Acto por un 1ero de Mayo Libertario. Abril 27 de 2018 by Via Libre

Venezuela / Colombia - Anarchist Communist Event



Desde el sur y con la gente, primero de mayo combatiente

venezuela / colombia | movimiento anarquista | anarchist communist event Monday April 29, 2019 22:55 Monday April 29, 2019 22:55 by Grupo Estudiantil Anarquista - Grupo Estudiantil Anarquista by Grupo Estudiantil Anarquista - Grupo Estudiantil Anarquista

No es un 1ero de Mayo cualquiera, no es salir a las calles por salir, no es arengar por gritar. Nos siguen matando, nos siguen amenazando.

Las trabajadoras siguen en pésimas condiciones laborales; las estudiantes seguimos sin bienestar universitario o endeudadas hasta más no poder. Las poblaciones siguen siendo desplazadas por la violencia estatal. Las líderes sociales siguen siendo asesinadas; nuestros territorios destruidos y explotados.



Saldremos desde el sur oriente, con las organizaciones sociales de aquellos territorios donde nace el sol; donde resisten y defienden los cerros y su diversidad.