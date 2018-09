ΗΠΑ: Απεργία φυλακισμένων

Recent articles by Διεθνές Συνδικ. Γραφείο

Ανακοίνωση του Διεθνούς Συνδικαλιστικού Δικτύου Αλληλεγγύης και Αγώνα για την απεργία των φυλακισμένων στις ΗΠΑ



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ



Από τις 21 Αυγούστου, οι κρατούμενοι στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε απεργία. Οι κρατούμενοι, οι οποίοι δουλεύουν στη φυλακή για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατήγγειλαν τις συνθήκες της εργασιακής εκμετάλλευσης που υπόκεινται, όπως επίσης και την έλλειψη σεβασμού στα βασικά Ανθρώπινα Δικαιώματα στους χώρους συνεύρεσης τους.



Μεταξύ των διεκδικήσεων τους, απαιτούν να τελειώσει ο ρατσισμός και οι διακρίσεις στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα, την ανάκληση όλων των ρατσιστικών νόμων και την κατάργηση των νόμων που απαγορεύουν την συνδικαλιστική τους ένωση για να υπερασπιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Παρόλο που κατά την διάρκεια τέλεσης της ποινής τους, δουλεύουν και προσφέρουν υπηρεσίες που η δημόσια διοίκηση πουλάει σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες.



Η απεργία αρχικά προωθήθηκε από τους Jailhouse Lawyers Speak (Οι Δικηγόροι των Φυλακών Μιλούν), ένα δίκτυο κρατουμένων που παλεύουν για τα δικαιώματα τους στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Lee, στην Νότια Καρολίνα. Μετά από τρεις μέρες, η απεργία των κρατουμένων είχε επεκταθεί σε φυλακές στο Χάλιφαξ, την Βόρεια Καρολίνα, την Νέα Σκωτία, την Νότια Καρολίνα, την Τζόρτζια, το κέντρο κράτησης της Τακόμα στην Φλόριντα, το Φόλσομ στην Καλιφόρνια και την Γουασιγκτόν. Στην Τακόμα, οι κρατούμενοι του κέντρου κράτησης είναι μετανάστες εργάτες χωρίς χαρτιά, που βρίσκονται επίσης σε απεργία (κυρίως απεργία πείνας) σε αλληλεγγύη με την απεργία των κρατουμένων και με όλους τους ανθρώπους που έχουν φυλακιστεί άδικα.



Μεταξύ άλλων, οι δράσεις που χρησιμοποιούν οι κρατούμενοι εργάτες συμπεριλαμβάνουν την απεργία κατανάλωσης απέχοντας από τα συσσίτια των φυλακών και δεσμεύονται σε απεργίες πείνας και μη-βίαιες καθιστικές διαμαρτυρίες, όπως επίσης και την εργατική απεργία.



Ως Διεθνές Συνδικαλιστικό Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αγώνα υπερασπιζόμαστε την ίση πληρωμή για ίση εργασία. Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό κρατούμενοι που έχουν να υπομένουν την ίδια την φυλάκιση, να δέχονται και εργασιακή εκμετάλλευση. Θεωρούμε ευθέως υπεύθυνες τις πολιτείες που φυλακίζουν αυτούς τους ανθρώπους για αυτές τις πρακτικές.



Καταγγέλλουμε, επίσης, την πίεση και τις απειλές που ασκούν οι κρατικές δύναμης καταστολής προς τους απεργούς κρατουμένους, προκειμένου να καταστείλουν την κινητοποίηση τους και να φιμώσουν τις δράσεις τους.



Δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε σαν ένα μεγάφωνο για τους εργάτες κρατούμενους που απεργούν, όπως επίσης και να στηρίξουμε όλες τις δράσεις υποστήριξης που οργανώνονται εκτός των φυλακών.

-Για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενάντια στον ρατσισμό και τις διακρίσεις!

-Για τον σεβασμό και το τέλος της εργασιακής εκμετάλλευσης των κρατουμένων!



#PrisionStrike #August21



Οι οργανώσεις μέλη του Διεθνούς Συνδικαλιστικού Δικτύου Αγώνα και Αλληλεγγύης:



Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) Βραζιλία.

Confederacin General del Trabajo (CGT) Ισπανία.

Union syndicale Solidaires (Solidaires) Γαλλία.

Confdration Gnrale du Travail du Burkina (CGT-B) Μπουρκίνα Φάσο.

Confederation of Indonesia Peoples Movement (KPRI) Ινδονησία.

Confederacin Intersindical (Intersindical) Ισπανία.

Confdration Gnrale Autonome des Travailleurs en Algrie (CGATA) Αλγερία.

Batay Ouvriye Αϊτή.

Unione Sindacale Italiana (USI) Ιταλία.

Confdration Nationale des Travailleurs Solidarit Ouvrire (CNT SO) Γαλλία.

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) Ισπανία.

Organisation Gnrale Indpendante des Travailleurs et Travailleuses dΑιτή (OGTHI) Αϊτή.

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) Ιταλία.

Confdration Nationale du Travail (CNT-f) Γαλλία.

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) Καταλονία.

Union Gnrale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) Ανατολική Σαχάρα.

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) Χώρα των Βάσκων.

Confdration Nationale de Travailleurs du Sngal Forces du Changement (CNTS/FC) Σενεγάλη.

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) Ιταλία.

General Federation of Independent Unions (GFIU) Παλαιστίνη.

Confederacin de la Clase Trabajadora (CCT) Παραγουάη.

Red Solidaria de Trabajadores Περού.

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) Νιγηρία.

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sngal (UNSAS) Σενεγάλη.

Unin Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) Ελ Σαλβαδόρ.

Solidaridad Obrera (SO) Ισπανία.

Confederazione Unitaria di Base (CUB) Ιταλία.

Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) Μεγάλη Βρετανία.

Oglnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) Πολωνία.

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) Μεγάλη Βρετανία.

Centrale Nationale des Employs Confdration Syndicale Chrtienne (CNE/CSC) Βέλγιο.

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) Κολομβία.

Fdration Gnrale des Postes, Telecom et Centres dappel Union Gnrale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) Τυνησία.

Trade Union in Ethnodata Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector Ελλάδα.

Syndicat national des travailleurs des services de la sant humaine (SYNTRASEH) Μπενίν

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) Βραζιλία.

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) Ιταλία.

Union Nationale des Normaliens dHaiti (UNNOH) Αιτή.

Confederazione Unitaria di Base Scuola Universit Ricerca (CUB SUR) Ιταλία.

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) Ιταλία.

Syndicat des travailleurs du rail Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) Μαλί.

Gıda Sanayii İşileri Sendikası Devrimci İşi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) Τουρκία.

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) Σενεγάλη.

Asociacin Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) Παναμάς.

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) Παλαιστίνη.

Union Syndicale Etudiante (USE) Βέλγιο.

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) Πορτογαλία.

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) Βενεζουέλα.

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos Μεξικό.

Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) Καναδάς.

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) Ελβετία.

Federacin nacional de trabajadores de la educacin (SUTE-Chili) Χιλή.

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public Ακτή Ελεφαντοστού.

Fdration nationale des ouvriers et collectivits locales Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivits locales) Μαρόκο.

Centrale Gnrale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) Βέλγιο.

Botswana Public Employees Union (BOPEU) Μποτσουάνα.

Organisation Dmocratique du Travail Organisation Dmocratique du Travail (ODR/ODT) Μαρόκο.

Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aros do Brasil (FNTTA) Βραζιλία.

Federao Nacional dos Metrovirios (FENAMETRO) Βραζιλία.

Namibia Football Players Union (NAFPU) Ναμίμπια.

Palestinian Electricians Trade Union (PETU) Παλεστίνη

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) Αγγλία.

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) Ιταλία.

Fdration syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) Ελβετία

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) Καταλονία.

Trkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) Τουρκία.

Lautre syndicat, canton de Vaud (Lautre syndicat) Ελβετία

Centrale Gnrale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) Βέλγιο

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) Γερμανία

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educacin de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) Αργεντινή.

Sindicato del Petrleo y Gas Privado del Chubut/CGT Αργεντινή.

UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) Αγγλία.

Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) Ιταλία.

United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Sindicato Uno Prodinsa, Maip Χιλή.

Industrial Workers of the World International Solidarity Commission (IWW).

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) Γερμανία.

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) Γαλλία.

Globalization Monitor (Gmo) Χονγκ Κονγκ.

Courant Syndicaliste Rvolutionnaire (CSR) Γαλλία.

No Austerity Coordinamento delle lotte Ιταλία.

Solidarit Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) Γαλλία.

Basis Initiative Solidaritt (BASO) Γερμανία.

LabourNet Germany Γερμανία.

Resistenza Operaia operai Fiat-Irisbus Ιταλία.

Workers Solidarity Action Network (WSAN) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

United Voices of the World (UVW) Μεγάλη Βρετανία.

