Llamado a Desarmar Rheinmetall  la guerra comienza aquí

Armas alemanas toman parte mundialmente en matanzas. Alemania sostiene el 4° lugar en la exportación de armamento en el mundo y el 2° en la Comunidad Europea. En los últimos 10 años Rheinmetall ha avanzado sin mayores protestas a ser uno de los proveedores de munición más grandes del mundo.A través de filiales en el extranjero Rheinmetall consigue eludir los pocos reglamentos de exportación y vende sus productos también en regiones de guerra y crisis. Los resultados son al mismo tiempo rentables y sangrientos: en el Yemen muere la población a través de bombas que Rheinmetall ha producido en Italia. Turquía combate en el norte de Siria, en Afrin, una guerra con tanques Leopard 2, una guerra que viola los derechos internacionales. El ejército turco de la OTAN hace pedazos estructuras sociales que se han formado en torno a la liberación de la mujer, la democracia de base y la ecología. En cooperación con ése régimen turco Rheinmetall pretende construir una fábrica de munición y de tanques en Turquía. Rheinmetall construye una fábrica de tanques FUCHS en Algeria. La lista continúa y es larga.Nosotros no queremos seguir aceptando que personas mueran con la ayuda de las armas de Rheinmetall. Es evidente que los controles de la exportación son en realidad un cuento y los derechos humanos palabrería. La política alemana no defiende en el extranjero nobles valores sino solo la comercialización de productos alemanes, inclusive las máquinas de guerra. Aunque aproximadamente un 80% de la población alemana está en contra de esas exportaciones de armas, esto causa poca impresión bajo los responsables.Anteriormente ya ha habido una serie de actividades en contra de Rheinmetall, por ejemplo campamentos y acciones en su centro de entrenamiento de combate en el llano de Colbitz-Letzling y ante sus fábricas. Queremos proseguir este año con una manifestación, un campamento por la paz y con diversas acciones en el lugar de producción de Rheinmetall en Unterlüss. Con esto damos un testimonio claro en contra de la producción de armas y sus resultados incuestionables como lo son la guerra, el terror, la fuga y la pobreza. Las acciones en torno al Día Anti-guerra del 1° de septiembre significan para nosotros no sólo la resistencia contra una empresa de armamentos, sino también levantarse para cambiar el mundo. Queremos discutir sobre el cambio a una producción civil y ecológica en vez de una industria destructora. Queremos una convivencia mundial pacífica y social en vez de una competencia rigurosa y matanzas.No soportamos más un mundo lleno de discriminación y opresión.

