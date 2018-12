Osvaldo Bayer (1927-2018): muere el vengador de los demonizados y silenciados de la historia

argentina/uruguay/paraguay | movimiento anarquista | news report Thursday December 27, 2018 19:57 Thursday December 27, 2018 19:57 by José Antonio Gutiérrez D. by José Antonio Gutiérrez D.

El 24 de Diciembre, ha muerto Osvaldo Bayer, periodista e historiador que rescató la importancia del movimiento anarquista en la Argentina.

Osvaldo Bayer (1927-2018): muere el vengador de los demonizados y silenciados de la historia





José Antonio Gutiérrez D.

27 de Diciembre, 2018



El 24 de Diciembre, ha muerto Osvaldo Bayer, periodista e historiador que rescató la importancia del movimiento anarquista en la Argentina. Pese a que tuvo relaciones cordiales con el movimiento anarquista, su labor no fue la de un militante, sino la de un intelectual comprometido con las luchas populares. Esto no lo digo a modo de crítica: por el contrario, su obra fue clave para recuperar el imaginario libertario en un contexto marcado por el populismo peronista y golpeado por recurrentes y sangrientas dictaduras militares. Él escribió la historia mirando hacia adelante. Cada una de sus obras, escritas con rigor histórico y siempre desde abajo, fue una polémica con el presente.Su obra cumbre, “Los Vengadores de la Patagonia Trágica”, la cual fue llevada al cine en 1974 bajo el título de La Patagonia Rebelde, recrea los eventos en torno a la masacre de estancieros y peones afiliados a la sindical anarquista FORA en la región de Río Gallegos, Patagonia argentina, en 1921 y 1922 por el gobierno radical y supuestamente “popular” de Hipólito Yrigoyen. No sólo rescató de la memoria las víctimas de la modernización capitalista argentina, sino que además demostraba que la clase obrera jamás ha tenido aliados entre los poderosos, entre los gobernantes, y que cada vez que reclama su derecho a decidir su destino por ella misma, es golpeada desde arriba. Esta obra histórica era un recordatorio de jamás confiar en los gobernantes ni en los poderosos, ni en las instituciones burguesas.Otras dos obras de él, “Severino di Giovanni, el Idealista de la Violencia” y “Los Anarquistas Expropiadores” recuperaban a aquellas figuras del anarquismo que se enfrentaron al fascismo, a la dictadura y a los organismos represores del Estado en Argentina. Combatió, con estas obras el mito de los “dos demonios” con el cual se intentaba justificar la violencia de la dictadura, aludiendo a que supuestamente la violencia de los poderosos era una violencia preventiva, justificada por los riesgos de una eventual dictadura totalitaria comunista. Demostró, con su obra, que la violencia de la burguesía, del Estado, tiene por único fin someter al pueblo en condiciones de oprobio y explotación, que no tienen más cálculo que sus propios intereses que disfraza en el lenguaje de la dizque seguridad nacional. Y por último, que la violencia de los de abajo jamás ha sido gratuita, sino que responde a las condiciones de física represión y de violencia estructural a la que han estado sometidos.Hay otro aspecto que es importante de destacar en los “Anarquistas Expropiadores”. En momentos en que el capitalismo “multicultural” de Benetton y Silicon Valley, celebran el cosmopolitanismo burgués, la multiculturalidad de la explotación, argumentando que la inmigración es buena porque contribuye a la economía (capitalista), celebrando al inmigrante sumiso que se vende feliz en el mercado o al migrante empresario, este libro ofrece una perspectiva muy diferente. Bayer celebra a los migrantes demonizados, a aquellos “indeseables” que desde todas partes del mundo, llegaron a Argentina a construir un mundo nuevo, a destruir el capitalismo y construir el socialismo, a luchar junto a sus hermanos explotados y oprimidos sin importar su raza, quienes llegaron a enseñar el sentido real de la palabra solidaridad. Aquellos que se negaban a ponerse un precio de venta para el mercado y de asimilar la injusticia. Su defensa del internacionalismo y del derecho de luchar de los seres humanos donde quiera que se encuentren, es un mensaje importante y subversivo en una época en que los migrantes son mostrados, incluso por la prensa supuestamente progresista, como meros empleados felices, deseosos de adaptarse al mercado y de integrarse al capitalismo global.Bayer no sólo escribió, sino que caminó junto a los oprimidos y explotados, denunciando los crímenes de las dictaduras y del sistema en su fase de “normalidad” capitalista, haciendo cátedras libres y libertarias, pronunciándose y estando junto al pueblo hasta el final. Junto a mapuches, anarquistas, socialistas de todos los colores, Madres de la Plaza de Mayo, junto a los trabajadores, siempre contribuyó, humildemente, para la creación de una sociedad emancipada con aquello que hacía mejor: escribir y educar. Muere el hombre, pero su obra lo sobrevivirá alumbrando a quienes caminamos hacia el horizonte esquivo de la liberación.