Το τσίρκο των τελευταίων ημερών

Γνωρίζει άραγε ο μέσος Έλληνας και Ελληνίδα ότι στις 10/11/1925 το ελληνικό κράτος αναγνώρισε επίσημα στην Κοινωνία των Εθνών την μακεδονική γλώσσα και μειονότητα και παράλληλα εξέδωσε επίσημο αναγνωστικό της γλώσσας αυτής μέσω του επιτετραμμένου της Βασιλείου Δερδάμη;



Γνωρίζει άραγε ο μέσος Έλληνας/ίδα, ότι σχετικά πρόσφατα, στις 9 Αυγούστου 1959 στο χωριό Ατραπός του νομού Φλωρίνης το ελληνικό κράτος υποχρέωσε τους κατοίκους του εν μέσω στρατού, παπάδων και αστυφυλάκων, να ορκιστούν πως θα παύσουν να ομιλούν την μητρική τους μακεδονική γλώσσα με τα λόγια: "από σήμερον θα παύσω να ομιλώ το Σλαυικόν ιδίωμα και θα ομιλώ παντού και πάντοτε την Ελληνικήν εις την οποίαν είναι γραμμένο και το Ιερόν Ευαγγέλιον του Χριστού μας";



Γνωρίζουν άραγε οι Έλληνες/ίδες, ότι στις 25 Μαρτίου 1905, ομάδα Ελλήνων Μακεδονομάχων η οποία είχε παράνομα εισέλθει σε τουρκικό έδαφος, με αρχηγούς τους Βάρδα και Μάλλιο, σε συνεργασία με τον αρχιμανδρίτη Καραβαγγέλη και Τούρκους αξιωματικούς, επιτέθηκαν στο χωριό Ζαγκορίτσανη (σημερινή Λιθιά), όπου έσφαξαν χωρίς αντίσταση γύρω στους 60 αμάχους Μακεδόνες (γυναικόπαιδων συμπεριλαμβανομένων), στη συνέχεια έκαψαν και ξεθεμελίωσαν ολόκληρο το χωριό;



Γνωρίζει άραγε ο μέσος Έλληνας/ίδα, πως στις 20 Ιουλίου 1903, είχε προηγηθεί η εξέγερση του Ίλιντεν στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία με την οποία οι Μακεδόνες ζητούσαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την αυτονόμησή τους ως ξεχωριστό έθνος κράτος και για το αίτημά τους αυτό καταπνίγηκαν με στρατεύματα και από τις τέσσερις γειτονικές χώρες, δηλαδή την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Σερβία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία;



Γνωρίζουν άραγε οι Έλληνες/ίδες πως όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη το 1912-13, οι ελληνόφωνοι χριστιανοί ορθόδοξοι ήταν συντριπτική μειοψηφία και πως η πλειοψηφία των κατοίκων μιλούσε μακεδονικά, δεν μπορούσαν καν να συνεννοηθούν, πολλοί άνηκαν σε άλλες θρησκείες (Εβραίοι, Μουσουλμάνοι) και ένιωθαν εθνοτικά Μακεδόνες παρά Έλληνες ή οτιδήποτε άλλο; Και για τον λόγο αυτό διώχθηκαν από το ελληνικό κράτος με υποχρεωτικές ορκωμοσίες, με δημεύσεις περιουσιών, με υπογραφές φρονημάτων και με καύση εγγράφων και όσων εκκλησιών είχαν τοιχογραφίες στα μακεδονίτικα, όπως στο χωριό Διαβατά Θεσσαλονίκης; (κινήσεις στις οποίες πρωτοστάτησε επι χούντας ο τότε μητροπολίτης Φλωρίνης Α. Καντιώτης)



Γνωρίζει άραγε ο μέσος Έλληνας/ίδα πως οι απόψεις του Μπαμπινιώτη περί "μη ύπαρξης Μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας", μπορούν να καταρριφθούν από έναν πρωτοετή φοιτητή οποιουδήποτε Φιλολογικού-Γλωσσολογικού τμήματος του κόσμου και πως προκαλούν γέλιο στην διεθνή επιστημονική κοινότητα ως αβάσιμες και εντελώς αυθαίρετες, γι' αυτό και δεν τολμά να τις εκθέσει σε κανένα επιστημονικό έντυπο ή σύγγραμα;



Γνωρίζει άραγε ο μέσος Έλληνας/ίδα ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής Νομικής ξέρει καλά πως βάσει του διεθνούς δικαίου, ΔΕΝ ορίζεται η έννοια του "έθνους" (ethnicity), παρά μόνο η έννοια της ιθαγένειας (nationality) και επομένως είναι αδύνατον νομικά για μια χώρα να επιβάλλει σε άλλη το πώς θα ονομάζεται η γλώσσα και η εθνότητά της; (αυτοπροσδιορισμός).



Γνωρίζουν άραγε οι Έλληνες/ίδες, πως η χώρα τους έχει τον ισχυρότερο στρατό στα Βαλκάνια σήμερα, ξοδεύουν ένα από τα μεγαλυτερα ποσοστά επί του ΑΕΠ στον κόσμο για εξοπλιστικές δαπάνες, έχουν τις ισχυρότερες ΝΑΤΟικες βάσεις στα Βαλκάνια και πως το να νιώθουν ότι απειλούνται από ένα κράτος του ενός εκατομμυρίου συνιστά παράκρουση και συλλογική παράνοια;



Γνωρίζει τέλος ο Έλληνας και η Ελληνίδα πως όλες οι ταυτότητες των σύγχρονων κρατών είναι "τεχνητές", εφόσον με την κατάρρευση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και με την ανάδειξη των εθνικών κρατών οι εκάστοτε εξουσίες χρειάστηκαν έναν ενοποιητικό μύθο για να προσδιορίσουν και να ενώσουν τις τύχες των υποτελών τους;



Έτσι οι Νεοέλληνες πίστεψαν ότι κατάγονται απευθείας από τον Πλάτωνα, οι Σκανδιναβοί από τους Βίκινγκς, οι Ιταλοί από τον Καίσαρα και την αρχαία Ρώμη κ.ο.κ.



Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως σε αυτό το "χωνευτήρι" λαών και πολιτισμών που λέγεται Μακεδονία όπου μετά τους αρχαίους Μακεδόνες, πέρασαν Ρωμαίοι, Άβαροι, Βούλγαροι, Θράκες, Νορμανδοί, Γαλάτες και Τούρκοι, το να επικαλείται κανείς την αποκλειστικότητα ως απόγονος του Μ. Αλέξανδρου 2500 χρόνια μετά αποτελεί ανέκδοτο και πολιτική σχιζοφρένεια;

