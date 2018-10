Note sul corrente stato della lotta di classe in Brasile by Coordinamento Anarchico Brasiliano

This author has not submitted any other articles.

Contra os projetos anti-povo: Desde já e além das urnas

brazil/guyana/suriname/fguiana | anti-fascismo | opinião / análise Thursday October 25, 2018 00:08 Thursday October 25, 2018 00:08 by Resistência Popular e Ateneu Libertário Batalha da Várzea by Resistência Popular e Ateneu Libertário Batalha da Várzea

Nesse cenário em que estamos, vemos o crescimento na disputa eleitoral de uma lógica que conhecemos há muito tempo na política: mais imposto pro povo, menos serviços públicos, custo de vida mais alto e menos direitos. Dessa vez, o projeto de sempre, como toda legitimação jurídica, vem com uma roupagem ainda mais perigosa da farda militar, do autoritarismo e do apoio à ditadura.



O Bolsonaro que se propõe novidade não passa de uma criatura de um sistema podre do qual ele participa há 30 anos. Sempre votou junto com Temer e contra o povo. Ele não renova, apenas surfa na onda do antipetismo, no ódio difuso e na frustração popular com a política tradicional, que não responde ao desespero com a violência urbana e com o desemprego. Seu discurso de extinção de garantias e de direitos que tão duramente conquistamos agora encontra também com uma extrema-direita disposta a tudo, dentro e fora das maracutaias institucionais.

Neste contexto de endurecimento das lutas e manipulação do ódio, empilham-se os casos de ameaça e violência contra lutadores e, sobretudo, contra lutadorAs sociais, contra pessoas LGBT+, contra negras/os e imigrantes. Estendemos nosso ombro solidário a quem sofre com o avanço ferrenho dos de cima contra os corpos e as vidas dos e das de baixo.

A quem luta, não há tempo de ter medo! Se as ameaças, as violências e os futuros apavoram, é preciso fazer do desespero rebeldia, transformar a tristeza em organização e seguir firmes, ombro a ombro e de punhos erguidos. Ceder à desesperança já seria uma derrota. Por isso, para nós lutadoras e lutadores, é preciso juntar os esforços e ampliar a solidariedade nesse terreno muito difícil que vamos pisar cada vez mais fundo.

Votando ou não votando, a quem quer enfrentar o fascismo é preciso se organizar e resistir! Integre um comitê, partícipe de um coletivo, procure o movimento estudantil, um sindicato ou uma associação de bairro e crie espaço de organização. O cenário não é de calmaria institucional e nem cabe a aposta cega no jogo político das urnas: é preciso unidade, resistência e luta cotidiana para construir força social e pôr freio nas intenções dos de cima.