Recent articles by Ανθός Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος Εκπαίδευση

Νίκη για τους N... by Αναρχική Ομοσπονδία Καμία ανοχή σ... by Ελευθεριακά και αυτόνομα σχήματα Καμία ανοχή σ... by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε Εθνικά υπερήφανες μπίζνες Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Εκπαίδευση | Ανακοίνωση Τύπου Saturday October 27, 2018 06:20 Saturday October 27, 2018 06:20 by Ανθός Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα by Ανθός Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα Ο εθνικισμός πατριωτισμός συμφέρει μόνο τα αφεντικά, μικρά και μεγάλα. Στο κυνήγι μιας καλύτερης ζωής να μην καταντήσουμε να φτιάχνουμε τα εργαλεία για τους δικούς τους πολέμους. Να μην συμμετέχουμε στην οργάνωση των στρατών τους, αλλά στην οργάνωση των δικών μας αγώνων. Να χτίσουμε τα συλλογικά αναχώματα ενάντια στα εθνοπατριωτικά πολεμικά τους σχέδια που σκορπίζουν θάνατο , για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Οι εθνικά υπερήφανες μπίζνες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το στρατό



Κάθε κράτος για να υπάρξει και να συντηρείται χρειάζεται το έθνος. Το έθνος για να συντηρείται και να αναπαράγεται χρειάζεται την εθνικιστική πατριωτική προπαγάνδα. Το ρόλο της αναπαραγωγής και της εμπέδωσης του εθνικισμού πατριωτισμού, της ιστορίας του έθνους, τον επιτελούν οι κρατικοί μηχανισμοί της εκπαίδευσης, του στρατού, της εκκλησίας.



Πιστό στο καθήκον του ως κρατικός μηχανισμός εκπαίδευσης το πανεπιστήμιο εθνικά υπερήφανο έχει παρουσιάσει ως τώρα μια σειρά εκδηλώσεων εθνικιστικού πατριωτικού χαρακτήρα (Έθνος και αντιφασισμός, η Αργοναυτική εκστρατεία και η ενότητα της ελληνικής φυλής μέσα από χριστιανικά αφηγήματα, γιορτάζοντας το 1821 στην ψηφιακή εποχή, κ.α) και φροντίζει να μας ενημερώσει πως ένα πράγμα με παρακινεί και μένα να γράφω, ότι τούτην την Πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Έγραψα γυμνή την αλήθεια να ιδούνε όλοι οι Έλληνες και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και τα παιδιά μας να λένε : έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες. (Στρατηγός Μακρυγιάννης) Απόσπασμα από την εκδήλωση Γιορτάζοντας το 1821 στην ψηφιακή εποχή ).



Τον Ιούλιο του 2018 ο απερχόμενος πρύτανης του Π.Θ. υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με το 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (επισκευαστικό εργοστάσιο αρμάτων μάχης του Στρατού Ξηράς στο Βελεστίνο Μαγνησίας). Μέσα από αυτή τη συνεργασία το πανεπιστήμιο έρχεται να κεφαλαιοποιήσει τον εθνικισμό πατριωτισμό που προάγει όλα αυτά τα χρόνια.



Tο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου, τον Ιούλιο του 2018, στην έδρα του 304 Προκεχωρημένου Εργοστασίου Βάσης (304 ΠΕΒ), προέβη στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου, με επικεφαλής τον πρύτανη κ. Γεώργιο Πετράκο, επισκέφτηκε το 304 ΠΕΒ, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου και ενημερώθηκε για την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των μέσων του Στρατού Ξηράς.



Σκοπός του μνημονίου μεταξύ του εργοστασίου και του πανεπιστημίου είναι η ανάπτυξη συνεργασίας, η βελτίωση της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών των δύο φορέων και η ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων, για την αμοιβαία αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της κοινής έρευνας. (από τη δημοσιευμένη ανακοίνωση σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 304 ΠΕΒ και του πανεπιστημίου Θεσσαλίας).



Το μνημόνιο-συνεργασίας του Π.Θ. με το 304 ΠΕΒ σηματοδοτεί την έναρξη νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την οικονομική της άμυνας, δηλαδή την ανάπτυξη logistics για τον αποδοτικότερο οικονομικό σχεδιασμό του στρατού ξηράς. Αντίστοιχα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τοξικολογίας στη Λάρισα, είναι ακόμη ένα παράδειγμα συνεργασίας του Π.Θ. με τις Ένοπλες Δυνάμεις για την ίδρυση Τάγματος Βιοχημικού Πολέμου στην Λάρισα.



Την ώρα που οι πρυτανικές αρχές μοστράρουν γεμάτες καμάρι στον φωτογραφικό φακό για αυτή τη συνεργασία, τα θύματα των κρατικών πολεμικών μηχανών ανά τον κόσμο ακρωτηριάζονται, θάβονται, μεταναστεύουν μαζικά, στοιβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κακοποιούνται και απελαύνονται. Ταυτόχρονα το πανεπιστήμιο πουλάει φιλανθρωπία μέσω προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που γλύτωσαν από τον πόλεμο και ζουν στοιβαγμένα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.



Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι εθνικά υπερήφανο που ο βιοπορισμός μας εξαρτάται από την εκπαίδευση και την εξειδίκευση που μας επιβάλλονται στα προγράμματα σπουδών των σχολών, μια εκπαίδευση κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες και τα συμφέροντα κράτους και κεφαλαίου και όχι στις δικές μας ανάγκες. Αυτή η κατεύθυνση της εκπαίδευσης επικυρώνεται από την συνεργασία πανεπιστημίου στρατού και καθιστά έμμεσα συμέτοχους/ες τους/τις φοιτητές/ριες στα καταστροφικά σχέδια του στρατού, του κράτους, του κεφαλαίου. Η συνεργασία αυτή βάζει στις ζωές μας τον πόλεμο και τον εμπεδώνει μέσα από τις σπουδές μας ως κάτι φυσικό και ένα ακόμα μέσο ανέλιξης και καριέρας, ως ένα πεδίο έρευνας, αναγκαίο κακό που όμως συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης.



Όμως σύνορα, πατρίδες, όπλα, πόλεμοι, εθνικές υπερηφάνιες, δεν προάγουν τα συμφέροντα των καταπιεσμένων, τα δικά μας συμφέροντα. Ο εθνικισμός πατριωτισμός συμφέρει μόνο τα αφεντικά, μικρά και μεγάλα. Στο κυνήγι μιας καλύτερης ζωής να μην καταντήσουμε να φτιάχνουμε τα εργαλεία για τους δικούς τους πολέμους. Να μην συμμετέχουμε στην οργάνωση των στρατών τους, αλλά στην οργάνωση των δικών μας αγώνων. Να χτίσουμε τα συλλογικά αναχώματα ενάντια στα εθνοπατριωτικά πολεμικά τους σχέδια που σκορπίζουν θάνατο , για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.



Ανθός Ελευθεριακό Φοιτητικό Σχήμα



Related Link: http://anthoscollect.wordpress.com Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in