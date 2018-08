no event posted in the last week

Nicola Sacco και Bartolomeo Vanzetti Βόρεια Αμερική / Μεξικό | Καταστολή / Φυλακές | Γνώμη / Ανάλυση Wednesday August 22, 2018 22:29 Wednesday August 22, 2018 22:29 by Μανιφέστο by Μανιφέστο Πρώτος ο Sacco, πριν εκτελεστεί φώναξε Ζήτω η αναρχία! και πρόσθεσε πιο ήρεμος αντίο γυναίκα μου, παιδιά μου και φίλοι μου. Ο Vanzetti στην ηλεκτρική καρέκλα είπε Επιθυμώ να δηλώσω ότι είμαι αθώος. Ποτέ δεν διέπραξα έγκλημα, κάποιες αμαρτίες ναι, αλλά ποτέ έγκλημα. Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε για μένα. Είμαι αθώος για όλα τα εγκλήματα, όχι μόνο γι αυτό αλλά για όλα. Είμαι ένας αθώος άνθρωπος. Τώρα επιθυμώ να συγχωρέσω ορισμένους ανθρώπους γι αυτό που μου κάνουν.

Σαν σήμερα το 1927 οι αναρχικοί Nicola Sacco και Bartolomeo Vanzetti δολοφονούνται από το κράτος στην Αμερική. Στις 14 Ιουλίου του 1921 καταδικάζονται σε θάνατο με την κατηγορία για συμμετοχή τους σε αιματηρή ληστεία που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία δύο εργαζομένων. Όπως αποδείχτηκε πριν την εκτέλεση τους οι δύο αναρχικοί δεν είχαν καμιά σχέση με την υπόθεση. Παρολαυτά δεν άλλαξε η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την "ενοχή" τους. Η καταδίκη τους προκάλεσε κύμα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο. Οι δύο αναρχικοί Ιταλοί μετανάστες δολοφονήθηκαν από το κράτος στην ηλεκτρική καρέκλα για ένα έγκλημα που δεν είχαν διαπράξει.



"Τα ονόματα του ευγενικού τσαγκάρη και του ταπεινού ιχθυοπώλη έχουν πάψει να αντιπροσωπεύουν απλά δυο Ιταλούς εργάτες. Σε ολόκληρο το πολιτισμένο κόσμο οι Sacco και Vanzetti έχουν γίνει σύμβολο, ο συμβολισμός της δικαιοσύνης που τσακίζεται από την Εξουσία. Αυτή είναι και η μεγάλη ιστορική σημασία αυτής της σταύρωσης του εικοστού αιώνα, και ήταν πράγματι προφητικά τα λόγια του Vanzetti όταν έλεγε Η τελευταία στιγμή ανήκει σε εμάς αυτό το μαρτύριο είναι ο θρίαμβος μας. (Emma Goldman - Alexander Berkman: Sacco and Vanzetti, The Road to Freedom, Vol5, Αύγουστος 1929 -https://manifesto-library.espivblogs.net//keimena-ton-ale/)



Το τραγούδι της Joan Baez στην μνήμη τους: https://www.youtube.com/watch?v=7oday_Fc-Gc



