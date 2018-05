“La minga es un tema de unión, de fuerza”, entrevista en memoria de Ramón Ascúe

Reproducimos una corta entrevista que le hicimos a Ramón en enero de 2016, cerca de un año de empezar el proceso de liberación de la Madre Tierra en Corinto, mientras se realizaba un informe acerca del proceso y sus perspectivas políticas. Desde el primer momento, Ramón nos recibió con los brazos abiertos y se tomó la dedicación, siempre en pocas palabras pero con gran precisión, de explicarnos porque se liberaba la Madre Tierra y hacía donde quería caminar la liberación, en conversaciones amenas que se acompañaba mientras cocinabamos en la estufa de fogón, nos enseñaba el territorio o hacíamos guardia. En todos los casos, con orgullo nos mostraba vídeos y fotos en su celular: era en esencia un comunicador popular del proceso, un gran corresponsal para cubrir las represiones sanguinarias por parte de los dueños de la tierra contra el movimiento indígena y un excelente anfitrión que recibía a quienes de afuera llegaban.

El pasado 14 de mayo en horas de la noche, mientras Ramón Ascúe se desplazaba a su casa desde casco urbano de Corinto hacia la vereda Paz de Azúcar, fue interceptado por sicarios en moto quienes le propinaron varios disparos, asesinándolo en el acto. En las calles de Corinto quedó un indígena nasa participe activo del proceso de liberación de la Madre Tierra, que le disputa el uso de la tierra a los terratenientes que solo la usan para el monocultivo de caña de azúcar carburante, y que se plantea también como un respiro a la naturaleza que se ve amenazada tanto por esa concentración de tierra como por los ataques directos al suelo que implica el monocultivo.



Rebeldía Contrainformativa: ¿Desde su punto de vista, qué es el proceso de liberación de la madre tierra?



Ramón Ascúe: El proceso de liberación de la Madre Tierra es un tema fundamental para los pueblos indígenas. Lo primero, es porque los indígenas estamos arrinconados prácticamente en solares, sabiendo que somos dueños de un gran territorio.



Frente al concepto de minga, ¿Qué significado tiene o cómo definiría usted la minga?



La minga es un tema como de unión, de fuerza, que cada día lo tratamos de fortalecer más para que los procesos y las liberaciones y todos los eventos del tema social se lleven a cabo con fortaleza, agrupados con el fin de todos triunfar.



Para usted ¿Qué significado tiene la comunidad y el pueblo Nasa?



Yo diría que es casi un grupo igual, la comunidad somos casi lo mismo al proceso nasa, porque como comunidad estamos representando el tema de sociedad, que cabemos todos.



¿Cómo consideraría usted que desde las ciudades y el resto de Colombia podríamos apoyar el proceso de liberación de la Madre Tierra?



Primero que todo abandonando los criterios politiqueros que siempre ha manejado el Estado, es alejarnos de eso. Tener visualidades, y cuando lleguen los tiempos electorales no ponernos a discutir entre nosotros mismos, solamente poner el puño firme y decir que vamos a fortalecernos con temas sociales, más nunca parándole bolas a estos temas políticos o politiquería que siempre es como costumbre cada 4 años y cada 2 años.



¿Cree usted que desde lo que ustedes están haciendo acá pueden impulsar una transformación en Colombia? Es decir, ¿Qué otros movimientos puedan tomar como ejemplo lo que ustedes hacen y que haya un gran cambio en este país?



Para mi, los temas sociales, las personas que siempre vienen con la lucha social, pueden transformar el país, siempre y cuando mirando la visión de un conjunto que nos sirva a todos los colombianos, y que no miremos solamente llenar algunos bolsillos de personas o familias, sino el tema de nosotros es social para que todos vivamos bien, así sea desde el más pequeño hasta el más grande y hasta el más pobre, que tenga una vida digna para sobrevivir en este país que es tan rico como es Colombia.



Para organizar lo que es la toma de tierras, lo que es el cuidado o lo que son las especies de guardias ¿Cómo se reúnen o como toman esas decisiones?



Nosotros utilizamos los medios de comunicación y manejamos el tema de los radios [radioteléfonos], que son legales, también, como se puede decir, el mensaje de voz a voz de cada persona. De esa manera venimos manejando el tema para hacer este tipo de eventos.



¿Pero existen asambleas?…



Si, existen las asambleas de fortalecimiento que se llama el Plan de vida Chxa Chxa Wala [plan territorial y cultural de largo plazo, edificado desde las asambleas de base].



La idea cuando se liberen estas tierras, es decir, cuando haya un reconocimiento legal sobre las tierras en favor de ustedes, ¿Es construir ahí qué?, ¿Qué habría que construir o que habría que hacer ahí?



Primero que todo armonizar esos territorios, porque siempre han sido territorios que han estado manejados por el monopolio, por el narcotráfico, por el tipo de violencias. Porque sabemos que los grandes millonarios como fue Ardila Lulle, fue uno de los que impulsó el paramilitarismo aquí en Colombia y entonces estos territorios, como es nuestra madre, toca armonizarla primero que todo, y luego empezar a mirar las familias que no tienen donde vivir, porque hay gente que a la realidad, siendo indígenas o siendo campesinos, viven pagando arriendo en los pueblos o también pagando arriendo a veces en las tierras que son de las partes altas, las laderas de las partes altas, sabiendo de que podemos decir que somos dueños todos.



Para finalizar, ¿Qué me podría decir, cómo Nasa, frente a los que somos occidentales, qué es el territorio?



El territorio es un tema muy sagrado, un tema que nosotros decimos “la tierra y el territorio”, nosotros lo basamos como a un tema bastante fundamental para la vida. Si nosotros acabamos con la tierra estamos acabando con nuestra madre, y los invitamos a que sigamos luchando por ella y que se unan todos los sectores sociales, los sectores que aquí cabemos todos, sean indígenas, afro o campesinos, cabemos todos en esta lucha social, vamos a exigir al Estado. Están diciendo que nosotros le vamos a quitar toda la tierra a los ingenios, que no manejen ese tema psicológico, que nosotros necesitamos es que el Estado le preste atención a este tema social.



Muchas Gracias



Ok.