiencias educativas, la relación de la educación popular con el territorio, la sistematización de experiencias, la coyuntura educativa, entre otros.



Las Jornadas de Educación Popular son un espacio de formación, discusión y difusión de las reflexiones y trabajo concreto de las educadoras y los educadores populares. En ellas abordamos temas como los retos y apuestas de nuestras experiencias educativas, la relación de la educación popular con el territorio, la sistematización de experiencias, la coyuntura educativa, entre otros.



En esta séptima versión de las Jornadas, realizaremos dos conversatorios, un taller y un acto cultural que, entre otras cosas, nos permitirán dialogar con experiencias educativas como la de la Campaña de Alfabetización de la Revolución Sandinista, los Pre Icfes y Pre Universitarios Populares y la educación no sexista. ¡Acompáñanos en este espacio de encuentro y reflexión colectiva!



SÁBADO 26 DE OCTUBRE /

Desde las 2:00pm hasta las 8:00pm

Biblioteca Comunitaria La Perseverancia

[Carrera 4A No. 31-41]



TALLER: Educación no Sexista. Pedagogía Feminista y Popular // De 2:00pm a 3:00pm



CONVERSATORIO: A una década de los Pre Icfes y Pre Universitarios Populares. La lucha por el acceso a la educación superior // De 3:00pm a 5:00pm

Con la participación de:

- Colectivo Cuerpos Diversos en Rebeldía

- Santiago Gómez del Colectivo Dimensión Educativa

- CPEP En Lucha



CONVERSATORIO: La Cruzada Nacional de Alfabetización. A 40 años de la Revolución Sandinista // De 5:00pm a 7:00pm

Con la participación de:

- Germán Mariño

- Vladimir Zabala



ACTO CULTURAL: Gato E Monte // De 7:00pm a 8:00pm Related Link: https://cpeducacionpopularenlucha.wordpress.com/



English Italiano Deutsch This page can be viewed in