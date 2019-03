Recent articles by Jerome Roos

Los Chalecos Amarillos han destrozado las viejas categorías políticas francia / bélgica / luxemburgo | community struggles | opinión / análisis Thursday February 28, 2019 17:27 Thursday February 28, 2019 17:27 by Jerome Roos - ROAR by Jerome Roos - ROAR El orden neoliberal francés tiembla con la revuelta de los chalecos amarillos que han roto las convenciones políticas establecidas. El nuevo panorama presenta tantos peligros como oportunidades.

El orden actual es el desorden del futuro.

- Saint-Just (1767-1794)



Mientras escribo esto (11 dic. 2018), un verdadero terremoto está sacudiendo la política y la sociedad francesa. Cuatro semanas después de los disturbios sociales más graves desde los disturbios de Banlieue de 2005, grand parte del país sigue siendo sacudida por una oleada de protestas populares, bloqueos de carreteras y ocupaciones. El pasado sábado, los llamados chalecos amarillos - un movimiento de ciudadanos enfadados y poco estructurados que lleva el nombre de los chalecos amarillos de alta visibilidad que todos los conductores franceses deben llevar en sus coches en caso de emergencia - desafiaron una campaña de seguridad sin precedentes para volver cientos de miles de ellos a las calles de París y otras ciudades francesas. Las protestas sólo pueden describirse como un rotundo repudio al presidente Emmanuel Macron, ampliamente despreciado, y a su ataque neoliberal a las condiciones de vida de la clase obrera.



Frente a un cambio de táctica de la policía antidisturbios, que se encontraba respaldada por decenas de vehículos blindados y cañones de agua, los chalecos amarillos no lograron arrollar a las fuerzas de seguridad como lo habían hecho durante los dos fines de semana anteriores, cuando algunos de los barrios más ricos de la capital fueron destrozados en escenas de desorden generalizado que no se habían visto en el centro de París desde mayo de 1968. Sin embargo, ni siquiera la movilización de 89.000 policías antidisturbios y el arresto de más de 1.700 manifestantes en todo el país pudieron impedir que los chalecos amarillos volvieran a descender por las principales avenidas que conducen a los Campos Elíseos para el "IV acto" de su rebelión masiva. Un portavoz de la policía señaló que, debido a la naturaleza más dispersa de los disturbios, los daños generales causados por la destrucción de bienes fueron mucho mayores y mucho más generalizados que en semanas anteriores. Otras ciudades francesas también fueron testigos de violentos enfrentamientos, como Burdeos, Toulouse, Lyon, Dijon, Nantes y Marsella.



Lo que comenzó hace cuatro semanas como una respuesta a nivel nacional a una llamada en Facebook ampliamente difundida por dos camioneros furiosos para bloquear las carreteras locales y las estaciones de peaje de las autopistas en protesta contra un nuevo impuesto “ecológico” al combustible introducido por el gobierno de Macron, se ha convertido ahora en una verdadera revuelta popular contra el presidente de la banca y la rica élite corporativa a la que él tan abiertamente representa. Mientras que el movimiento de los chalecos amarillos -si es que se puede definir adecuadamente como tal - sigue siendo incipiente y contradictorio en cuanto a su composición social y orientación ideológica, no cabe duda de que ha abierto una gran fisura en la política francesa. El centro neoliberal se encuentra bajo asedio, y el establishment político parece no saber cómo responder. "Estamos en un estado de insurrección", se lamentó Jeanne d'Hauteserre, alcaldesa del distrito 8ª de París. "Nunca he visto nada igual."



Cuatro semanas después, el levantamiento sigue confundiendo a los periodistas y expertos de la clase dominante. "Los chalecos amarillos han destrozado las viejas categorías políticas", dijo un activista de los medios de comunicación llamado ROAR, el sábado por la noche, después de un largo día de disturbios en la capital. "Rechazan a todos los líderes políticos, a todos los partidos políticos y a cualquier forma de mediación política. Nadie sabe realmente cómo enfrentarse o tratar con este movimiento, ni los medios de comunicación, ni el gobierno, ni nadie más. Lo que estamos presenciando no tiene precedentes en la historia de Francia". Si bien el resultado de estos dramáticos acontecimientos sigue siendo incierto, es evidente que Francia vive actualmente una ruptura de proporciones históricas, que ha llevado al país a un terreno inexplorado. Para la izquierda, el escenario emergente presenta oportunidades interesantes, pero también una serie de riesgos políticos significativos. ¿Cómo pueden las fuerzas sociales radicales y autónomas insertarse en esta situación desconocida e incierta sin perder de vista los peligros que se avecinan?



UN SENTIMIENTO DE CRISIS CADA VEZ MÁS PROFUNDO



Por ahora, sólo una cosa es segura: la explosión de la indignación popular y la implosión de las viejas categorías políticas ha dejado un agujero enorme en el corazón de la política francesa. La sensación resultante de crisis y confusión es palpable. Desde hace varias semanas, todos los principales canales de noticias emiten sin parar imágenes de cortes de carretera y barricadas en llamas, mientras que los principales periódicos han mostrado constantemente en titulares a los chalecos amarillos. Durante el "Acto III" del levantamiento del sábado 1 de diciembre, las imágenes de televisión en directo transmitidas a millones de personas desde los Alpes hasta el Atlántico mostraron cómo la policía había perdido efectivamente el control sobre grandes partes de la capital. A medida que decenas de miles de chalecos amarillos irrumpían en los Campos Elíseos, otros grupos se adentraron en los alrededores de los barrios elegantes, donde quemaron coches de lujo, levantaron barricadas, rompieron las ventanas de los bancos, saquearon tiendas de lujo y ensuciaron monumentos públicos.



En el resto del país, cientos de carreteras, rotondas y estaciones de peaje, así como varios centros de distribución de supermercados y once refinerías de combustible fueron bloqueadas por los manifestantes de chalecos amarillos, mientras que el puerto de St Nazaire también fue ocupado. Temiendo una pérdida total de control, algunos funcionarios del gobierno han comenzado a pedir abiertamente el estado de emergencia y la movilización del ejército para sofocar la revuelta popular, o al menos para ayudar a las fuerzas policiales sobrecargadas de trabajo en la capital. Las autoridades de la isla Reunión, una dependencia francesa en el Océano Índico con una población de unos 865.000 habitantes, declararon recientemente el toque de queda después de que los manifestantes desbordaran a las fuerzas de seguridad locales y bloquearan el acceso al puerto principal, al aeropuerto y a la prefectura de la isla.



El pasado sábado 8 de diciembre, las autoridades francesas, dispuestas a recuperar el control de la calle, cerraron grandes zonas del centro de París, bloquearon carreteras, cerraron estaciones de metro y enviaron vehículos blindados y cañones de agua para reforzar las líneas policiales. Por la mañana, una inquietante calma descendió sobre la capital francesa mientras miles de tiendas y restaurantes cerraban sus puertas y escaparates en anticipación a la reanudación de la violencia. A primera hora de la tarde, quedó claro que la operación de seguridad sin precedentes del gobierno no había logrado -como era de esperar- disuadir a los chalecos amarillos, que una vez más invadieron las calles que rodeaban los Campos Elíseos en gran número, y que parecían reforzados sólo en su determinación de enfrentarse a la policía y en su convicción de que Macron debía irse.



Dada la dura represión policial, que dejó al menos 120 manifestantes que necesitaron asistencia médica inmediata, la reanudación de los enfrentamientos era casi inevitable. Con una ironía adecuada, la situación fue especialmente movida en torno al Boulevard Haussmann, llamado así por el reaccionario planificador urbano de Napoleón III, que diseñó las icónicas avenidas amplias de París específicamente para mantener el orden social y prevenir nuevos levantamientos populares tras la revolución de 1848. La policía disparó balas de goma, granadas de aturdimiento y copiosas cantidades de gas lacrimógeno para impedir que los chalecos amarillos accedieran a la Place de l'Étoile, donde se encuentra el Arco del Triunfo, pero los repetidos intentos de dispersar a los manifestantes fallaron, ya que los diferentes grupos simplemente se volvieron a reunir en las avenidas principales. Por la noche, continuaron las escaramuzas a pequeña escala e incidentes aislados de saqueo en los alrededores de la Plaza de la República.



En los últimos días, la crisis política se ha visto agravada por lo que parece ser una verdadera convergencia de las luchas sociales. El 1 de diciembre, los conductores de ambulancias se unieron a la contienda, manifestándose frente al palacio presidencial con las sirenas encendidas. El lunes 3 de diciembre, los estudiantes franceses radicalizaron su lucha al bloquear el acceso a más de 200 escuelas secundarias; el jueves siguiente, se estima que 100.000 de ellos participaron en una huelga nacional contra los cambios en los procedimientos de admisión universitaria de Macron y un aumento en las tarifas administrativas. Las impactantes imágenes de varias docenas de estudiantes que la policía antidisturbios colocó en posiciones de estrés durante un largo período de tiempo pronto se volvieron virales y sirvieron para inflamar aún más las tensiones y el sentimiento antipolicíaco entre los chalecos amarillos. Luego, el sábado pasado, miles de ecologistas en una manifestación climática programada en París se pusieron chalecos amarillos en solidaridad. Mientras tanto, los principales sindicatos de agricultores franceses, camioneros y trabajadores del transporte público han anunciado su intención de ir a la huelga.



La parálisis del gobierno frente a estos acontecimientos se agrava aún más con el apoyo generalizado que los manifestantes han recibido del público. Las encuestas indican que más de dos tercios de los encuestados aprueban a los chalecos amarillos, lo que representa un marcado contraste con el miserable 18 por ciento de apoyo para Macron. Curiosamente, a pesar de la campaña concertada de desinformación llevada a cabo por el gobierno y los medios de comunicación del establishment, que han buscado constantemente abrir una brecha entre los "verdaderos" chalecos amarillos y una "franja extremista" de agitadores de izquierdas y derechas, o "hooligans", los propios manifestantes se han negado hasta ahora en gran medida a ser divididos en este sentido, mostrando una tolerancia relativamente alta a la destrucción de la propiedad y a los enfrentamientos físicos con la policía, lo que proporciona a los elementos más militantes un margen de maniobra significativo. Cuando varios bancos fueron destrozados y varios coches de lujo ardieron el sábado, se pudo escuchar a la multitud rugiendo con aprobación - y posteriormente animando a los bomberos mientras apagaban las llamas.



UN MOVIMIENTO INCIPIENTE Y CONTRADICTORIO



Dada su complejidad inherente, hasta ahora los medios de comunicación internacionales han fallado en gran medida a la hora de encontrarle sentido al desconcertante fenómeno del chaleco amarillo, y muchos de los informes se han convertido en una regurgitación acrítica del desdeñoso moralismo ofrecido por la burguesía francesa. Un columnista de The Guardian escribió incluso que "nunca habían visto el tipo de destrucción gratuita que me rodeaba en algunas de las calles más elegantes de París el sábado - un odio tan aleatorio e histérico, dirigido no sólo a la policía antidisturbios sino también a los santuarios de la propia república francesa, como el Arco del Triunfo". En buena medida, el autor añadió que "un ala extremista de los chalecos amarillos se ha dirigido con odio nihilista contra las instituciones democráticas y símbolos del éxito y la riqueza".



El lunes, el traidor a los recalcitrante del 68, Daniel Cohn-Bendit, también decidió intervenir, condenando a los chalecos amarillos, fieles al estilo de un clásico reaccionario borbónico, por su violencia "extrema" y "aterradora", sin mencionar la notoria brutalidad de la policía antidisturbios francesa. Algunas de las lesiones más horribles infligidas por el CRS y la BAC (Brigadas AntiCriminalidad) el sábado fueron las de una joven parisina que perdió el globo ocular tras recibir un disparo en la cabeza con una bala de goma, y las de un hombre de Nantes que perdió una mano después de que accidentalmente cogiera una granada aturdidora pensando que se trataba de una bomba de gas lacrimógeno. Los chalecos amarillos, por supuesto, todavía no han desplegado vehículos blindados, disparado armas o desmembrado a un policía. Su "violencia", como Pamela Anderson - ¡de todas las personas! - ha argumentando tan convincentemente, ha sido casi enteramente simbólica.



Sin embargo, a pesar de todas sus alucinaciones burguesas, debe quedar claro que la burla de Cohn-Bendit sobre los chalecos amarillos está lejos de ser un hecho aislado; sino más bien, refleja claramente el intenso desprecio con que la clase dominante francesa ha tenido históricamente a los incultos jacques bonhommes, a los insolentes frondeurs, a los maleducados sans-culottes -en resumen, a todos los campesinos y lúmpenes incultos que de alguna manera se hicieron con la presunción de insubordinar la autoridad divina del rey-. El uso generalizado del término casseurs es una prueba de ello, al igual que la declaración del Ministro del Interior Christophe Castaner la semana pasada de que "el movimiento ha dado a luz un monstruo". Fue una elección de palabras que no habría destacado entre la letanía de abusos deshumanizadores que los versalleses lanzaron una vez contra los comuneros, antes de proceder a masacrar indiscriminadamente a más de 20.000 parisinos de la clase obrera acusados de haber participado en la revuelta de 1871. Como dijo astutamente el célebre joven escritor francés Édouard Louis, los chalecos amarillos, al igual que sus predecesores, "representan una especie de test de Rorschach para una gran parte de la burguesía,[obligándoles] a expresar su desprecio de clase y la violencia que normalmente sólo expresan de manera indirecta".



La realidad es que no es el movimiento en sí mismo, sino la reestructuración neoliberal de la sociedad francesa lo que ha dado origen a un monstruo, el monstruo de una extrema derecha nacionalista resurgente. No debería ser una sorpresa, entonces, que el fenómeno del chaleco amarillo comenzara con el pie izquierdo, como una protesta contra los impuestos iniciada por un número de personas con conocidos puntos de vista anti-inmigrantes y asociación previa con grupos de extrema derecha. En las primeras semanas de los controles de carretera, los medios de comunicación informaron ampliamente de una serie de incidentes preocupantes de abusos racistas, sexistas y homófobos, especialmente en algunas de las zonas más periféricas de Francia. También es innegable que varios elementos ultranacionalistas, monárquicos, fascistas y neonazis han participado activamente en los enfrentamientos de las últimas semanas en París.



Sin embargo, a pesar de este comienzo problemático y de la continua referencia a símbolos de unidad nacional como la tricolor y la marsellesa, el levantamiento del chaleco amarillo desbordó rápidamente la capacidad de los elementos de extrema derecha o la Agrupación Nacional de Le Pen para reclamarse el movimiento como propio. A medida que las protestas se extendieron como un reguero de pólvora y se desbordaron en una insurrección popular generalizada contra el rey Macron y sus chivatos neoliberales, cientos de miles de ciudadanos autoproclamados "apolíticos" -la mayoría de ellos manifestantes por primera vez sin experiencia previa en la lucha callejera- se vieron arrastrados a los controles de carretera y a las manifestaciones masivas. Como resultado, la composición social y la orientación ideológica del movimiento se ha vuelto cada vez más diversa con cada acto de la revuelta, abriéndose a una composición mucho más amplia entre el relativamente conservador Acto I y los casi insurreccionales Actos III y IV.



El resultado es que los chalecos amarillos, aunque ciertamente no son representativos de toda la población francesa, ahora pueden clasificarse con seguridad como un movimiento popular de masas. Como tal, la composición social y la orientación ideológica de sus participantes reflejan por definición parte de la diversidad que se encuentra dentro de la sociedad en general, lo cual es una forma diferente de decir que el movimiento contiene muchas de las mismas contradicciones y de las mismas líneas de falla política preexistentes que atraviesan la Francia contemporánea en general. Si el fenómeno del chaleco amarillo sigue siendo confuso y difícil de precisar políticamente, probablemente tiene menos que ver con un supuesto fracaso moral de la clase obrera francesa que con la naturaleza totalmente desorganizada y despolitizada de la sociedad postdemocrática de capitalismo tardío del país, que es en sí misma una consecuencia de cuatro décadas de reestructuración neoliberal y descomposición política.



RIESGOS Y OPORTUNIDADES



Pero incluso si no somos condescendientes con los chalecos amarillos por la naturaleza incipiente y contradictoria de su movimiento, podemos -y ciertamente debemos- desconfiar de los peligros que implica compartir un campo más amplio de controversia con la extrema derecha racista, sexista y homofóbica. Hasta cierto punto, se puede argumentar que tal participación de la extrema derecha es inevitable en una movilización masiva altamente heterogénea como los chalecos amarillos. El desafío para la izquierda más amplia, entonces, no sería denunciar tales "impurezas" desde la comodidad de sus sillones, sino impedir que esos elementos de extrema derecha establezcan una posición hegemónica dentro del movimiento. Como no parece que la indignación popular que dio lugar a la insurrección se disipará pronto, las fuerzas sociales radicales y autónomas no tienen más remedio que comprometerse activamente con el movimiento en un esfuerzo por marginar sus tendencias racistas y nacionalistas en la medida de lo posible.



Afortunadamente, la izquierda tiene mucha "materia prima" con la que trabajar en este sentido. Si hay algo que unifica a los chalecos amarillos, es su odio compartido hacia el Presidente Macron y su oposición colectiva a sus virulentas políticas contra los pobres. Como explicó un manifestante, "el primer paso de Macron en el cargo fue recortar el impuesto a la riqueza para los mega-ricos al mismo tiempo que se recortan los beneficios de vivienda de la gente pobre. Es una grave injusticia". Visto desde esta perspectiva, el ampliamente despreciado impuesto “ecológico” al combustible es en realidad sólo un intento de compensar la pérdida de ingresos e imponer los costes de la crisis climática a la clase trabajadora, parte integrante del papel político de Macron como Robin Hood al revés para los capitalistas: robarle a los pobres para dárselo a los ricos. En una excelente obra para los jacobinos, Aurélie Dianara resume claramente algunas de las desigualdades extremas que se encuentran en el corazón del proyecto neoliberal de Macron:



Inmediatamente después de llegar a la presidencia, Macron abolió el Impuesto sobre el Patrimonio Solidario (ISF), dando 4.000 millones de euros a los más ricos; y ha reforzado el Crédito Fiscal para la Solidaridad y el Empleo (CICE), un programa de recortes y exenciones fiscales que transfiere 41.000 millones de euros al año a empresas francesas, incluidas las multinacionales. Poco después, con el proyecto de ley de presupuestos de 2018, Macron estableció un impuesto único que permitió reducir los impuestos sobre el capital, entregando otros 10.000 millones de euros a los más ricos.... Por si fuera poco, el nuevo "impuesto al carbono" pesará cinco veces más en los presupuestos de las clases medias que en los de las clases altas. Sin embargo, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para contrarrestar esta evidente desigualdad de trato, por ejemplo, prestando ayuda a las familias con los presupuestos más modestos.



El desafío para la izquierda en general, entonces, será construir sobre el resentimiento popular generalizado por el desprecio total de Macron hacia la clase obrera mientras trata de dirigir la ira popular en una dirección más explícitamente antisistémica, articulando un claro discurso antirracista y persiguiendo una convergencia más amplia con los trabajadores en huelga, los estudiantes que protestan y los barrios marginales cada vez más marginadas. La buena noticia es que los camaradas en Francia ya han hecho algunos avances importantes en varios de estos frentes, organizando poderosos mítines de chalecos amarillos anticapitalistas y antirracistas desde la estación de trenes de St. Lazare durante los Actos III y IV, formando brigadas antifascistas militantes para eliminar activamente a los elementos ultranacionalistas y de supremacía blanca de las manifestaciones generales, y tratando de conseguir que el movimiento más amplio articule una crítica más estructural del capitalismo mediante la asunción de los símbolos de la autoridad del estado y el exceso burgués.



Además, en esta nueva fase emergente, las fuerzas radicales y autónomas podrán aprovechar los legados organizativos y la experiencia acumulada de varias luchas importantes de los últimos años, entre ellas:



• La lucha contra la violencia policial racista en los barrios marginales, que condujo a una ola de disturbios en 2016 y a la subsiguiente labor preliminar del Comité Verdad y Justicia para Adama, un destacado grupo de acción fundado en respuesta a la muerte inexplicable de Adama Traoré, de 24 años de edad, bajo custodia policial ese mismo año. Fue el Comité el que pidió la formación de un bloque antirracista junto a los chalecos amarillos durante los Actos III y IV del levantamiento.

• La resistencia de masas contra la Loi Travail en 2016, que implicó varios meses de paros, manifestaciones de masas, enfrentamientos violentos y la ocupación temporal de la Plaza de la República por el movimiento Nuit Debout, en escenas que recuerdan a los indignados españoles, los aganaktismenoi griegos y el movimiento internacional de ocupación. Macron fue uno de los más prominentes partidarios de la ampliamente despreciada reforma de la ley laboral, estableciendo una conexión directa entre la resistencia a la Ley Travail y el levantamiento del chaleco amarillo.

• La defensa de la ZAD, una zona autónoma de la pequeña comuna occidental de Notre-Dame-des-Landes que lleva años luchando con éxito contra la construcción de un aeropuerto en una reserva natural cercana, y que a principios de este año defendió un violento intento de desalojo militarizado por parte del Estado francés tras varios días de batallas contra la policía antidisturbios de Macron. Muchos zadistas estuvieron presentes en la marcha del chaleco amarillo de San Lázaro el sábado.

• El movimiento feminista #NousToutes, el poderoso equivalente francés de #MeToo, que ha estado organizando acciones para protestar contra la violencia contra las mujeres, incluyendo marchas nacionales el 24 de noviembre. En Montpellier, la marcha feminista fue recibida por los chalecos amarillos con una guardia de honor.



Las áreas emergentes de confluencia entre estas luchas sociales en curso y las movilizaciones de masas de los chalecos amarillos presentan la posibilidad de que el levantamiento del chaleco amarillo, a pesar de haber comenzado como una revuelta fiscal con tintes conservadores, pueda, sin embargo, ir en una dirección más progresista. Un acontecimiento apasionante a este respecto es el reciente llamamiento de los chalecos amarillos de Commercy, en el noreste de Francia, para proponer la construcción de "comités locales autónomos, democracia directa, una asamblea general soberana, delegados con un mandato preciso, revocable en cualquier momento, rotación de responsabilidades". Sobre esta base, los grupos locales se federarían "para evitar la recuperación política, los líderes autoproclamados o los delegados sin un mandato imperativo de las bases". Como dice el organizador local Pierre Bance, "¡todavía resuena el tiempo de las comunas!”



LA MÁS BELLA DE TODAS LAS DUDAS



Sin embargo, a pesar de estas nuevas oportunidades y del entusiasmo revolucionario generalizado, aún quedan varios desafíos serios. Cuando las movilizaciones de masas comiencen a desvanecerse gradualmente en las próximas semanas -como inevitablemente ocurrirá, especialmente con la llegada de las fiestas-, el resentimiento popular seguirá latente en todo el país. Si bien parte de esta energía popular sin duda se canalizará hacia nuevos movimientos sociales e iniciativas de base, las frustraciones individuales más aisladas no encontrarán ninguna salida productiva inmediata. En la humillación, por lo tanto, surgirán preguntas más amplias sobre el legado político de los chalecos amarillos, y los líderes de la oposición a la izquierda y a la derecha continuarán empujándose unos a otros para ser reconocidos como los legítimos "herederos" de la gran revuelta.



En este contexto, el aterrador escenario de una presidencia de Le Pen, reforzado por el impulso de una movilización popular de masas, se vislumbra en el horizonte. Las consecuencias políticas de las manifestaciones de masas en Brasil en 2013 y la revolución ucraniana de 2014, así como las protestas en Italia en 2013, demuestran claramente que este riesgo no debe subestimarse. Además, como tenemos el recuerdo de Mayo del 68, no podemos excluir la posibilidad de que, incluso si las fuerzas radicales y progresistas ganan la batalla en las calles, la derecha gane la guerra en las urnas. Este peligro hace aún más importante que las fuerzas sociales radicales, progresistas y autónomas utilicen las movilizaciones de masas en curso para establecer la infraestructura básica del movimiento para una resistencia antifascista poderosa que pueda ponerse inmediatamente en acción en caso de una victoria electoral para la Agrupación Nacional.



A pesar de estos peligros considerables, sin embargo, es importante no mezclar las causas subyacentes de una posible presidencia de Le Pen con el papel del levantamiento del chaleco amarillo como catalizador del colapso del centro neoliberal. En última instancia, los chalecos amarillos no son más que un síntoma de la profunda crisis de legitimidad que ha asediado a la clase política; pueden actuar para acelerar su inevitable implosión, pero difícilmente son responsables del desorden actual. Los ciudadanos preocupados que ahora expresan su temor de que la extrema derecha intente sacar provecho de las protestas no están necesariamente equivocados, pero tienden a pasar por alto el hecho de que Le Pen estuvo a punto de ganar la presidencia hace 18 meses, y que ya había superado a Macron en las elecciones parlamentarias de la UE el mes pasado, antes incluso de que se iniciaran los bloqueos de chalecos amarillos. En otras palabras, si Le Pen se convierte en el próximo presidente de Francia, eso no se debe a la sublevación de los chalecos amarillos, sino a la bancarrota de la vieja forma de hacer política después de cuatro décadas de polarización de clases cada vez mayor. En ausencia de una izquierda creíble e inspiradora, la crisis del centro neoliberal siempre apuntaba hacia la derecha.



Al mismo tiempo, también es importante señalar que el resultado del trastorno actual no está escrito en piedra. Aunque la revuelta en curso podría fortalecer la posición de Le Pen en las próximas elecciones presidenciales, también podría socavarla. Después de todo, la líder de la extrema derecha se encuentra actualmente en una posición incómoda y cada vez más insostenible. Por un lado, su imagen cuidadosamente elaborada como una anti-stablishment la obligó efectivamente a apoyar las protestas originales contra los impuestos cuando aparecieron los primeros controles de carretera de chalecos amarillos. Por otro lado, sin embargo, a medida que estas protestas se convirtieron rápidamente en una movilización de masas mucho más antagónica contra la desigualdad económica y el privilegio de clase burguesa, con destrucción generalizada de la propiedad y violentos enfrentamientos con la policía, también ha tenido que defender sus credenciales como la candidata preferida de "ley y orden" de la pequeña burguesía tradicionalista. El resultado ha sido una serie de declaraciones contradictorias que denuncian algunos elementos de la revuelta y abrazan otros. Esta ambigüedad abre potencialmente una puerta para que la izquierda capitalice el sentimiento generalizado contra el establecimiento al perfilarse a sí misma como la única fuerza de oposición auténtica.



Desde este punto de vista, el riesgo más inmediato para la izquierda parece residir en la próxima represión estatal de algunas de las tendencias más radicales dentro del movimiento. Después de una reorientación estratégica tras el desastroso manejo de los Actos II y III, los contornos del nuevo enfoque del gobierno claramente comenzaron a surgir en el discurso televisado de Macron a la nación el lunes por la noche, en el que el humillado presidente - hablando desde un escritorio dorado en la sala dorada del Palacio del Elíseo - declaró su intención de tener en cuenta los agravios de los ciudadanos ordinarios, al tiempo que prometía "tolerancia cero" para los alborotadores violentos. Estas afirmaciones forman parte claramente de un intento más amplio de cooptar a las "masas apolíticas" dentro del movimiento de los chalecos amarillos y, al mismo tiempo, tomar medidas enérgicas contra sus "alas extremistas".

