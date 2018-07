Carta Opinión fAu  Junio 2018

Recent articles by Federación Anarquista Uruguaya

El gobierno ha mostrado los principales números de la Rendición de Cuentas. No la ha negociado con los trabajadores, sino que solo se han expuesto las principales cifras, primero ante la bancada parlamentaria del FA, luego ante los trabajadores y la prensa. El monto total de la Rendición de Cuentas ronda los 150 millones de dólares para el año 2019 y otro tanto para el 2020, con lo cual no se cubren las más elementales necesidades sociales. Del desglose primario de cifras, se desprende que no habrá inversión en obra pública, abriendo cauce a las PPP, otorgándole a las empresas privadas 1140 millones de pesos (más de 35 millones de dólares). Para la construcción de viviendas se otorgan solamente 300 millones de pesos en el año 2019 y nada en 2020. Se incluyen 198 millones de pesos por año para el pago de nocturnidad a la policía, para que patrullen los barrios y repriman a los jóvenes y pobres noche a noche, como ya ocurre… pero ahora se le va a pagar doble. Sin embargo, el sistema de cuidados solo aumenta en 170 millones de pesos por año, es decir, importa más reprimir que cuidar a segmentos de la población que lo necesitan. Como siempre, las promesas se las lleva el viento. El tan prometido 6% del PBI para la Enseñanza no será alcanzado, el gobierno no va a cumplir su promesa de campaña electoral. Apenas sobrepasarán el 5%, tomando la medición del gobierno. Pero para ANEP y UDELAR apenas se supera el 4% del PBI. En el caso de la Universidad, sólo se otorgan 430 millones de pesos por año para salarios. Para la ANEP (escuelas, utus y liceos) no hay incrementos presupuestales para infraestructura. Todos los nuevos edificios serán por PPP, privatizando la educación por esta vía, ya que deja la administración de centros de estudio en manos de las empresas constructoras por más de 20 años. Además, no sólo se hacen incrementos salariales por 1942 millones de pesos por año. Con el agravante, de que el aumento del 3,5% anual para llegar al salario docente de 25 mil pesos y de 23400 para funcionarios no docentes a valores de 2015 no está contemplado, y anuncia el gobierno sin ningún empacho, que violará el Convenio Colectivo firmado en 2015. Convenio Colectivo que ya era una burla, porque los montos ya estaban incluidos en el Presupuesto sin negociación alguna con los trabajadores. El gobierno como administrador del Estado, es decir la patronal con más empleados del país, dice sin ningún prurito que va a violar un Convenio Colectivo- y lo hace-; por lo tanto, la señal para todas las Cámaras Patronales es que pueden violar todos los convenios con los sindicatos y los acuerdos que hayan firmado. Todo ello puede barrerse de un plumazo sin problemas. Ello de cara a la ronda más grande de Consejos de Salarios de estos últimos años. Consejos de Salarios Las pautas para esta ronda de Consejos de Salarios son de pérdida salarial en términos generales. Para muchos gremios no se cubre la inflación y no se prevén aumentos por encima de ella. Unas pautas acordes a las cuentas de los patrones, de modo de ir trasladando hacia los sectores patronales la riqueza social. Pautas que son parte de la política económica que el gobierno lleva adelante y que intentan congelar la situación social, no concediendo ni un peso más a los sectores populares. Pero no se puede congelar el reparto de la riqueza; tampoco la lucha de clases. Las pautas para esta ronda de Consejos de Salarios son de pérdida salarial en términos generales. Para muchos gremios no se cubre la inflación y no se prevén aumentos por encima de ella. Unas pautas acordes a las cuentas de los patrones, de modo de ir trasladando hacia los sectores patronales la riqueza social. Pautas que son parte de la política económica que el gobierno lleva adelante y que intentan congelar la situación social, no concediendo ni un peso más a los sectores populares. Pero no se puede congelar el reparto de la riqueza; tampoco la lucha de clases. Estos Consejos de Salarios deben ser de confrontación. De lucha directa y abierta contra los patrones. Si el propio Estado no cumple los Convenios Colectivos que firma, no podemos esperar de las cámaras empresariales una conducta diferente, al contrario, su conducta será peor y tiene todo el aval estatal. Allí está el conflicto de los trabajadores de Bimbo que nos habla a las claras de la prepotencia de las patronales multinacionales, que, en aras de maximizar sus ganancias, despiden trabajadores, cierran líneas de producción e intentan abrir negocios en Paraguay, donde se violan los derechos laborales y sociales más elementales. 27 de junio: 45 años del golpe y de la Huelga General Esas pautas salariales, como otras tantas medidas y subsidios con los que se beneficia a los sectores patronales, como las que se han otorgado a los sectores “autoconvocados” del agro, esos reaccionarios de siempre que sostienen que los sindicatos son un problema para “los sectores productivos en crisis”, son medidas de claro sostén y apoyo a las clases dominantes. Esas mismas clases dominantes, que a través de la Unión de Bancos del Uruguay, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara de Industrias, la Unión de Exportadores, fueron los verdaderos promotores y artífices del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Esas pautas salariales, como otras tantas medidas y subsidios con los que se beneficia a los sectores patronales, como las que se han otorgado a los sectores “autoconvocados” del agro, esos reaccionarios de siempre que sostienen que los sindicatos son un problema para “los sectores productivos en crisis”, son medidas de claro sostén y apoyo a las clases dominantes. Esas mismas clases dominantes, que a través de la Unión de Bancos del Uruguay, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara de Industrias, la Unión de Exportadores, fueron los verdaderos promotores y artífices del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. La “tarea sucia” no la podían hacer los Gari, los Peirano, los Strauch. Por eso llamaron a los militares y les dieron vía libre -con consentimiento parlamentario- para masacrar y reprimir al pueblo, ya en 1972 con el “Estado de Guerra Interno”. Un golpe de Estado que se fue dando en etapas desde 1968 al menos, con las Medidas Prontas de Seguridad de carácter permanente del gobierno de Pacheco y de su “delfín”, Bordaberry. Fraude electoral mediante, Bordaberry es electo presidente, y en 1973 se pone al frente del Golpe de Estado. Una dictadura militar con ropaje civil y articulada en la estrategia imperial para el área: el Plan Cóndor. La dictadura uruguaya es responsable directa de más de 210 desapariciones, similar cifra de compañeros asesinados -muchos en la tortura -, secuestro de bebés, decenas de miles de presos, y el hambre y empobrecimiento general del pueblo. Aún hoy queda mucho por hacer para saber toda la verdad, pero sobre todo, para establecer algún mínimo de justicia. Pero fundamentalmente, no olvidamos y no perdonamos y decimos muy claramente, que no hay reconciliación posible con los asesinos del pueblo. Pero el pueblo uruguayo no se quedó quieto ni callado frente a la dictadura. La Huelga General mostró el rechazo popular ante el avance autoritario y la fortaleza organizativa del pueblo. Mostró también las debilidades y límites de la estrategia del reformismo, que impidió una correcta preparación de la misma y de la continuidad de la lucha -con otros medios- a lo largo del tiempo. Amplios sectores populares ocuparon fábricas, hospitales y sanatorios, centros de estudio, la Refinería de La Teja, el puerto, bancos, etc. Se inició así un largo camino de Resistencia, clandestina, en medio de las más brutales persecuciones. Porfiada Resistencia de nuestro pueblo, enraizada en lo mejor de nuestra historia. Los mensajes desde arriba y un camino de lucha Una cosa es clara: esta Rendición de Cuentas va a ser financiada en un 60% por dineros del Banco República y el restante 40% por el crecimiento económico. No se va a tocar la riqueza. De los 6800 millones de dólares que la burguesía uruguaya tiene en cuentas bancarias en el exterior, no se tocará un peso. Tampoco se revisarán las exoneraciones fiscales al capital extranjero, incluyendo zonas francas, que anualmente representan 1800 millones de dólares que no se aportan y enriquecen a esas empresas. Los sectores agro-exportadores (los que integran “Un solo Uruguay”), las empresas multinacionales, las zonas francas, el capital financiero no van a aportar un sólo peso más para cubrir las necesidades populares. Siquiera el gobierno toma una medida redistributiva mínima. Una cosa es clara: esta Rendición de Cuentas va a ser financiada en un 60% por dineros del Banco República y el restante 40% por el crecimiento económico.De los 6800 millones de dólares que la burguesía uruguaya tiene en cuentas bancarias en el exterior, no se tocará un peso. Tampoco se revisarán las exoneraciones fiscales al capital extranjero, incluyendo zonas francas, que anualmente representan 1800 millones de dólares que no se aportan y enriquecen a esas empresas. Los sectores agro-exportadores (los que integran “Un solo Uruguay”), las empresas multinacionales, las zonas francas, el capital financiero no van a aportar un sólo peso más para cubrir las necesidades populares. Siquiera el gobierno toma una medida redistributiva mínima. Estos sectores económico- sociales se han enriquecido como nunca y desde el gobierno se nos dice que no se les va a quitar un peso, que pueden llevarse tranquilamente las ganancias a donde gusten. Garantías totales para el capital y un castigo importante para los sectores populares. Ese es el mensaje claro que se da desde arriba y es el eje cardinal de la política económica en curso. Son esas mismas patronales las que lloran y exigen no más aumentos salariales en los Consejos de Salarios, las que dicen que los sindicatos les están fundiendo sus empresas y posibilidades de negocios. Esos hambreadores que dieron el golpe de Estado de 1973, hoy quieren avanzar en imponer un orden más conservador. Ese proceso no se frena desde el gobierno ni desde el Estado: desde allí solo se es condescendiente con los que tienen el poder real, tal como demuestran las políticas llevadas adelante por el gobierno. El “bloque social de los cambios” que incluye a Astori (hombre del Fondo Monetario Internacional) y a todo el equipo económico que sostiene que no hay negociación de la Rendición de Cuentas con los trabajadores y a la ministra Muñoz, adalid de la Esencialidad en 2015, que ahora dice “que no hay más plata” para la Enseñanza, ¿es verdaderamente el camino y el sistema de alianzas necesarias para el movimiento popular? Nos parece equivocada esta opción, pero los acontecimientos hablan y hablarán por sí mismos, clarificando las confusiones a que se prestan varios discursos. Por ello, para obtener conquistas en el marco de la Rendición de Cuentas y Consejos de Salarios ahora, debemos impulsar medidas de lucha que cuenten con participación masiva de trabajadores y otros sectores populares. Así como los estudiantes de Secundaria han ocupado sus centros de estudio, han salido a la calle, y profesores y otros sindicatos de la Enseñanza impulsan y desarrollan medidas de lucha, debemos empujar para que cada gremio y cada sindicato haga lo propio. Rodear los conflictos de solidaridad, como ha sido el caso de los trabajadores de Bimbo en defensa de los puestos de trabajo, estar hombro con hombro en estas luchas que se vienen. Este paro parcial y el paro de 24hs de julio deben ser aprovechados para poner gente en la calle y coordinar más acciones de carácter general en defensa del salario, del trabajo, de la enseñanza, de la salud y los servicios públicos. A no cejar en el esfuerzo y a poner toda la militancia de lleno a enfrentar las embestidas que se vienen. “Hay que cuidar al gobierno”, dirán muchos. “No hacerle el juego a la derecha”, complementarán otras voces. Pero lo cierto es -y lo que pasa en la región habla a las claras de ello-, de que hacer frente al avance de la derecha es tarea del movimiento popular en la calle, con un proyecto propio e independencia de clase. “Sólo el pueblo salvará al pueblo”, este grito recorría las calles y montes de nuestra América Latina en los años 60 y 70. Por lo tanto, si el pueblo no se moviliza, lo que es seguro, es el retorno de la derecha por cualquier vía, ya sea electoral o diversas modalidades de golpes de Estado. La derecha no va a renunciar al gobierno, a tener la administración del Estado en forma permanente y aplicar políticas neoliberales puras y duras, de retorno al FMI como está ocurriendo en la vecina orilla. En nuestro país, lo que está en discusión, no es realmente si “retorna la derecha” o se “profundiza el proceso de cambios”, sino cómo y quién procesa el ajuste. Todo parece indicar que el FA tendrá un nuevo período de gobierno. ¿Aplicará una política de ajuste gradual, “a la uruguaya”? ¿En qué grado? La política económica hasta ahora aplicada da señales en ese sentido: las pautas de Consejos de Salarios, el Presupuesto insuficiente y el no cumplimiento de la promesa del 6% para la Enseñanza, la falta de gravámenes al gran capital, las privatizaciones vía PPP o tercerizaciones como viene ocurriendo en todos los Entes públicos… Con ese marco de fondo de mediano -y largo- plazo, las preguntas que debemos hacernos no están en el orden de apoyar a tal o cual candidato, o incluso incidir en la interna de algún partido para que gane un candidato más “favorable a los intereses de los trabajadores”. Esas preguntas en realidad, están en el orden de ¿cómo defendemos nuestros derechos y obtenemos nuevas conquistas?, ¿cómo favorecemos la organización popular?, ¿cómo movilizamos a todo un gremio o un sector de la sociedad?, ¿cómo acumulamos en unidad y solidaridad concretas?, ¿cómo nucleamos a la militancia de cada gremio que quiere ir a más? Todas esas preguntas -y otras-deben tener un debate y una respuesta colectivas. Los anarquistas de FAU sumamos nuestro grano de arena a la construcción de un pueblo fuerte, de un pueblo protagonista y hacedor de su destino. A eso lo llamamos poder popular, a la capacidad de acción del pueblo y de sus organismos de avanzar luchando, construyendo espacios donde se vaya prefigurando la vida y la sociedad nueva. Por ello, ahora a luchar y organizar en la base de cada fábrica, cada centro de estudio, oficina, comercio, taller, campo y en el barrio. ¡PRESUPUESTO PARA LAS NECESIDADES POPULARES! ¡A LUCHAR POR SALARIO AHORA! ¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR! ¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN! FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA Related Link: http://federacionanarquistauruguaya.uy/carta-opinion-ju...bras/

