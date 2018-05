Η CIT ιδρύθηκε στην Πάρμα

Recent articles by cnt.es

Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας Μετά από δύο χρόνια διεθνών συναντήσεων (στο Μπιλμπάο, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη) την Κυριακή, 13 Μάη 2018, ιδρύθηκε μια νέα διεθνής αναρχοσυνδικαλιστική και επαναστατική συνδικαλιστική συνομοσπονδία με το όνομα Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας. Το Συνέδριο, που οργανώθηκε από την USI-AIT, ξεκίνησε την Παρασκευή, 11 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 13 Μάη, πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη Πάρμα, πρώην προπύργιο του αναρχοσυνδικαλισμού κατά την περίοδο της Rosso Βiennio (Κόκκινη Βδομάδα) (1919-1921).

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας (CIT) ιδρύθηκε στην Πάρμα



Μετά από δύο χρόνια διεθνών συναντήσεων (στο Μπιλμπάο, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη) την Κυριακή, 13 Μάη 2018, ιδρύθηκε μια νέα διεθνής αναρχοσυνδικαλιστική και επαναστατική συνδικαλιστική συνομοσπονδία με το όνομα Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας. Το Συνέδριο, που οργανώθηκε από την USI-AIT, ξεκίνησε την Παρασκευή, 11 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 13 Μάη, πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη Πάρμα, πρώην προπύργιο του αναρχοσυνδικαλισμού κατά την περίοδο της Rosso Βiennio (Κόκκινη Βδομάδα) (1919-1921).



Η CIT θα είναι η συνέχιση της κληρονομιάς Διεθνούς Συνδέσμου Εργασίας (ΑΙΤ ή IWA), μίας οργάνωσης πουσήμερα παρουσιάζει πολύ χαμηλή συσπείρωση με βάση τα στοιχεία των οργανώσεων-μελών της αν και έχει αρχίσει να έχει επιρροήστη Νοτιοανατολική Ασία, όπως αποδεικνύεται από τηνπρόσφατη παρουσία της στηνΙνδονησίακαι την 1ηΜάηστοΜπαγκλαντέςή από τις επαφές της σε άλλες χώρες της περιοχής.Αν και η ΔΣΕ ξεκινά με 6 συνδικάτα ως μέλη, έχει προγραμματιστεί ότι οι άλλες οργανώσεις που συμμετείχαν στη διάσκεψη αυτή (και άλλες που δεν συμμετείχαν) θα ενταχθούν μετά από το τέλος των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών. Προς το παρόν υπάρχουν λίγες οργανώσεις που θα έχουν την ιδιότητα των συμπαθούντων.



Στην ιστοσελίδα της ισπανικής CNT cnt.es γνωστοποιούνται τα εξής:



Ολοκληρώνοντας το συνέδριο και εγκρίνοντας το Καταστατικό του, ιδρύεται η Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας (CIT), μια διεθνής ένωση που θα αναφέρεται στον αναρχοσυνδικαλισμό και τον επαναστατικό συνδικαλισμό και η οποία αποτελείται από τις οργανώσεις USI - Ιταλία, FAU - Γερμανία, CNT - Ισπανία, IWW - Βόρεια Αμερική, ESE-Ελλάδα και IP - Πολωνία.



Η CNT θα αναλάβει τη γραμματεία της Διεθνούς κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας, στη δεύτερη διετία η FAU και στην τρίτη η IWW.Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών της Διεθνούς η USI θα αναλάβει το ταμείο.Οι ποσοστώσεις θα είναι ανάλογα με την δύναμη της οργάνωσης κάθε χώρας, αναγνωρίζοντας τρία τέτοια επίπεδα.Το τρίτο χαμηλότερο επίπεδο απευθύνεται (ή αντιστοιχεί) στις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας ή της Αφρικής.



Κατά τα επόμενα χρόνια, οι άξονες εργασίας θα είναι η κατάρτιση, η συνδικαλιστική δράση και η επέκταση.Στον τομέα της κατάρτισης, οι πληροφορίες για την εργασία θα ανταλλάσσονται σε διεθνές επίπεδο, θα διενεργούνται θερινά σχολεία και θα γίνονται μεταφράσεις υλικού που θα μοιράζεται ανάμεσα στις οργανώσεις-μέλη.Από την άλλη πλευρά, η δράση των συνδικάτων θα ενισχυθεί και θα εδραιωθεί η 8η Μαρτίου ως ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών και η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους βιομηχανικούς τομείς.



Τέλος, η επέκταση θα βασιστεί στην ανταλλαγή επαφών με συναφείς οργανώσεις, μετάφραση προπαγανδιστικού υλικού και ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία με τους διακινούμενους εργαζόμενους, τους χωρίς δικαιώματα, τους διασυνοριακά εργαζόμενους κλπ.

Άλλοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι θα είναι οι τομείς των μεταφορών, του φύλου, των φυλακισμένων, των διακινούμενων εργαζομένων, της εκπαίδευσης και της υγείας.



Συμφωνήθηκε το επόμενο συνέδριο να γίνει στη Γερμανία, κατόπιν αιτήματος της FAU.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε μέσα σε χειροκροτήματα και μετά από αρκετές ημέρες έντονης εργασίας, με τη συνολική αίσθηση ότι ξεκινά ένα συναρπαστικό έργο που ενδέχεται να αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο.



Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι, από τηνάλλη πλευρά, η ισπανική CGT καθοδηγεί δύο συντονιστικά,το ΣυντονιστικόΚόκκινο και Μαύρο -ένα συνδικαλιστική δίκτυο-τάση στο οποίο ανήκουν ή ανήκανκάποιες από τις οργανώσεις που εντάχθηκαν και στη νέα Διεθνή ή θα ενταχθούν σύντομα- και τοΔιεθνές Συνδικαλιστικό Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αγώνα, το οποίο προσπαθεί να ενώσει διαφορετικά συνδικάτα της ευρύτερης Αριστεράς. Αυτό το Δίκτυο πραγματοποίησεσυνάντηση στο El Escorialτης Ισπανίας από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου 2018.Στη συνάντηση αυτή έγινε μια ανάλυση της γενικής οικονομικής κατάστασης, συγκροτήθηκαν τομεακές επιτροπές εργασίας (σιδηρόδρομοι, εκπαίδευση, αυτοκίνητο, υγεία, τηλεπικοινωνία ...), οι συζητήσεις σχετικά με τις γυναίκες (περίθαλψη, την έκτρωση, γυναίκες, βίας λόγω φύλου, στις 8 Μαρτίου...) και ένα τελικό κοινό ανακοινωθέν που εκφράστηκε σε ένακοινό μανιφέστο.Σύνδεσμοι σε βίντεο της παρουσίασης, συμπεράσματα κάθε ημέρας και τελική ανάλυσηεδώ.



Η IWA, η διεθνής ομοσπονδία στην οποία ανήκε προηγουμένως η CNT της Ισπανίας και στην οποία ανήκουν ακόμη ορισμένα συνδικάτα (που εκδιώχθηκαν από την CNT ή την εγκατέλειψαν), έχει επίσης ευχάριστα νέα.Η επέκταση που διεξάγεται από τηνASF-IWA, το αυστραλιανό της τμήμα, στις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και το Μπαγκλαντές, φαίνεται ότι αποδίδει, όπως δείχνουν οι εικόνες για τη 1η Μαΐου στη Σιγκαπούρη.Άλλες οργανώσεις, όπως η Persaudaraan Pekerja Anarko-Sindikalis(PPAS) της Ινδονησίας (βλέπεTwitter), καθοδηγούν τον αγώνα τωνεργαζομένων τηςUber στην Τζακάρτα.



Όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί μιλούν για μια πιθανή εξέλιξη του επαναστατικού συνδικαλισμού πέρα από τις παραδοσιακές περιοχές (Ευρώπη και Λατινική Αμερική) και δείχνουν την οριστική παγκοσμιοποίηση των ελευθεριακών σοσιαλιστικών τάσεων στο συνδικαλιστικό κίνημα.



Πηγή: http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/39974

