Fire and Fury in the Time of Trump by Wayne Price The Revival of U.S. SocialismAnd an Anarchist Response by Wayne Price Free Speech, Democracy, and Repressive Tolerance by Wayne Price Αναβίωση του αμερικανικού σοσιαλισμού Βόρεια Αμερική / Μεξικό | Αριστερά | Γνώμη / Ανάλυση Saturday May 05, 2018 19:49 Saturday May 05, 2018 19:49 by Wayne Price by Wayne Price Μια αναρχική απάντηση Πώς θα έπρεπε οι αναρχικοί των ΗΠΑ να ανταποκριθούν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για το σοσιαλισμό; Υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τον σοσιαλισμό, ιδίως μεταξύ των νέων ενηλίκων. Ποια είναι η σημασία αυτού; Τι σημαίνει "σοσιαλισμός" στους ανθρώπους; Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα; Τι εμποδίζει την ανάπτυξη ενός σοσιαλιστικού κινήματος; Ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση των αναρχικών και άλλων αντιεξουσιαστών σοσιαλιστών;

Η αναβίωση του αμερικανικού σοσιαλισμού - και μια αναρχική απάντηση



Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρείται πρόσφατα αύξηση του ενδιαφέροντος για τον σοσιαλισμό, ιδίως μεταξύ των νέων. Διάφορες πολιτικές απόψεις αντέδρασαν σε αυτήν την άνοδο με διάφορους τρόπους. Οι συντηρητικοί είναι τρομαγμένοι ("Ξεχάσαμε τα μαθήματα του Ψυχρού Πολέμου;"). Η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος (το μετριοπαθές κέντρο) διαταράσσεται ("Είμαστε με τον καπιταλισμό, τελικά!") Η φιλελεύθερη αριστερά είναι ευχαριστημένη, όσο ο σοσιαλισμός ερμηνεύεται ότι σημαίνει φιλελεύθερη-αριστερή πολιτική - δεν λαμβάνει τον πλούτο των καπιταλιστών και δημιουργεί μια δημοκρατική, μη κερδοσκοπική οικονομία.



Οι αναρχικοί έχουν επίσης διάφορες απαντήσεις. Κάποιες ελπίδες για τη δημιουργία μιας ελευθεριακής (αντι-αυταρχικής) σοσιαλιστικής επαναστατικής πτέρυγας ενός σοσιαλιστικού κινήματος. Άλλοι θεωρούν ότι ο αναρχισμός είναι διαφορετικός από - και μάλιστα αντίθετος - στο σοσιαλισμό οποιουδήποτε είδους.



Βεβαίως, αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι σημαίνουν με τον σοσιαλισμό είναι ασαφές. Υποθέτω ότι στο ελάχιστο αυτό σημαίνει αντίθεση με το καπιταλιστικό status quo και την επιθυμία για μια καλύτερη, πιο δίκαιη κοινωνία (που συζητείται παρακάτω παρακάτω).



Αυτή είναι μια αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα των ΗΠΑ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο "σοσιαλισμός" (πόσο μάλλον ο "κομμουνισμός") ήταν μια λέξη στη γλώσσα του διαβόλου. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η ύπαρξη ενός σοσιαλιστή ήταν αρκετή για να μετατρέψει κάποιον σε απολυθέντα (και ο κομμουνισμός ήταν ακόμη πιο επικίνδυνος). Όλες οι άλλες βιομηχανοποιημένες καπιταλιστικές δημοκρατίες ανέπτυξαν μαζικά κόμματα που ονομάζονταν σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, εργατικά ή κομμουνιστικά και πολλές χώρες "τρίτου κόσμου" είχαν κυβερνήσεις που ονομάζονταν αφρικανοί σοσιαλιστές, αραβικοί σοσιαλιστές κλπ. Αυτό δεν αναπτύχθηκε ποτέ στις ΗΠΑ. το κόμμα ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ήταν πάντα υπέρ-καπιταλιστικό (αφήνοντας κατά μέρος την προέλευσή του ως υπέρ της-δουλείας). Στις δύο τελευταίες περιόδους ριζοσπαστικοποίησης (τη δεκαετία του '30 και τη δεκαετία του '60) αναπτύχθηκαν οι μειονότητες που θεωρούνταν επαναστατικοί σοσιαλιστές,



Το πιο εμφανές σημάδι αυτής της αλλαγής στην πολιτική ήταν η προεκλογική κάθωδος του Bernie Sanders στο Δημοκρατικό Κόμμα το 2016. Είχε αυτοπροσδιοριστεί ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και υποστηρικτής της πολιτικής επανάστασης. Ενώ στο παρελθόν του ο Sanders είχε εκφράσει συμπάθεια για τα κρατικά κομμουνιστικά καθεστώτα, προσδιορίζει σήμερα τον σοσιαλισμό του με τον σκανδιναβικό σοσιαλδημοκρατικό. Η εκστρατεία του Sanders προώθησε αναμφισβήτητα ένα ενδιαφέρον για τον σοσιαλισμό, αλλά ήταν επίσης ένα σύμπτωμα αυτού του ενδιαφέροντος, το οποίο αναπτύχθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα.



Οι δημοσκοπήσεις μιλούν



Τα αντι-κομμουνιστικά θύματα του Communism Memorial Foundation είχε θορυβηθεί απο τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας ότι το 44 τοις εκατό των Millennials θα προτιμούσαν να ζουν σε μια σοσιαλιστική χώρα σε σύγκριση με το 42 τοις εκατό που θέλουν να ζήσουν κάτω από τον καπιταλισμό. (Goldberg 2017)



Η Αμερικανική Το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Πίστης διενήργησε πρόσφατα μια έρευνα ενηλίκων 18 ετών και άνω ... Οι περισσότεροι Αμερικανοί (58%) θεωρούν τους εαυτούς τους ως πολιτικά μετριοπαθείς. ... Το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα ... ήταν ότι τέσσερις στους δέκα ενήλικες λένε ότι προτιμούν τον σοσιαλισμό απο τον καπιταλισμό ... Αυτή είναι μια μεγάλη μειονότητα και περιλαμβάνει την πλειοψηφία των φιλελευθέρων . ... το 40% των Αμερικανών προτιμά τώρα τον σοσιαλισμό απο τον καπιταλισμό .... "(Nammo 2017)



" ...Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ τον Απρίλιο του 2016, το 51% των χιλιετιών - μια χαλαρά καθορισμένη ομάδα ατόμων ηλικίας 18-29 ετών - απορρίπτουν τον καπιταλισμό και το 33% υποστηρίζουν τον σοσιαλισμό. "(Strickland 2017)



" Σε μια πρόσφατη έρευνα του YouGov, [Jan. 25-27, 2016] ερωτήθηκαν αν είχαν ευνοϊκή ή δυσμενή γνώμη του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού ... Συνολικά, το 52% εξέφρασε ευνοϊκή άποψη για τον καπιταλισμό, σε σύγκριση με το 29% για τον σοσιαλισμό ... Υπήρχαν μόνο δύο εξαιρέσεις σε αυτό το μοτίβο: οι δημοκράτες βαθμολόγησαν τον σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό εξίσου θετικά (και σε 42% ευνοιοκρατία). Και οι ερωτηθέντες ηλικίας κάτω των 30 ήταν η μόνη ομάδα που χαρακτήριζε τον σοσιαλισμό ευνοϊκότερο από τον καπιταλισμό (43 τοις εκατό έναντι 32 τοις εκατό, αντίστοιχα) . "(Rampell 2016)



Από δημοσκόπηση του Gallup:Το τριάντα πέντε τοις εκατό των Αμερικανών έχει θετική άποψη για τον όρο σοσιαλισμός, παρόμοιο με αυτό που βρέθηκε το 2012 και το 2010. ... 60% ... έχουν θετική άποψη για τον καπιταλισμό ... .Οι νεαροί Αμερικανοί αποτελούν τη μοναδική ηλικιακή ομάδα που δεν βλέπει τον όρο σοσιαλισμό περισσότερο αρνητικά από τον καπιταλισμό. (Newport 2016)



... Το περασμένο καλοκαίρι Gallup ζήτησε από τους ερωτηθέντες της έρευνας [για τους οποίους] θα ήταν πρόθυμοι να ψηφίσουν ... .μόνο το 34 τοις εκατό των ερωτηθέντων ηλικίας 65 ετών και άνω δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να ψηφίσουν για μια σοσιαλιστική, σε σύγκριση με περίπου διπλάσιο από αυτό ποσοστό [69%] μεταξύ των ερωτηθέντων ηλικίας κάτω των 30. "(Rampell 2016)



" .... Το 2011, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pew, το 49% των Αμερικανών (όχι μόνο δημοκράτες) ηλικίας κάτω των 30 ετών είχε θετική άποψη για τον σοσιαλισμό, ενώ μόνο το 47% είχε θετική γνώμη για τον καπιταλισμό .... "(Meyerson 2016) Οι



δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν αρκετά σταθερά ότι η πλειοψηφία του αμερικανικού λαού απορρίπτει τον σοσιαλισμό και τάσσεται υπέρ του καπιταλισμού, αλλά ότι μια αξιοσημείωτη μειονότητα (μεταξύ 30 και 40%) ευνοεί τον σοσιαλισμό . Αν και αυτό είναι μόνο μια μειοψηφία, πρόκειται για το ίδιο ποσοστό του πληθυσμού με αυτό που υποστηρίζει τον Πρόεδρο Trump! Περίπου ένας στους τρεις είναι ένας σημαντικός αριθμός. Είναι σημαντικό ότι οι νέοι ενήλικες είναι πιθανότερο να έχουν μια θετική άποψη του σοσιαλισμού και μια αρνητική άποψη του καπιταλισμού (από 40 έως 50 τοις εκατό). "Ο Bernie Sanders δεν ώθησε τους νέους προς τον σοσιαλισμό. Ήταν ήδη εκεί " (Meyerson 2016)



Αυτό είναι μέρος μιας γενικής αιώρησης μεταξύ ενός μέρους του πληθυσμού προς τα αριστερά. Δεν έρχομαι στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων - συχνά η πλειοψηφία του πληθυσμού των ΗΠΑ - συμφωνεί με την αριστερά σε πολλά θέματα: καθολική υγειονομική περίθαλψη, αύξηση (όχι μείωση) φόρων στους πλούσιους, δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση, την παροχή θέσεων εργασίας για όλους, την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την υποστήριξη συνδικαλιστικών οργανώσεων κλπ.



"... Δεν αντιτίθενται στον σοσιαλισμό σε έναν μαχητικό φιλελευθερισμό. Η άνοδος του αριθμού των ανθρώπων που αναγνωρίζονται ως σοσιαλιστές συμπίπτει με την άνοδο του αριθμού των φιλελεύθερων. Ενώ το 2000 μόνο το 27% των Δημοκρατικών δήλωσε στο Pew ότι ήταν φιλελεύθεροι, το 2015 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί στο 42% και μεταξύ των χιλιετηρίδων αυξήθηκε από 37% το 2004 σε 49% σήμερα."(Meyerson 2016)



Γιατί η άνοδος του σοσιαλισμού;



Ένας παράγοντας στην αύξηση του σοσιαλιστικού ενδιαφέροντος είναι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της, οι αλλαγές στην Κίνα και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο σοσιαλισμός της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ο μόνος σοσιαλισμός που υπήρχε ή θα μπορούσε να είναι. Εκείνοι που αποκρούστηκαν από την ολοκληρωτική καταστολή της Σοβιετικής Ένωσης οδηγήθηκαν στην απόρριψη του σοσιαλισμού υπέρ του δυτικού δημοκρατικού καπιταλισμού (ελεύθερη επιχείρηση). Εκείνοι που απέρριψαν τα κακά του καπιταλισμού (φτώχεια, ρατσισμός, ρύπανση, πολέμους επιθετικότητας στο Βιετνάμ και αλλού) προσελκύθηκαν από το στατικοποιημένο καθεστώς της σταλινικής Ρωσίας ως πραγματικά υπάρχοντα σοσιαλισμό. Πολύ λίγοι (εκτός από τους αναρχικούς) απέρριψαν και τις δύο πλευρές στο Ψυχρό Πόλεμο και τα δύο μοντέλα της κοινωνίας.



Σήμερα τα κομμουνιστικά κράτη δεν είναι πλέον διαθέσιμα ως bogeyman (ο σημερινός "εχθρός" είναι η τζιχαντική τρομοκρατία, η οποία είναι αντι-σοσιαλιστική). Η δεξιά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη σταλινική Ρωσία ως ιστορικό κακό παράδειγμα (όπως ήταν), αλλά το επιχείρημά τους δεν έχει το ίδιο δάγκωμα που έκανε κάποτε. Η χρήση του πολιτισμένου κράτους της Σουηδίας ως παράδειγμα του σοσιαλισμού δεν δημιουργεί την ίδια φρίκη με το γκουλάγκ του Στάλιν. Οι περισσότεροι συντηρητικοί μπορούν να πουν ότι οι συγκεντρωτικές, γραφειοκρατικές, κρατικές οικονομίες είναι αναποτελεσματικές. Που στην πραγματικότητα είναι, αλλά πόσο αποτελεσματικός είναι ο αμερικανικός καπιταλισμός;



Ο κύριος λόγος για την εξάπλωση του σοσιαλισμού έγκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους του. Μια εκτεταμένη περίοδο σχετικής ευημερίας ακολούθησε τη Μεγάλη Ύφεση και την καταστροφή του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Η γενική εξέλιξη από τότε (με τα σκαμπανεβάσματα) ήταν η στασιμότητα, η αυξημένη φτώχεια, η αυξανόμενη ανισότητα, οι επιτυχείς επιθέσεις εναντίον των συνδικάτων, η αναβίωση των απειλών πυρηνικού πολέμου και η κίνηση προς την οικολογική καταστροφή.



"Ο πρωταγωνιστής εκατομμυρίων Αμερικανών στη σοσιαλιστική στήλη ήταν η σχεδόν πλήρης δυσλειτουργικότητα του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού. Όταν κάποτε ο ρυθμιζόμενος, συνδικαλισμένος και ημι-σοσιαλιστικός καπιταλισμός των μέσων του 20ού αιώνα δημιούργησε μια ζωντανή πλειοψηφία της μεσαίας τάξης, ο απελευθερωμένος, εξευτελισμένος και χρηματοδοτημένος καπιταλισμός των τελευταίων 35 ετών οδήγησε σε επίπεδα ρεκόρ ανισότητας, συρρικνούμενη μεσαία τάξη και περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες (μαζί με οικονομικά βάρη ρεκόρ) για τους νέους . "(Meyerson 2016)



Η ζωντανή εμπειρία των νέων στην εργατική τάξη (όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι) δεν είναι πια μια φαινομενική ευημερία. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλομισθ'ιες, βουνά σχολικού χρέους, έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας, απειλή άλλης οικονομικής σύγκρουσης και το τρομακτικό μέλλον της κλιματικής αλλαγής. Αντιμετωπίζουν την πιο αντιδραστική κυβέρνηση εδω και γενιές, που επιτίθεται σε όλα όσα είναι καλά και αξιοπρεπή, ενώ η δημοκρατική εναλλακτική λύση παραμένει ευσεβής και ανεπαρκής (ελάχιστα κακό). Το ερώτημα δεν είναι γιατί οι άνθρωποι στρέφονται προς τον σοσιαλισμό, αλλά γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετατρέπονται σε σοσιαλιστές;



Το πρόβλημα με τον σοσιαλισμό



Τι είναι ο σοσιαλισμός ή ο κομμουνισμός (που τα χρησιμοποιούν με παρόμοιες έννοιες, όπως συνέβαινε αρχικά); Στο Vol. 1 του κεφαλαίου, ο Καρλ Μαρξ αναφέρεται σε " μια κοινότητα ελεύθερων ατόμων, που ασκούν το έργο τους με κοινά μέσα παραγωγής, όπου η εργατική δύναμη όλων των διαφορετικών ατόμων εφαρμόζεται συνειδητά ως συνδυασμένη εργατική δύναμη της κοινότητας . "(1906; 90) Το έργο τους θα" ρυθμίζεται συνειδητά από αυτούς σύμφωνα με ένα διευθετημένο σχέδιο. "(92) Δηλαδή, μια συνεταιριστική, κοινωνικοποιημένη, οικονομία θα" συντηρείται συνειδητά από αυτούς ", τα" ελεύθερα άτομα ", θα αυτοοργανώνονται στην κοινότητά τους. Αυτό φαίνεται σαν ένας αρκετά καλός γενικός ορισμός του σοσιαλισμού / κομμουνισμού.



Δυστυχώς, ο Μαρξ είδε αυτό το γεγονός ότι διεξάγεται με κεντρικό τρόπο, μέσω του κράτους. (Ανατρέξτε στο πρόγραμμα στο τέλος του Τμήματος ΙΙ του Κομμουνιστικού Μανιφέστο , Προλετάριοι και Κομμουνιστές.) Οι αναρχικοί επισημαίνουν ότι το κράτος (σύμφωνα με αναρχική και μαρξιστική ανάλυση) δεν είναι μια αυτο-οργανωμένη κοινότητα ελεύθερων ατόμων, αλλά γραφειοκρατική-στρατιωτική μηχανή που στέκεται πάνω από την υπόλοιπη κοινωνία. ένα τέτοιο μέσο μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο τα συμφέροντα μιας μειονοτικής άρχουσας τάξης. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. (Οι αναρχικοί υποστηρίζουν μια δημοκρατική ομοσπονδία ελεύθερων ενώσεων και συνελεύσεων στο χώρο εργασίας και στη γειτονιά, που θα αποτελούσαν μια κοινότητα ελεύθερων ατόμων που θα οργανώνονταν αυτόνομα και δεν θα ήταν κράτος).



Αυτός ο κρατιστικός προσανατολισμός του Μαρξ (και πολλών άλλων σοσιαλιστών) μπορεί να οδηγήσει σε δύο κύριες κατευθύνσεις - και οι δύο με ρίζες στον Μαρξ. Μια κρατική στρατηγική είναι να προσπαθήσουμε να αναλάβουμε το υπάρχον καπιταλιστικό κράτος, κυρίως μέσω εκλογών . Οι εργαζόμενοι θα προσπαθούσαν να αναλάβουν το σημερινό γραφειοκρατικό-στρατιωτικό κράτος, εθνικοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. (Αυτό έγινε το πρόγραμμα των Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών). Αλλά οι καπιταλιστές και οι κρατικοί πράκτορες τους δεν θέλουν να αφήσουν τους σοσιαλιστές να αναλάβουν το κράτος τους και να πάρουν τον πλούτο και τη δύναμή τους. Έχουν θέσει πολλά οδοφράγματα στον δρόμο του σοσιαλιστικού κινήματος, από τη χορήγηση προσωρινών, ελάχιστων μεταρρυθμίσεων σε φασιστικά πραξικοπήματα.



Κατά την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες ολοκλήρωσαν την εξέλιξή τους από ρεφορμιστές σε ήπιους φιλελεύθερους. Δεν παριστάνουν ούτε καν να υποστηρίζουν ένα νέο είδος κοινωνίας. Προτείνουν τη βελτίωση της οικονομίας μόνο μέσω χειραγώγησης της κυβέρνησης, όπως είναι οι φιλελεύθερες κεϋνσιανές δαπάνες, οι φορολογικές αλλαγές και (μερικές φορές) η εθνικοποίηση των προβληματικών βιομηχανιών. Έχουν γίνει απλά η αριστερή πτέρυγα της καπιταλιστικής πολιτικής. Στην ευημερία μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσαν να επιτύχουν ορισμένα οφέλη για τους εργαζόμενους στο κράτος πρόνοιας. Τώρα που η ευημερία έχει τελειώσει, δεν είναι σε θέση να αντισταθούν στη στροφή του καπιταλισμού στην λιτότητα, τις επιθέσεις του στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.



Στηνπρόσφατη προεκλογική εκστρατεία του Bernie Sanders που παρουσιάστηκε ως δημοκρατικός σοσιαλιστής. Δεν ανέλαβε κανένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα. δεν ζήτησε να απαλλοτριωθεί κανένας από τους καπιταλιστές ή τις επιχειρήσεις τους (όπως οι πετρελαϊκές εταιρείες ή οι τράπεζες). Δεν δημιούργησε ένα όραμα για μια διαφορετική, καλύτερη, κοινωνία. Πρότεινε μόνο να βελτιώσει την κοινωνία μέσω περισσότερης κυβερνητικής παρέμβασης στην καπιταλιστική οικονομία. Τα κρατικά προγράμματά του θα μπορούσαν να προσφέρουν οφέλη σε αυτόν ή εκείνο τον τομέα, αλλά είναι γενικά αναποτελεσματικά και ανεπαρκή για αυτήν την περίοδο παρακμής και κρίσης.



Η άλλη κρατιστική στρατηγική είναι να ανατρέψει και να σπάσει την υπάρχουσα κατάσταση - αλλά να μην δημιουργήσει μια αυτοδιαχειριζόμενη "κοινότητα ελεύθερων ατόμων". Αντίθετα, έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου κράτους, το οποίο ελέγχεται από ένα μόνο κόμμα που ελέγχεται από ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να φαίνεται επαναστατικό. Στην Κίνα και σε άλλες χώρες, καθώς και στους δορυφόρους της Σοβιετικής Ένωσης, οι κομμουνιστές ανέτρεψαν τα παλαιά κράτη. Έλαβαν τον πλούτο της παλιάς καπιταλιστικής τάξης (την αστική μπουρζουαζία). Αλλά η μπουρζουαζία αντικαταστάθηκε από μια νέα άρχουσα τάξη, μια κολεκτιβιστική γραφειοκρατία. Οι εργαζόμενοι συνέχισαν να εκμεταλλεύονται. Το κράτος έγινε το κέντρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, σε ανταγωνισμό με άλλα κράτη και εταιρείες, με μια εσωτερική αγορά. Τα καθεστώτα αυτά δολοφόνησαν δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους, αγρότες και άλλους. Αντί μια κοινότητα ελεύθερων ατόμων, αυτός ήταν ο κρατικός καπιταλισμός. Ενώ είχαν τα οφέλη τους, γενικά αυτά τα κράτη ήταν τρομακτικά καταπιεστικά και οικονομικά αναποτελεσματικά. Τελικά οι περισσότεροι από αυτούς κατέρρευσαν πίσω στον παραδοσιακό καπιταλισμό. (Υπάρχει επίσης μια τρίτη, πολύ μειοψηφική τάση μέσα στον μαρξισμό που βασίζεται στις ριζοσπαστικές δημοκρατικές, ανθρωπιστικές και προλεταριακές πτυχές του Μαρξ, με πολιτική που επικαλύπτεται με τον αναρχισμό.)



Οι αναρχικοί απέρριψαν πάντοτε αυτά τα κρατικά προγράμματα, προβλέποντας ότι η πρακτική "κρατικού σοσιαλισμού" θα είχε ως αποτέλεσμα τον κρατικό καπιταλισμό. Το 1910, ο Peter Kropotkin προέβλεψε:Να παραδώσει στο κράτος όλες τις κύριες πηγές οικονομικής ζωής - τη γη, τα ορυχεία, τους σιδηρόδρομους, τις τράπεζες, την ασφάλιση και ούτω καθεξής - καθώς και τη διαχείριση όλων των κύριων κλάδων της βιομηχανίας, εκτός από όλες τις λειτουργίες που ήδη έχουν (εκπαίδευση, ... υπεράσπιση της επικράτειας κλπ.) θα σήμαινε τη δημιουργία ενός νέου οργάνου τυραννίας. Ο κρατικός καπιταλισμός θα αυξήσει μόνο τις δυνάμεις της γραφειοκρατίας και του καπιταλισμού (1975, 109-110).



Όταν ρωτάμε, γιατί δεν είναι περισσότεροι σοσιαλιστές, μέρος της απάντησης έχει να κάνει με αυτό που ο σοσιαλισμός παρουσίασε ως: γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό , όχι διαφορετικό από τον υπέρ-καπιταλιστικό φιλελευθερισμό, αναποτελεσματικό ή, κάτω από ορισμένες συνθήκες, τερατώδες καταπιεστικό. Αν όμως οι άνθρωποι στρέφονται προς τον σοσιαλισμό, και αυτό οφείλεται στις αποτυχίες του καπιταλισμού!



Ελευθεριακός σοσιαλισμός;



Από την αρχή, οι αναρχικοί έχουν απορρίψει τον κρατικό σοσιαλισμό (ή αυτό που αποκαλούσαν απολυταρχικό σοσιαλισμό). Ο κ. Kropotkin έγραψε: " Οι αναρχικοί, μαζί με όλους τους σοσιαλιστές, από τους οποίους αποτελούν την αριστερή πτέρυγα ... θεωρούν το μισθολογικό σύστημα και την καπιταλιστική παραγωγή [για χάρη των κερδών] συνολικά ως εμπόδιο στην πρόοδο ... Ενώ η καταπολέμηση ... του καπιταλισμού συνολικά , οι αναρχικοί μάχονται με την ίδια ενέργεια το κράτος με την κύρια υποστήριξη αυτού του συστήματος. "(1975, 109)



Ο PJ Proudhon, ο πρώτος άνθρωπος που ονομάστηκε αναρχικός, ονομάστηκε επίσης "σοσιαλιστής". Ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο οποίος συμμετείχε στην εκκίνηση του σύγχρονου αναρχικού κινήματος, ονομάστηκε "επαναστατικός σοσιαλιστής", καθώς και "κολεκτιβιστής". Ο Kropotkin θεωρούσε τον εαυτό του ως σοσιαλιστή και κομμουνιστή. Η κυρίαρχη τάση στον αναρχισμό μετά τον Kropotkin ήταν ο αναρχικός-κομμουνισμός. Ακόμη και ο Βενιαμίν Τάκερ, ένας μεγάλος ατομικιστής-αναρχικός, αποκαλούσε τον εαυτό του σοσιαλιστή (κυρίως που σήμαινε ότι ήταν αντικαπιταλιστής). Στη δεκαετία του 1880, ο Άντολφ Φίσερ, ένας από τους μάρτυρες του Σικάγου Haymarket, ισχυρίστηκε ότι κάθε αναρχικός είναι σοσιαλιστής, αλλά κάθε σοσιαλιστής δεν είναι αναγκαστικά αναρχικός. "(Guerin 1970, 12) Πολλοί αναρχικοί και άλλοι που βρίσκονταν κοντά στον αναρχισμό, αυτοαποκαλούνται" ελευθεριακοί σοσιαλιστές "ή" αντιεξουσιαστικοί σοσιαλιστές "ή" φιλελεύθεροι κομμουνιστές ".



Γράφω την τελευταία παράγραφο επειδή πολλοί σοσιαλιστές απλά δεν ξέρουν ότι οι αναρχικοί είναι και πάντοτε ήταν σοσιαλιστές. Και πολλοί αναρχικοί επίσης δεν το γνωρίζουν αυτό. Και οι δύο ομάδες θεωρούν δεδομένο ότι ο σοσιαλισμός σημαίνει κρατικός σοσιαλισμός. Αλλά μια άποψη που υποστηρίζει μια συνεταιριστική, κολεκτιβοποιημένη, οικονομία, ελεύθερα ομοσπονδιακών ενώσεων, η οποία παράγει για χρήση και όχι κέρδος και η οποία είναι δημοκρατικά προγραμματισμένη από την αρχή, τι είναι αυτός ο αυθεντικός σοσιαλισμός; Θα ήταν μια αταξική, απάτρινη "κοινότητα ελεύθερων ατόμων" που θα συνειδητοποιούσε αυτομάτως τη συλλογική εργασία τους και θα διαιρούσε τα προϊόντα τους προς όφελος όλων: του σοσιαλισμού.



Υπάρχουν επίσης αναρχικοί που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν σήμερα τον όρο "σοσιαλιστής" επειδή είναι τόσο δημοφιλείς - ανεξάρτητα από την ιστορία του. Όπως έχω αποδείξει, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τον σοσιαλισμό. Είναι ένας πιο δημοφιλής όρος από τον αναρχισμό! (Πιθανώς οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τον αναρχισμό ως βία, βόμβα, θραύση παραθύρων και χάος.) Είναι λογικό οι αναρχικοί να δείξουν τη σύνδεσή τους με τον πιο δημοφιλή όρο. Ωστόσο, θα συμφωνούσα ότι ο "κομμουνισμός" στις ΗΠΑ ούτως ή άλλως, εξακολουθεί να είναι ένας πολύ αρνητικός όρος (δηλαδή ο ολοκληρωτισμός για τους περισσότερους ανθρώπους). Σε άλλες χώρες (όπως η Γαλλία ή η Νότια Αφρική) αυτό μπορεί να μην συμβαίνει, αλλά στις ΗΠΑ είναι. Είμαι στην παράδοση του αναρχικού κομμουνισμού, από τον Κροπότκιν, αλλά σπάνια χρησιμοποιώ την κομμουνιστική ετικέτα. (Δείτε την τιμή 2008.)



Υπάρχουν επίσης αναρχικοί που απορρίπτουν εσκεμμένα την "σοσιαλιστική" ετικέτα, επειδή αναγνωρίζουν ως "μετά Αριστερά", "μετά αναρχικό", "τον αντι-πολιτισμικό" ή άλλες απόψεις. Συχνά γράφουν σαν να είναι μια νέα διορατικότητα για να απορρίψουν τον αυταρχισμό και τον καπιταλισμό της Αριστεράς. Στην πραγματικότητα, οι αναρχικοί αντέκρουσαν από την αρχή τον κρατισμό και τον υπέρ του καπιταλισμού της πλειοψηφίας της Αριστεράς - αυτό ήταν πάντα ο αναρχισμός. Αλλά οι αναρχικοί δεν μπερδεύουν τον κρατικό σοσιαλισμό με όλα όσα βρίσκονται στην Αριστερά. Η Αριστερά βρίσκεται σε αντίθεση με τον καπιταλισμό, το κράτος και όλη την καταπίεση. Όπως ανέφερε προηγουμένως ο Κροπότκιν, οι αναρχικοί "είναι η αριστερή πτέρυγα" της Αριστεράς, η αριστεράς της Αριστεράς-δηλαδή, είμαστε περισσότερο αντιμέτωποι με όλα τα κακά της καπιταλιστικής κοινωνίας, και πραγματικά για την "κοινότητα των ελεύθερων ατόμων". Οι αναρχικοί είναι οι αυθεντικοί σοσιαλιστές.



Δημοτικότητα των ελευθεριακών σοσιαλιστικών προγραμμάτων



Λόγω της κατάρρευσης των περισσότερων κομμουνιστικών κρατών και των γενικών αποτυχιών του μαρξισμού, υπήρξε ένταση ενδιαφέροντος για τον αναρχισμό-σίγουρα σε σύγκριση με τη δεκαετία του '30 και του '60. Ωστόσο, ο αναρχισμός δεν είναι ακόμη ένα μαζικό κίνημα ή μια ευρέως διαδεδομένη ετικέτα. Χωρίς να βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις, είμαι βέβαιος ότι είναι λιγότερο αρεστός από τον σοσιαλισμό (αλλά ίσως περισσότερο αποδεκτός από τον κομμουνισμό - στις ΗΠΑ).



Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές του αναρχισμού (ελευθεριακός σοσιαλισμός) που είναι σχετικά δημοφιλείς. Για παράδειγμα, η ιδέα της εξαγοράς της βιομηχανίας από την κυβέρνηση ("εθνικοποίηση") δεν είναι ελκυστική για πολλούς ανθρώπους. Πολύ πιο ελκυστική είναι η ιδέα των επιχειρήσεων που δουλεύουν οι εργαζόμενοι (συνεταιρισμοί παραγωγών), της διαχείρισης των εργαζομένων, των καταναλωτικών συνεταιρισμών, της κρατικής ιδιοκτησίας σε τοπικό επίπεδο (πόλη, πόλη ή χωριό), με τη διαχείριση των εργαζομένων. Τέτοιες ιδέες έχουν γίνει αρκετά διαδεδομένες στην Αριστερά. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συγγραφέων, που δεν χαρακτηρίζονται όλοι ως σοσιαλιστές και οι οποίοι έχουν κάνει την αυτοδιαχείριση των εργαζομένων κεντρική στα προγράμματά τους (βλ. Price 2014).



Από μόνα τους, οι ιδέες των συνεταιρισμών παραγωγών και των δήμων δεν είναι ριζοσπαστικές - αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επαναστατικές: όπως ένα πρόγραμμα για την απαλλοτρίωση της ενεργειακής βιομηχανίας και η μετατροπή της σε εργατικό και κοινοτικό έλεγχο. Ή αν οι εργάτες κατέλαβαν χώρους εργασίας και ζήτησαν να τους απομακρύνουν από τους ιδιοκτήτες, προτείνουν να ομοσπονδιαστούν μεταξύ τους.



Ομοίως, μεταξύ των θεωρητικών της κλιματικής δικαιοσύνης, υπάρχει συμφωνία για την ανάγκη συντονισμένων προσπαθειών και ενός συνολικού σχεδίου για τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υπάρχει επίσης συμφωνία για την ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής, βιομηχανικής και αστικής αποκέντρωσης και τοπικής ολοκλήρωσης. Αυτό θα περιορίσει τη μεταφορά και τη διανομή, θα διευκολύνει την ανακύκλωση, θα βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή στον προγραμματισμό, θα φέρει την παραγωγή τροφίμων στην καθημερινή ζωή και γενικά θα δημιουργήσει έναν ανθρώπινο τρόπο ζωής. Τέτοιες ιδέες τέθηκαν από συγγραφείς όπως η Ναόμι Κλάιν στον Πάπα Φράγκη, καθώς και οι μαρξιστές οικονομολόγοι (βλ. Τιμή 2016).



Ο Bill McKibben, ιδρυτής της 350.org, έγραψε ένα βιβλίο που ισχυρίζεται:Πρέπει να κινηθούμε αποφασιστικά για την ανοικοδόμηση των τοπικών μας κοινοτήτων ... Η Κοινότητα αποδεικνύεται ότι είναι το κλειδί για τη φυσική επιβίωση στις περιβαλλοντικές μας δυσκολίες αλλά και στην ανθρώπινη ικανοποίηση (2007, 2). Ο McKibben είναι αριστερός φιλελεύθερος (υποστήριξε τον Sanders) . Αλλά δείχνει πώς οι ιδέες, που εργάστηκαν επί γενεές από τους αναρχικούς, έχουν ενεργοποιηθεί στο σημερινό κίνημα. (Οι αναρχικοί μπορούν επίσης να συμφωνήσουν με την ανάγκη γενικού δημοκρατικού σχεδιασμού για τη μετάβαση σε μια ισορροπημένη οικολογία - όχι όμως από τους υπάρχοντες θεσμούς των καπιταλιστικών κρατών.)



Ακόμη και βραχυπρόθεσμα, υπάρχουν αγωνιστές που έχουν ταλαιπωρηθεί από προσεγγίσεις που βασίζονται στην προσπάθεια να αναλάβουν το κράτος - συνήθως μέσω εκλογών, μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος ή ενός νέου κόμματος. Θα μπορούσαν να είναι ανοιχτές σε μια στρατηγική που βασίζεται σε αγωνιστικές μαζικές ενέργειες, διαδηλώσεις, οργάνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων, καταλήψεις χώρων εργασίας και σχολείων, απεργίες και γενικές απεργίες που κλείνουν πόλεις μέχρι να κερδηθούν πραγματικά κέρδη. Αυτές είναι η στρατηγική και η τακτική ενός επαναστατικού αναρχισμού.



Συμπέρασμα



Η ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο και αδικία και ο σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι δουλεία και βιαιότητα. - Michael Bakunin



Στο διευρυνόμενο κίνημα της αντιπολίτευσης στις αμερικανικές καπιταλιστικές επιθέσεις εναντίον του εργαζόμενου πληθυσμού, υπάρχει η ανάγκη να οικοδομηθεί μια επαναστατική φιλελεύθερη σοσιαλιστική πτέρυγα απο αναρχικούς και άλλους αντιεξουσιαστικούς σοσιαλιστές . Τα κακά του καπιταλισμού στην παρακμή ωθούν τους ανθρώπους προς τον σοσιαλισμό. Η γραφειοκρατική, κρατιστική και κεντριστική ιστορία της απομακρύνει τους ανθρώπους από τον σοσιαλισμό. Ωστόσο, η εστίαση στην ελευθερία, την αυτοδιαχείριση και τη συνεργασία μπορεί να προσελκύσει ένα στρώμα εργαζομένων και νέων και άλλων καταπιεσμένων ανθρώπων στο όραμα μιας πραγματικά ελεύθερης, συνεταιριστικής, δημοκρατικής και οικολογικά ισορροπημένης κοινότητας.



Βιβλιογραφικές αναφορές



Goldberg, Michelle (2017, 5 Δεκεμβρίου). "Γιατί οι νέοι άνθρωποι μισούν τον καπιταλισμό." New York Times . Α27.

Guerin, Daniel (1970). Αναρχισμός: Από τη Θεωρία στην Πρακτική . (trans, Μ. Klopper). NY: Μηνιαία επισκόπηση πατήστε.

Kropotkin, Peter (1975). The Essential Kropotkin (εκδότες Ε. Capouya & Κ. Tompkins). Νέα Υόρκη: Liveright.

Μαρξ, Καρλ (1906). Capital: Μια κριτική της πολιτικής οικονομίας, Vol. 1. Νέα Υόρκη: Σύγχρονη Βιβλιοθήκη.

McKibben, Bill (2007). Βαθιά Οικονομία; Ο πλούτος των Κοινοτήτων και το Ανθεκτικό μέλλον . Νέα Υόρκη: Βιβλία Henry Holt & Co./Times.

Meyerson, Harold (2016, 29 Φεβρουαρίου). Γιατί υπάρχουν ξαφνικά εκατομμύρια σοσιαλιστές στην Αμερική; Guardian US Edition.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/29/w...erica

Nammo, Dave (2017, 18 Μαρτίου). Η αυξανόμενη δημοτικότητα του σοσιαλισμού απειλεί το μέλλον της Αμερικής .

http://www.nationalreview.com/article/445882/socialism-...inion

Newport, Frank (2016, Μάιος 6). Gallup News.

http://news.gallup.com/poll/191354/americans-views-soci....aspx

Price, Wayne (2016). Οικο-Σοσιαλισμός και Αποκεντρισμός: Η Αναδημιουργία του Αναρχισμού στο Κίνημα Δικαιοσύνης Οικολογίας / Κλίματος. Anarkismo .

https://www.anarkismo.net/article/28974?search_text=Way ...

Price, Wayne (2014). "Αυτοκατευθυνόμενες επιχειρήσεις των εργαζομένων: ένα επαναστατικό πρόγραμμα. Βιομηχανική Δημοκρατία και Επανάσταση " Anarkismo.

http://www.anarkismo.net/article/26931?search_text=Wayn ...

Price, Wayne (2008). "Τι είναι ο Αναρχικός Κομμουνισμός;" Anarkismo.

https://www.anarkismo.net/article/7451?search_text=Wayn...Price

Rampell, Catherine (2016, 5 Φεβρουαρίου). "Οι χιλιετηρίδες έχουν υψηλότερη γνώμη του σοσιαλισμού παρά του καπιταλισμού." Washington Post .

https://www.washingtonpost.com/news/rampage/wp/2016/02/...c9c9c

Strickland, Patrick (2017, Φεβρ. 9). "Περισσότεροι Αμερικανοί που εντάσσονται στις Σοσιαλιστικές Ομάδες υπό το Τράμπα" Al Jazeera Ηνωμένες Πολιτείες .

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/02/ameri....html



