Lecciones en portugués. Otra bofetada Ideológica. Feminismo 3G.

Cuando gana el antagonista de un ideario, ahí hubo fraude o la panacea de las elecciones ha sido desbordada por causas ajenas. Cuando los capitalistas, o cualquiera de sus disfraces ganan, se debe a votos de castigo, o ese intangible ente llamado pueblo, que no sabe, no entiende o se abstiene.

Existen entidades que pretenden humanizar el engranaje capitalista. Decorar las ganancias de los dueños de los medios de producción. Algo así como: servicios básicos; salud, educación, vivienda, en manos del estado que no busca ganancias. Lo demás, en manos privadas que exclusivamente pretenden lucro.

Es aquí que encontramos la llamada social democracia. Quienes abogan por la tercera vía. Un poco privado, un poco del estado. Lo cual es pedirle al capitalismo, como a un tumor cancerígeno, que no se esparza y se quede tranquilo en su sector.

Esta posición es sustentada por personas que no quieren hacer cambios totales o radicales en una sociedad. Esta posición es representada por personas que entienden la diferencia primordial, pero no se atreven a cambiar nada de raíz, porque son cobardes, porque no tienen los medios, logísticos o sociales para tales cambios o simple y llanamente, porque se han asimilado al sistema y su base política o ideológica es simple terapia floral decorativa o remedio temporal.

Mientras duró la URSS y ésta apoyaba financieramente a varias entidades de izquierda, las cosas, no funcionaban del todo bien, pero andaban. Caída Rusia, ciertos sectores tuvieron que arreglárselas solos y en ello, arrendaron/acomodaron banderas, estatutos y principios a los nuevos tiempos. ¿Qué nuevos tiempos? Partidos con bases ideológicas desacreditadas y que pasaron de “moda”. El estado como símbolo de sus manifiestos se fue al suelo. Es gracias a ellos que un sector importante de la juventud buscó otras instancias donde manifestarse. Esa debacle cimentó el resurgimiento (y resentimiento) del Anarquismo dormido.



¿Cómo se supone que se recompone el ideario de izquierda, si hay imbéciles que no soportan leer tantas líneas seguidas y están acostumbrados a opinar de acuerdo a los memes de moda u juzgar algo, según la foto que sale en portada, sin prestar atención a lo que leen o se expone?



Desde antes del 70 se instrumentalizó el movimiento hippie, haciéndolo virar a posiciones aún más insulsas y superficiales. Neutralizaron su posición política. Ahí renació el Feminismo (3ra Generación) que es el caballo de Troya del colonialismo intelectual, el cual terminó de infectar completamente las posiciones de izquierda.

El Feminismo reaccionario es utilizado como herramienta de división ideológica, por el capital. El feminismo fascista es usado como instrumento de confusión política. Como muleta o silla de ruedas ante el derrame cerebral político de la izquierda que no cuenta con un programa político, que tiene bases ideológicas endebles, sin cuadros políticos que promuevan cambios profundos y tiene que adherirse a lo que sea para figurar o existir.

El feminismo caricaturesco encontró la gallina de los huevos de oro en la sexualidad, como espina dorsal de las sociedades y su discurso es sólo un parche en la espalda rota de los pueblos.



De la mano del feminismo vinieron los paradigmas impuestos. No ser violento. Preocuparse de desarrollar lo interno, lo interno, lo interno y lo interno. Cómo no ser impetuoso, cómo no expresar agresividad ante las injusticias sociales. Cómo demonizar, cómo difamar, cómo realizar diagnósticos exprés in situ u online, contra quien no acate y repita el Evangelio Uterino o no esté de acuerdo o no acepte La biología de Transitorios ondulantes.

Todos son enfermos, especialmente los antisociales, los que no aceptan las reglas, los que disienten, los “que no entienden nada”, los que se mueven mucho o piensan demasiado o no escriben los adjetivos o sustantivos o artículos o pronombres como a ellos se les da la gana.

No hay a quién parecerse, no hay héroes, porque los que podrían serlos, están preocupados de aprender a tejer o están ocupados en terapias aprendiendo cómo tratar su agresividad patriarcal, donde algunos olvidan adrede, que la violencia es inherente a las condiciones económicas de una nación, y el paraíso matriarcal también es violento/imperativo en su naturaleza.



Nos gobiernan gorilas y generales, no los genitales.

No quieren lobos, hay sectores que sólo buscan perros que tiren el trineo y hagan maromas de toda índole. Sólo opinólogos de causas sociales, víctimas insistentes, farándula del ret-set o el izquierderío tirando líneas, de todas, en cómo ser políticamente correctos, sin dejar ni el whisky, ni la cerveza, ni sus prebendas a un lado.



Derechistas, socialistas, feministas, radicales, frente amplistas, comunistas, anarquistas, galvanizados momentáneamente en ciertas causas. Pisotear a quienes no internalicen los preceptos impuestos o desde Estados Unidos o desde Europa. Donde curiosamente tienen su origen las caritativas fundaciones que solventan y financian las ideologías de género que, curiosamente otra vez, no ha dado ninguna heroína que levante las banderas sociales y no sólo los pezones por las avenidas o que tenga algún mérito más que un clítoris. Porque varios y varias, se han convertido en lo que odian, en lo que critican. Son el otro colmillo de la misma víbora.



¿Actividades auto gestionadas? Y qué con eso. Gestionen autodefensa, alianzas político estratégicas, toma de poder, copamientos, objetivos políticos sectoriales. Más análisis y menos chayas, más decisiones a largo plazo y menos ruido de tambores, que detrás no hay ningún ejército popular que defienda o levante un estandarte de peticiones. Mire que las sectas de izquierda, que no se venden, que no transan, son admirables, pero no le hacen ni cosquillas al sistema.

¿Cuántas feministas, cuántos ecologistas, cuantas terapeutas, cuántas sociólogas llaman a cambiar completa y radicalmente la maquinaria?

De todas las minorías, ¿Cuántas participan en solucionar de una vez por todas, los problemas ambientales? Y no, no basta con plantar tomates en la casa, no basta no usar bolsas plásticas. No basta con adoptar perritos, ni apadrinar gatos. No basta con sólo comer espinacas. No basta con el derecho al aborto, ni a sueldos iguales. Se trata de tener las condiciones mínimas, fundamentales, para criar si uno quiere, a los críos que uno quiera. De lo que se trata es de terminar con la explotación, con los sueldos miserables, independientemente de qué diablos una persona se sienta o identifique.

Desterrar las injusticias cometidas en contra de las mujeres es un deber imperativo. Respetar la propia y especial manera de sentirse de alguna persona es un deber moral. Pero nada tiene que ver con el feminismo 3g, que divide, que menosprecia, que es incapaz de entender las ambigüedades y contradicciones de su propio discurso, toda vez que deberían intentar o fingir por lo menos, respetar a quienes sienten o piensan distinto.



Bajo el monopolio ideológico de los nuevos actores amaestrados, no aparecerá ningún Che Guevara, ningún Miguel Enríquez. Ninguna Haydée Santamaría, María Talavera, Cecilia Magni, Emma Goldman etcétera. Insisto, No hay a quien parecerse. No hay héroes, ni heroínas, porque no corresponden a los tiempos actuales que nos aplastan.

Hay que mejorar radicalmente la vida de las mujeres, pero de los hombres también. Debe preocuparnos lo económico, lo social, no quién tiene derecho a pasarle el culo a quien se le dé la gana cada semana. Haz lo que te dé la gana, siéntete lo que se te cante, pero ¿y después de eso qué?



Hay por lo menos una docena de “destacados y venerados” medios informativos de izquierda que censuran cualquier crítica hacia el feminismo debido a las ganancias y aportes económicos que reciben por la mayoritaria presencia femenina en sus páginas. No sólo censuran, también expulsan a quien piense distinto. Ahí su discurso de inclusión o de no discriminación, se les atraganta a esos gárrulos que por aumentar el “rating” son capaces de todo. Promotores de charlatanería curativa, mística, ancestral, uterina, astral, tarotista y sus horóscopos “políticos”

Son este tipo de contradicciones las que pasan la cuenta. Son aquellos que vendieron caros sus ideales, pero los vendieron y por ejemplo, ser socialista significa cualquier cosa, menos Socialismo. Son los mismos incompetentes que confunden materialismo con consumismo. Reformas con Revolución.

La derecha tiene claro cuál es du Dios. Los evangélicos o creyentes tienen claro sus objetivos y deidades. El fascista pobre, es un fenómeno desarrollado gracias a la inercia y arrogancia de los olimpos de la izquierda y sus líderes rancios, sus grupos amorfos y resentidos. A la triple moral o los triples discursos del ala burguesa comunista, anarquista, socialista que no tiene idea de cómo soportarse mutuamente, aliarse o aclarar de una vez por todas: ¿Cuál es su plan, su táctica, su estrategia, su línea política, su base ideológica para cambiar esta sociedad?



No somos ni la sombra de lo fuimos alguna vez. Y así nos va, aterrorizados de cuestionar los dogmas de izquierda, de criticar a los apósteles del cóctel burocrático, o a los indómitos que ya tienen claro, igual que algunas, que las lacras del sistema, les son ajenas y todo lo saben, todo lo entienden y defienden conceptos filosóficos infames o falaces.

En un debate serio en contra de gentes con grados mayores de educación, no tienen ninguna opción. Basta un par de datos científicos, una pizca de pensamiento lateral o escéptico y se les viene abajo su castillo de cartas marcadas que usan y abusan en contra de los pobres o ignorantes, y que es desde ahí donde engañan y sacan sus clientes con sus discursos a la moda, para después pasearse arrogantes con la verdad de sus postulados chantas que bien los acurruca cuando duermen o disertan.



A veces tienes que ser el héroe que no encuentras en ningún lugar.



Hace rato que se espera que alguien diga algo en voz alta, no sólo murmullos para no molestar o importunar a los y las dueñas del espectáculo, so pena de ser víctima del histrionismo barato de algunos o el eterno conveniente martirio de otras o tales o cuales.

Y no hay caso, nadie quiere perder pernil ni voto. Cobardes. Ratas y asnos que miran para otro lado y se hacen los que no escuchan, no saben. Ya llegará la hora en que esos mismos oportunistas andarán buscando cámara para contar las injusticias que pasaron.

Cuando el fascismo también gane en estas tierras retumbarán estas palabras.



El hombre desciende del mono, la mujer de la hiena.



Apoyar el feminismo, la sociología, la psicología, entre otras pseudo-ciencias, no significa que uno debe apoyar a cualquier simio o hiena que propague ideas meramente subjetivas o cavernarias o a la maldita izquierda rosada de las minorías y sus trabas burguesas, donde se olvidan adrede de las grandes necesidades, de las Grandes Mayorías.

Porque cuando los pobres eran homosexuales, ahí era una enfermedad avalada por los sabios de siempre, pero cuando el capital mercantiliza la sexualidad y sus líderes y patrones dirigen ése sentir, ahí todo tiene que ser como sus fórmulas digan que tiene que ser. Ser, ya no sirve. Hay que ser como ellos indican que uno tiene que ser.



Para qué comentar el sector que se llena el hocico con la Misoginia, pero de Misandria jamás les explicarán media palabra a sus hijos o hijas. Pero para victimizarse y levantar sus eternas e inacabables denuncias de incitación al odio, a la violencia, cuando uno no está de acuerdo, ahí levantan la voz.



Progresistas, reformistas, feministas, izquierdistas vendidos, oportunistas, corruptos, nepotistas: patas de la misma araña de rincón que envenena y paraliza la movilización de la clase trabajadora. Esos que son incapaces de presentar un proyecto político serio o de levantar una organización que vele y se la juegue por los derechos de todos.

Obvio que se puede estar preocupado de varias luchas, pero es bien distinto ayudar, a ser parásito de luchas ajenas, especialmente cuando se es bondadoso afuera y en la casa se pasan miserias. Porque trae y atrae más aplausos y municipios el tema de la inmigración, la inclusión, y las tierras ancestrales ¿o no?



Detener el peaje monárquico que se cobra por salir de la propia casa, no tiene género, ni hay violación morbosa anatómica, es otro el tipo de violación, es decir, no genera aplausos, ni votos, ni fellatios, ni adulaciones, ni puestos o ganancias. Así nos va con los snobs de izquierda o progresistas. Mientras los patrones hacen lo que se les da la gana. Vitorean a sus verdugos, callan ante el dolor de las víctimas. Hurtan a destajo, hacen del desfalco un hábito, invaden el espacio que se les cante, encarcelan a los luchadores sociales, los suicidan, enjaulan a los estudiantes, cobran hasta por el aire, se jactan de sus pensiones y beneficios, porque No hay nadie que les haga frente y de eso mismo, andamos muy necesitados. ¿Me hago entender camarada?



(Fragmento)



