Halklarla savaşan her devlet kaybedecektir!

Devrimci Anarşist Faaliyet

TC Devleti tankı, topu, savaş uağı, savaş ığırtkanları ve dşmanlıkla doldurulmuş eski politikalarıyla yeni bir savaşın peşinde.Yaşadığımız topraklarda Cumhurbaşkanlığı Hkmet Sistemi adı verilen değişikliklerden sonra neredeyse hi alıştırılmayan Meclis, bu kez savaş gndemiyle hemen toplandı. Mecliste eller savaş iin kalktı. Erdoğanın 80 milyon insanı felakete srklediğini her fırsatta dile getirenler, bu kez savaşa destek noktasında tereddt etmedi.Suriye coğrafyasında birok devletin zamanla kendisine bir yer edindiği savaşın başlamasının zerinden 10 yıl bile gememişken; TC Devleti de birok devletin yaptığı gibi, savaşın başlaması ve yaygınlaşmasında hi rol yokmuş gibi davranmaya devam ediyor.TC Devleti bir kısmını işgal ettiği coğrafyaya, yeni tezkere ile yeniden kendi toprak btnlğn korumak bahanesiyle girmeye karar verdi. Devletin başındakiler barıştan bahsetmekten utanmadığı gibi, kendi ıkarları iin başlattığı savaşın ismini koyarken de utanmadı. Barış Pınarı adı verilen savaş operasyonunda savaş uakları, hedef gzetmeyen hava saldırıları başta olmak zere, hemen devreye sokuldu. Btn bunlar TC Devletini szde kınayan devletlerin ve kamuoyunun gzleri nnde gerekleştirilmeye başlandı.ABD, kendi askerlerini ekerken sonu gelmeyen savaşların bu kez kendileri iin bittiğini ilan ediyor. Ve Avrupanın geri dnşlerini kabul etmediği IŞİDlileri TCnin kabul etmesi gerektiğini de ekliyor.Yaşadığımız topraklarda yoldaşlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız katledilerken seyreden ve bu katliamların nn aarak katledilmelerinde işbirliği iinde olan devlet, şimdi de IŞİDlilerin gardiyanlığını steleniyor. Bu topraklarda yaşanmış en byk katliamlardan birinde, barış iin toplanan 100den fazla insanımızın katledildiği 10 Ekim Katliamının yıldnmnden bir gn nce başlatılan bu savaş yeni katliamların habercisi.Devletin kontrolndeki medya da bu savaş politikasına anak tutuyor. ok değil daha birka ay nce gmen karşıtı sylemlerinde Suriyelilerin yaşadığımız topraklarda ne işi olduğunu soran medya, TC Devleti askerinin Suriyelilerin yaşadığı topraklarda ne aradığını sormuyor. Grevi gerekleri halka aktarmak olduğu iddia edilen medya, savaş ığırtkanlığı yapmaya devam ediyor, yaşanan katliamları grmezden geliyor. TC Devletinin savaş politikasını meşrulaştırmaktan başka bir haber yapamayan medya, hamaset sylemleriyle yalanlarına devam ediyor.İktidarların kendi ıkarları iin ıkarttıkları btn savaşlar, katliamdır. Milliyeti ve militarist politikalarla ykseltilen her savaş, katliamdır. Ezilen halkları hedef alan her mermi, her bomba, zgrlğ hedef almıştır.zgrlğ hedef alan her savaş, kaybedilmeye mahkmdur.Ne bu savaşı kazanabilir ne de yaşattıracakları katliamları meşrulaştırabilirler.