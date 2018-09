Carta Opinión  fAu  Agosto 2018

Recent articles by Federación Anarquista Uruguaya

Estaba fijado para el 25 de julio un paro de 24 horas, votado por una Mesa Representativa del PITCNT que también aprobó un paro parcial con movilización para el pasado 28 de junio. Ambas paralizaciones estaban en el marco de la lucha presupuestal. Sin embargo, ante la declaración de huelga para el 6 de agosto de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y las movilizaciones previas generadas por dicha Federación, el Poder Ejecutivo otorga una partida de 70 millones de pesos, con lo cual se destraba el conflicto y la huelga queda sin efecto. Otro tanto realizó directamente Tabaré Vázquez luego de varias reuniones con la Federación Uruguaya de Magisterio, presupuestando a 300 auxiliares de servicio de las escuelas. Estos avances no dejan de ser importantes, pero son por demás insuficientes. Recordemos que esta Rendición de Cuentas viene a “completar” el Presupuesto 2015-2020, ya que el gobierno presentó un Presupuesto originalmente para 2016 y 2017, y en cada Rendición de Cuentas se va completando el presupuesto del quinquenio. Algo inédito en la historia de nuestro país. La Rendición de Cuentas presenta números nuevos para el Presupuesto y no un ajuste de los mismos, como ocurre habitualmente. Ello permitió que el gobierno procesara un verdadero achique del presupuesto en ciertos rubros, por más que haya aumentado en términos globales. Esta maniobra les permitió también reducir el ritmo de crecimiento que había tenido el presupuesto en el período anterior. Igualmente, el crecimiento del Presupuesto o su aumento -mayor en el período anterior, menor en éste- no va a parar a los bolsillos populares. El rubro que más ha aumentado es el Ministerio del Interior, con la tecnificación que ha recibido la Policía, y ahora con el pago de la nocturnidad. Se gasta más hoy en “seguridad” que en educación, salud y vivienda. Un policía que recién ingresa gana más que un maestro o un enfermero. Ello habla a las claras de las prioridades de la política económica y social del gobierno y de todo el sistema político. Pero lo llamativo ha sido que mientras sigue en debate la Rendición de Cuentas (última de este período de gobierno hasta 2020) y se dice con total desparpajo desde el gobierno que no se va cumplir con la promesa del 6% del PBI para la enseñanza y que se va a violar el Convenio Colectivo firmado con los sindicatos de dicho sector, el Secretariado Ejecutivo del PITCNT proponga a la Mesa Representativa -y ésta apruebe- levantar el paro general de 24 horas del 25 de julio y realizarlo el 22 de agosto en el marco de los Consejos de Salarios. Tengamos en cuenta que esta Rendición de Cuentas valida las PPP, con lo cual no se invierte un sólo peso en obra pública de ningún tipo, y se abre un inmenso espacio al capital privado en materia de infraestructura y de su posterior gestión. ¿Esto no es una privatización? La política de desarrollo de las PPP ha atravesado a todo tipo de gobiernos en América Latina desde el 2000 a hoy. Es bueno tener en cuenta su articulación regional vinculada a intereses imperiales, incluso. Caso notorio del Plan IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sud Americana). Heber Nieto: mártir estudiantil, ejemplo de lucha y compromiso con los de abajo Otro 14 de agosto, otro día de conmemoración de los “Mártires Estudiantiles” y su lucha. En años del "Pachecato" (1968-1972), período donde se procesó un fuerte ajuste económico contra el pueblo y se lo reprimía con dureza bajo "Medidas Prontas de Seguridad", ese "Estado de Excepción" permanente, por el cual se gaseaba, apaleaba, encarcelaba y militarizaba a obreros y estudiantes. La lucha por el salario, trabajo, libertades, abría camino a una lucha más profunda: por un cambio profundo de sociedad. Eran tiempos donde estaba vigente la Revolución Cubana y la voluntad revolucionaria del Che, el “Cordobazo”, la guerrilla en Colombia y Venezuela, la resistencia de los pueblos a los golpes de Estado e invasiones de los marines de Estados Unidos. El movimiento obrero fuerte y con una experiencia y tradición de 100 años. En ese marco, irrumpe una generación de jóvenes de Secundaria y UTU como una marea incontenible en la lucha callejera. Era de primer orden la lucha por el boleto estudiantil. En el marco de crisis generalizada, los hogares obreros no podían sustentar el transporte a sus hijos para que estudiaran, justo en momentos de explosión de la matrícula estudiantil. Varias movilizaciones de los diversos gremios estudiantiles tenían ese reclamo como central. Todo ello iba de la mano de una natural alianza “obrero -estudiantil”, que se verificaba en el apoyo de los estudiantes en forma masiva a las luchas obreras, como en FUNSA, por mencionar un ejemplo. Y viceversa. El 14 de agosto de 1968 muere por balas policiales Líber Arce, al mes siguiente Susana Pintos y Hugo de los Santos. En 1971 sería asesinado nuestro compañero Heber Nieto, conocido como “El Monje”, por su estilo austero y modesto, pero siempre solidario y dispuesto a dar una mano. Su asesinato constituye toda una muestra del accionar policial y del sadismo con que atacaban al pueblo. En momentos en que estudiantes de la UTU IEC apoyados por otros estudiantes, construían salones conquistados con lucha, otros estudiantes realizaban un peaje en apoyo al conflicto de los obreros papeleros de CICSSA. Tras un primer enfrentamiento a pedradas con varios “tiras” de Inteligencia, éstos rodean la IEC y desde el edificio en construcción del BPS (frente a la UTU), un francotirador dispara sobre Heber Nieto, cayendo muerto al instante. “El Monje” era militante de ROE (Resistencia Obrero- Estudiantil) y de FAU, comprometido con el desarrollo de ambas organizaciones y de la lucha. Tenía 17 años. Luchaba por el Socialismo y la Libertad. “Con tu brazo constructor de nuevas aulas”, como le cantaría Carlos Molina, pintaba muy bien la calidad de militante, de joven que era Heber. Un militante de intención revolucionaria con todas las letras. Tomar su ejemplo, continuar su lucha, es un buen legado para nuevas generaciones de jóvenes militantes. Filtro: todo está guardado en la memoria Un año más… Van 24 años de aquella noche en que nuestro pueblo demostró que la solidaridad no tiene fronteras. Donde una pueblada se hizo presente defendiendo el derecho de asilo de los ciudadanos vascos. La historia es conocida: represión, palos, heridos y dos muertos. Dos compañeros muertos. Y a partir de ese día, una memoria que no olvida. Una memoria que hoy como ayer denuncia el aparato represivo, que sigue intacto desde la dictadura, lo cual quedó demostrado esa noche. Ese aparato represivo, hoy más tecnificado pero igual de ensañado con los de abajo. Continuamos denunciando a Gianola y Lacalle como responsables de estas muertes y a quienes esa noche dispararon y hoy gozan de total impunidad. Algo que se quiere hacer costumbre con todos los asesinos de nuestro pueblo pero que no vamos a permitir porque nuestra memoria es porfiada y no olvida ni perdona. Tampoco olvidamos que muchos de quienes esa noche convocaron a nuestro pueblo, hoy miran a un costado a la hora de esclarecer el caso. Por todo lo que esta fecha significa, por toda la resistencia que implica, por Fernando Moroni y por Roberto Facal marcharemos nuevamente este 24 de agosto junto a Norma Morroni. Argentina: más que un triunfo de la reacción, triunfo de la lucha en la calle Dentro de lo variopinto de la "marea verde", no podemos menos que saludar a las organizaciones feministas populares que con organización y lucha arrimaron a cientos de miles de personas y organizaciones del pueblo a las puertas del Congreso a exigir la despenalización del aborto, oponiendo resistencia a la reacción y a la Iglesia, para que las de abajo dejen de morir a causa de abortos caseros y clandestinos. Si bien en el Senado triunfó la reacción en la calle, las de abajo ganaron en lucha y organización. Tampoco olvidamos que muchos de quienes esa noche convocaron a nuestro pueblo, hoy miran a un costado a la hora de esclarecer el caso. Por todo lo que esta fecha significa, por toda la resistencia que implica, por Fernando Moroni y por Roberto Facal marcharemos nuevamente este 24 de agosto junto a Norma Morroni. Argentina: más que un triunfo de la reacción, triunfo de la lucha en la calle Dentro de lo variopinto de la “marea verde”, no podemos menos que saludar a las organizaciones feministas populares que con organización y lucha arrimaron a cientos de miles de personas y organizaciones del pueblo a las puertas del Congreso a exigir la despenalización del aborto, oponiendo resistencia a la reacción y a la Iglesia, para que las de abajo dejen de morir a causa de abortos caseros y clandestinos. Si bien en el Senado triunfó la reacción en la calle, las de abajo ganaron en lucha y organización. Dentro de lo variopinto de la “marea verde”, no podemos menos que saludar a las organizaciones feministas populares que con organización y lucha arrimaron a cientos de miles de personas y organizaciones del pueblo a las puertas del Congreso a exigir la despenalización del aborto, oponiendo resistencia a la reacción y a la Iglesia, para que las de abajo dejen de morir a causa de abortos caseros y clandestinos. Si bien en el Senado triunfó la reacción en la calle, las de abajo ganaron en lucha y organización. La CIA y un nuevo intento En Venezuela la CIA incrementa su accionar en un intento de asesinato con drones al presidente Maduro. Esta agencia, a la que no le importa nada, tiene en su siniestro haber los homicidios de Torrijos, Allende, y del propio Keneddy. Pero sabemos que han sido y son muchísimas más las formas de intervención que la CIA y EEUU en general tienen en América Latina, por ejemplo, apoyando las dictaduras sangrientas y asesinas de nuestros pueblos. Así que nada nuevo bajo el sol. Solo la resistencia y la lucha de los pueblos triunfará sobre el imperialismo. Tiempos de Resistencia Sí, son tiempos de Resistencia, de lucha. A pesar de todo: del momento de "chatura" general, de cierto descreimiento, desgano, apatía. Pero, sobre todo, para contrarrestar la ya iniciada campaña electoral, que se ha largado a todo vapor con la danza de nombres, cenas, encuentros y conversas que lejos están de atender los problemas populares. El pueblo no tiene candidato, nuestra única "candidatura" es la lucha popular organizada por más conquistas y avances sociales y organizativos. Esta lucha que hoy lleva adelante el movimiento popular, tanto por la Rendición de Cuentas como en los Consejos de Salarios, debe ser un importante punto de referencia para avanzar y acumular fuerzas. Vencer el desgano y descreimiento, organizar la militancia y fortalecer las instancias organizativas de cada sindicato, de cada gremio estudiantil, de cada cooperativa de vivienda, cada organización barrial, etc. Estamos en medio de un trayecto histórico complejo en nuestro país: tenemos dos años por delante claves para ir cimentando un pueblo fuerte, que, en primera instancia, deberá enfrentar el ajuste que se ya se está procesando lentamente, a ritmo uruguayo. De hecho, las declaraciones del ministro Astori de que esta es la primer Rendición de Cuentas sin pensar en la campaña electoral, es decir, aumento del gasto para captar votos, es un reconocimiento de que no hay aumento de gastos sociales. Ese ajuste lento, por goteo, continuará a partir de la asunción del próximo gobierno y tal vez, se profundice. Ya es hora de poner el acento en la construcción de un pueblo fuerte y no de fortalecer el gobierno. Los gobiernos cambian, van unos y vienen otros, pero los pueblos siempre están, siempre resisten y mantienen en alto esa Resistencia porfiada que alumbra un mañana distinto, un mañana de Socialismo y Libertad. Son tiempos de Resistencia, son tiempos de Lucha y de Organización… ¡A DERROTAR LAS PAUTAS EN ESTOS CONSEJOS DE SALARIOS!

¡POR UN PRESUPUESTO PARA LAS NECESIDADES POPULARES!

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR



