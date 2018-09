Recent articles by Federación Anarquista Uruguaya

Carta Opinión – fAu – Agosto 2018 Declaración de la Federación Anarquista Uruguaya acerca de los sucesos... Carta Opinión fAu – Junio 2018 Recent Articles about Argentina/Uruguay/Paraguay Movimiento anarquista

Carta Opinión – fAu – Agosto 2018 by Federación Anarquista Uruguaya Carta Opinión fAu – Junio 2018 by Federación Anarquista Uruguaya El Estado es el Responsable by federación Anarquista uruguaya A fortalecer la organización popular para profundizar la lucha argentina/uruguay/paraguay | movimiento anarquista | opinión / análisis Friday September 28, 2018 03:43 Friday September 28, 2018 03:43 by Federación Anarquista Uruguaya - fAu by Federación Anarquista Uruguaya - fAu Carta Opinión – fAu – setiembre 2018 La Carta Opinión de la Federación Anarquista Uruguaya del mes de setiembre 2018.



A fortalecer la organización popular para profundizar la lucha CONSEJOS DE SALARIOS Dos ejemplos claros de cómo las patronales vienen por todo: uno, los despidos en Saman argumentando que la producción ha descendido, cerrando una planta de acopio en Río Branco cuando aún quedaba trabajo y se reorganiza la producción en otra localidad y que la Asociación de Cultivadores de Arroz se levantara de la mesa de negociación de los Consejos de Salarios, luego de haber propuesto un 0% de aumento salarial . Dos, el fuerte trancazo patronal en Conaprole para destruir conquistas sindicales denunciadas como "privilegios" por parte de la patronal. Esos dos ejemplos hablan a las claras de las pretensiones patronales: rebajas salariales, sindicatos inexistentes o débiles, del trabajo a destajo y sin límite horario, etc. Volver a las condiciones laborales del siglo XIX si pudieran, tal como han logrado sus pares burgueses en la región con los brutales recortes de Temer y Macri. Dos ejemplos claros de cómo las patronales vienen por todo: uno, los despidos en Saman argumentando que la producción ha descendido, cerrando una planta de acopio en Río Branco cuando aún quedaba trabajo y se reorganiza la producción en otra localidad y que la Asociación de Cultivadores de Arroz se levantara de la mesa de negociación de los Consejos de Salarios, luego de haber propuesto un 0% de aumento salarial . Dos, el fuerte trancazo patronal en Conaprole para destruir conquistas sindicales denunciadas como "privilegios" por parte de la patronal. Esos dos ejemplos hablan a las claras de las pretensiones patronales: rebajas salariales, sindicatos inexistentes o débiles, del trabajo a destajo y sin límite horario, etc. Volver a las condiciones laborales del siglo XIX si pudieran, tal como han logrado sus pares burgueses en la región con los brutales recortes de Temer y Macri. Por ahora aquí presionan y juegan pensando en la campaña electoral. Pero están obteniendo réditos concretos: esta ofensiva de clase no es frenada por el gobierno; apenas un tibio debate pero que no coloca medidas concretas para tocar los intereses patronales. Tampoco se le logra poner freno desde el movimiento popular, más allá de casos concretos y peleas que se dan, no existe hoy la suficiente solidez y movilización para parar a las organizaciones populares firmes frente a esta embestida patronal. Para algunos actores también pesa la campaña electoral. Lo que está en juego es el procesamiento del ajuste. A la uruguaya, pero de un ajuste al fin, que seguramente se despliegue luego de las elecciones y tenga en 2020 -21 un impacto importante en las clases populares. La única forma de evitar el ajuste es con lucha y arrancando conquistas. Y el ejecutor del ajuste, el que lo lleve a cabo, puede ser cualquier gobierno, del signo que sea. La única variante sería la mayor o menor gradualidad del mismo. LA SITUACIÓN ECONÓMICA Los Consejos de Salarios tendrán escaso impacto sobre la situación económica, ya que por más que se superen las pautas de negociación del Poder Ejecutivo, no habrá una redistribución de riquezas ni nada por el estilo. Con suerte, algunos sectores compensarán la inflación. Los Consejos de Salarios tendrán escaso impacto sobre la situación económica, ya que por más que se superen las pautas de negociación del Poder Ejecutivo, no habrá una redistribución de riquezas ni nada por el estilo. Con suerte, algunos sectores compensarán la inflación. Pero fundamentalmente, la situación económica del país se está deteriorando a pasos continuos. La economía aún crece, pero cada vez hay menos puestos de trabajo en la industria. Se calcula que globalmente hay 50 mil puestos de trabajo menos. Muchos esperan la "salvación" de UPM, inversión millonaria que impactará sobre el PBI y en un segmento del empleo seguramente, pero que no modificará las condiciones generales de la situación económica y social (al contrario, la agravará en el largo plazo) y que entregará aún más al capital extranjero a un importante sector de la economía (puerto, ferrocarriles, etc.) y de los bienes naturales (agua, tierras). Esa "inyección de capitales", sólo prolongará un poco más en el tiempo la actual situación económica, pero el deterioro general de la misma no se frenará. Es más, seguramente esa "inyección de capitales" de UPM será un verdadero puente hacia el exterior, ya que prácticamente nada de los insumos con que se construirá la planta se fabricarán en el Uruguay, con lo cual aumenta la dependencia económica y se socavan las posibilidades de trabajo en el país. Estos proyectos ya vienen diseñados desde el extranjero y así se aplican. Pero el otro factor interesante, es como ciertos actores "neutros", economistas de ciertas consultoras burguesas de prestigio, hacen sus proyecciones económicas, pintando un panorama de nubarrones, pero las "medidas económicas" que proponen, son lisa y llanamente, descargar el ajuste sobre el pueblo. Veamos: el primer punto es delimitar los Consejos de Salarios a una negociación por empresa y a nivel general sólo discutir salarios mínimos por categoría; otro eje es reducir el déficit fiscal no permitiendo el ingreso de funcionarios públicos durante 4 o 5 años, con lo cual el Estado "se ahorraría" dos puntos del PBI. Otros proponen directamente reducir fuertemente el número de funcionarios públicos. Con ello, se liquidarían ciertos servicios y otros podrían ser privatizados. ¿No se reducirían más de dos puntos si se rebaja el presupuesto del Ministerio del Interior que se lleva el 9% del PBI y se desmantelan las FFAA? Otro eje fundamental es aumentar los impuestos, pero sobre los trabajadores: el IVA, el IMESI y el IRPF, pero que no es recomendable sostienen, aumentar el IRAE, único impuesto específico patronal "porque las empresas no tienen rentabilidad suficiente". Toda una política impositiva de clase: no tocar las ganancias patronales y hacer pagar al pueblo. Y la frutilla de la torta: devaluar, seguir el camino de Argentina y Brasil para "mejorar la competitividad", abaratando costos de la mano de obra. Con el consiguiente aumento de precios y sus consecuencias sociales. Toda una política social a favor de la burguesía rural, principalmente. Prácticamente los mismos planteos se escucharon en el cierre de la Expo Prado de parte de la Asociación Rural. LA CAMPAÑA ELECTORAL A FULL... Largaron con todo a inicios de año. En estos meses, con la situación arriba señalada, aparecen las precandidaturas. En el Partido Nacional ya hay seis precandidatos, el FA aún no los ha definido pero aparecen nombres insólitos, hasta en el Partido Colorado la puja es feroz. Novick sigue incólume. Pero todavía hay tiempo para que siga la danza de nombres. Básicamente hay dos discursos: por el cuarto gobierno del FA o el centrado en la gestión eficiente, empresarial. Nada de programas y grandes debates. El espacio de gobierno se ha reducido a eso: a gestionar. Y por añadidura a eso ha sido reducido el espacio de la política, vaciando de contenido toda propuesta y debate político general. Ese rol ideológico que cumple hoy la campaña electoral, el de bastardear la noción de política en sentido amplio, centrando todo en la politiquería barata burguesa, también tiene efectos en el campo popular. Se desalienta así toda participación de los de abajo en los debates de fondo y la lucha de clases, se mella la capacidad política del pueblo y se lo torna un mero espectador y receptor de un discurso vacío. Largaron con todo a inicios de año. En estos meses, con la situación arriba señalada, aparecen las precandidaturas. En el Partido Nacional ya hay seis precandidatos, el FA aún no los ha definido pero aparecen nombres insólitos, hasta en el Partido Colorado la puja es feroz. Novick sigue incólume. Pero todavía hay tiempo para que siga la danza de nombres. Básicamente hay dos discursos: por el cuarto gobierno del FA o el centrado en la gestión eficiente, empresarial. Nada de programas y grandes debates. El espacio de gobierno se ha reducido a eso: a gestionar. Y por añadidura a eso ha sido reducido el espacio de la política, vaciando de contenido toda propuesta y debate político general. Ese rol ideológico que cumple hoy la campaña electoral, el de bastardear la noción de política en sentido amplio, centrando todo en la politiquería barata burguesa, también tiene efectos en el campo popular. Se desalienta así toda participación de los de abajo en los debates de fondo y la lucha de clases, se mella la capacidad política del pueblo y se lo torna un mero espectador y receptor de un discurso vacío. Pero ella también demuestra, que la clase política es una mera gestora del poder burgués; ni siquiera tiene que debatir y pensar cómo va a gobernar, ya viene el recetario, que tan solo admite unas pequeñas variantes en algunos ingredientes. Pero lo sustancial ya está. Nos espera más de un año de venta de candidatos; pero en todo este período estarán ausentes las necesidades populares: el salario, la educación, la vivienda, el trabajo, la salud, sólo servirán de decorado a las marquesinas de los candidatos. Pero para los de abajo, las elecciones no nos indican nada ni marcan los tiempos o límites para luchar por nuestros derechos y reivindicaciones. RUIDO A SABLES... Desde su asunción como Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos viene realizando declaraciones de neto corte político. El proyecto de ley de la Reforma de la Caja Militar y la votación del mismo en el Senado, han disparado las reuniones y declaraciones del Centro Militar y otros organismos de retirados militares (muchos de sus integrantes vinculados a la dictadura), pero también de Manini Ríos que ha salido a cuestionar el proyecto y a hacer política en defensa del Ejército. Sus dichos y publicaciones en las redes tienen un tufillo golpista, entre otros saluda frecuentemente al Ejército de Brasil y a su Comandante, el General Villas Boas, que ha manifestado la posibilidad de una intervención militar y ha opinado fuertemente sobre la política interna de su país. Desde su asunción como Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos viene realizando declaraciones de neto corte político. El proyecto de ley de la Reforma de la Caja Militar y la votación del mismo en el Senado, han disparado las reuniones y declaraciones del Centro Militar y otros organismos de retirados militares (muchos de sus integrantes vinculados a la dictadura), pero también de Manini Ríos que ha salido a cuestionar el proyecto y a hacer política en defensa del Ejército. Sus dichos y publicaciones en las redes tienen un tufillo golpista, entre otros saluda frecuentemente al Ejército de Brasil y a su Comandante, el General Villas Boas, que ha manifestado la posibilidad de una intervención militar y ha opinado fuertemente sobre la política interna de su país. Manini Ríos viene de una familia de la más rancia oligarquía, perteneciente a los sectores más reaccionarios del Partido Colorado, con integrantes la Juventud Uruguaya de Pie como Hugo Manini Ríos, otrora presidente de la Asociación Rural y aliado en múltiples instancia del gobierno del FA, dueños de diarios golpistas como "La Mañana" y "El Diario", etc. Una familia ejemplar...ejemplarmente fascista. La sanción que el Poder Ejecutivo impuso a Manini Ríos por sus dichos públicos, ha desatado una andanada de declaraciones y movimientos, sobre todo de los retirados militares y del propio Ejército, en respaldo a Manini. Circularon una serie de audios donde algunos militares señalan movimientos de reservas, ir a recibir a Manini Ríos al aeropuerto el lunes 17 y otras acciones que se desarrollarían en días pasados. Más allá de que buena parte del contenido de dichos audios sea descabellado o de improbable ocurrencia real, no deja de ser preocupante que circulen este tipo de audios y sobre todo: ¿quién los hace circular?, ¿quién ideó e hizo estos audios y con qué finalidad? El propio Manini se ha encargado de pedir que nadie lo vaya a recibir y de bajar el perfil de estas manifestaciones, lo que señala la veracidad de alguno de estos audios y movimientos. Esto demuestra que el Ejército y los retirados militares no están quietos, no se están en los cuarteles tomando mate tranquilos. Están operando, como operaron desde 1985 espiando sin que nadie se enterara, a todo el movimiento popular. El Ejército es una institución que no admite modificaciones en su seno: hoy lo dirigen los mismos apellidos que participaron de la dictadura. Es una institución cerrada, oligárquica y con un claro espíritu de cuerpo y de clase. Cualquier movimiento político del Ejército o de los retirados militares es preocupante y hay que estar alertas, ya que una vez que el Ejército comienza a opinar luego continuará con otras acciones y ya sabemos por nuestra historia reciente, cómo finalizan estos procesos. Peor aún, cuando desde el propio sistema político se respalda a los militares, y ya no sólo lo hacen los partidos tradiciones. El ex presidente José Mujica salió a respaldar a Manini Ríos diciendo que "estuvo bien: los soldados no tienen sindicatos y no se pueden manifestar, por lo que alguien tiene que defender sus intereses". Mujica omite que tampoco el Comandante del Ejército se puede manifestar y si se le permite ello, habilita a que el Ejército haga política abiertamente. Pero refleja la política pro miliquera de la conducción del MLN, iniciada en las conversaciones del Batallón Florida en 1972, continuadas con las reuniones con la Logia "Tenientes de Artigas", logia militar fascista y a la cual pertenece toda la cúpula actual del Ejército, colocada allí por Eleuterio Fernández Huidobro y una acérrima defensa de esa institución. La entonación de la "Marcha de Tres Árboles no sólo muestra la adhesión de la cúpula militar al Partido Nacional y respaldo a Manini Ríos (que pertenece a dicho partido), sino también una clara manifestación de los movimientos que se dieron en su interna en estos días. LA REGIÓN Fue en Argentina donde directamente los empresarios decidieron tomar el gobierno. El equipo de gabinete de Cambiemos reunía (y reúne) a lo más selecto de los gerentes de las multinacionales instaladas en la vecina orilla. Incluso varios apellidos de la rancia oligarquía porteña y varios personajes que participaron de gobiernos anteriores a la crisis de 2001. Fue en Argentina donde directamente los empresarios decidieron tomar el gobierno. El equipo de gabinete de Cambiemos reunía (y reúne) a lo más selecto de los gerentes de las multinacionales instaladas en la vecina orilla. Incluso varios apellidos de la rancia oligarquía porteña y varios personajes que participaron de gobiernos anteriores a la crisis de 2001. La historia parece repetirse, pero con algunas ligeras variantes. Sin embargo, las medidas que ha tomado Macri y su séquito, son muy similares a las tomadas por Cavallo y otros, y ya se habla de un posible futuro default (cesación de pagos). Por ahora, el dólar ha trepado a los 40 pesos argentinos, beneficiando a los sectores agro- exportadores -ya beneficiados desde el siglo XIX por ser la base social de la economía del país-, se viene destruyendo la industria, son incontables los despidos y ceses de trabajadores, los recortes en el presupuesto público, etc. El conflicto que viene desplegando el pueblo mapuche en reclamo de sus tierras ancestrales, ha tenido como respuesta desde el Estado la total militarización del sur del país y la extradición a Chile del Lonko Facundo Jones Huala, referente de la resistencia mapuche, a pesar de una activa campaña en Argentina y en el exterior para evitar dicha medida. Este hecho se suma al asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Los de arriba continúan jugando fuerte. El 12 de este mes fue secuestrada una docente en Moreno, sur de Buenos Aires. La compañera Corina de Bonis fue secuestrada y torturada por un grupo de clara orientación fascista y de odio a los de abajo: "no a las ollas" le tatuaron con un objeto punzante en su abdomen. ¿Quiénes integran esos grupos? Está claro que intentan amedrentar para desmovilizar, pero la respuesta debe ser más movilización y las mayores demostraciones de solidaridad de los pueblos latinoamericanos. La pregunta es: ¿cuándo estalla Argentina? Las movilizaciones populares son grandes y van en aumento. Se multiplican los paros sectoriales y hubo recientemente un gran paro general. El vendaval neoliberal viene con todo pero hay un pueblo dispuesto a hacerle frente. Allí sin dudas, se abrirán posibilidades de transitar nuevos caminos para los de abajo, construyendo Poder Popular y nuevas perspectivas de avance de los oprimidos. En Brasil en cambio, las elecciones son el mes próximo y no hay certezas de qué ocurrirá. Unas elecciones convocadas por los golpistas donde ni siquiera está planteada una mínima "apertura", sino por el contrario, lo que está en juego es cómo profundizar el modelo neoliberal y el ajuste. La burguesía brasilera no tiene el control total de la situación política; la inestabilidad ha ganado el escenario, pero lo cierto es que el gobierno que emerja -cualquiera sea- va a gobernar en beneficio de los industriales de San Pablo y los ruralistas. La corrupción, tema que vuelve repetidamente colocado por los propios corruptos, no es el principal problema de Brasil ni de la región. La corrupción, es un fenómeno inherente al sistema capitalista; está en sus genes. Por ello, no hay gobierno que escape a un esquema mayor o menor de corrupción. Asombra su magnitud, pero no es el tema central, sino que con él se desvía el foco de atención del problema real, que es el saqueo constante de riquezas y recursos que realizan las clases dominantes y las multinacionales a nuestros pueblos. El pueblo brasileño encontrará a través de sus luchas un camino propio, un camino que no es el de las urnas sino en el del pueblo en la calle y en el campo, ocupando los espacios de lucha y desarrollando la acción directa popular. En Colombia el movimiento popular sigue sufriendo la violencia paramilitar. Son asesinados día tras día, militantes sociales y otros reciben amenazas. Ello se ha incrementando desde la conversión de las FARC en fuerza electoral, dejando amplios espacios del país libres para el avance paramilitar, de los narcos y el Ejército colombiano. Venezuela sufre otro claro intento de agresión, esta vez de la mano del uruguayo Almagro. "En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción". Almagro como Secretario General de la OEA profundiza la política imperialista histórica de dicho organismo y de neto corte fascista y viene jugando fuerte la carta de un golpe militar y si no es posible, la invasión lisa y llana. Cabe recordar que Almagro fue el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Mujica, y éste lo promocionó para dicho cargo. Y AQUÍ, CÓMO SEGUIMOS? Es casi como preguntarse, cómo zafamos de la campaña electoral que todo lo tritura. ¿Cómo continuamos luchando? En lo inmediato hay dos batalla importantes: la lucha salarial y la campaña de firmas contra la Ley de Riego. Hay que llegar a las firmas necesarias para plebiscitar esa ley y derogarla, tarea que reúne al movimiento sindical, a las organizaciones barriales, estudiantiles y sociales en general en una campaña o tema común y que puede ser un eje de aglutinamiento social de cara a otras peleas, un espacio de confluencia por abajo. Es casi como preguntarse, cómo zafamos de la campaña electoral que todo lo tritura. ¿Cómo continuamos luchando? En lo inmediato hay dos batalla importantes: la lucha salarial y la campaña de firmas contra la Ley de Riego. Hay que llegar a las firmas necesarias para plebiscitar esa ley y derogarla, tarea que reúne al movimiento sindical, a las organizaciones barriales, estudiantiles y sociales en general en una campaña o tema común y que puede ser un eje de aglutinamiento social de cara a otras peleas, un espacio de confluencia por abajo. En lo salarial, será tarea de los sindicatos unificar las luchas, medidas en conjunto y otras movilizaciones que eviten las peleas por separado, la fragmentación y el debilitamiento de las organizaciones sindicales en un momento donde las patronales están envalentonadas y vienen a aplastarnos. Es momento de ir confluyendo, de ir aglutinando, de encontrarse en la pelea y reconocerse como hermanos de clase. Y es momento de ir construyendo las herramientas para la Resistencia. Los tiempos que vienen son duros y dura ha de ser la lucha. A ir haciendo músculo y practicando la solidaridad, los conflictos no se resuelven en los pasillos de la Casa de Gobierno, se resuelven en las calles. Fortalecer las organizaciones populares, dotarlas de planes de acción inmediatos y de mediano plazo, nutrir de elementos el debate de la militancia, son las tareas prioritarias del hoy. ¡¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR!!

¡¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!! FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in