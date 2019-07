Recent articles by FAS

bolivia / peru / ecuador / chile | movimiento anarquista | comunicado de prensa Wednesday July 31, 2019 18:09 Wednesday July 31, 2019 18:09 by FAS - Federación Anarquista Santiago by FAS - Federación Anarquista Santiago tdatsnork at yahoo dot fr Vivimos un periodo histórico marcado por una crisis social y ecológica ocasionada por la exacerbación del extractivismo, el despojo de los territorios y el control de los cuerpos por parte del sistema de dominación. Este escenario plantea nuevos desafíos para el anarquismo.

Nace La Federación Anarquista Santiago Nos hacemos parte de los últimos 20 años de recomposición del anarquismo social y organizado, tiempo que ha estado marcado por la comprensión de la necesidad de contar con una organización política y de la importancia que tiene la inserción en las diferentes luchas de la clase dominada.



La creación de esta Federación busca, desde la humildad, pero con mucha convicción, demostrar que el anarquismo especifista en la región chilena no ha muerto y que hoy más que nunca, nuestro proyecto político debe posicionarse como una alternativa contra este sistema de dominación capitalista y patriarcal. Es por esto que, para nosotros y nosotras hoy es un día histórico, ya que sentimos que somos una expresión más del anarquismo organizado que desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, a buscado aportar a las luchas más sentidas de los pueblos con la influencia de sus ideas y prácticas.

Vivimos un periodo histórico marcado por una crisis social y ecológica ocasionada por la exacerbación del extractivismo, el despojo de los territorios y el control de los cuerpos por parte del sistema de dominación. Este escenario plantea nuevos desafíos para el anarquismo.



Entender el sistema de dominación y las relaciones de dominación para ampliar los campos de inserción en las luchas populares, se torna un punto clave. Si existen diferentes ámbitos de dominación, cualquier expresión clasista de lucha contra esta es un campo fértil para el anarquismo y esto es fundamental para salir de la idea que plantea que existen lugares privilegiados para la organización por sobre otros. Este sistema, que ejerce poder y coerción a través de relaciones de dominación, para nosotros y nosotras tiene dos pilares fundamentales: la dominación patriarcal y la dominación capitalista y los efectos de su imbricación son los que se manifiestan actualmente en la sociedad.

Bajo este análisis pensamos nuestra estrategia de ruptura, teniendo claro que no existe una dominación por encima de otra, sino que estas operan dependiendo del contexto histórico en las que se enmarcan, en una perspectiva que priorice la no fragmentación de las opresiones. De esta manera el racismo, el (hetero) sexismo y el clasismo son opresiones que operan de manera simultánea, coexisten y son consustanciales, se imbrican.



Frente a esto proponemos elementos estratégicos como la despatriarcalización, la descolonización, el federalismo y la autogestión revolucionaria como alternativa para la destrucción del sistema de dominación patriarcal-capitalista y su estrategia colonial y la construcción de una sociedad autogestionaria revolucionaria, federal, que elimine las clases sociales, los mandatos de género y las divisiones raciales, dónde lo comunitario, lo ecológico y feminista será nuestro horizonte de vida.



La coyuntura actual política, marcada por un contexto represivo expresado, por ejemplo, en la ley migrante, aula segura, reformulación de la ley antiterrorista, militarización e implantación de estados de excepción, esto sumado al cercenamiento de derechos sociales, con la reforma a las pensiones, la reforma tributaria ( que busca la mantención de las tasas de ganancia en contexto de crisis económica), el avance de la ofensiva neoliberal en salud, vivienda, educación y la flexibilización de la legislación ambiental. En lo económico, la precarización de la vida cobra una importancia estratégica en la perspectiva del conflicto patriarcado/capital-vida, con una liberalización extrema marcada por la firma de tratados como el TPP 11- TLC – APEC, la hiperdeuda (caida de los salarios reales) y la desaceleración de la economía. En lo social, el aumento de la violencia social: con detenciones ciudadanas, pandillas, xenofobia, narcotráfico, homo-lesbo-transfobia, feminicidios, racismo, destrucción del tejido social, depresión y crisis ecológica, no hacen más que convencernos que nuestra alternativa anarquista anticapitalista, antipatriarcal y ecológica, es más que necesaria para aportar al conjunto de fuerzas políticas que luchan por un cambio revolucionario de la sociedad.



¡¡VIVA EL ANARQUISMO SOCIAL Y ORGANIZADO!!



¡¡A FORTALECER LA ESTRATEGIA ESPECIFISTA LATINOAMERICANA!!



¡¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!! FEDERACIÓN ANARQUISTA SANTIAGO



