[Colombia] Solidaridad para con las víctimas... todas las víctimas

Como colectividad que lucha por la vida digna y la alegría, rechazamos todo tipo de acción violenta contra las clases populares y sus expresiones de movilización, por ello, antes de rechazar los hechos ocurridos el día 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, recordamos e invitamos a reflexionar ciertos sucesos que han ocurrido en los últimos meses. Luego del Acuerdo de Paz, han asesinado más de 400 líderes y activistas sociales (y en lo que va corrido del 2019, ya van siete). El 5 de octubre del 2017, en el municipio de Tumaco, la Fuerza Pública cometió la peor masacre de los últimos años al asesinar 15 campesinas; el 17 de diciembre del 2018, paramilitares asesinan 5 personas en Mapiripán ¿A ellas quién las recuerda? ¿Quién las homenajea? ¿Quién las llora? ¿El despliegue institucional, mediático y solidario también se ha manifestado en gran medida por estos hechos? Esto no significa que justifiquemos el asesinato de policías en la Escuela de Cadetes, pero la discusión también esta direccionada al tipo de víctimas que históricamente han sido legítimas para el Estado.Colombia ha vivido por más de cincuenta años en un conflicto armado y social, donde las condiciones de miseria, represión y violencia política, que aquejaban los años 40 y 50 (inicios de las insurgencias) a la gran mayoría de la población, hoy siguen vigentes en la cotidianidad popular. La respuesta estatal ha sido la sangre y persecución, con tal de mantener en la élite del poder a las mismas de siempre. Una solución política y social real nunca ha estado en sus agendas. El reciente acuerdo de paz con las FARC no ha sido implementado ni siquiera en un 10%. La tierra sigue en manos de unas pocas familias, la educación y la salud siguen siendo un negocio totalmente rentable para los Gobiernos de turno, el alza de impuestos sigue aumentado y el salario disminuyendo. Habrá que repensar, entonces, en qué términos se pensó y se esta pensando la paz, ¡en qué condiciones!.Por la sensibilidad de lo ocurrido, no queremos martillar en las mentes de las que nos leen, ni crear un ambiente de zozobra frente a nuestro discurso. Lamentamos las muertes de este conflicto armado, en donde las explotadas siempre somos las que perdemos: prestemos atención a las familias de las asesinadas y sus condiciones económicas, donde los medios han mostrado sus condiciones materiales en pueblos y veredas colombianos. Aquellas jóvenes vieron como salida ingresar a la institución policial para apoyar económicamente a sus núcleos familiares. Sin embargo, para nadie es un secreto que también querían pertenecer a la guerra y sacar provecho de ello. Sin lugar a duda, es un “atentado contra la juventud”, como lo es también la violación continua de los derechos humanos durante las jornadas de movilización estudiantil; los falsos positivos judiciales y el asesinato sistemático estatal.Lamentamos este hecho de dolor para con las familias y las allegadas de las personas fallecidas. Rechazamos contundentemente este suceso, donde no hubo ganancia política ni militar por parte de las personas detrás de los hechos.Ahora, cabe preguntarse por la suerte de Colombia en un inminente escalonamiento del conflicto armado, represión y persecución a otro nivel para líderes y el movimiento social en general, y así mismo, responsabilizamos al Gobierno Nacional por lo que viene. Pero, como nunca hemos querido que la suerte decida, nos empoderamos de las condiciones para proponer y movilizarnos por la vida digna, para que nunca más haya jóvenes en las filas de ningún ejército o fuerza represiva; para que sus sueños y los nuestros -claro está- sean los de servir al pueblo desde cualquier ocupación u oficio, pero nunca más como actores armados.Esperamos que la solidaridad y el sentimiento de apoyo por parte de los medios de comunicación y la población en general, sea igual de ferviente a la hora de asumir el asesinato sistemático de líderes sociales y actos de violencia a las comunidades.