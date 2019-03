This author has not submitted any other articles.

[Colombia] ¡POR UN 8 DE MARZO DE LUCHA Y FEMINISTA!

venezuela / colombia | género | portada Saturday March 09, 2019 10:07 by Encuentro por la Autonomía y la Vida Digna

Comunicado sobre el Día Internacional de las mujeres trabajadoras

Este 8 de marzo salimos a la calles y nos movilizamos para conmemorar historias de luchas protagonizadas por mujeres para el pleno disfrute de la vida. Este 8 de marzo nos movilizamos en todo el mundo por las históricas y nuevas demandas que se han forjado al calor de la organización de mujeres y del movimiento feminista. Este 8 de marzo salimos a las calles para seguir acumulando fuerzas y hacerle frente al giro neo-conservador que aqueja al mundo con gobiernos abiertamente misóginos, homofóbicos, defensores de la mal llamada familia tradicional, la propiedad privada y el capital.

Este 8 de marzo salimos a la calles y nos movilizamos para conmemorar historias de luchas protagonizadas por mujeres para el pleno disfrute de la vida. Este 8 de marzo nos movilizamos en todo el mundo por las históricas y nuevas demandas que se han forjado al calor de la organización de mujeres y del movimiento feminista. Este 8 de marzo salimos a las calles para seguir acumulando fuerzas y hacerle frente al giro neo-conservador que aqueja al mundo con gobiernos abiertamente misóginos, homofóbicos, defensores de la mal llamada familia tradicional, la propiedad privada y el capital.



Hoy llenamos las calles de color, consignas, cantos y arengas contra el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el especismo, el colonialismo y toda forma de dominación y opresión. Marchamos juntas trabajadoras del campo y de la ciudad, indígenas, estudiantes, habitantes de los barrios populares, educadoras, comunicadoras populares, defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, mujeres transgénero, intersexuales, lesbianas, todas nos movilizamos porque no queremos ser explotadas ni oprimidas, porque defendemos la vida digna y la libertad.



Queremos denunciar en cada paso, a viva voz y con todo el cuerpo, que entre 2014 y 2018 se registraron en Colombia al menos 6.013 feminicidios según Medicina Legal, es decir se presentaron 1.202 asesinatos de mujeres en razón de su género por año[1]. Queremos recordar que en el primer semestre de 2018, se denunciaron 16.005 hechos de violencia contra la mujer, por lo que cada hora fueron violentadas 4.1 mujeres en el país[2]. Uniremos nuestros gritos y diremos: ¡Ni una menos!, por cada mujer, niña y joven asesinada. Recordaremos con dolor a Lady Johana Morales y a las mujeres que en lo que va corrido del año fueron violadas, torturadas y asesinadas. Seguiremos luchando contra la cadena de violencias y agresiones sexuales y de género que preparan el feminicidio y fortaleceremos nuestras redes de cuidado y apoyo incentivando la denuncia y la autodefensa porque ¡vivas nos queremos! Aprovecharemos la marcha para decir basta al asesinato de lideresas y líderes sociales y populares, pronunciaremos mil veces el nombre Maritza Quiroz y en cada enunciación seremos voces de aliento para las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural de Santa Marta, les haremos sentir que no están solas y que su lucha es la nuestra. Gritaremos que Maritza Ramírez Chaverra vive en las habitantes del corregimiento Aguas Claras, en zona rural de Tumaco, Nariño y exigiremos programas de protección para las lideresas, el desmonte de los grupos paramilitares y la visibilización de los responsables políticos e intelectuales de los asesinatos a lideresas y líderes del movimiento social.



Aseguraremos que el 79% de las personas trans han sido discriminadas en su lugar de trabajo, que sólo el 5.3% de ellas han firmado un contrato laboral y que, además, el 40% de ellas han sido forzadas a vestirse y a actuar de una manera distinta en su lugar de trabajo[3]. Volveremos a decir que las mujeres trabajan más y son menos remuneradas (en el caso de las asalariadas, aunque tienen más años de educación, perciben menores ingresos: ganan 7% menos al mes que sus pares hombres[4]) y afirmaremos que una mujer en Colombia tiene menos posibilidades de conseguir trabajo que un hombre (según el DANE la tasa de desocupación, entre mayo y julio del 2018, para las mujeres fue del 12,4 %, frente al 7,4 % para los hombres[5]). Por eso, defenderemos la demanda ¡igual trabajo, igual salario!, a la que sumamos ¡iguales trabajos! ¡Iguales derechos! y nos organizaremos como mujeres de la clase trabajadora para conseguir la igualdad laboral y mejores condiciones económicas y sociales.



Recordaremos a las mujeres migrantes empobrecidas y, en especial, a las mujeres venezolanas que han migrado a Colombia y que hoy son víctimas de la trata de personas (el 30 por ciento de las víctimas de trata, durante el 2018, con fines de explotación sexual, fueron mujeres y niñas venezolanas[6]), de la violencia sexual, de la explotación y el racismo. Las recordaremos y nos recordaremos que no hay frontera que resista a la lucha feminista y que la solidaridad siempre será nuestra identidad.



Juntaremos nuestros cantos para decir en todos los ritmos posibles, que las mujeres decidan de forma libre e informada sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción. ¡Aborto libre, seguro y legal!, será nuestra consigna pues no debemos seguir permitiendo que muera una sola mujer más por la práctica del aborto inseguro y clandestino. Le haremos frente a las acciones de la derecha recalcitrante que quiere arrebatarnos las conquistas que hemos ganado en relación con el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y por eso les diremos: ¡saquen sus rosarios de nuestros ovarios!



Les recordaremos a los agresores que no tendremos miedo a hablar y que no habrá ni una agresión sin respuesta. Les diremos que nuestra respuesta será contundente y que no nos callaremos. Recordaremos que Taser se fue para la cárcel, que ahí estuvimos para denunciar sus violencias porque ¡no estamos solas, estamos organizadas!, y que vamos a visibilizar a los violentos para que, como bien lo afirma la educadora popular Claudia Korol, “no puedan gozar de la impunidad que les ofreció el sistema de justicia patriarcal, y para que sus víctimas no vivan aterradas, para que no haya nuevas víctimas”[7].



También, denunciaremos a los varones violentos que dicen construir desde lo alternativo, la izquierda o el progresismo. No vamos a seguir callándonos por el falso pretexto de cuidar a nuestras organizaciones. Cuidaremos y acompañaremos a las mujeres que denuncian, cuidaremos nuestras organizaciones desechando el machismo y el maltrato que las envilece, con ética y solidaridad feminista. En ese sentido, exigiremos y construiremos espacios seguros para las mujeres del movimiento social y político y repudiaremos las acciones de complicidad con los violentos sea cual sea su filiación y trabajo político porque ¡nada más parecido a un macho de derecha que uno de izquierda!



Finalmente, recordaremos el carácter internacional de la lucha feminista y que en todos los rincones de mundo le hace frente al patriarcado. Llamaremos como las trabajadoras españolas a la huelga general y la paralización de todos los lugares de trabajo, para luchar contra todas las políticas patriarcales. Recordaremos a las compañeras argentinas y su lucha actual por el aborto legal, seguro y gratuito. El corazón nos latirá fuerte cuando evoquemos la lucha del movimiento de las mujeres ysu participación en el proceso revolucionario en el Kurdistán, las del movimiento estudiantil feminista fortificado en países como Chile, las de las mujeres de Brasil y México y su lucha por el territorio, contra la misoginia y el racismo. Gritaremos juntas que el patriarcado se va a caer y que el ¡feminismo va a vencer! Así, este 8 de marzo se pintará de feminismo y se escucharán nuestras voces. Esas que denuncian y nunca se callan. Esas que enuncian un mundo sin opresiones y son portavoz de una nueva sociedad feminista, laque necesita la humanidad para alcanzar la libertad.



Encuentro por la Autonomía y la Vida Digna

Mujeres en lucha. Organización feminista de tendencia libertaria

Colectiva Libertaria Severas Flores

Coordinadora de Procesos de Educación Popular (CPEP) En Lucha

Acción Libertaria Estudiantil (ALE)

Rincón Cultural El Caracol

La Komunera

Acción Libertaria (Bucaramanga)



