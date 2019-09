Recent articles by Coordenacin Anarquista Brasilea

Για την άμυνα &... by Dmitri Em caso de incndio queime o latifndio e o imperialismo: em defesa da... by Coordenao Anarquista Brasileira Mobilizaes populares no Rio de Janeiro by Federao Anarquista do Rio de Janeiro En caso de incendio, queme al terrateniente y al imperialismo: en defensa del Amazonas! brazil/guyana/suriname/fguiana | medio ambiente | comunicado de prensa Wednesday September 04, 2019 04:31 Wednesday September 04, 2019 04:31 by Coordenacin Anarquista Brasilea - CAB by Coordenacin Anarquista Brasilea - CAB En agosto, la sociedad brasileña e internacional se vio sorprendida por un aumento del 50% en la deforestación y un 70% más de incendios en el Amazonas. La Ministra de Agricultura del Gobierno de Bolsonaro, Tereza Cristina, conocida como la musa del veneno, se apuró para justificar el fenómeno, culpando inmediatamente a las condiciones climáticas de la región. Rápidamente fue elegido el villano principal, la misma naturaleza: el verano y el comienzo de la estación seca en la selva tropical del Amazonas. [Portugus]

Pero una cosa llamó la atención a los movimientos sociales y los organismos medioambientales el día 10 [de agosto]. Una convocatoria que fue difundida por las redes sociales y publicada por un periódico en la ciudad de Novo Progresso, en el oeste [del Estado] de Pará, llamando al "Día del Fuego. Se trata de una campaña impulsada por el latifundio de Pará y que se extendió rápidamente por todo el bioma amazónico. En una entrevista con Folha do Progresso, un fazendeiro [terrateniente], que se movilizaba descaradamente para incendiar la selva, comentó que el objetivo era el de "mostrar disposición a trabajar para el presidente Bolsonaro". Necesitamos mostrarle al presidente que queremos trabajar y la única forma es arrasar [la selva]. Y para limpiar y generar pastizales, es con fuego" iniciando lo que la agroindustria llama "queimadaço" [quemadazo]. Los datos del Instituto Nacional de Investigación (INPE) mostraron un incremento significativo en los incendios del 10 de agosto en adelante, sobre todo en los municipios de Novo Progresso y Altamira, ambos contenidos por la [ruta] BR-163 y la deforestación de los capos de la región amazónica. Según INPE, Novo Progresso tuvo 124 registros de brotes de incendios durante el "día del incendio", un aumento del 300% respecto al día anterior. Al día siguiente hubo 203 brotes. En Altamira, los satélites detectaron 194 brotes de incendios el 10 de agosto y 237 al día siguiente, un impresionante aumento del 743% en los brotes de incendios. Queda en evidencia, entonces, la participación efectiva del llamado "sector productivo" en el crimen ambiental, y la participación del gobierno que, a través de sus políticas neoliberales de precarización en los servicios, neutralizó y excluyó al IBAMA [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales], el INPE y el ICMBIO [Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad], lo que constituye una política de apoyo a la saña destructiva del régimen económico primario-exportador. Sin embargo, no podemos eximir al Estado (en todos los niveles) en la aprobación de este tipo de acciones causadas por los agentes capitalistas en la frontera amazónica. Nosotros, desde la Coordinación Anarquista Brasileña (CAB) denunciamos sistemáticamente la acción selectiva de clase del estado brasileño. Contrariamente a lo que se promociona comúnmente, el Estado no está ausente en la región, sólo escoge el lugar donde trabaja y del lado de quien debe actuar. De 2012 hasta hoy, todos los mecanismos ganados para la defensa de la naturaleza y de los pueblos autóctonos y campesinos han cambiado. Esto comenzó durante el Gobierno de Dilma con el Código Forestal, que tuvo como máximo exponente al Sr. Aldo Rebelo, perteneciente a la izquierda electoralista e institucional (en su momento del PCdoB, hoy en Solidaridade). Luego continuó con la reforma del Código de Minería, en una avanzada hacia territorios indígenas, durante el Gobierno de Temer (PMDB). Finalmente, se concretizó la política de desmantelamiento completo de control medioambiental a través del Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en el Gobierno de Bolsonaro (PSL). Dichas acciones impiden cualquier mecanismo de autodeterminación y reconocimiento de los territorios indígenas y quilombolas, y paralizan por completo cualquier política de reforma agraria en este país. Se puede decir que el entredicho entre el gobierno de Francia y de Brasil, en este tema, sólo expresa apenas divergencias y disputas puntuales al interior de la clase dominante y la burguesía, sobre cómo hacer frente a la cuestión del medio ambiente y el alineamiento geopolítico en nuestro continente. Por un lado, el gobierno reaccionario, entreguista -basado en el agronegocio- de Bolsonaro. Por el otro, una burguesía industrial y financiera internacional, que con su discurso neoliberal de "capitalismo verde" (apoyado por la Rede Globo en Brasil), solo busca crear condiciones para privatizar la región amazónica. Se suma a esto los intereses geopolíticos europeos para consolidar zonas de influencia en el marco de esta intensa disputa comercial global, que tiene a América Latina, también como objetivo del imperialismo y sus socios locales en su patio trasero. Suenan a una mala actuación las declaraciones de defensa de soberanía de las cúpulas del ejército brasileño y miembros del Gobierno de Bolsonaro, simulando ahora estar indignados por la prepotencia internacional. La única "soberanía", que el gobierno entreguista de Bolsonaro y sus lacayos quieren, es la de poder dilapidar y quemar, literalmente, los recursos naturales de nuestro territorio (como el petróleo) y entregarlos a su jefe, el gobierno de los Estados Unidos. La "soberanía" de Bolsonaro solo sirve para elegir un imperialismo que le permita quemar y privatizar, mientras destruye los derechos de los trabajadores rurales y urbanos. No hay solución, para los pueblos del mundo y la naturaleza, en el capitalismo verde o en el brutal proyecto de exportación agraria representado por Bolsonaro. Desde la CAB nos oponemos y enfrentamos estas políticas perversas para nuestros pueblos, y amplifica las voces de la selva, como el pueblo Ka'apor en Maranhão que dice que ...La selva es nuestra madre. El territorio es nuestro hogar. Ellos son nuestra vida. Nosotros los defendemos! Nos ponemos codo a codo con los trabajadores del caucho que desde la época de Chico Mendes, han desarrollado tácticas de lucha contra para detener el avance de la ganadería sobre la selva en [el Estado de] Acre. Nos solidarizamos con la gente de Cajueiro, en Maranhão, que fueron brutalmente desalojados de su territorio ancestral de quilombola por el Gobierno de Flávio Dino (PCdoB) y su saña desarrollista. Apoyamos firmemente la autodeterminación construida con gran esfuerzo por el pueblo Munduruku, en el oeste de Pará. Navegamos junto a los ribereños en su lucha contra las hidrovías en Furo do Rio Capim, en Abaetetuba de Pará, que solo sirven a los grandes productores de granos, especialmente de soja, del norte de Mato Grosso. Apoyamos y reafirmamos que la única salida es la acción directa de los pueblos rurales, de la selva y la ciudad, en lucha contra el proyecto ecocida y antipopular del capital y el estado. Finalmente, tomando las enseñanzas del geógrafo Eliseo Reclus, quien dijo que la humanidad es la naturaleza tomando conciencia de sí misma, afirmamos que la naturaleza es sujeto de derechos y como tal debe ser respetada y protegida. Los mecanismos para esto no saldrán del G7, con su ayuda imperialista millonaria. Solo a través de la autoorganización de los pueblos de la Amazonía, mediante la construcción y el control de sus territorios organizados, en relaciones políticas y sociales horizontales y autónomas. De esta manera podremos detener el avance de la destrucción de la región y no someternos ni a los terratenientes ni a los colonos oportunistas. Vivan los pueblos de la selva!

Fuera Bolsonaro y su latifundio asesino!

Fuera Macron y su capitalismo verde!

Vive una Amazonía libre de las garras del capitalismo y el Estado!

Traducción: Prensa Federación Anarquista de Rosario (FAR)

