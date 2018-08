Pays-Bas / Allemagne / Autriche - Événement Communiste Libertaire



Appel à l’action : „Désarmer Rheinmetall – la guerre commence ici“

Communiqué d'un collectif qui entend arrêter la production de l'usine d'armement "Rheinmetall". Cette usine produit notamment des tanks qui sont utilisés par la Turquie pour son entreprise de nettoyage ethnique au Rojava. La guerre commence ici et c'est à nous de faire quelque chose contre elle.



Un camp aura lieu à proximité d'un site de production de Rheinmetall du 29/08/2018 au 04/09/2018 à Unterlues, en Allemagne.

Les armes allemandes sont impliquées dans des meurtres à l’échelle mondiale. En ce qui concerne les exportations d’armes, l’Allemagne se situe au quatrième rang mondial et même au deuxième rang de l’UE. Au cours des dix dernières années, Rheinmetall a réussi à devenir l’un des plus grands acteurs de l’industrie des munitions sans provoquer de protestations.



Avec l’aide de filiales à l’étranger, Rheinmetall réussit même à contourner les quelques règles sur les exportations d’armes existantes, ce qui conduit à des ventes dans les zones de guerre et les régions en crise. Les conséquences sont à la fois rentables et sanglantes : des gens meurent à cause des bombes produites par Rheinmetall en Italie. Contre le droit international, la Turquie est en guerre en Afrique, au nord de la Syrie, avec l’aide des chars Leopard 2. L’armée turque de l’OTAN anéantit les structures sociétales qui indiquaient la voie à suivre les années précédentes en ce qui concerne la libération des femmes, la démocratie depuis la base et l’écologie…



En partenariat avec ce régime, Rheinmetall vise à construire une usine de munitions et à produire des chars d’assaut en Turquie. De plus, Rheinmetall construit une usine pour le véhicule de transport blindé Fox en Algérie. Cette liste pourrait être prolongée pendant un certain temps.



Nous ne voulons pas permettre à Rheinmetall de continuer à tuer des gens avec leurs armes.



Il est clair dès le départ que la discussion sur les contrôles à l’exportation et les droits de l’homme ne joue aucun rôle dans la réalité. La politique allemande ne défend aucune valeur morale à l’étranger, mais s’efforce de vendre des produits allemands, y compris des équipements militaires. Bien que 80 % de la population allemande s’oppose à ces exportations d’armes, les responsables semblent peu impressionnés. Dans le passé, de multiples manifestations contre Rheinmetall ont déjà été exécutées : par exemple, des camps et des actions dans les usines de Rheinmetall et au Centre d’entraînement au combat de l’armée allemande (GÜZ) basé à Colbitz-Letzlinger Heide, qui est également géré par l’entreprise. Cette année, nous voulons construire à partir de ça avec des manifestations, un camp de la paix et diverses actions sur le site de production de Rheinmetall à Unterlüß. Par la présente, nous dénonçons collectivement la production de l’industrie de la défense et ses conséquences directes telles que la guerre, la terreur, la migration forcée et la pauvreté.



Les activités entourant la Journée contre la guerre du 1er septembre ne signifient pas seulement notre résistance contre un entrepreneur de l’industrie de la défense, mais aussi notre campagne pour un autre monde. Nous voulons plutôt discuter de la transition d’une industrie destructrice à une production civile et écologique. Nous voulons défendre la coopération pacifique et sociale au lieu de l’assassinat et de la concurrence féroce. Nous ne pouvons plus supporter un monde plein de discrimination et de répression.