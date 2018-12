This author has not submitted any other articles.

La CGT de Catalunya davant el judici a Grècia de Lola Gutiérrez per ajudar a un refugiat kurd

Wednesday December 19, 2018 by Secretariat Permanent CGT Catalunya - CGT Catalunya

Podríem dir que és el món al revés, però malauradament és la norma. El novembre de 2016, la companya Lola, delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, va viatjar a Grècia per ajudar a un jove kurd de 17 anys, Ayad, a passar la frontera grega per reunir-se amb la seva família. Una família més separada per la guerra i la política antiinmigració de la Unió Europea.





A l’aeroport va ser detinguda i, després de ser posada en llibertat provisional per la jutgessa, la policia va decidir unilateralment que la empressonaria en un CIE, d’on va sortir 10 dies després gràcies al corrent solidari que es va activar des la CGT i la societat.

Aquest proper dimarts, 18 de desembre, i després de l’ajornament realitzat en la primera data prevista, la companya Lola serà jutjada a Grècia per ser solidària, per fer el que els estats europeus no fan, per mostrar humanitat i suport mutu. El premi a aquests valors és una petició global d’entre 5 a 10 anys de presó per part de fiscalia. No contents amb això, la policia grega té classificada a la Lola com a "persona perillosa per a la seguretat de l’estat" grec, fet pel qual no podrà posar els peus al país malgrat tenir una citació judicial, atès que si ho fa podrà ser detinguda per infringir la prohibició d’ingrés que pesa sobre ella fins a l’any 2023.

Denunciem la hipòcrita política de la Unió Europea, finançant a tercers països la repressió sobre les persones migrants per no embrutar-se les mans, els milers de morts a la mediterrània per la seva conscient innacció, la vergonya dels camps de concentració que anomenen CIEs, la maquinària burocràtica sense sortides reals, el maltractament i la criminalització quotidiana que fan les forces policials a tota persona amb un color de la pell diferent al que consideren normal.

La nostra companya ni està sola, tampoc no ho estan ni les persones que migren cercant un futur millor o, ben simplement, un futur. Fem una crida a participar de forma massiva la concentració solidària convovcada davant la seu de la Unió Europea (Passeig de Gràcia, 90 de Barcelona) el proper dilluns 17, a les 18:30h, contra la criminalització de la solidaritat i pel dret a migrar.

El dia del judici a Atenes hi assistiran presencialment al mateix familiars, solidàries, afiliades a la CGT i membres del secretariat permanent de la CGT de Catalunya.

Cap persona no és il·legal!

Lola absolució!

Secretariat Permanent - Comitè Confederal

Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya

Burgos 59 Baixos - 08014 Barcelona

Telf. 93 512 04 81 - Fax 93 310 71 10

www.cgtcatalunya.cat @cgtcatalunya