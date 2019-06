Alternative libertaire se dissout pour créer l’Union communiste libertaire

Thursday June 13, 2019

Alternative libertaire a été créée en 1991, il y a 28 ans. En 28 ans, nous avons mené des luttes, nombreuses, nous avons débattu, construit des idées, des pratiques et une organisation. Cette organisation, nous la voulions toujours plus ouverte, accessible, s’adressant à l’ensemble du prolétariat. Cette organisation était un outil, qui fut nous le pensons utile pendant ces trois difficiles décennies de luttes sociales.

Et pourtant, nous, congressistes d’Alternative libertaire réuni-es en congrès le 10 juin 2019, nous décidons sa dissolution. Notre outil est fonctionnel et nous ne le détruisons pas, mais nous voulons le dépasser, pour, avec nos camarades de la Coordination des Groupes Anarchistes, et d’autres, construire une nouvelle organisation plus ambitieuse, susceptible d’accueillir largement les militant-es qui voudront nous rejoindre. Loin de simplement fusionner deux entités, nous voulons nous unifier pour nous dépasser et inviter toutes et tous les camarades à rejoindre notre combat contre toutes les formes d’exploitation et de domination.



La période sombre que nous vivons, entre libéralisme forcené et montée de l’extrême-droite, dans les urnes et surtout dans la rue et les esprits, nous oblige à redoubler d’efforts.



La dissolution d’Alternative libertaire semble être le meilleur moment pour remercier l’ensemble des camarades qui ont œuvré au cours des années à sa construction. C’est une aventure collective que de faire vivre une petite organisation communiste libertaire. Que tou-tes ces camarades, tou-tes les compagnes et compagnons de route d’Alternative libertaire soient assuré-es de notre profonde gratitude.





La lutte continue !



Les anciennes et anciens militants

d’Alternative libertaire, le 10 juin 2019