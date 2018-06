Appel à la solidarité avec nos camarades Russes!

[English]

Le Worker Solidarity Movement Ireland manifestera le 20 juin à 19h devant l'embassade Russe

Le Mardi 12 juin ( journée de la Russie) nous appelons à une journée d'action pour mettre en lumière la détention et la torture d'anarchistes antifascistes russes qui sont détenus sur la base d'aveux extorqués concernant des accusations de terrorisme.



Les actions proposées: prenez vous en photo avec un message de solidarité et de soutien aux prisoniers anarchistes. Vous pouvez inclure des panneaux comportant les noms des personnes détenues ou torturées (liste des noms ci-dessous)



Le Worker Solidarity Movement Ireland manifestera le 20 juin à 19h devant l'embassade Russe avec des panneaux de ce type.

Nous espérons que vous nous rejoindrez pour cette journée d'action et de solidarité.



Egor Zorin — Arrêté en Octobre 17-18. Il est le premier à avoir été arrêté, et le premier à faire un aveux. Il est actuellement assigné à résidence.



Ilya Shakursky — Arrêté le 19 Octobre. La police a dissimulé deux grenades et un révolver sous le siège arrière de la voiture de Shakursky. Torturé à l'aide de chocs électriques dans le sous-sol du centre de détention provisoire jusqu'à ce qu'il formule un aveux. Il est actuellement en détention provisoire.



Vasily Kuksov — Arrêté le 19 Octobre. Passé à tabac et torturé en garde à vue. Des pistolet ont été dissimulés dans sa voituré (dont la serrure est cassée). Il n'a pour l'instant ni formulé ni validé de témoignage auprès de la police. Il est actuellement en détention provisoire.



Andrey Chernov — Arrêté début Novembre. Torturé jusqu'à ce qu'il avoue sa culpabilité. Il est actuellement en détention provisioire.



Arman Sagynbayev — Arrêté début Novembre à St Péterspourg. Sagynbayev serait en proie à de sérieux problèmes de santé et a besoin d'assistance médicale. Brutalement torturé. Actuellement en détention provisoire.



Dans la ville de St Pétersbourg.

Viktor Filinkov — enlevé dans un aéroport par le FSB le 23 Janvier, et torturé jusqu'à ce qu'il signe un aveu. Actuellement en détention provisioire.



Igor SHishkin — enlevé et torturé jusqu'à ce qu'il signe un aveu. Actuellement en détention provisioire.



Ilya Kapustin — un témoin. Torturé et interrogé. Il est libre.



Depuis l'automne l'année dernière, le FSB s'est mis à arrêter des antifascistes et des anarchistes qui organisaient un boycott des élections présidentielles et de la prochaine Coupe du Monde de Football qui aura lieu en Russie. Le FSB a inventé un groupe anarchiste terroriste appelé "Le réseau" et a utilisé toute la créativité de l'État pour rendre cette fiction crédible. Le FSB a fabriqué de fausses preuves, a procédé à des enlèvements et a systématiquement battu et torturé au moyen de chocs électriques afin d'obtenir des aveux. Nos camarades sont détenus dans des conditions insoutenables dans des centres de détentions surpeuplés afin de les détruir psychologiquement et physiquement. Nous devons mettre fin au silence. Le monde entier portera son attention vers la Russie à l'occasion de la Coupe du Monde de Football qui commence le 14 Juin.

Levons nos bannières et ne laissons pas nos camarades tomber dans l'oubli.