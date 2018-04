Recent articles by Algunxs Libertarixs Organizadxs.

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about América del Norte / México Movimiento anarquista

The Yoke of Washington and Wall Street by David Van Deusen A Response to “In Which the Anarcho-Syndicalists Discover C4SS” by D. Morse and B. Sousa The Road Not Taken by David Van Deusen/Lady/Black Heart Anarchist Collective El Desplome del “Informalismo” y el Fin de la Epidemia de Rabia en México. américa del norte / méxico | movimiento anarquista | opinión / análisis Tuesday April 24, 2018 05:00 Tuesday April 24, 2018 05:00 by Algunxs Libertarixs Organizadxs. - Algunxs Libertarixs Organizadxs. by Algunxs Libertarixs Organizadxs. - Algunxs Libertarixs Organizadxs. vivazapata at protonmail dot com A los anarquistas de México y el mundo El insurreccionalismo demostró su inoperancia, y su falta de sentido común en su natal Italia, y volvió a demostrarlo en la experiencia española ("La epidemia de rabia. 1996-2007", de los Tigres de Sutullena), donde inició "una huida hacia adelante bordeando el nihilismo" (o incluso sumergiéndose en él), como diría el grupo Ruptura (Ekintza Zuzena, "Entrevista al grupo Ruptura"), y lo demostró en Grecia, donde todxs lxs presxs miembrxs de la “Conspiración de Células del Fuego” han terminado coludidos con la mafia carcelaria, y otra vez, quedó demostrado en Chile, con sus presxs y sus muertxs, y está siendo demostrado en México, donde lxs luchadores populares, y las organizaciones sociales, rechazan abiertamente sus tácticas terroristas y su propuesta de más violencia a una sociedad civil hastiada de la violencia que ejerce cotidianamente la delincuencia organizada y sus cómplices del Estado…

El Desplome del “Informalismo” y el Fin de la Epidemia de Rabia en México.



A los anarquistas de México y el mundo:



Antes de iniciar, queremos dejar claro que los nombres de lxs involucradxs, la información proporcionada, y los documentos aquí expuestos, se han hecho públicos con anterioridad, “incluso por lxs propixs protagonistas”, como aclaraban lxs compañerxs del CAMA (Colectivo Autónomo Magonista) en un comunicado en respuesta a “algunos desencuentros del Primer Congreso Anarquista de México” (



Desde mayo de 2011, lxs compañerxs del CAMA señalaban en el comunicado antes mencionado, la “sobreactuación” de estxs personajes desde los primeros capítulos de su taranovela “Lxs insurrecionalistas también lloran”… En ese momento no pudimos ver lo que se nos venía. Pasados los años coincidimos totalmente con estxs compañerxs.



Meses después, recibimos otra alerta ante el dogmatismo y las posturas sectarias de esa “tendencia”. Lxs compañerxs del colectivo Noticias de la Rebelión (de medios libres) señalaban a Gustavo Rodriguez como la mano que mecía la cuna, aunque reconocían que “ello sería atribuirle un papel de guía que no tiene, o que esperamos no tenga (pero) sí creemos que gente como Gustavo Rodriguez están marcando tendencia al interior de algunas organizaciones insurreccionalistas y eco-anarquistas, y que esa tendencia no ayuda en nada al movimiento anarquista y mucho menos a la lucha contra el Estado y el capital”… Al respecto, tampoco nos cayó el veinte. Ahora no nos queda de otra que también darle la razón a esxs compañerxs.



Como dice un dicho mexicano de nuestrxs abuelitxs, pensábamos que “muerto el perro, se acababa la rabia”. Por lo que esperábamos que en cualquier momento llegara el gran final de finales de esta larga “taranovela” pero parece ser que el Tripa quiere seguir de estrellita, y se prepara para vender la historia a Netflix, aunque sus chismes ya no le interesen a nadie (a no ser a las agencias de inteligencia y a lxs más morbosxs.)



Con un lenguaje melodramático (nunca mejor dicho), Mario López “el Tripa” sigue haciendo entrega de los capítulos de su telenovela tragicómica.



La “taranovela” con la que ahora nos torturan es lo que vendría a ser la tercera temporada de la serie que narra el final de la epidemia de rabia, y el desplome del revoltijo ideológico “insu-informalista”, “bonannista-rodriguista”.



El presente texto está dedicado a seguir el hilo de la primera, segunda, y tercera temporada. Nuestro interés en la redacción de esta sinopsis (para corresponder al lenguaje telenovelero) es dejar constancia de este desplome, y externar nuestra firmeza ideológica ante estas modas y “tendencias” pasajeras.



También queremos decir que no se nos da esto del chisme y las historietas (aunque usted no lo crea). No obstante, hemos detenido nuestras actividades para establecer una crítica argumentada que ayude a lxs lectorxs a comprobar el fin de la historia “insu-informalista-bonannista-rodriguista” en México.



Seguramente los últimos capítulos que veremos se pondrán cada vez más violentos. Obvio, cuando una epidemia de rabia se desata el riesgo de ser mordidx esta latente.



Por eso ahora terminan mordiéndose unxs a otrxs, y lxs protagonistas (como pasa en este tipo de historias) seguro serán lxs últimos en recibir las mordidas mortales: Si siembras rabia, cosecharás mordidas!



Primera Temporada.



El primer capítulo de la saga empieza con una mesa de trabajo impuesta por la CIA (Coordinadora Informal Anarquista) durante el Primer Congreso Anarquista de México en 2011, con el tema “Anarquismo y Proyecto Insurreccional”, comandada por Gustavo Rodriguez y su séquito de “refractarixs iluminadxs” (durante la noche), quienes de manera autoritaria no respetaron los acuerdos, y procedimientos del Congreso, y metieron (a guevín) su rabieta “insu-informalista”.



Solo les faltó mostrarnos “el revolver, la escuadra y la mini uzi” para imponer su tendencia ideológica pero seguramente la llevaban en la mochila, como dice el Tripa que es como acostumbran “a hablar cordialmente”.



Queremos aclarar que con esta resumida cronología no estamos tratando de ocultar que “su guerra” viniera desde antes. Según sus propios documentos, desde finales de 2001, y según lxs compañerxs más antiguxs, desde muy antes, desde que el balserito (también conocido como el comandante petardo) y algunxs de sus contemporánexs de la tercera edad, impusieron la autollamada Red Amor y Rabia a comienzos del noventa, imponiendo un “anarquismo” vanguardista que anteponía la violencia a todas las demás formas de lucha social. Desde entonces se sentían superiores a las propuestas populares, tachándolas de “reformistas” y “clientelares”, ignorando incluso el trabajo de todos los colectivos, fanzines, y proyectos libertarios anteriores .



El desarrollo de la primera temporada está bien documentado por lxs propixs protagonistas en una colección de “comunicados”, “reflexiones”, y “cartas”, que se encuentra en la Biblia de los rodriguistas (¡Que se ilumine la noche! 2013), y en internet, donde está la relatoría de todas las “acciones anárquicas” de los supuestos “grupos de afinidad”, incluyendo atracos, incendios, explosiones y asesinatos.



En el penúltimo capítulo de la primera temporada de “Lxs insurreccionalistas también lloran”, empieza a vislumbrase lo que sigue…



En este capítulo es donde les crece el enano del circo, o sea, el chavito espantadizo que pedía que le llevaran comida vegana cuando estuvo interno en el tutelar de menores, y en cuanto salió a la calle empezó a organizar sus individualidades tendiendo al “eco-terrorismo” y se deslindó del anarquismo, mandando directamente a la chingada a su papá y a lxs demás “rodriguistas iluminadxs”.



El final de la primera temporada, finiquita con el Tripa herido y detenido después de la extraña explosión de un artefacto hechizo, con una mochila llena de evidencias o sea, una bomba, el pasaporte y el pase de abordar de su ex amada la australiana Felicity Ann Ryder, que viajaría al otro día, abandonando para siempre al “guerrero iluminado”. To be continued…



Segunda Temporada.



La segunda temporada arranca con el trágico “guerrero iluminado” preso en el hospital, recuperándose de la cirugía.



Entrando a la cárcel, el “guerrero iluminado” empieza a desarrollar una sub historia en la novela “insu-informalista-rodriguista” llevándose todos los reflectores.



Convertido en la estrellita de la serie, empieza a escribir sus cartas imposibles de leer y se coloca por encima del bien y del mal, señalando a “amigxs” y “traidores” alrededor del mundo, y mandando sus frustraciones por escrito a todos los portales anarquistas.



Esta segunda temporada también estuvo caracterizada por el declive de los autollamados “grupos de afinidad”, el desmembramiento de los mismos, el desplome de la “informalidad”, y el principio del fin de la epidemia de rabia trasmitida por Gustavo.



Con su expulsión de México, se precipitó la decadencia, como ellxs mismxs afirmaran en uno de sus comunicados (



Todxs lxs hijitxs del “viejo jefe de lxs honorables guerrillerxs anarco-insurreccionalistas”, comenzaron a pelearse entre sí terminando con severas mordeduras.



Ante la falta del padre, del “viejo jefe”, de “aquel señorón anarquista de renombre” que todxs “respetaban mucho” (como lo calificara el Tripa en su última entrega), las agresiones internas fueron en aumento, y terminaron amenazándose mutuamente, y acusándose unxs a otrxs de ser lxs causantes del final de su aventura descabellada.



Siguiendo el hilo de los chismes de el Tripa, se puede entrever la crisis y el tremendo desmadre que produjo el abandono y la ausencia de “papá”.



Como ya hemos dicho, lxs primerxs en marcar la raya, y mandar a la chingada a todxs sus “afines”, fue ese enano que les creció en la narices, dejando prueba de ello con una bombita en Okupa Che, y más de una docena de ilegibles “comunicados”.



Le siguió otro comunicado “conjunto” de l@s “ex integrantes” (prefijo que demuestra el fin de la temporada) de Acción Anarquista Anónima, ex integrantes de las Células del Fuego, ex integrantes de la Célula Mario Sánchez Añón, y lxs “lobxs solitarios”, donde se amenazan de muerte unxs a otrxs y acusan de fascista al enano crecidito, y sus individualidades tendenciosas.



Según las cartas del Tripa, ahora atormentado por “una mentira crónica internacional”, una “pinche maniaca de mierda,” “engendra del Estado Español” que sufre de “trastornos, alucinaciones y deformaciones de la realidad”, es la única causante de que su vida sea “un jodido infierno”, y un “misterioso hombre de las islas Canarias que vino de un país de Sudamérica”, y lo quiere “ajusticiar” donde lo encuentre, se ha convertido en una verdadera amenaza para su vida…



Todavía no nos dice el nombre de la “engendra” ni del “misterioso” anarco-sicario pero estamos segurxs que en uno de los próximos capítulos nos soltará toda la sopa con esa ansiedad que tiene por satisfacer su “necesidad de decir la verdad ante tanta mentira crónica”.



Haciendo un poco de memoria, si que nos parece haber visto a una española cercana al Tripa y a sus “ex compañerxs” en la Okupa Che, ayudando en los preparativos de aquel fracasado “Simposio” informalista… también creemos saber quien es el anarco-sicario español… si recordamos bien, andaba muy metido en el CEDIA, y una vez se apersonó violentamente en el local del Centro Social Ricardo Flores Magón con un grupo de “rodriguistas”, amenazando a sus integrantes por haberle dado respuesta pública a un comunicado de la CIA.



El Tripa también nos cuenta que cada quien anda por su cuenta, o ha creado su nuevo grupúsculo enemigo del otro al interior de ese “espectro-mentira-falsedad anarquista insurreccional (con todas sus variantes)”, confirmando “la teoría del Tobi que dice que lxs insurreccionalistas están bien peleadxs”.



El Chivo, Felicity con el Javi (el vocalista canario-colombiano de Lírika Podrida) y “sus ex compas” insu, han tomado cada cual su camino olvidando cualquier tipo de coordinación posible , lo que vendría a cerrar la segunda temporada dándole el tiro de gracia al “viejo jefe” o sea, al perro viejo infestado de rabia, al ver fracasada su “tendencia informal anarquista”, su “internacional negra”, y no haber podido provocar “la explosión de la rabia” que tanto soñaba (La explosión de la rabia, 2013).



Tercera temporada.



El primer capítulo de esta temporada empieza con un cuervo posado sobre una cruz en un cementerio en ruinas cubierto de neblina … en cuanto el pájaro levanta vuelo empieza la narración de la historia con un death metal melódico de fondo protagonizado por At the Gates.



Según lxs “ex compas” del Tripa, el Chivo ya valió… se regresó a Tijuana con sus “afines” de la Acción Anarquista Anónima donde se la lleva entre atracos al OXXO y el pago de la manutención de su hija.



Felicity, después de haber “organizado la conspiración anarquista mundial”, “con tantos sellos en su pasaporte”, “la Interpol la deja ir como si nada”, y consigue un amparo judicial en México que el Tripa duda mucho que sea “totalmente limpio y transparente”… desde entonces, se la pasa chido junto al Javi y sus “guardaespaldas” Misael, Israel y Rafa, componiendo rimas entre cumbias y hip hop, viajando por los estados, y armando palomas para derrocar al capitalismo, gracias a la lanota que le rolan sus “compinches” del “grupo de apoyo internacional”.



Lxs otrxs “ex compas” del Tripa, también andan haciendo la “insurrección” en el escenario… gritando sus consignas explosivas contra el Estado-capital con pistas de hip hop, grabando samples, armando giras artísticas (con la ayuda del Chonsky), reimprimiendo, y distribuyendo todas las rabietas y demás caca tóxica que ha escrito el perro viejo desde que jaló cana por “contra-revolución” y “terrorismo” (



El enano crecidito y sus individualidades “eco extremistas”, dicen sus ex compañerxs que se la lleva cotorreando afuerita de la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), de vacaciones por Cancún, y entrenando pingüinos, y otras aves en la fabricación de explosivos o reclutando juniors pendejxs, adoradorxs del paganismo azteca y devotos de la oxidiana… otrxs dicen, que se la pasa yendo al gabacho a cobrar sus regalías por la venta de sus disque “textos” y… otrxs, mucho más cercanxs, dicen que le va a toda madre poniendo bombitas en barcos turísticos en contubernio con empresarixs corruptxs para cobrar el seguro de los mismos y que para cualquier pedo tienen un tío juez que les hace el paro.



Lxs “ex integrantes” de toda esa bola de células con nombres apantalladores y espanta pendejxs tipo “Tierra, Viento y Fuego,” dicen sus “ex compañerxs” que siguieron en lo suyo (o sea afanando) pero sin pretensiones ideológicas ni reivindicaciones.



Al “señorón anarquista” con su “palabrería pomposa”, dice el Tobi que meses después de su expulsión, lo vio el compañero Claudio Albertani en los funerales de su cuate el nieto del Che (como confirmara por esa fecha el diario La Jornada), pero según algunxs de lxs rodriguistas más “iluminadxs”, dicen que volvió a su querido San Luis Potosí con sus familiares e hijxs, donde vive en una comunidad de la sierra en medio de fantasmas y alucinaciones (será por el peyote?), hablando con Bakunin, Henry, Vaillant, Di Giovanni, el punky Maury, y otrxs bien muertxs y enterradxs… dicen que sólo lo visitan en su retiro sus más fieles y queridxs adoradorxs a lxs que encarga de vender sus libros en ferias, toquines, tianguis, puestos de librerxs, y librerías de viejo, difundiendo sus mentiras contra lxs hermanxs zapatistas… otrxs de esxs “afines”, dicen que frustrado y derrotado, se regresó al gabacho donde vive como pensionado en Florida, y… otrxs más allegadxs, dicen que está en una comuna en Oregón con su cuate Wolfy, reclutando a lxs primitivistas y convirtiéndolos al “rodriguismo informalista”.



Como pasa siempre con estxs personajes telenovelerxs no se sabe nunca qué es verdad o qué es ficción de lo que platican sus fans, lo cierto es que mientras más lejos esté el perro viejo y rabioso será más fácil detener y erradicar la epidemia.



El Tripa “engañado por su ex pareja y sus “protectores”, “difamado por sus afines”, abandonado por “aquel señorón que traicionó su confianza”, con miedo a ser “ejecutado” por un anarco-sicario español, y sin recibir la lana solidaria internacional que le costeaba sus vacaciones informales con su parejita de turno, nos dice en su última carta que cayó en una “depresión profunda a causa de un fuerte coraje frustrado”, que lo llevó a no concebirse más “dentro del llamado Movimiento anarquista, ni del plataformista, ni del reformista, ni del izquierdista y mucho menos (y sobre todo) dentro del espectro-mentira-falsedad anarquista insurreccional”, por lo que terminó asqueándose de todo y hartándose “de la mentira ideológica del insurreccionalismo”, aunque no ha tirado la tolla, y sigue “considerando el ataque como el único medio de hacer caer al sistema”, pero… “desde otras perspectivas de lucha que no son precisamente la de todxs lxs anarquistas y el asqueroso movimiento anarquista”…



Este comentario pone a volar la imaginación, y nos hace pensar que volvió a abrazar (arrepentido) el maoísmo revolucionario (again), o se reconcilió con sus tendenciosxs hermanitxs eco extremistas (hijxs del mismo padre ideológico, off course), y terminó abrazando el eco-terrorismo fascista por “la misantropía y la naturaleza por siempre”.



Nos es claro que esta última probabilidad es la que más se acerca a sus nuevas posturas ideológicas, y a su misantrópico estado mental. El pensamiento con el que encabeza su carta lo deja claro… La “mentira crónica internacional” que ha acomodado a las intenciones de su choro, es el holocausto ordenado por Hitler como “solución final”. El “pensamiento” con el que encabezó su carta fue extraído del libro “El Descrédito de la Realidad o la Dimensión Desconocida” de Joaquín Bochaca Oriol, revisionista nazi-fascista de origen catalán, quien junto al sinarquista Salvador Borrego, pide una “revisión de la historia” exculpando de sus crímenes al nazismo y propone la “verdad científica” frente a la “verdad política” impuesta por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.



Según sus “ex compañerxs” informalistas, la neta es que el Tripa ahora se la lleva leve, tatuando a la banda, escribiendo sus “delaciones en cadena”, escuchando death metal, navegando en internet, leyendo literatura fascista, y suspirando por la güerita australiana que lo dejó por el rapero colombiano o sea, que el choro de que estaba durmiendo “a la intemperie o en los ATM” y “comiendo de la basura” solo era para darle más dramatismo a la “taranovela”.



Lo cierto es que esta tercera temporada está por terminar… parece que el último capítulo es lo que vendría a ser el gran final de la aburrida saga “Lxs insurreccionalistas también lloran”… no queremos adelantarnos a la historieta pero sentimos que el final de finales va a ser mucho más trágico de lo que pensamos…



Imaginamos al Tripa con su chamarra de cuero (“deprimido” y “asqueado”), enfilando una moto a exceso de velocidad contra un tráiler en la carretera, quitándose la vida mientras murmura el nombre de su güerita insu. ¡Órale!



Parece que nos equivocamos de serie… ese final es de otra de Netflix que también trata de unxs supuestxs hijxs de la… anarquía, que no tenían ni madres de anarquistas, y sí de rabiosos promotores del crimen y la violencia.



Lo que sí sabemos desde ahora es que no va a haber cuarta temporada para la “tendencia informal anarquista”, “ni para su internacional negra”, ni para la propagación de su rabia. Ni modo, así es la realidad fuera del gueto autocomplaciente del “informalismo insurrecional” bonannista-rodriguista, aunque se retuerza de coraje el viejo perro rabioso, y el Tripa se quede sin protagonizar nuevos episodios. Tan tan.



Conclusiones.



El conocido ideólogo anarquista Enrico Malatesta decía sabiamente que "Una revolución no se producirá según la línea precisa trazada por un filósofo o un poeta. La revolución se producirá de cualquier modo y se desarrollará en un sentido u otro, según la fuerza que obra en ella”… Nosotrxs nos hemos enseñado en estas sabias palabras y nos es claro, que ni Rodriguez, ni Bonanno, ni Cavellieri, ni Zarzan, ni Wolfi, ni Maury, ni Cospito, ni ningún otrx charlatán rabiosx o suicida antisocial, podrán cambiar el curso revolucionario a sus antojos, ni diseñar la digna lucha de lxs de abajo desde sus visiones “poéticas” y “filosóficas”, atacando a la izquierda, a los sindicatos, a las guerrillas, a los movimientos sociales, a lxs líderes naturales de las comunidades, y a las estrategias populares, marcando una tendencia antisocial, contrarevolucionaria, y anti-comunista.



Lxs compas de Noticias de la Rebelión no se equivocaron, desdichadamente, Gustavo Rodriguez ha estado “marcando tendencia al interior de algunas organizaciones insurreccionalistas y eco-anarquistas, y esa tendencia no ayuda en nada al movimiento anarquista y mucho menos a la lucha contra el Estado y el capital”.



El daño lo podemos comprobar consultando el internet, y verificando la cantidad de portales y blogs que difunden su choro rabioso, y la cantidad de veces que lo nombran y lo citan, lxs compañerxs de Chile, Grecia, Italia, y lxs compañerxs aquí en México, en sus textos, cartas, y comunicados. El mismo Tripa, antes de acusarlo de “traidor de su confianza”, lo citaba en muchos de sus rollos, lo que demuestra, como él mismo dice, que al “señorón” todxs lo “respetan mucho”, y desdichadamente, por eso todavía tiene seguidores, y seguidoras, porque también hay compañeras que se han dejado contagiar de rabia y arrastrar por la violencia rodriguista, y han fundado sus “grupos de afinidad” desde el anarco-feminismo, implementando el terrorismo como práctica.



Pese a la abundancia de fracasos y desengaños que ha provocado el insurreccionalismo (en todas sus variantes), con su lista de presxs y muertxs, todavía hay jóvenes ingenuxs alrededor del mundo que caen en la trampa, entorpeciendo día a día el crecimiento del movimiento anarquista, la lucha popular contra el Estado y el capital, y la culminación del Comunismo libertario.



El insurreccionalismo no es la única manera de enfrentar al Estado y el capital, como sus idiólogxs quieren imponer por sobre todas las tendencias y posturas. La ausencia de profundización teórica, y la falta de estrategia, simplemente lo reduce, en el mejor de los casos, a una manera “ingenua” y “bien intencionada” de hacerle el juego al Estado.



Como nos explica el compañero Miguel Amorós “es una doctrina que postula la ausencia de doctrinas, es decir, reivindica la acción por la acción, y no la liga a ninguna estrategia”. Pero la crítica al insurreccionalismo no se limita a estas conclusiones del compañero Amorós, también el compañero anarco-comunista



El insurreccionalismo demostró su inoperancia, y su falta de sentido común en su natal Italia, y volvió a demostrarlo en la experiencia española ("La epidemia de rabia. 1996-2007", de los Tigres de Sutullena), donde inició "una huida hacia adelante bordeando el nihilismo" (o incluso sumergiéndose en él), como diría el grupo Ruptura (Ekintza Zuzena, "Entrevista al grupo Ruptura"), y lo demostró en Grecia, donde todxs lxs presxs miembrxs de la “Conspiración de Células del Fuego” han terminado coludidos con la mafia carcelaria, y otra vez, quedó demostrado en Chile, con sus presxs y sus muertxs, y está siendo demostrado en México, donde lxs luchadores populares, y las organizaciones sociales, rechazan abiertamente sus tácticas terroristas y su propuesta de más violencia a una sociedad civil hastiada de la violencia que ejerce cotidianamente la delincuencia organizada y sus cómplices del Estado…



Pero lo más dañino de la implantación forzosa de las tácticas (clandestinas y violentas) insu-informalistas, es que el Estado ante la impotencia de no poder capturar a quienes realizan las acciones por la “liberación total”, lanza sus baterías contra lxs compañerxs que realizamos labores de difusión abierta, contra las organizaciones anarquistas formales, contra las bibliotecas sociales, contra los foros culturales, los medios libres, y lxs activistas de la guerra social.



Por eso hacemos este llamado a no seguir cayendo en el juego del Estado, y a reforzar nuestra solidaridad con las organizaciones del pueblo trabajador, civiles y/o armadas. Un llamado a proponer, no a dividir; a discutir, no a dogmatizar; a realizar acciones conjuntas, no a fragmentar y a aislar las luchas; a dialogar y argumentar, no a insultar y confundir. Y por supuesto, también hacemos un llamado a la autocrítica, y al debate, para poder dar pasos firmes en pos de la revolución social.



Por eso es importante avivar el debate… un debate reflexivo, serio y respetuoso. No sobre los “amigxs” y “enemigxs del Tripa, y sus chismes de lavadero; no sobre si Felicity consiguió su amparo judicial de manera deshonesta, o si es la organizadora de la “conspiración mundial” insu-informalista; no sobre si el enano crecidito y sus individuales eco-terroristas son una bola de fascistas, o un club de psicópatas; no sobre si Gustavo es tira, agente del imperialismo, o simplemente un pinche gusano con demencia senil… (Lo cierto es que “cuando el río suena, es porque agua lleva”).



El debate, compañerxs, nosotrxs proponemos que debe centrarse en definir qué anarquismo enarbolamos, cuál va a ser nuestra política de alianzas ante la coyuntura actual del pueblo de México, y principalmente, cómo vamos a integrar un programa de lucha, que vaya más allá de la retórica reduccionista de que luchamos por la “liberación total” y para que “se ilumine la noche”.



Es claro que hay muchas cuestiones sobre las que podamos no estar de acuerdo, y muchas otras, que aún tendremos que discutir, sobre tácticas, y conceptos como el “poder hacer”, el “poder popular”, la “trancisión”, etc., pero esa es precisamente la importancia de abrir espacios para el debate en los que impere el respeto, la crítica, la autocrítica, y la libertad de expresión.



Nos es claro que el debate que reclama el histórico momento que está viviendo nuestro México, tiene que centrarse, obligatoriamente, sobre el significado de la revolución social, y de cómo vamos a hacerla respecto a crear un mundo diferente sin tomar el poder.



La manera cómo la haremos, no solamente incumbe a lxs insurreccionalistas y a lxs eco-anarquistas, sino también al amplio espectro de los grupos que trabajan en pos de la utopia libertaria desde la autonomía, en las calles, los espacios okupados, las fábricas, las comunidades indígenas, las escueslas, los medios de comunicación libres, los foros culturales, etc.



Entusiastamente, continuaremos proponiendo un proyecto muy otro, basado en el diálogo y los acuerdos entre las diferentes y múltiples rebeldías, creando muy otros espacios de reflexión desde las solidaridades, el apoyo mutuo, la autogestión, y las alegrías, acompañando el desarrollo de las luchas estudiantiles, populares, obreras, campesinas e indígenas, apoyando a las personas en situación de cárcel, y caminando junto a los movimientos sociales, sumándonos a una amplia polifonía de rebeldías inclaudicables que conforman la sociedad civil y sus luchas en todos los frentes.



Nosotrxs SI nos reclamamos como izquierdistas, como trabajadores, como explotadxs, como oprimidxs, pero también como radicales, como libertarixs, como hombres y mujeres de abajo, como rebeldes… por eso somos prozapatistas, y por eso también llamamos a organizar la lucha en todos los frentes, conjuntando esfuerzos y voluntades, comprometidxs con la revolución social en México y en el mundo.



Sabedores de que es posible ese otro mundo donde quepan muchos mundos… ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.



¡Que viva lxs que luchan!

¡Por el Comunismo!

¡Por la Anarquía!

Desde el sonoro rugir del corazón rebelde del pueblo de México, abajo y a la izquierda,

8 de abril de 2018.



Algunxs Libertarixs Organizadxs.



Posdata: Estamos claros, que a esta denuncia le seguirá una cadena larga de insultos y descalificaciones, replicando nuestros argumentos; sabemos que el Tripa producirá próximamente la taranovela “La Mugre en el Lavadero”, en respuesta al presente texto (pero ante la falta de audiencia, no va a terminar ni la primera temporada); también estamos claros que el enenano crecidito, y sus secuaces tendenciosxs, nos amenazarán de muerte en todos los medios a su alcance; Felicity le solicitará a su “grupo de apoyo internacional” (o a la Interpol), que encuentren, a cómo de lugar, a lxs redactores de este escrito, y el Javi nos dedicará una cumbia-rap muy intimidante; el perro viejo y rabioso, impondrá una demanda internacional contra quién resulte responsable, auspiciada por la USAID, y la Freedom House, a través del MLC (Movimiento Libertario Cubano), y le pedirá, nuevamente, a sus amigxs venezolanxs, que envíen cartas de apoyo a todos los portales anarquistas desmintiendo nuestro trabajo. Conocemos los riesgos de ser revolucionarixs…

Antes de iniciar, queremos dejar claro que los nombres de lxs involucradxs, la información proporcionada, y los documentos aquí expuestos, se han hecho públicos con anterioridad, “incluso por lxs propixs protagonistas”, como aclaraban lxs compañerxs del CAMA (Colectivo Autónomo Magonista) en un comunicado en respuesta a “algunos desencuentros del Primer Congreso Anarquista de México” ( http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/17732 ); por lo que (como ellxs) “nos sentimos relevadxs de guardar las reservas a las que en un principio nos sentíamos obligadxs.”Desde mayo de 2011, lxs compañerxs del CAMA señalaban en el comunicado antes mencionado, la “sobreactuación” de estxs personajes desde los primeros capítulos de su taranovela “Lxs insurrecionalistas también lloran”… En ese momento no pudimos ver lo que se nos venía. Pasados los años coincidimos totalmente con estxs compañerxs.Meses después, recibimos otra alerta ante el dogmatismo y las posturas sectarias de esa “tendencia”. Lxs compañerxs del colectivo Noticias de la Rebelión (de medios libres) señalaban a Gustavo Rodriguez como la mano que mecía la cuna, aunque reconocían que “ello sería atribuirle un papel de guía que no tiene, o que esperamos no tenga (pero) sí creemos que gente como Gustavo Rodriguez están marcando tendencia al interior de algunas organizaciones insurreccionalistas y eco-anarquistas, y que esa tendencia no ayuda en nada al movimiento anarquista y mucho menos a la lucha contra el Estado y el capital”… Al respecto, tampoco nos cayó el veinte. Ahora no nos queda de otra que también darle la razón a esxs compañerxs.Como dice un dicho mexicano de nuestrxs abuelitxs, pensábamos que “muerto el perro, se acababa la rabia”. Por lo que esperábamos que en cualquier momento llegara el gran final de finales de esta larga “taranovela” pero parece ser que el Tripa quiere seguir de estrellita, y se prepara para vender la historia a Netflix, aunque sus chismes ya no le interesen a nadie (a no ser a las agencias de inteligencia y a lxs más morbosxs.)Con un lenguaje melodramático (nunca mejor dicho), Mario López “el Tripa” sigue haciendo entrega de los capítulos de su telenovela tragicómica.La “taranovela” con la que ahora nos torturan es lo que vendría a ser la tercera temporada de la serie que narra el final de la epidemia de rabia, y el desplome del revoltijo ideológico “insu-informalista”, “bonannista-rodriguista”.El presente texto está dedicado a seguir el hilo de la primera, segunda, y tercera temporada. Nuestro interés en la redacción de esta sinopsis (para corresponder al lenguaje telenovelero) es dejar constancia de este desplome, y externar nuestra firmeza ideológica ante estas modas y “tendencias” pasajeras.También queremos decir que no se nos da esto del chisme y las historietas (aunque usted no lo crea). No obstante, hemos detenido nuestras actividades para establecer una crítica argumentada que ayude a lxs lectorxs a comprobar el fin de la historia “insu-informalista-bonannista-rodriguista” en México.Seguramente los últimos capítulos que veremos se pondrán cada vez más violentos. Obvio, cuando una epidemia de rabia se desata el riesgo de ser mordidx esta latente.Por eso ahora terminan mordiéndose unxs a otrxs, y lxs protagonistas (como pasa en este tipo de historias) seguro serán lxs últimos en recibir las mordidas mortales: Si siembras rabia, cosecharás mordidas!El primer capítulo de la saga empieza con una mesa de trabajo impuesta por la CIA (Coordinadora Informal Anarquista) durante el Primer Congreso Anarquista de México en 2011, con el tema “Anarquismo y Proyecto Insurreccional”, comandada por Gustavo Rodriguez y su séquito de “refractarixs iluminadxs” (durante la noche), quienes de manera autoritaria no respetaron los acuerdos, y procedimientos del Congreso, y metieron (a guevín) su rabieta “insu-informalista”.Solo les faltó mostrarnos “el revolver, la escuadra y la mini uzi” para imponer su tendencia ideológica pero seguramente la llevaban en la mochila, como dice el Tripa que es como acostumbran “a hablar cordialmente”.Queremos aclarar que con esta resumida cronología no estamos tratando de ocultar que “su guerra” viniera desde antes. Según sus propios documentos, desde finales de 2001, y según lxs compañerxs más antiguxs, desde muy antes, desde que el balserito (también conocido como el comandante petardo) y algunxs de sus contemporánexs de la tercera edad, impusieron la autollamada Red Amor y Rabia a comienzos del noventa, imponiendo un “anarquismo” vanguardista que anteponía la violencia a todas las demás formas de lucha social. Desde entonces se sentían superiores a las propuestas populares, tachándolas de “reformistas” y “clientelares”, ignorando incluso el trabajo de todos los colectivos, fanzines, y proyectos libertarios anteriores .El desarrollo de la primera temporada está bien documentado por lxs propixs protagonistas en una colección de “comunicados”, “reflexiones”, y “cartas”, que se encuentra en la Biblia de los rodriguistas (2013), y en internet, donde está la relatoría de todas las “acciones anárquicas” de los supuestos “grupos de afinidad”, incluyendo atracos, incendios, explosiones y asesinatos.En el penúltimo capítulo de la primera temporada de “Lxs insurreccionalistas también lloran”, empieza a vislumbrase lo que sigue…En este capítulo es donde les crece el enano del circo, o sea, el chavito espantadizo que pedía que le llevaran comida vegana cuando estuvo interno en el tutelar de menores, y en cuanto salió a la calle empezó a organizar sus individualidades tendiendo al “eco-terrorismo” y se deslindó del anarquismo, mandando directamente a la chingada a su papá y a lxs demás “rodriguistas iluminadxs”.El final de la primera temporada, finiquita con el Tripa herido y detenido después de la extraña explosión de un artefacto hechizo, con una mochila llena de evidencias o sea, una bomba, el pasaporte y el pase de abordar de su ex amada la australiana Felicity Ann Ryder, que viajaría al otro día, abandonando para siempre al “guerrero iluminado”. To be continued…La segunda temporada arranca con el trágico “guerrero iluminado” preso en el hospital, recuperándose de la cirugía.Entrando a la cárcel, el “guerrero iluminado” empieza a desarrollar una sub historia en la novela “insu-informalista-rodriguista” llevándose todos los reflectores.Convertido en la estrellita de la serie, empieza a escribir sus cartas imposibles de leer y se coloca por encima del bien y del mal, señalando a “amigxs” y “traidores” alrededor del mundo, y mandando sus frustraciones por escrito a todos los portales anarquistas.Esta segunda temporada también estuvo caracterizada por el declive de los autollamados “grupos de afinidad”, el desmembramiento de los mismos, el desplome de la “informalidad”, y el principio del fin de la epidemia de rabia trasmitida por Gustavo.Con su expulsión de México, se precipitó la decadencia, como ellxs mismxs afirmaran en uno de sus comunicados ( https://vozcomoarma.noblogs.org/?p=17406 ) y se definió como sería el final de la epidemia en México.Todxs lxs hijitxs del “viejo jefe de lxs honorables guerrillerxs anarco-insurreccionalistas”, comenzaron a pelearse entre sí terminando con severas mordeduras.Ante la falta del padre, del “viejo jefe”, de “aquel señorón anarquista de renombre” que todxs “respetaban mucho” (como lo calificara el Tripa en su última entrega), las agresiones internas fueron en aumento, y terminaron amenazándose mutuamente, y acusándose unxs a otrxs de ser lxs causantes del final de su aventura descabellada.Siguiendo el hilo de los chismes de el Tripa, se puede entrever la crisis y el tremendo desmadre que produjo el abandono y la ausencia de “papá”.Como ya hemos dicho, lxs primerxs en marcar la raya, y mandar a la chingada a todxs sus “afines”, fue ese enano que les creció en la narices, dejando prueba de ello con una bombita en Okupa Che, y más de una docena de ilegibles “comunicados”.Le siguió otro comunicado “conjunto” de l@s “ex integrantes” (prefijo que demuestra el fin de la temporada) de Acción Anarquista Anónima, ex integrantes de las Células del Fuego, ex integrantes de la Célula Mario Sánchez Añón, y lxs “lobxs solitarios”, donde se amenazan de muerte unxs a otrxs y acusan de fascista al enano crecidito, y sus individualidades tendenciosas.Según las cartas del Tripa, ahora atormentado por “una mentira crónica internacional”, una “pinche maniaca de mierda,” “engendra del Estado Español” que sufre de “trastornos, alucinaciones y deformaciones de la realidad”, es la única causante de que su vida sea “un jodido infierno”, y un “misterioso hombre de las islas Canarias que vino de un país de Sudamérica”, y lo quiere “ajusticiar” donde lo encuentre, se ha convertido en una verdadera amenaza para su vida…Todavía no nos dice el nombre de la “engendra” ni del “misterioso” anarco-sicario pero estamos segurxs que en uno de los próximos capítulos nos soltará toda la sopa con esa ansiedad que tiene por satisfacer su “necesidad de decir la verdad ante tanta mentira crónica”.Haciendo un poco de memoria, si que nos parece haber visto a una española cercana al Tripa y a sus “ex compañerxs” en la Okupa Che, ayudando en los preparativos de aquel fracasado “Simposio” informalista… también creemos saber quien es el anarco-sicario español… si recordamos bien, andaba muy metido en el CEDIA, y una vez se apersonó violentamente en el local del Centro Social Ricardo Flores Magón con un grupo de “rodriguistas”, amenazando a sus integrantes por haberle dado respuesta pública a un comunicado de la CIA.El Tripa también nos cuenta que cada quien anda por su cuenta, o ha creado su nuevo grupúsculo enemigo del otro al interior de ese “espectro-mentira-falsedad anarquista insurreccional (con todas sus variantes)”, confirmando “la teoría del Tobi que dice que lxs insurreccionalistas están bien peleadxs”.El Chivo, Felicity con el Javi (el vocalista canario-colombiano de Lírika Podrida) y “sus ex compas” insu, han tomado cada cual su camino olvidando cualquier tipo de coordinación posible , lo que vendría a cerrar la segunda temporada dándole el tiro de gracia al “viejo jefe” o sea, al perro viejo infestado de rabia, al ver fracasada su “tendencia informal anarquista”, su “internacional negra”, y no haber podido provocar “la explosión de la rabia” que tanto soñaba (, 2013).El primer capítulo de esta temporada empieza con un cuervo posado sobre una cruz en un cementerio en ruinas cubierto de neblina … en cuanto el pájaro levanta vuelo empieza la narración de la historia con un death metal melódico de fondo protagonizado por At the Gates.Según lxs “ex compas” del Tripa, el Chivo ya valió… se regresó a Tijuana con sus “afines” de la Acción Anarquista Anónima donde se la lleva entre atracos al OXXO y el pago de la manutención de su hija.Felicity, después de haber “organizado la conspiración anarquista mundial”, “con tantos sellos en su pasaporte”, “la Interpol la deja ir como si nada”, y consigue un amparo judicial en México que el Tripa duda mucho que sea “totalmente limpio y transparente”… desde entonces, se la pasa chido junto al Javi y sus “guardaespaldas” Misael, Israel y Rafa, componiendo rimas entre cumbias y hip hop, viajando por los estados, y armando palomas para derrocar al capitalismo, gracias a la lanota que le rolan sus “compinches” del “grupo de apoyo internacional”.Lxs otrxs “ex compas” del Tripa, también andan haciendo la “insurrección” en el escenario… gritando sus consignas explosivas contra el Estado-capital con pistas de hip hop, grabando samples, armando giras artísticas (con la ayuda del Chonsky), reimprimiendo, y distribuyendo todas las rabietas y demás caca tóxica que ha escrito el perro viejo desde que jaló cana por “contra-revolución” y “terrorismo” ( http://www.granma.cu/granmad/secciones/ultraje/art09.html ), y lo expulsaron de Cuba “al identificarlo como un agente subversivo de Estados Unidos” ( https://ecdexde.firebaseapp.com/36/Los-43-De-Iguala.pdf ., P. 45).El enano crecidito y sus individualidades “eco extremistas”, dicen sus ex compañerxs que se la lleva cotorreando afuerita de la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), de vacaciones por Cancún, y entrenando pingüinos, y otras aves en la fabricación de explosivos o reclutando juniors pendejxs, adoradorxs del paganismo azteca y devotos de la oxidiana… otrxs dicen, que se la pasa yendo al gabacho a cobrar sus regalías por la venta de sus disque “textos” y… otrxs, mucho más cercanxs, dicen que le va a toda madre poniendo bombitas en barcos turísticos en contubernio con empresarixs corruptxs para cobrar el seguro de los mismos y que para cualquier pedo tienen un tío juez que les hace el paro.Lxs “ex integrantes” de toda esa bola de células con nombres apantalladores y espanta pendejxs tipo “Tierra, Viento y Fuego,” dicen sus “ex compañerxs” que siguieron en lo suyo (o sea afanando) pero sin pretensiones ideológicas ni reivindicaciones.Al “señorón anarquista” con su “palabrería pomposa”, dice el Tobi que meses después de su expulsión, lo vio el compañero Claudio Albertani en los funerales de su cuate el nieto del Che (como confirmara por esa fecha el diario La Jornada), pero según algunxs de lxs rodriguistas más “iluminadxs”, dicen que volvió a su querido San Luis Potosí con sus familiares e hijxs, donde vive en una comunidad de la sierra en medio de fantasmas y alucinaciones (será por el peyote?), hablando con Bakunin, Henry, Vaillant, Di Giovanni, el punky Maury, y otrxs bien muertxs y enterradxs… dicen que sólo lo visitan en su retiro sus más fieles y queridxs adoradorxs a lxs que encarga de vender sus libros en ferias, toquines, tianguis, puestos de librerxs, y librerías de viejo, difundiendo sus mentiras contra lxs hermanxs zapatistas… otrxs de esxs “afines”, dicen que frustrado y derrotado, se regresó al gabacho donde vive como pensionado en Florida, y… otrxs más allegadxs, dicen que está en una comuna en Oregón con su cuate Wolfy, reclutando a lxs primitivistas y convirtiéndolos al “rodriguismo informalista”.Como pasa siempre con estxs personajes telenovelerxs no se sabe nunca qué es verdad o qué es ficción de lo que platican sus fans, lo cierto es que mientras más lejos esté el perro viejo y rabioso será más fácil detener y erradicar la epidemia.El Tripa “engañado por su ex pareja y sus “protectores”, “difamado por sus afines”, abandonado por “aquel señorón que traicionó su confianza”, con miedo a ser “ejecutado” por un anarco-sicario español, y sin recibir la lana solidaria internacional que le costeaba sus vacaciones informales con su parejita de turno, nos dice en su última carta que cayó en una “depresión profunda a causa de un fuerte coraje frustrado”, que lo llevó a no concebirse más “dentro del llamado Movimiento anarquista, ni del plataformista, ni del reformista, ni del izquierdista y mucho menos (y sobre todo) dentro del espectro-mentira-falsedad anarquista insurreccional”, por lo que terminó asqueándose de todo y hartándose “de la mentira ideológica del insurreccionalismo”, aunque no ha tirado la tolla, y sigue “considerando el ataque como el único medio de hacer caer al sistema”, pero… “desde otras perspectivas de lucha que no son precisamente la de todxs lxs anarquistas y el asqueroso movimiento anarquista”…Este comentario pone a volar la imaginación, y nos hace pensar que volvió a abrazar (arrepentido) el maoísmo revolucionario (again), o se reconcilió con sus tendenciosxs hermanitxs eco extremistas (hijxs del mismo padre ideológico, off course), y terminó abrazando el eco-terrorismo fascista por “la misantropía y la naturaleza por siempre”.Nos es claro que esta última probabilidad es la que más se acerca a sus nuevas posturas ideológicas, y a su misantrópico estado mental. El pensamiento con el que encabeza su carta lo deja claro… La “mentira crónica internacional” que ha acomodado a las intenciones de su choro, es el holocausto ordenado por Hitler como “solución final”. El “pensamiento” con el que encabezó su carta fue extraído del libro “El Descrédito de la Realidad o la Dimensión Desconocida” de Joaquín Bochaca Oriol, revisionista nazi-fascista de origen catalán, quien junto al sinarquista Salvador Borrego, pide una “revisión de la historia” exculpando de sus crímenes al nazismo y propone la “verdad científica” frente a la “verdad política” impuesta por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.Según sus “ex compañerxs” informalistas, la neta es que el Tripa ahora se la lleva leve, tatuando a la banda, escribiendo sus “delaciones en cadena”, escuchando death metal, navegando en internet, leyendo literatura fascista, y suspirando por la güerita australiana que lo dejó por el rapero colombiano o sea, que el choro de que estaba durmiendo “a la intemperie o en los ATM” y “comiendo de la basura” solo era para darle más dramatismo a la “taranovela”.Lo cierto es que esta tercera temporada está por terminar… parece que el último capítulo es lo que vendría a ser el gran final de la aburrida saga “Lxs insurreccionalistas también lloran”… no queremos adelantarnos a la historieta pero sentimos que el final de finales va a ser mucho más trágico de lo que pensamos…Imaginamos al Tripa con su chamarra de cuero (“deprimido” y “asqueado”), enfilando una moto a exceso de velocidad contra un tráiler en la carretera, quitándose la vida mientras murmura el nombre de su güerita insu. ¡Órale!Parece que nos equivocamos de serie… ese final es de otra de Netflix que también trata de unxs supuestxs hijxs de la… anarquía, que no tenían ni madres de anarquistas, y sí de rabiosos promotores del crimen y la violencia.Lo que sí sabemos desde ahora es que no va a haber cuarta temporada para la “tendencia informal anarquista”, “ni para su internacional negra”, ni para la propagación de su rabia. Ni modo, así es la realidad fuera del gueto autocomplaciente del “informalismo insurrecional” bonannista-rodriguista, aunque se retuerza de coraje el viejo perro rabioso, y el Tripa se quede sin protagonizar nuevos episodios. Tan tan.El conocido ideólogo anarquista Enrico Malatesta decía sabiamente que "”… Nosotrxs nos hemos enseñado en estas sabias palabras y nos es claro, que ni Rodriguez, ni Bonanno, ni Cavellieri, ni Zarzan, ni Wolfi, ni Maury, ni Cospito, ni ningún otrx charlatán rabiosx o suicida antisocial, podrán cambiar el curso revolucionario a sus antojos, ni diseñar la digna lucha de lxs de abajo desde sus visiones “poéticas” y “filosóficas”, atacando a la izquierda, a los sindicatos, a las guerrillas, a los movimientos sociales, a lxs líderes naturales de las comunidades, y a las estrategias populares, marcando una tendencia antisocial, contrarevolucionaria, y anti-comunista.Lxs compas de Noticias de la Rebelión no se equivocaron, desdichadamente, Gustavo Rodriguez ha estado “”.El daño lo podemos comprobar consultando el internet, y verificando la cantidad de portales y blogs que difunden su choro rabioso, y la cantidad de veces que lo nombran y lo citan, lxs compañerxs de Chile, Grecia, Italia, y lxs compañerxs aquí en México, en sus textos, cartas, y comunicados. El mismo Tripa, antes de acusarlo de “traidor de su confianza”, lo citaba en muchos de sus rollos, lo que demuestra, como él mismo dice, que al “señorón” todxs lo “respetan mucho”, y desdichadamente, por eso todavía tiene seguidores, y seguidoras, porque también hay compañeras que se han dejado contagiar de rabia y arrastrar por la violencia rodriguista, y han fundado sus “grupos de afinidad” desde el anarco-feminismo, implementando el terrorismo como práctica.Pese a la abundancia de fracasos y desengaños que ha provocado el insurreccionalismo (en todas sus variantes), con su lista de presxs y muertxs, todavía hay jóvenes ingenuxs alrededor del mundo que caen en la trampa, entorpeciendo día a día el crecimiento del movimiento anarquista, la lucha popular contra el Estado y el capital, y la culminación del Comunismo libertario.El insurreccionalismo no es la única manera de enfrentar al Estado y el capital, como sus idiólogxs quieren imponer por sobre todas las tendencias y posturas. La ausencia de profundización teórica, y la falta de estrategia, simplemente lo reduce, en el mejor de los casos, a una manera “ingenua” y “bien intencionada” de hacerle el juego al Estado.Como nos explica el compañero Miguel Amorós “”. Pero la crítica al insurreccionalismo no se limita a estas conclusiones del compañero Amorós, también el compañero anarco-comunista Joe Black , y el compañero comunista libertario José Antonio Gutiérrez Dantón , junto a lxs compañerxs del Colectivo Proletarios Internacionalistas, han expuesto claramente a qué se reduce en la práctica esta nueva ideología “que busca dominarnos”.El insurreccionalismo demostró su inoperancia, y su falta de sentido común en su natal Italia, y volvió a demostrarlo en la experiencia española ("La epidemia de rabia. 1996-2007", de los Tigres de Sutullena), donde inició "una huida hacia adelante bordeando el nihilismo" (o incluso sumergiéndose en él), como diría el grupo Ruptura (Ekintza Zuzena, "Entrevista al grupo Ruptura"), y lo demostró en Grecia, donde todxs lxs presxs miembrxs de la “Conspiración de Células del Fuego” han terminado coludidos con la mafia carcelaria, y otra vez, quedó demostrado en Chile, con sus presxs y sus muertxs, y está siendo demostrado en México, donde lxs luchadores populares, y las organizaciones sociales, rechazan abiertamente sus tácticas terroristas y su propuesta de más violencia a una sociedad civil hastiada de la violencia que ejerce cotidianamente la delincuencia organizada y sus cómplices del Estado…Pero lo más dañino de la implantación forzosa de las tácticas (clandestinas y violentas) insu-informalistas, es que el Estado ante la impotencia de no poder capturar a quienes realizan las acciones por la “liberación total”, lanza sus baterías contra lxs compañerxs que realizamos labores de difusión abierta, contra las organizaciones anarquistas formales, contra las bibliotecas sociales, contra los foros culturales, los medios libres, y lxs activistas de la guerra social.Por eso hacemos este llamado a no seguir cayendo en el juego del Estado, y a reforzar nuestra solidaridad con las organizaciones del pueblo trabajador, civiles y/o armadas. Un llamado a proponer, no a dividir; a discutir, no a dogmatizar; a realizar acciones conjuntas, no a fragmentar y a aislar las luchas; a dialogar y argumentar, no a insultar y confundir. Y por supuesto, también hacemos un llamado a la autocrítica, y al debate, para poder dar pasos firmes en pos de la revolución social.Por eso es importante avivar el debate… un debate reflexivo, serio y respetuoso. No sobre los “amigxs” y “enemigxs del Tripa, y sus chismes de lavadero; no sobre si Felicity consiguió su amparo judicial de manera deshonesta, o si es la organizadora de la “conspiración mundial” insu-informalista; no sobre si el enano crecidito y sus individuales eco-terroristas son una bola de fascistas, o un club de psicópatas; no sobre si Gustavo es tira, agente del imperialismo, o simplemente un pinche gusano con demencia senil… (Lo cierto es que “cuando el río suena, es porque agua lleva”).El debate, compañerxs, nosotrxs proponemos que debe centrarse en definir qué anarquismo enarbolamos, cuál va a ser nuestra política de alianzas ante la coyuntura actual del pueblo de México, y principalmente, cómo vamos a integrar un programa de lucha, que vaya más allá de la retórica reduccionista de que luchamos por la “liberación total” y para que “se ilumine la noche”.Es claro que hay muchas cuestiones sobre las que podamos no estar de acuerdo, y muchas otras, que aún tendremos que discutir, sobre tácticas, y conceptos como el “poder hacer”, el “poder popular”, la “trancisión”, etc., pero esa es precisamente la importancia de abrir espacios para el debate en los que impere el respeto, la crítica, la autocrítica, y la libertad de expresión.Nos es claro que el debate que reclama el histórico momento que está viviendo nuestro México, tiene que centrarse, obligatoriamente, sobre el significado de la revolución social, y de cómo vamos a hacerla respecto a crear un mundo diferente sin tomar el poder.La manera cómo la haremos, no solamente incumbe a lxs insurreccionalistas y a lxs eco-anarquistas, sino también al amplio espectro de los grupos que trabajan en pos de la utopia libertaria desde la autonomía, en las calles, los espacios okupados, las fábricas, las comunidades indígenas, las escueslas, los medios de comunicación libres, los foros culturales, etc.Entusiastamente, continuaremos proponiendo un proyecto muy otro, basado en el diálogo y los acuerdos entre las diferentes y múltiples rebeldías, creando muy otros espacios de reflexión desde las solidaridades, el apoyo mutuo, la autogestión, y las alegrías, acompañando el desarrollo de las luchas estudiantiles, populares, obreras, campesinas e indígenas, apoyando a las personas en situación de cárcel, y caminando junto a los movimientos sociales, sumándonos a una amplia polifonía de rebeldías inclaudicables que conforman la sociedad civil y sus luchas en todos los frentes.Nosotrxs SI nos reclamamos como izquierdistas, como trabajadores, como explotadxs, como oprimidxs, pero también como radicales, como libertarixs, como hombres y mujeres de abajo, como rebeldes… por eso somos prozapatistas, y por eso también llamamos a organizar la lucha en todos los frentes, conjuntando esfuerzos y voluntades, comprometidxs con la revolución social en México y en el mundo.Sabedores de que es posible ese otro mundo donde quepan muchos mundos… ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.Posdata: Estamos claros, que a esta denuncia le seguirá una cadena larga de insultos y descalificaciones, replicando nuestros argumentos; sabemos que el Tripa producirá próximamente la taranovela “La Mugre en el Lavadero”, en respuesta al presente texto (pero ante la falta de audiencia, no va a terminar ni la primera temporada); también estamos claros que el enenano crecidito, y sus secuaces tendenciosxs, nos amenazarán de muerte en todos los medios a su alcance; Felicity le solicitará a su “grupo de apoyo internacional” (o a la Interpol), que encuentren, a cómo de lugar, a lxs redactores de este escrito, y el Javi nos dedicará una cumbia-rap muy intimidante; el perro viejo y rabioso, impondrá una demanda internacional contra quién resulte responsable, auspiciada por la USAID, y la Freedom House, a través del MLC (Movimiento Libertario Cubano), y le pedirá, nuevamente, a sus amigxs venezolanxs, que envíen cartas de apoyo a todos los portales anarquistas desmintiendo nuestro trabajo. Conocemos los riesgos de ser revolucionarixs… Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in