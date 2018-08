Ręka w ręke z kobiecą rewolucją

Recent articles by Justyna Wrblewska

Ręka w ręce z kobiecą rewolucją elsewhere | community struggles | opinion/analysis Thursday August 09, 2018 21:02 Thursday August 09, 2018 21:02 by Justyna Wrblewska - Międzynarodowa Komuna Rożawa by Justyna Wrblewska - Międzynarodowa Komuna Rożawa Poniższy artykuł jest tłumaczeniem z języka angielskiego artykułu napisanego przez Międzynarowody Komun w Rożawie - Demokratyczną Federację Płnocnej Syrii (DFNS). DFNS to rewolucyjny eksperiment Kurdw i ich solusznikw, ktry aktualnie ma miejsce pod postacią demokratyczego konfederalizmu opartym na podstawie bezpośredniej demokracji, rwnouprawnieniu kobiet i ekologii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź: http://internationalistcommune.com/

Kobiety z Internacjonalistycznej Komuny Rożawy wezwały do międzynarodowej delegacji feministycznej w Rożawie*. Chciałysmy poznać kobiety I społeczność w Rożawskiej rewolucji. Walka z patriarchatem i o wolność ludzkiego i naturalnego życia jest walką międzynarodową. Bez względu na to, jak rżnorodne są realia naszego życia, nasze serca biją w tym samym rytmie, i palą się do rewolucji społecznej. W sumie piętnaście kobiet i nie binarnych osb z USA, Kurdystanu i siedmiu rżych narodw z Europy poszło za wyzwaniem. Będąc w stanie mc dyskutować i żyć w autonomi w takiej rznorodności jest bardzo ważne i daje nam możliwość odczuwania, rozwijania i urzeczywistnienia siły naszych globalnych relacji.



Delegatki przybyły na początku czerwca i zaczęły delegacje z wizyta do Junen Ciwan w Qamislowie** grupie poświęconej młodym kobietom zaangażowanym w rewolucji. Udałyśmy sie z nimi do radiostacji Denge Cudi, ktra transmituje aż do Nisebin, miasto ktre jest w połowie poza Turecką granicą. Szczegolny nacisk jest położony na młode kobiety, ktre czytają teskty i dyskutują o swojej roli w społeczeństwie i rewolucji. Miałyśmy też wzmacniąjacy moment kiedy zaśpiewałysmy piosenkę na żywo, jako odwiedząjące internacjonalistki.



Następnie zjadłysmy lunch z kobietami z HPC-Jin (Hzen Parastina Cvaka Siły Zbrojne). HPC sa siłą samoobronną komuny i tutaj, podobnie jak we wszystkich strukturach, kobiety rwnież organizują autonomicznie. Te kobiety, głwnie matki i babcie, wypracowały swoją pewność siebie przez filozofię Abdullaha Ocalana i lata rewolucyjnej pracy. Pźniej odwiedziłyśmy Asayisa Jin, gdzie spotkałymy się ze wspaniałymi kobietami ktre poświecają się do obrony społeczności.



Po powrocie do Qamislo zostałyśmy zaproszeni do Mali Bririndar czyli Domu Rannych. Mala Birindar to kolektywny dom dla ciężko rannych w walce bojownikw YPG-YPJ, gdzie mogą wsplnie wyzdrowieć. Na chwilę obecną pracują nad uzyskaniem oficjalnego rozpoznania, aby zdobyć pomoc zewnętrzną ktra pomogłaby pomc rannym wojowniczkom. Bez tego, ich zdolność do uzyskania dostępu do ratującego życie leczenia i terapii jest ograniczona embargiem i politycznym nadużyciem na skalę międzynarodową. Tutaj spotkałyśmy kogoś, kto walczył u boku naszego międzynarodowego towarzysza Şehd Hln Qereox, ktra upadła şehd (została męczennicą) w Afrin.



Po przerwie na herbatę w akademii Jineoloj International (Międzynarodowej Jineoloji) w Amde udałyśmy się do Navenda Ciwann Azadu, Centrum Wolnej Młodzieży w Drbesiyę, gdzie spędziłyśmy czas grając w siatkwkę z młodzieżą. Wieczorem odwiedziłyśmy rodziny şehds, głwnie rodzicw, braci i siostry młodych członkw YPG-YPJ. Noc spędziłyśmy podzielone pomiędzy tymi rodzinami; następnego ranka zaczęłyśmy zwiedzać Jinwar, Wioskę Wolnych Kobiet.



Wow ... Co można o tym powiedzieć? To wspaniałe miejsce, ktre tam powstaje. Gdy tylko opuściłyśmy samochd, zostałyśmy schwytane przez atmosferę, ktra otworzyła wszystkie łańcuchy owinięte wokł naszej klatki piersiowej.



Jinwar, jedyna eksperymentalna wioska kobiet, istniała początkowo tylko jako idea i powstała w ciągu ostatniego roku. Powietrze zabawnej, twrczej możliwości ujawnia się w całym projekcie. Kiedy się rozglądasz, możesz zobaczyć przestrzenie, w ktrych ludzka społeczność będzie dorastać w ścisłej harmonii ze światem przyrody. Ogromna część wioski wciąż jest w budowie, gdzie kobiety i mężczyźni pracują nad budowaniem domw z tradycyjnych cegieł mułowych. Robotnicy [głwnie mężczyźni], początkowo sceptycznie nastawieni do projektu, przekonali się na tyle, że teraz sami odwiedzają na herbatę w wolne dni. W słowach Hevala R. - "Wow ... Co można powiedzieć na ten temat? To wspaniałe miejsce, ktre tam powstaje. Gdy tylko opuściłyśmy samochd, złapałyśmy atmosferę, ktra otworzyła wszystkie łańcuchy owinięte wokł naszej klatki piersiowej."



Następnego dnia w Drbesiy powitała nas Kongreya Star (parasol wszystkich organizacji i instytucji kobiet, rwnoważny z TEV-DEM), odpowiedzialna za koordynowanie i organizowanie autonomicznych struktur kobiet. Na przykład Mala Jin, ktrą pźniej odwiedziłyśmy, jest częścią Star Kongreya. Mala Jin (Dom Kobiet), działa jako miejsce rozwiązywania konfliktw. Na przykład, kiedy przyjechałyśmy, w pokoju obok nas, szukali rozwiązania dla następującej sytuacji: mężczyzna, ktry mieszkał w Europie od kilku lat, wrcił i poślubił kobietę, pod jej warunkiem, że będą mieszkać jako para w Demokratycznej Konfederacji Płnocnej Syrii. Mężczyzna początkowo zgodził się, ale teraz chce wrcić do Europy. Inne kobiety zwracają się do Mala Jin z powodu przemocy domowej lub opresji w rodzinie.



Z Drbesiy pojechałyśmy do Serkaniy, kolejnego miasta, ktre jest podzielone przez zmilitaryzowany mur graniczny. Spędziłyśmy noc w Komna Film Rożawa, ktrzy obecnie pracują nad filmem o tradycyjnych tańcach i pieśniach kurdyjskich, robiąc filmy dokumentalne w pobliskich wioskach.



Z Serkaniye udałyśmy się do miasta Koban, ktre stało się sławne na arenie międzynarodowej dzięki obronie przez walczące kobiety YPJ, ktre ostatecznie doprowadziły do wyzwolenia z IS. Walka o wyzwolenie odebrała życie tysiącom ludzi. Naszym pierwszym miejscem do odwiedzenia był więc Şehidlik, cmentarz bojowniczek poległych o wyzwolenie, ktry spoczywa na skraju miasta. Jak powiedziała jedna z naszych delegantek: "Na tej ziemi zadajesz sobie wiele pytań, odczuwasz głęboką nienawiść do systemu rosnącego w sobie, zaczynasz rozumieć, co naprawdę oznacza walka z tym systemem, co oznacza rewolucja i jaką odpowiedzialność przekazują nam şehds. "



Po powrocie do Koban odwiedziłyśmy muzeum şehds i dzielnicę oporu. Jest to kwartał, ktry nie został odbudowany po wyzwoleniu. Jest on jak muzeum, ogromny pomnik, ktry pokazuje konsekwencje wojny, znaczenie zniszczenia i oporu. Ulice i domy są pełne opowieści o poległych wojowniczkach, cierpieniach ludności i ich oporze, okrucieństwie Państwa Islamskiego. I te historie opowiadane są przez wszystkich wokł ciebie. Matki, młodzież, bracia, bojownicy i bojownice, robotnicy i robotnice, wszyscy znają opowieści o sehds, pielęgnując je i doceniając to, co tu zostało poświęcone dla obrony wolności.



Şehd Arn Mirkan ma szczeglne miejsce w historii Koban. Jej ofiarna akcja zmieniła falę oporu, otwierając drogę do wyzwolenia kluczowego punktu strategicznego, z ktrego można zobaczyć całe Koban. Dała społeczeństwu i bojowniczkom odwagę i pewność siebie, jednocześnie drenując morale od bojownikw Państwa Islamskiego, ktrzy wierzą, że zabicie przez kobietę jest rwnoważne z uniedostępnieniem dostępu do raju po śmierci. Odwiedziłyśmy Mistenur, miejsce tego wydarzenia i byłyśmy w stanie zobaczyć, gdzie rozgrywała się walka.



Na tej ziemi zadajesz sobie wiele pytań, odczuwasz głęboką nienawiść do systemu rosnącego w sobie, zaczynasz rozumieć, co naprawdę oznacza walka z tym systemem, co oznacza rewolucja i jaką odpowiedzialność przekazują nam şehds.



Wkrtce potem odwiedziłyśmy bazę YPJ, w ktrej kształcą się młode kobiety. Jest to miejsce pełne życia, w ktrym każdy z nich może opowiedzieć z własnego doświadczenia, jaki jest sens samoobrony. Jest to całkowicie inne od standardowego wizerunku koszar wojskowych; jest to miejsce zdominowane przez silną świadomość, gdzie jesteś otoczona przez miłość i gdzie jest wsplne pragnienie pokoju i wolności.



Stąd odwiedziłyśmy Mala Serokat, dom, w ktrym Abdullah calan przebywał przez dwa miesiące po ucieczce z Turcji i zanim był w stanie kontynuować podrż do Libanu. To miejsce jest bardzo ważne dla ruchu kurdyjskiego, ponieważ tutaj Abdullah calan opracował strategię, przeanalizował sytuację i zbudował podstawę dla wszystkiego, co nadejdzie.



Po doświadczeniu tego wszystkiego w Koban, YPJ umożliwiło nam wizytę w Raqqa i Tebqa, dwch arabskich miastach, ktre niedawno zostały wyzwolone z IS. Podczas gdy w Koban walki były w większości prowadzone na ziemi przez siły kurdyjskie, te dwie dawne twierdze IS zostały wyzwolone dzięki wspłpracy YPJ / YPG / SDF z amerykańskimi wojskowymi atakami powietrznymi. Są one pełne miejsc, w ktrych SI popełniło niepojęte zbrodnie, aby zniewolić i zniechęcić społeczeństwo i bojownikw do wolności. Krajobraz tych miast jest bardzo rżny od Koban. Ogromne obszary miejskiego krajobrazu są wciąż zniszczone; wojna z atakiem powietrznym całkowicie zmienia rodzaj zniszczenia. Wojna nie wygląda tak samo. Ludzie żyją i pracują w tym, przywracając miasto do życia.



Na koniec mogłyśmy wziąć udział w Qampa Jineoloj Ciwan - obozie dla młodych kobiet skupionych na Jineologu. Jineolog - koncepcja zainicjowana przez Ocalana, to połączenie nauki, feminizmu, nauk płci i historii. Rozbiłyśmy obz z około pięćdziesięcioma innymi młodymi kobietami nad brzegiem Eufratu. Obudziłyśmy się razem, jadłyśmy, ćwiczyłyśmy i wzięłyśmy udział w następujących edukacjach: Bycie sobą, Historia Patriarchatu, Poszukiwanie Prawdy przez Abdullaha calana, Jineoloj, Wolne życie partnerskie. Wieczorem wzięłyśmy udział w rżnych warsztatach - jeżdżeniu samochodem, graniu na bębnach, malowaniu, lekcjach angielskiego; były też lekcje Kurdyjskiego pisania, i inne zajęcia po naszym wyjeżdzie. Ostatniego dnia poszłyśmy na basen. Dużo się śmiałyśmy, ochłodziłyśmy się, uczyłyśmy się nawzajem pływać, jadłyśmy arbuz i piłyśmy lemoniadę, tańczyłyśmy i słuchałyśmy muzyki oraz zbudowałyśmy więzi hevalt (przyjaźń).



Potem nadszedł czas, aby pożegnać się nie tylko z towarzyszkami obozu, ale także z naszą obecnością jako delegacja. W tych tygodniach doświadczyłyśmy, usłyszałyśmy, odczułyśmy i zobaczyłyśmy tak wiele rzeczy. Ale jedna część pozostaje nie odkryta: Afrin. W marcu Turcja (druga co do wielkości armia NATO) zajęła Afrin po pięćdziesięciu ośmiodniowych zmaganiach obronnych. Odtąd okupujący żołnierze popełniają masakr i grabieży społeczeństwa, wyrzucając ludzi ze swoich domw, z ich ukochanej krainy. Jako kobiety z międzynarodowej społeczności Rożawa i jako grupa tej delegacji potępiamy działania tych okupantw. Afrin jest i pozostanie częścią Demokratycznej Federacji Płnocnej Syrii. Kiedyś będzie znw wolna, a zadaniem wszystkich kochających wolność ludzi na całym świecie będzie walczyć o nią!



Teraz przygotowujemy się do odejścia z Międzynarodowej Komuny. Zobaczyłyśmy kompleksowość i rzeczywistość rewolucji, społeczeństwa i życia w Demokratycznej Federacji Płnocnej Syrii. Czujemy, że ziarna oporu zaczynają przynosić owoce w nas. Jesteśmy pełne nadziei, przekonane, że ten świat ulegnie zmianie wraz z tą zmianą w nas samych.



ene, ivot, Sloboda! Jin, Jiyan, Azad! Women, Life, Freedom!

Femmes, Vie, Libert! Frauen, Leben, Freiheit! Mujeres, Vida, Libertad! Kvinnor, liv, frihet! Kobiety, Życie, Wolność!



* Obszar, ktry często nazywamy Rożawa (w kurdyjskim: Rojava), postanowił zmienić nazwę na Demokratyczną Federację Płnocnej Syrii, aby dokładniej odzwierciedlać wieloetniczną naturę społeczeństwa, zwłaszcza teraz, gdy głwnie arabskie miasta są członkami systemu demokratycznego. W praktyce Rożawa i DFNS są wciąż dość zamienne, ale spodziewającie się, że DFNS będzie częściej wykorzystywane w miarę upływu czasu.



** Znaczenie: Młode kobiety. Wymawiane odpowiednio: "Zchinen Jeewan" i "Kamishlo". W alfabecie kurdyjskim jest kilka listw więcej niż po angielsku. C wydaje dźwięk "j", jest "ch", J wymawia się jako S w "zwykłym" i tak dalej. Aby zapoznać się z alfabetem, wejdź na

Related Link: http://internationalistcommune.com/hand-in-hand-with-th...tion/ * Obszar, ktry często nazywamy Rożawa (w kurdyjskim: Rojava), postanowił zmienić nazwę na Demokratyczną Federację Płnocnej Syrii, aby dokładniej odzwierciedlać wieloetniczną naturę społeczeństwa, zwłaszcza teraz, gdy głwnie arabskie miasta są członkami systemu demokratycznego. W praktyce Rożawa i DFNS są wciąż dość zamienne, ale spodziewającie się, że DFNS będzie częściej wykorzystywane w miarę upływu czasu.** Znaczenie: Młode kobiety. Wymawiane odpowiednio: "Zchinen Jeewan" i "Kamishlo". W alfabecie kurdyjskim jest kilka listw więcej niż po angielsku. C wydaje dźwięk "j", jest "ch", J wymawia się jako S w "zwykłym" i tak dalej. Aby zapoznać się z alfabetem, wejdź na http://learnkurmanji.com/lesson/lesson-1-alphabet-and-s...unds/

