El Estado es el Responsable

La carta opinión de fAu de mayo de 2018

CARTA OPINIÓN fAu

MAYO EL ESTADO ES EL RESPONSABLE La impunidad sigue golpeando los corazones de los uruguayos. Más de 210 desaparecidos, un número similar de asesinados durante la dictadura, bebés secuestrados, decenas de miles de exiliados, presos, despedidos, destituidos... Un precio muy alto pagó nuestro pueblo. Las clases dominantes sacaron a la calle al aparato militar para reprimir y masacrar a los de abajo, de modo de barrer las organizaciones populares y la lucha que pujaba un mundo nuevo. Eso estaba en juego en aquellos años, donde el Imperio tiñó de dictaduras todo el Cono Sur y el "Plan Cóndor" fue la coordinación represiva que desapareció y asesinó a decenas de miles de compañeros en estas tierras. La impunidad sigue golpeando los corazones de los uruguayos. Más de 210 desaparecidos, un número similar de asesinados durante la dictadura, bebés secuestrados, decenas de miles de exiliados, presos, despedidos, destituidos... Un precio muy alto pagó nuestro pueblo. Pero también han sido responsables y gozan de total impunidad los empresarios que fueron los golpistas detrás de bambalinas: la Asociación Rural, la Unión de Bancos, la Unión de Exportadores, la Federación Rural, la Cámara de Industrias. Todo el conglomerado de entidades patronales, representantes de los intereses de lo más pituco de nuestra sociedad, de los que hacen sangrar al pueblo día a día, de los que niegan una vida a los hijos de esta tierra. También fueron y son responsables los Romay, los Scheck, los Strauch, los Gari, los Peirano, y toda esa gama de apellidos de abolengo. Ellos mandaron detener, torturas y desaparecer a nuestros compañeros. También amparándose en el decreto del 4 de julio de 1973, despidieron a la mayor parte de los militantes en las fábricas y diversos lugares de trabajo. Destilaron todo su odio de clase contra los mejores hijos del pueblo. Una tenaz y porfiada Resistencia del pueblo uruguayo -y de los pueblos de la región- obligó a los militares a retirarse a los cuarteles, no sin que antes dejaran clavadas unas estacas muy jodidas en el corazón de la sociedad: la impunidad y la imposición del modelo económico neoliberal y sus nefastas consecuencias sociales, que continuaron y profundizaron los diversos gobiernos desde los '90 hasta hoy, con diversos matices. Pero en lo estructural, los cambios que impuso la dictadura en nuestro país permanecen vigentes. Basta remitirse al discurso de Familiares en acto del 1º de Mayo, donde denunciaban el mantenimiento de la impunidad sin mayores remordimientos por parte del Estado. La fuerza política en el gobierno ha sido sostén de la impunidad y ha impedido que las investigaciones avancen. Papel por demás lamentable tuvo el ya fallecido Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa, lugar desde el cual difamó a las diversas organizaciones de Derechos Humanos y al conjunto de instituciones populares. La "teoría de los dos demonios" expresada en su política de encubrimiento de los militares. La impunidad es una política de Estado En 1984 militares y políticos sellaban el "Pacto del Club Naval", del cual si bien participaron solamente el Partido Colorado y el Frente Amplio, al aprobarse la "Ley de Caducidad", se sumó el Partido Nacional con un fuerte protagonismo de su caudillo Wilson Ferreira Aldunate. En dicho "Pacto" se acordó explícita o implícitamente que los militares no serían juzgados por los crímenes cometidos durante la dictadura ni tampoco en el período del Pachecato. Ello ha sellado la política estatal de mantenimiento a rajatabla de la impunidad y del silencio que los militares han guardado. Luego el "Referéndum del Voto Verde" para anular dicha ley y la derrota del mismo, donde la política del miedo al retorno de los militares jugó un importante papel . Luego los años del silencio, donde nada pasaba en torno al tema, donde parecía que la derrota había cundido. Sin embargo, esa porfiada Resistencia de nuestro pueblo encontró canales. Fueron los primeros escraches y la Marcha del Silencio las acciones que pusieron el tema nuevamente arriba de la mesa. En 2009 el voto rosado y esa derrota fraudulenta, los intentos parlamentarios de anular la Ley de Caducidad y la aparición de los inefables lame botas dispuestos a inmolarse por mantener el pacto de silencio e impunidad. Las interpretaciones que van y vienen, los escasos restos encontrados, las burlas y mentiras constantes de los distintos milicos al frente de las FFAA, las acciones de comandos contra el GIAF y las amenazas del "Comando Barneix" y las investigaciones que nunca llegan a nada. Esa inmunda institución de las FFAA no es "reformable". No alcanza con cambiar los "planes de estudio" para modificar la ideología que allí se reproduce con gran precisión desde hace décadas. Fue justamente Fernández Huidobro que nombró en la cúspide del Ejército a miembros de la logia "Tenientes de Artigas", cumpliendo con el pacto entre el MLN y dicha logia que es conocido desde los años '90, al menos. Las FFAA y los militares no se van a permear de "humanismo"; son instituciones constitutivas del sistema capitalista, último reaseguro del poder burgués, y salieron a la calle cuando ésta clase vio peligrar sus privilegios, en el marco de una política imperial para el área. No existieron los "militares peruanistas" o "de izquierda", al contrario, esas FFAA estaban nutridas de unos cuantos discípulos de Hitler y el fascismo. Y aún hoy continúa siendo así. Tomemos ejemplo... La impunidad continúa siendo un pilar esencial del sistema de dominación en nuestro país. Aquellos compañeros que luchaban por sus ideales, por un mundo más justo, donde no existieran Ejércitos ni gendarmes, ni patrones ni alcahuetes, esos compañeros que hoy no están nos hablan e interpelan desde su lucha. Como decía uno de esos compañeros, Alberto "Pocho" Mechoso (asesinado por la dictadura uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor), luego de fugarse de un cuartel antes del golpe de Estado de 1973, en una entrevista que le hiciera Eduardo Galeano: "Desde el 6 de agosto hasta ahora, me parece que he aprendido más, mucho más de lo que me enseñaron los 6 años que pasé en Punta Carretas, me parece que he aprendido mucho más que en los 35 años que llevo de vida. Por un lado está la experiencia de adentro del Cuartel, el enfrentamiento a los verdugos, la mano solidaria de los compañeros... Y todo esto que uno vive tan intensamente, lo están viviendo de un modo u otro, centenares de miles de orientales. Son muchos los chiquilines separados de sus padres, porque están presos o porque tienen que irse a otros lados a buscar trabajo que aquí no encuentran. Son muchas las madres que no ven a sus hijos, porque están perseguidas o porque trabajan de sol a sol para ayudar a parar la olla. Son muchas las mujeres que al final de una vida de trabajo no tienen un techo donde guarecerse, porque no pueden pagar con jubilaciones miserables, o porque la mente podrida de los verdugos venga en ellos la rebeldía los hijos que con inmenso cariño ellas supieron criar. Y ante todo esto, ¿qué otro camino nos queda? Ante todo esto, ¿ de qué manera vale la pena vivir la vida? Hay un solo camino, hay una sola manera de vivir, sin vergüenza: peleando. Ayudando a que la rebeldía se extienda por todos lados, ayudando a que se junten el perseguido y el hombre sin trabajo, ayudando a que el 'sedicioso' y el obrero explotado se reconozcan como compañeros, aprendan luchando, que tienen por delante un mismo enemigo..." Ese camino de lucha sigue vigente y nos llama a recorrerlo. Ese camino de lucha sigue vigente y nos llama a recorrerlo. A DERROTAR LA IMPUNIDAD EN LA CALLE!!

POR LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR

FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA