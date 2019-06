no event posted in the last week

La Unión hace la fuerza

Autodisolución de la Coordination des Groupes Anarchistes (france) La Coordinación de los Grupos Anarquistas (CGA) se disuelve para contribuir a la creación de la Unión Comunista Libertaria. La CGA, reunida de conjunto con Alternativa Libertaria en el Congreso de L'Allier de Junio 2019, decidió pronunciar su auto-disolución, marcando el fin de un año y medio de proceso de creación conjunta de la Unión Comunista Libertaria (UCL) con el objetivo de reunir les comunistas libertarios.



Nuestra organización se fundo en el 2002 desde la voluntad de grupos que habían decidido irse de la Federación Anarquista, entre otros: Montpellier, Toulouse y Perpignan. Luego se unieron otros grupos como Lyon y Bordeaux. Desde el principio, l@s militantes que dinamizaban la nueva organización (que era la CGA en esta época) querían darle dos facetas importantes:



- La de una organización inscrita y activa en las luchas sociales, haciendo escuchar sin sectarismo la voz de l@s Anarquistas en los combates sociales de nuestra época.

- Y también la de una organización con un funcionamiento federalmente exigente, donde exista una coherencia entre nuestras practicas organizativas y nuestro proyecto de sociedad basado en la solidaridad entre los grupos, la democracia directa, el federalismo, la cultura del mandato y de su control.



En 2015, unos desacuerdos ideológicos han empujado compañer@s (Los grupos de Perpignan, Toulouse, Carcassonne y Comminges) a seguir sus caminos de su propio lado, dentro de lo que llamaron la Organización Anarquista (OA), siguiendo editando hasta el dia de hoy el periódico “Infos et analyses Libertaires”( Informaciones y análisis Libertarias), que fue hasta 2015 el diario oficial de la CGA, y que reemplazamos por “Résistances Libertaires” (Resistencias Libertarias) después de eso.



Durante nuestros 17 años de existencia, nuestras practicas y ideas se han refinado. Las luchas contra las opresiones relacionadas al patriarcado o al racismo, se convirtieron para nuestra organización en cuestiones centrales, al mismo nivel que el combate contra el estado y el capitalismo. La adopción en noviembre 2011, de nuestra actual moción antipatriarcal fue una etapa importante en el desarrollo de nuestra visión del feminismo y de las luchas LGBTI. Hemos también validado federalmente un proceso de exclusión especifico a los agresores sexistas, considerando que ellos benefician muchas veces de una solidaridad masculina y que esta tenia que ser eliminada con herramientas formales dentro la organización. En 2015, hemos también adoptado federalmente nuestra análisis “ Sistema de dominación racista en Francia”, dentro cual habíamos usado el concepto de minoría y mayoría nacional. Estas diversas etapas reforzaron considerablemente la noción de no-jerarquía de las luchas en nuestros combates y en nuestra teoría. Al mismo tiempo continuamos reforzando la formación de nuestres militantes sobre la cuestión sindical, sin aceptar la facilidad de rechazar en bloque el sindicalismo ni la que quiere oponer una supuesta base idealizada, que estaría esperando la orden para empezar la Huelga general a una dicha burocracia que seria la única causa de una cierta inacción y frenaría toda forma de iniciativa combativa. Sin negar la existencia de una burocracia al interior de las diferentes confederaciones, hemos considerado como posible y necesario de aportar posiciones ofensivas y a favor la autogestión en el sindicalismo. Fue importante para nosotr@s que nuestres militantes no se limiten a una militancia interna a la CGA, que podríamos calificar de activismo, sino que pueden tener una forma de doble-militancia, es decir una practica a dentro de la Organización Política (la CGA) pero también una practica en una organización social (colectivos de lucha, sindicatos, asociaciones, educación popular, espacios autogestionados etc..) , respectando sus independencia, permitiendo a nuestras practicas e ideas de llegar mas afuera que limitándose a una militancia únicamente propagandista o cultural. Esta segunda participación, practica, la podemos calificar de “inserción social”. En eso, encontramos un “eco” y pudimos inspirarnos de las practicas del Especifismo, sin tampoco reivindicarnos totalmente de esta corriente. Corriente mayor en América-Latina y sobretodo en Uruguay donde nació bajo el impulso de la Federacion Anarquista Uruguaya (fAu), el Especifismo se practica por organizaciones como la Coordinación Anarquista Brasileña (CAB) y numerosas otras organizaciones y militantes de América-Latina que fueron para nosotres referencias importantes a nivel ideológico estos últimos anos.



Si nuestras posiciones evolucionaron, pensamos, positivamente con el tiempo, sin embargo que hemos encontrado serios obstáculos. La escisión del 2015 por ejemplo nos ha debilitado considerablemente mientras la guerra de la burguesía contra nuestra clase se intensificó: la medidas de seguridad del “estado de emergencia” en 2015, la reforma laboral en 2016, el cara a cara Le Pen (extrema-derecha) – Macron (derecha neo-liberal) en 2017 …



Al contrario, algunas repuestas de parte de nuestro campo (la fuerte movilización contra la reforma laboral, “Noche de Pie”, las huelgas en el ferroviario contra la privatización, en los sectores de la salud o de la educación, las diversas “marchas por el clima”, el movimiento “MeToo” o mas recién el movimiento de los chalecos amarillos…) ensenaron que much@s no se resignaron e indican como responsable al sistema político, económico y social en un contexto de emergencia ecológica.

Para que nuestras aspiraciones pueden ser compartidas debemos tener una herramienta organizativa que tenga una dimensión y una capacidad suficiente para ser oíble . A pesar de los esfuerzos, frecuentemente importantes, de los grupos locales, no tuvimos éxito. Estas dificultades nos empujaron a ver la realidad en la cara, y a tomar las conclusiones que nos parecían necesarias. Nuestra organización no estaba a la altura de los eventos. Tal como esta, convenimos que era inútil mantener la CGA viva por el simple “placer de existir”. La necesidad de cambiar de escala, ampliarse y enriquecerse de las practicas de otres era una necesidad de acuerdo con la emergencia de popularizar un proyecto social emancipador y libertario. Es por esto que decidimos, de conjunto con Alternativa Libertaria (AL), empezar un proceso de traspasar nuestras dos organizaciones con la esperanza de tener la capacidad de crear en Francia, un polo comunista libertario capaz de tener peso en el campo revolucionario. Este proceso ha conducido ahora al nacimiento de la Union Comunista Libertaria. Pone fin a la gran aventura colectiva que representó para sus militantes, la Coordinación de los Grupos Anarquistas, quien a pesar de sus defectos fue también un espacio de experimentación y una escuela de la militancia para much@s de nosotr@s. Nosotr@s, militantes de CGA, estamos orgullos@s del camino que hicimos junt@s. Seguiremos adentro de la UCL, para difundir la practica y el pensamiento Anarquista y, esperamos, crear una mejor sociedad, liberada de las opresiones y la injusticia.



Saludos a tod@s l@s que luchan, a tod@s l@s que en todo el mundo sufren de sus cadenas y aspiran a destruirlas!



Junt@s, podemos!

Viva la Anarquía! Viva el Socialismo!

Viva la luchas de todas, todos l@s oprimid@s!



Bellenaves, Francia,

10 de Junio 2019.