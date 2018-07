Recent articles by antifanakata

Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε φασίστες την Βοσνία! Βαλκανικές Χώρες | Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος | Ανακοίνωση Τύπου Friday July 13, 2018 18:39 Friday July 13, 2018 18:39 by antifanakata by antifanakata Για εμάς, ως αντιφασίστες/ριες, η μνήμη των σφαγών της Σρεμπρένιτσας και των σχέσεων που είχε το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία - άμεσα και έμμεσα- με τις κτηνωδίες που πραγματοποιήθηκαν στη Βοσνία, έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Γιατί, 23 χρόνια μετά, οι ηθικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις που οδήγησαν στην υποστήριξη των σφαγών εις βάρος των μουσουλμάνων της Βοσνίας είναι ακόμη εδώ. Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια που διοργανώνονται στην Θεσσαλονίκη και αλλού για την υποτιθέμενη ελληνικότητα της Μακεδονίας, οι αναφορές σχεδόν του συνόλου του πολιτικού φάσματος για την ύπαρξη μουσουλμανικών τόξων, ο διάχυτος αντιτουρκισμός και οι άμεσες διαπλοκες μέσω του αντιιμπεριαλισμού μεγάλου κομματιού της ελληνικής αριστεράς με τον εθνικισμό φανερώνουν ότι, τα χίλια πρόσωπα του ελληνικου εθνικισμού παραμένουν ακόμη εδώ.

Πέρασαν 23 χρόνια από τότε που οι σέρβοι φασίστες υπό τις διαταγές του Ρ. Κάραζιτς και του Μ. Μλάντιτς μαζί με τους έλληνες εθελοντές της ΕΕΦ, προχώρησαν στην σφαγή 8.000 μουσουλμάνων στην περιοχή της Σρεμπρένιτσας. Η σφαγή αυτή ήταν το αποκορύφωμα των πρακτικών εθνοκάθαρσης εις βάρος των μουσουλμάνων της Βοσνίας από τον σερβικό στρατό και τις σερβικές παραστρατιωτικές ομάδες, κατά την διάρκεια του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου πολέμου της περιόδου 1991-95. Βιασμοί, μαζικές εκτελέσεις, στρατόπεδα εγκλεισμού, βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών ήταν μερικά από τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι σέρβοι στρατιώτες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το όνειρο του σερβικού επεκτατισμού για μια μεγάλη Σερβία, χωρίς μουσουλμάνους κι άλλες μειονότητες.



Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα κατασκευάστηκε το ιδεολόγημα της ελληνοσερβικής φιλίας. Η ελληνοσερβική φιλία ως υλική και ηθική υποστήριξη στους σέρβους δολοφόνους από το σύνολο του εθνικού κορμού, δεξιού και αριστερού, ήταν μία από τις πιο αιματηρές πλευρές του ελληνικού εθνικισμού. Το ιδεολόγημα αυτό, χτίστηκε πάνω σε μια χρησιμοποιημένη συνταγή εθνικής συσπείρωσης, αυτή του αντιμουσουλμανισμού και της ορθοδοξίας, μαζί με μπόλικες δόσεις συνομωσιολογίας, αντιαμερικανισμού και αντιιμπεριαλιστικών ψευδαισθήσεων.



Ο ελληνικός εθνικισμός είναι αυτός που όχι απλά συγκάλυψε την εθνοκάθαρση των βόσνιων μουσουλμάνων, αλλά την υποστήριξε με χαρά, καθώς το φάντασμα του μουσουλμανικού τόξου έπαιρνε αυτό που του άξιζε από τους σέρβους αδερφούς. Οι ελληνικές φαντασιώσεις για τον οριστικό αφανισμό του μουσουλμανικού στοιχείου των βαλκανίων έπαιρναν επιτέλους σάρκα και οστά. Ο αντιμουσουλμανισμός εξάλλου αποτελεί συγκροτικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Ταυτόχρονα, η ελληνοσερβική φιλία έτρεφε τις επεκτατικές ελπίδες του ελληνικού κράτους, για έναν ενδεχόμενο διαμελισμό της νεοσύστατης τότε Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Οι μυστικές διαπραγματεύσεις και τα παζαρέματα του Μιλόσεβιτς κι άλλων σέρβων αξιωματούχων με εκπροσώπους της ελληνικής πολιτικής σκηνής για μια ενδεχόμενη επαναδιαμόρφωση του χάρτη των Βαλκανίων είναι σήμερα γνωστές. Άλλωστε το ελληνικό κράτος και κοινωνία δεν έκρυβαν τις προθέσεις τους. Το σύνθημα η λύση είναι μία σύνορα με την Σερβία φωνάζονταν με κυνισμό από την κορυφή μέχρι τον πάτο της ελληνικής κοινωνίας.



Γιατί για μας η Σρεμπρένιτσα εκτός των άλλων είναι κι αυτό. Μια διαρκής υπενθύμιση για το πόσο αδίστακτο μπορεί να γίνει το ελληνικό κράτος και αυτή η κοινωνία.



