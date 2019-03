Αναρχισμός, διεθνισμός και εθνική απελευθέρωση

Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940: the praxis of national liberation, internationalism, and social revolution (Αναρχισμός και Συνδικαλισμός στον Αποικιακό και Μεταποικιακό Κόσμο 1870-1940: η πρακτική της εθνικής απελευθέρωσης, του διεθνισμού και της κοινωνικής επανάστασης)

Στον ογκώδη αυτό τόμο που επιμελούνται οι Steven J. Hirsch και Lucien van der Walt, εξετάζεται ο ρόλος που ο αναρχισμός και ο συνδικαλισμός έπαιξαν στον αποικιακό και μεταποικιακό κόσμο, από το 1870 έως το 1940. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ρόλο του αναρχικού και αναρχοσυνδικαλιστικού κινήματος στα συνδικαλιστικά κινήματα, στους αντι-αποικιακούς, αντιιμπεριαλιστικούς και εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες και στην αντιμετώπιση του εθνικού ζητήματος, συμπεριλαμβανομένου του φυλετικού διαχωρισμού και των διαιρέσεων.



Για να κατανοήσουμε τον αναρχισμό και τον συνδικαλισμό, είναι απαραίτητη μια παγκόσμια ανάλυση που να τοποθετεί την Αφρική, την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική και την Ιρλανδία, στο κέντρο της σχετικής ιστοριογραφίας και των παρεπόμενων αναλύσεων. Αυτό δεν σημαίνει το να ανακαλύψουμε ή και να επαναλάβουμε ψευδείς και συχνά παραπλανητικές κατηγορίες και ετικέτες, όπως ο νότιος ή ο τριτοκοσμικός αναρχισμός, αλλά μάλλον, να δουμε τον αναρχισμό και τον συνδικαλισμό ως ένα παγκόσμιο ρεύμα που εμφανίζεται, αναπτύσσεται και σφυρηλατείται σε διεθνή κλίμακα.



Μολονότι είναι απολύτως κατανοητό και προφανές το ότι το ισπανικό αναρχικό διατηρεί τα σκήπτρα, ωστόσο δεν ήταν ούτε μοναδικό ούτε ασυνήθιστο, αλλά ένα κίνημα από μια σειρά μαζικών κινημάτων με στενούς δεσμούς με τις εκάστοτε κοινωνίες που μελετήθηκαν μερικώς στο πλαίσιο μιας διακρατικής αναλυτικής ανάλυσης και παρουσίασης.



Ο τόμος αρχίζει με εισαγωγή των Steven J. Hirsch και Lucien van der Walt, ο πρόλογος είναι του Benedict Anderson, ενώ τα κεφάλαια που συγκροτούν τον τόμο είναι των Steven Hirsch, Lucien van der Walt, Luigi Biondi, Arif Dirlik, Anthony Gorman, Dongyoun Hwang, Geoffroy de Laforcade, Emmet O'Connor, Kirk Shaffer, Aleksandr Shubin και Edilene Toledo.



Δίνεται άμεση έμφαση στα κινήματα που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο του κλασσικού ιμπεριαλισμού, ενώ οι χώρες που καλύπτονται εδώ είναι οι Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Κούβα, Αίγυπτος, Κορέα, Μεξικό, Παναμάς, Περού, Πουέρτο Ρίκο, Νότια Αφρική και Ουκρανία.



Η αρχική έκδοση εμφανίστηκε το 2010 από τον εκδοτικό οίκο Brill, με παραρτήματα στο Leiden της Ολλανδίας και τη Βοστώνη. Επίσης, μια ελαφρώς αναθεωρημένη και με νέο πρόλογο έκδοση, εμφανίστηκε το 2014.