Το λέμε με ειλικρίνεια, όσο επώδυνο κι αν είναι. Φασίστες υπάρχουν και έξω από το φασιστικό κόμμα, υπάρχουν σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν συνεπώς παντού άτομα τα οποία αν και δεν είναι φασίστες (μπορεί να είναι και αντιφασίστες), έχουν φασιστική ψυχή, την ίδια δηλαδή επιθυμία για καταπίεση που χαρακτηρίζει τους φασίστες. (Errico Malatesta, 28 Αυγούστου 1923, Γιατί νίκησε ο φασισμός, Libero Accordo)

Λιντσάρισμα και δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου: ο σύγχρονος φασισμός προελαύνει.

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Φύλο | Ανακοίνωση Τύπου

Wednesday October 03, 2018 06:38

by DmitriΑναρχική Συλλογικότητα Manifesto

Λιντσάρισμα και δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου: ο σύγχρονος φασισμός προελαύνει.



Ζούμε σε μια κοινωνία, που νομίζω οτι ο κόσμος δεν αντέχει, το να μην μπορεί να σεβάλει σε ένα συγκεκριμένο κουτάκι. Δηλαδή, δεν είμαστε κουτάκια. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε πολύ περισσότερα απο κάτι που μπορεί να χωρέσει σε ένα κουτάκι. (Ζακ Κωστόπουλος, απόσπασμα από συνέντευξή του)



Στις 21 Σεπτέμβρη λιντσάρεται και δολοφονείται από αφεντικά και μπάτσους. Δεν χώραγε στα κουτάκια της κανονικότητάς τους. Ως οροθετικός, φτωχός, ομοφυλόφιλος και ακτιβιστής της Queer κοινότητας, περίσσευε στον κόσμο κράτους και κεφαλαίου, γι αυτο και η ζωή του δεν είχε καμμιά αξία για τους δολοφόνους του που τον χτύπαγαν ανελέητα, ματωμένο και αναίσθητο στο πεζοδρόμιο. Το λιντσάρισμα και η δολοφονία του από αυτή την φασιστική αγέλη αφεντικών και μπάτσων, πρώτα έγινε live θέαμα για αρκετό περαστικό και αδιάφορο κόσμο.



Στις επόμενες ώρες μέσω των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών των ΜΜΕ, η φρίκη αυτή κανονικοποιήθηκε με γκεμπελίστικη προπαγάνδα (ληστής, πρεζάκι, μαχαιροβγάλτης κλπ) και προσφέρθηκε στο πιάτο δεκάδων χιλιάδων βολεμένων σε κουτάκια, φιλήσυχων και νομοταγών, πιστών υπηκόων της κυριαρχίας και υποστηρικτών του καθεστώτος εξαίρεσης, για κανιβαλιστική κατανάλωση.



Πρόκειται για ένα θεσμοθετημένο καθεστώς εξαίρεσης που κοινωνικά νομιμοποιήθηκε βήμα-βήμα, αρχικά για πολιτικούς/ές κρατούμενους/ες, επεκτάθηκε με τον σταδιακό εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης χιλιάδων μεταναστών/στριών και τώρα απλώνεται ολοένα και περισσότερο. Η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού του έθνους, περνάει πάνω από τις ζωές roma, οροθετικών, ομοφυλόφιλων, τοξικοεξαρτημένων, άστεγων, φτωχών, εξαθλιωμένων, αγωνιστών/στριών. Οποιουδήποτε και οποιασδήποτε δηλαδή, που δεν ικανοποιεί τις κυρίαρχες κοινωνικές νόρμες υποταγής, αυτές που διαφημίζουν σε 24ωρη βάση τα ΜΜΕ, το σχολείο, η εκκλησία, ο στρατός και κάθε κρατικός και παρακρατικός μηχανισμός.



Με πρόσχημα την υπεράσπιση της ιδιοκτησίας και του εμπορεύματος, ο κοσμηματοπώλης, ο οργανωμένος φασίστας και οι μπάτσοι, βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν ανεμπόδιστα το μίσος τους για τις ζωές των αδύναμων. Ανακριτής και εισαγγελέας, με επιδέξιους νομικούς χειρισμούς φρόντισαν να διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες για την αγέλη των δολοφόνων, παρα το δημοσιοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό και τις μαρτυρίες που δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται περι αυτοάμυνας ή ληστείας. Η τυφλή δικαιοσύνη των κυρίαρχων, που λειτουργεί σαν λάστιχο ανάλογα με το ποιος/ά είναι το θύμα και ποιοι είναι οι θύτες, μόνο προσχηματικά αναζητάει αποδείξεις και αδιάσειστα στοιχεία.



Η τεχνική της συγκάλυψης γνωστή: Απέναντι στους εφοπλιστές εμπόρους των δύο τόνων ηρωίνης του Noor-1, οι πολύμηνες αστυνομικές και δικαστικές έρευνες κόλλησαν Απέναντι σε φτωχοδιάβολους τοξικοεξαρτημένους/ες, και σε οροθετικές/ούς, ρατσισμός, στιγματισμός, διαπόμπευση και έμπρακτη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικού τους αποκλεισμού. Απέναντι στους τραπεζίτες με το γνωστό τους φαγοπότι των εκατοντάδων δις, δικαστικοί τεμενάδες και κρατικές επιχορηγήσεις. Απέναντι στα αφεντικά, μεγάλα και μικρά, που καταπατούν ωράρια, που κλέβουν ένσημα και υπερωρίες, δίνοντας ψίχουλα για μεροκάματο, θεσμοθετημένα γραφειοκρατικά πλυντήρια.



Στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, φτώχεια, καταστολή και εξαθλίωση. Απέναντι σε σωματέμπορους, μαφίες, βιαστές και φασίστες, όταν η αστυνομική ανοχή-στήριξη βγάζει μάτια, τότε στήνεται επικοινωνιακά ένα ατέρμονο δικαστικό γαϊτανάκι που οδηγεί είτε σε αθωωτικές αποφάσεις, είτε σε ποινές-χάδια ελλείψει περαιτέρω στοιχείων. Απέναντι σε οτιδήποτε ξεφεύγει της πατριαρχικής νόρμας (cis γυναίκες και queer άτομα), η έμφυλη βία σχετικοποιείται και κανονικοποιείται. Εθνική οδύνη για τα καημένα αφεντικά που δεν βγαίνουν λόγω κρίσης, πατριωτικές κορώνες και εκκλήσεις για εθνική ενότητα και συστράτευση των εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων που συνθλίβονται.



Το λέμε με ειλικρίνεια, όσο επώδυνο κι αν είναι. Φασίστες υπάρχουν και έξω από το φασιστικό κόμμα, υπάρχουν σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν συνεπώς παντού άτομα τα οποία αν και δεν είναι φασίστες (μπορεί να είναι και αντιφασίστες), έχουν φασιστική ψυχή, την ίδια δηλαδή επιθυμία για καταπίεση που χαρακτηρίζει τους φασίστες. (Errico Malatesta, 28 Αυγούστου 1923, Γιατί νίκησε ο φασισμός, Libero Accordo)



Ο σύγχρονος φασισμός δεν επελαύνει μόνο με τάγματα εφόδου οργανωμένων φασιστών. Οι ρίζες του απλώνονται όλο και πιο βαθιά, αυξάνοντας την κοινωνική νομιμοποίηση της εντεινόμενης ταξικής εκμετάλλευσης-καταπίεσης, του ρατσισμού απέναντι σε κάθε διαφορετικότητα, του εθνικισμού-πατριωτισμού και της πατριαρχικής βίας. Σ αυτή την νέα κανονικότητα, σ αυτόν τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό που χτίζουν και αναβαθμίζουν σταθερά κράτος και κεφάλαιο σε καθεστώς αστικής δημοκρατίας, με την ολόπλευρη και δυναμική στήριξη των πιστών τους υπηκόων, σ αυτά τα άθλια προκατασκευασμένα κουτάκια και τις κοινωνικές τους νόρμες οπου προσπαθούν να στριμώξουν τις ζωές μας, ο Ζακ Κωστόπουλος δεν χωρούσε. Ούτε εμείς χωράμε. Κι όσες/οι δεν χωράμε στα κουτάκια που επιβάλλουν οι κυρίαρχοι με τους μηχανισμούς προπαγάνδα τους, απλά περισσεύουμε στον κόσμο τους. Οι ζωές όσων περισσεύουν στον κόσμο των κυρίαρχων, οι ζωές όσων δεν σκύβουν υποτακτικά το κεφάλι μπροστά στον σύγχρονο φασισμό τους, δεν έχουν αξία, είναι αναλώσιμες.



Δεν μας ξεγελάνε τα κροκοδείλια δάκρυα επικοινωνιακής προβολής, των κινηματιών πολιτικών χαμαιλεόντων της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας των δικαιωμάτων, των υπερασπιστών της ανάθεσης και του κυβερνητισμού. Το κράτος με τους μηχανισμούς του και τα αφεντικά (μεγάλα και μικρά), μας προσφέρουν απλόχερα το θάνατο. Δεν αρκεί η θλίψη και η οργή μας. Ιστορικά, ποτέ το συναίσθημα δεν αποδείχτηκε ικανό για να αντιμετωπίσει με συνεπή επιμονή και οργανωτική επάρκεια μέσα στο χρόνο, τις σχεδιασμένες θανατοπολιτικές κράτους και κεφαλαίου, υπο όποια κυβέρνηση κι αν εφαρμόζονταν, με όποιον τρόπο κι αν αυτές επιβλήθηκαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, είτε με πολέμους, είτε με φασιστικά καθεστώτα, είτε με εθνορατσιστικές πολιτικές.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΦΑΣΙΣΜΟ



ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ



Βόλος, 1 Οκτώβρη 2018



Αναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto



