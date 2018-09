no event posted in the last week

Έφυγε ένας Νοτιοαφρικανός επαναστάτης - Jabisile Selby Semela (1958-2018)



Ο Selby Semela, ηγετική φυσιογνωμία της εξέγερσης του 1976 εναντίον του απαρτχάιντ, πολιτικός εξόριστος και συγγραφέας (με τους Sam Thompson και Norman Abraham έγραψε το Reflections on the Black Consciousness Movement and the South African Revolution - Σκέψεις για το Κίνημα Μαύρης Συνειδητοποίησης και τη Νοτιοαφρικανική Επανάσταση), πέθανε την Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018, σε ηλικία 60 ετών.



Γεννημένος στις 23 Ιανουαρίου, στο Pimville του Soweto, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέγερση των μαθητών και των εργαζομένων του 1976 κατά του καθεστώτος του απαρτχάιντ. Η αιτία της εξέγερσης ήταν η επιβολή της διδασκαλίας της γλώσσας Αφρικάνερ στο εκπαιδευτικό σύστημα διαχωρισμού που προοριζόταν για τη μαύρη αφρικανική εργατική τάξη και τη φτωχή νεολαία. Αλλά η εξέγερση ήταν μια ευρύτερη αντίδραση στο απαρτχάιντ, ενάντια στους χαμηλούς μισθούς και τον έντονο ρατσισμό στους χώρους εργασίας που αντιμετώπιζαν οι γονείς των μαύρων μαθητών και η πρώιμη εμφάνιση του νεοφιλελευθερισμού: το Κράτος αύξησε τα επιτόκια και τα ενοίκια στις πόλεις, μειώνοντας παράλληλα τα χρήματα που δίνονταν για την εκπαίδευση.



Η εξέγερση εξαπλώθηκε στην καρδιά της βιομηχανίας του Witwatersrand και του Vaal και στη συνέχεια στο Δυτικό Ακρωτήριο - στην οποία συμμετείχαν μεγάλα τμήματα έγχρωμης νεολαίας της εργατικής τάξης, που μιλούσαν κυρίως τη γλώσσα Αφρικάνερ. Ήταν μέρος ενός κύματος αγώνων που ξεκίνησε με μαζικές εργατικές απεργίες στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι αγώνες του 1976-1977 κλιμακώθηκαν σε τρεις γενικές απεργίες και μαζικές συγκρούσεις στους δρόμους με το στρατό και την αστυνομία, με το τραγικό αποτέλεσμα των 575 θανάτων (451 από τους οποίους στα χέρια της αστυνομίας).



Στα μετέπειτα χρόνια, πολλά πολιτικά κόμματα διεκδίκησαν την πατρότητα της εξέγερσης ή προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι αυτά την προκάλεσαν ή την καθοδήγησαν. Στην πραγματικότητα, ήταν νεαροί άνδρες και γυναίκες όπως ο Semela -ο οποίος ήταν η πιο σημαντική φυσιογνωμία του African Student Movement (Αφρικανικό Φοιτητικό Κίνημα) και του τότε Soweto Student Representative Council (SSRC -Συμβούλιο Εκπροσώπων Φοιτητών του Soweto)- που διαδραμάτισε βασικό ρόλο. Από πολιτικής πλευράς, αρκετοί επηρεάστηκαν από το Black Consciousness Movement (BCM - Κίνημα της Μαύρης Συνειδητοποίησης), το οποίο τόνιζε την αλλαγή νοοτροπίας ως βάση της κοινωνικοπολιτικής αλλαγής, καθώς και μερικές αμεσοδημοκρατικές δομές που προωθούνταν από τα νέα συνδικάτα.



Ο Semela, όπως και άλλοι, κατέφυγε στην εξορία. Άλλοι, όπως ο ηγέτης του BCM, Steve Biko, δολοφονήθηκαν. Από την εξορία, ο Semela αγωνίστηκε ακούραστα ενάντια στο απαρτχάιντ, προωθώντας τα μποϊκοτάζ και τις αποεπενδύσεις ως όπλα κατά του καθεστώτος.



Στο έργο Reflections on the Black Consciousness Movement and the South African Revolution, που εμφανμίστηκε το 1979, άσκησε έντονη κριτική στις πρωτοπορίες, στις τάσεις εκείνες που ήθελαν να ποδηγετήσουν τους αγώνες με στόχο την κατάληψη της κρατικής εξουσίας, αυτό που αποκαλούσε οργανώσεις παλαιών γυρολόγων (στμ: μάλλον λογοπαίγνιο του the old spinster-huckster organisations): το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC), το Παναφρικανικό Κογκρέσο (PAC) και το Κομμουνιστικό Κόμμα Νότιας Αφρικής (SACP). Εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για την πορεία του BCM που μεταβλήθηκε σε πολιτικό κόμμα και την μιλιταριστική του πολιτική μετά το 1976. Υποστήριξε ότι η επίσημη διακήρυξη του BCM ως οργάνωσης εξηγεί ξεκάθαρα με τα αληθινά της χρώματα, ότι η ιδεολογία και η ιεραρχία είναι ο εχθρός του πραγματικού μαύρου προλεταριακού αγώνα στη Νότια Αφρική. Εκεινη την εποχή είχε επηρεαστεί από τον Καταστασιασμό, μια αντικρατιστική, αντιλενινιστική σοσιαλιστική παράδοση που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1960, επιχειρηματολογώντας υπέρ της αυτο-δραστηριότητας, των εργατικών συμβουλίων (σοβιέτ) και του τέλους της αποξένωσης.



Ο Semela ζούσε στην Κολούμπια του Μέριλαντ και αφήνει πίσω τη σύζυγό του Mary, τους γιους του Linda Mathe, Rise, Naledi και Mohapi, τα εγγόνια του Lwandile, Molemo και Warona, τον αδελφό του Tumelo, και τις θείες του Mary Ntilane, Mavis Moloi και Dora Simela.



*Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.

