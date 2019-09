Recent articles by Dmitri (trans.)

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Νοτιοανατολική Ασία Αναρχική Ιστορία

Οι αναρχικοί ... by Nick Heath Ο αναρχισμός ... by Dmitri (translation) Το αναρχικό κ... by Ba Jin Ανακοίνωση Νέων Κινέζων Αναρχικών Νοτιοανατολική Ασία | Αναρχική Ιστορία | Γνώμη / Ανάλυση Sunday September 29, 2019 21:13 Sunday September 29, 2019 21:13 by Dmitri (trans.) - MACG (personal capacity) by Dmitri (trans.) - MACG (personal capacity) Γνωρίζουμε πολύ καλά τις σημερινές συνθήκες της Κίνας, γνωρίζουμε ότι οι επαναστατικές εκκλήσεις που εκδίδουν τόσο η δεξιά όσο και η αριστερή πλευρά του Kuo Min Tang, καθώς και οι μπολσεβίκοι, είναι όλες αντίθετες προς τα συμφέροντα του προλεταριάτου μιας και όλοι αυτοί αγωνίζονται αποκλειστικά για την επιδίωξη των προσωπικών τους φιλοδοξιών. Η συγκεκριμένη τακτική τους και η όλη συμπεριφορά τους είναι η καλύτερη απόδειξη του αληθινού χαρακτήρα τους ως προδοτών της εργατικής τάξης.

Ανακοίνωση Νέων Κινέζων Αναρχικών [1927]



Προς την εργατική τάξη, τους αναρχοσυνδικαλιστές και αναρχικούς της Κίνας και όλου του κόσμου



Η Κινεζική Επανάσταση βρίσκεται σε κίνδυνο. Με τα αμυντικά σκυλιά της, τους κόκκινους μπολσεβίκους τρομοκράτες, τους ιμπεριαλιστές καπιταλιστές, το λεγόμενο αριστερό "Kuo Min Tang" και τους Κινέζους φασίστες, καθώς και το πραγματικό Kuo Min Tang που υπό την δηλητηριώδη δικτατορία του στρατηγού Chiang Kai Shek και άλλους στρογγυλοκάθισε τώρα στην Κίνα, όλοι αυτοί, εκμεταλλευόμενοι αυτές τις ανώμαλες περιστάσεις, καταπιέζουν, φυλακίζουν, καταπνίγουν και δολοφονούν το προλεταριάτο.



Όσες εργατικές οργανώσεις δεν διαλύθηκαν, ελέγχονται από εκείνους που καθοδηγούν σήμερα το κόμμα, μονοπωλώντας όλες τις δραστηριότητες του προλεταριάτου, διασπώντας τις γραμμές άμυνάς του και αναγκάζοντάς το να υποτάσσεται στις ιδιοτροπίες τους.



Τόσο η αριστερά όσο και η δεξιά που ακολουθούν το Kuo Min Tang, δεν αγωνίζονται για τίποτα περισσότερο από τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα. Η μια ανάγει τον ταξικό αγώνα σε συνθήματα και η άλλη στέκεται αντιμέτωπη σε αυτόν. Όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή και οι δύο αναζητούν εξουσία και επιδιώκουν να ασκήσουν δικτατορία. Και οι δύο παρατάξεις κυριαρχούνται από τη φιλοδοξία του να ασκούν εξουσία για λογαριασμό της τάξης τους, χρησιμοποιώντας το προλεταριάτο ως μέσο νίκης για να επιτύχουν πολιτική κυριαρχία.



Η ροή της επανάστασης έχει αναχαιτισθεί και τα επαναστατικά στοιχεία συχνά δολοφονούνται. Πριν από δυόμισι μήνες, η περιφερειακή ομάδα Soochow, συνδεδεμένη με τη "La Popolara Batalilo, ανέστειλε τη λειτουργία της μετά από διαταγή της τοπικής αστυνομίας που εκτελούσε εντολές της κυβέρνησης Nanking, ενώ και ο σύντροφός μας Liu Pei [1], ο οποίος εργάστηκε ειλικρινά για λογαριασμό της υπόθεσης του αναρχισμού στα συνδικάτα και τους αγρότες του Ka Ho Hisien στην επαρχία Χουνάν, καταδικάστηκε σε θάνατο, κατηγορούμενος ότι ήταν μπολσεβίκος. Επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά της φυλάκισής του και απαίτησαν την απελευθέρωσή του, οι οπλοφόροι του Kuo Min Tang άνοιξαν πυρ σε περισσότερους από εβδομήντα αγρότες, τραυματίζοντας αρκετους και σκοτώνοτας δύο.



Δεν υπάρχει κανένα είδος κυβέρνησης υπό το οποίο οι αναρχικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλήρη ελευθερία της προπαγάνδας. Λόγω αυτού, οι αναρχικοί είναι ουσιαστικά οι εχθροί της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών κομμάτων.



Η Ομοσπονδία μας, αναδιοργανώθηκε με βάση τα απομεινάρια της παλαιάς ομοσπονδίας "La Popolara Batalilo", η οποία είναι τώρα παρελθόν, είναι ανοιχτά αντίθετη σε όλες τις κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα και τις αντιδραστικές δυνάμεις. Αφήνοντας κατά μέρος την καταστολή και τις εκτελέσεις τους, δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ από τον αγώνα που έχουμε αναλάβει για τις αρχές μας ούτε θα προχωρήσουμε ποτέ σε συμβιβασμούς ή συνεργασία με αυτούς τους τυχοδιώκτες.



Γνωρίζουμε πολύ καλά τις σημερινές συνθήκες της Κίνας, γνωρίζουμε ότι οι επαναστατικές εκκλήσεις που εκδίδουν τόσο η δεξιά όσο και η αριστερή πλευρά του Kuo Min Tang, καθώς και οι μπολσεβίκοι, είναι όλες αντίθετες προς τα συμφέροντα του προλεταριάτου μιας και όλοι αυτοί αγωνίζονται αποκλειστικά για την επιδίωξη των προσωπικών τους φιλοδοξιών. Η συγκεκριμένη τακτική τους και η όλη συμπεριφορά τους είναι η καλύτερη απόδειξη του αληθινού χαρακτήρα τους ως προδοτών της εργατικής τάξης.



Οι αναρχικοί, καθώς και αυτοί που στέκονται πάντα δίπλα στους εργάτες, δεν πρέπει να αφήνουν τους εαυτούς τους να αποσταθεροποιούνται ή να εξαπατούνται από τους φιλόδοξους αυτούς τύπους.



Σημείωση:



Στην εργασία με τίτλο The anarcho-syndicalist movement in China in 1910s and 1920s (Το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα στην Κίνα στις δεκαετίες 1910 και 1920) του Vadim Damier αναφέρεται ως Lin Pei: Ο Αναρχικός Lin Pei, που εργάστηκε σε συνδικάτο εργατών γης ο Ka Ho Hsien, συνελήφθη ως Μπολσεβίκος. Πηγή: Presse-Dienst frsg. von Sekretariat der IAA. 29.09.1927. Nr.13 (87). Δες ακόμα https://libcom.org/forums/hist. PS writes: Επίσης: http://archivesautonomies.org/ (p11-12) με αναφορά στην προκήρυξη αυτή που δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 1ης Αυγούστου 1927 της εφημερίδας La Revista Blanca της Βαρκελώνης.



* "La popolara batalilo": Η ονομασία της Λαϊκής Αγωνιστικής Ομοσπονδίας στη γλώσσα Εσπεράντο.



**Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύτηκε, επίσης, στο 1ο τεύχος της Avante! (στο Μοντερέι του Μεξικού), 5 Νοέμβρη 1927. Στο κείμενο δεν αναφέρονται συγγραφέας και ημερομηνία σύνταξης. Αγγλική μετάφραση: Paul Sharkey. Ελληνική μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης. Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in